I ventinove punti di Mirotic guidano i Bulls alla vittoria

Se c'è un giocatore in NBA che sta migliorando partita dopo partita, quel giocatore è Nikola Mirotic. Altra grande serata per il montenegrino che in trentuno minuti sul parquet ha realizzato ventinove punti e catturato undici rimbalzi, conducendo i Chicago Bulls alla vittoria contro i Toronto Raptors, privi del loro playmaker Kyle Lowry. L'ala dei Bulls, sta vivendo un grande periodo di forma, infatti nelle ultime cinque partite sta viaggiando ad una media di 22,5 punti 9,0 rimbalzi a partita. Nella serata per Chicago non c'è stato solo Mirotic, ma ci sono state anche le buone prove di Mike Dunleavy e di Joakim Noah. L'ala da Duke University ha realizzato ventuno punti con un ottimo 8-13 dal campo ed un 3-6 dalla linea dei tre punti, mentre il centro francese ha flirtato con la tripla doppia, realizzando otto punti, quattordici rimbalzi e dieci assist. Vittoria importantissima per la franchigia dell'Illinois, che conquistano il terzo posto nella Eastern Conference, sorpassando proprio i Raptors.

Per la franchigia canadese, non sono bastati i ventisette punti di DeMar DeRozan per evitare questa pesante sconfitta. La squadra di coach Dwane Casey non è riuscita mai a stare in partita ed ha sofferto tantissimo la mancanza dei colpi di Kyle Lowry, bolccato da problemi con la schiena. É stato lo stesso playmaker che ha dichiarato a fine partita di aver provato a riscaldarsi, ma lo stesso non ce l'ha fatta a scendere sul parquet dello United Center.

GAME STATS - Nella serata i Chicago bulls sono riusciti a distribuire meglio il pallone, distribuendo ben trentadue assist tanti rispetto alle sole venti assistenze dei Toronto Raptors. Altra chiave fondamentale sono stati i rimbalzi. Infatti mentre la squadra di coach Thibodeau è riuscita a catturare quarantasette rimbalzi di cui tredici offensivi, i canadesi hanno preso solo trentasei rimbalzi. I Raptors si sono mostrati molto deboli nel pitturato realizzando solo ventisei punti, pochissimi rispetto ai ben cinquantasei punti realizzati dai Bulls in area.

NEXT GAME - La prossima gara per i Chicago Bulls sarà al Palace of Auburn Hills, ospiti dei Detroit Pistons. La squadra di coach Stan Van Gundy sta attraversando un periodo disastroso, infatti i Pistons sono riusciti a vincere solo una delle ultime dodici gare, l'ultima sconfitta è avvenuta al Wells Fargo Center contro i Philadelphia 76ers. I Toronto Raptors, invece, nel prossimo incontro ospiteranno all'Air Canada Center i tragici New York Knicks di Andrea Bargnani. La franchigia della grande mela viene da due sconfitte consecutive e contro i candesi proverà a conquistare il quindicesimo successo stagionale.