50 volte James Harden e Denver va KO

James Harden compie l’ennesima impresa mettendo a segno 50 punti tondi tondi, conditi da 10 rimbalzi e dalla vittoria per 10 lunghezze ai danni dei malcapitati Denver Nuggets. Proprio nella serata dove la franchigia dei Rockets festeggia i 20 anni dal doppio titolo NBA del 1994 e 1995, “il barba” scrive il suo record sotto lo sguardo vigile dei due All Star di quella squadra, Hakeem Olajuwon e Clyde Drexler.

“Siamo un gruppo davvero formidabile,” dice Harden. “Stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale come hanno fatto loro, giocare una partita di fronte a questi campioni è decisamente un onore”.

Harden frantuma il suo precedente record di 46 punti, realizzato nel 2013 grazie ad un tiro libero a 1 minuto dal termine. Questa volta ,invece, Trevor Ariza lo pesca nell’angolo per la tripla nonostante fosse pressato. Decisivo anche per le sorti della gara, il numero 13 di Houston segna i 7 punti fondamentali per staccare i Nuggets e assicurare la vittoria ai suoi.

E’ la 29 esima partita in questa stagione dove Harden supera i 30 punti e la settima che arriva oltre i 40.Nella storia dei Rockets hanno fatto meglio di lui solo Olajuwon, Moses Malone e Elvin Hayes, tutti per altro membri della Hall Of Fame. “E’ davvero difficile segnare 50 punti e non ci riescono in molti,” dice coach Kevin McHale.

Per i Nuggets, Wilson Chandler e Randy Foye segnano 23 punti e non riescono ad evitare la quarta sconfitta contro i Rockets di quest’anno . Ty Lawson realizza 10 assist e Kenneth Faried conquista una doppia doppia fatta da 19 punti e 12 assist.

Prossimi impegni: i Nuggets saranno a Miami questa notte per sfidare gli Heat mentre Houston tornerà sul parquet del Toyota Center domani notte per ospitare i Phoenix Suns.