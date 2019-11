Tutto il sabato NBA in un click

Brooklyn Nets 123- Indiana Pacers 111

Piccole tracce di redenzione in casa Nets, Brook Lopez guida i suoi con 26 punti e 4 stoppate nello scontro divisionale con i Pacers. Bojan Bogdanovic ,dalla panchina, ne aggiunge 21 con 5 rimbalzi, mentre Deron Williams segna a referto 17 punti. Brooklyn è in crescita vincendo 4 delle ultime 5. Per Indiana (30-39), George Hill è il migliore dei suoi con 18 punti e 9 assist, seguono a ruota Luis Scola e Solomon Hill con 17 punti. Periodo negativo per i Pacers che perdono la loro quinta partita consecutiva.

Chicago Bulls 91- Detroit Pistons 107

Altro match che vede scontrarsi due squadre dell’Atlantic Division, Reggie Jackson continua il suo periodo di grazia con 22 punti, 17 dei quali segnati nel solo terzo quarto. I Pistons recuperano uno svantaggio di 19 punti e portano a casa una vittoria importante contro i temibili Bulls. Sotto 72-53 con 7 minuti da giocare nel terzo quarto, i padroni di casa si riportano sotto grazie a 27 punti e 13 assist del duo Reggie Jackson-Spencer Dinwiddle. Pau Gasol cerca di tener vivi i Bulls con 27 punti e 10 rimbalzi, Aaron Brooks ne aggiunge 19. Durante il match, Detroit perde Greg Monroe e successivamente Shawne Williams, entrambi PF.

Phoenix Suns 117- Houston Rockets 102

Ci spostiamo nella Western Conference dove Eric Bledsoe si prende tutta la scena e con un career-high da 34 punti stende James Harden e compagni. Il playmaker dei Suns segna 23 punti nel secondo tempo e brucia il suo precedente record di punti fermo a 33. Phoenix vince di 15 nel l’ultimo quarto quando i Rockets si riportano sotto con un parziale di 14-4. I Suns sbagliano 7 tiri consecutivi prima di chiudere la pratica. Tra le fila dei Rockets, Donatas Motiejunas ne mette 18 mentre “il barba” ne segna solo 16 dopo la roboante prestazione da 50 punti di giovedì notte.

Portland Trail Blazers 86- Memphis Grizzlies 97

Memphis porta a casa la W grazie ai 23 punti di Jeff Green e ai 21 con 9 assist di Mike Conley. Zach Randolph ne aggiunge 17 per quella che è la seconda vittoria di fila per i Grizzlies. Damian Lillard guida i suoi con 27 punti e 7 assist, mentre LaMarcus Aldridge ne mette 16 prima di infortunarsi alla mano sinistra. Periodo sfortunato per i Trail Blazers che hanno dovuto fare a meno anche di Nicolas Batum che lascia il campo a fine primo tempo per un problema alla schiena.

Utah Jazz 91- Golden State Warriors 106

I Warriors tirano con il 48.7% dal campo e un 22 su 26 ai liberi. La stella Stephen Curry scrive a referto 24 punti, Leandro Barbosa dalla panchina ne aggiunge 19 con 8 su 10 dal campo. Draymond Green segna 2 su 10 al tiro ma 11 su 13 ai liberi per un’importante prestazione da 15 punti,6 rimbalzi, 7 assist e due palle rubate. Per i Jazz, Derrick Favors mette a segno una doppia doppia fatta da 21 punti e 11 rimbalzi, Trey Burke ne segna 20 su 16 tiri in uscita dalla panchina.

