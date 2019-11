Rileggi il Live: Dallas Mavericks-San Antonio Spurs, Regular Season Nba (101-94)

Per questa sera è davvero tutto, Andrea Bugno e la redazione di Vavel Italia vi danno appuntamento con il prossimo live della Nba! Un ringraziamento per la cortese attenzione e buonanotte a tutti!

Questi gli altri risultati della notte NBA:



Detroit Pistons - Toronto Raptors 108-104

Milwaukee Bucks - Miami Heat 89-88 MIDDLETON SULLA SIRENA!

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 127-117



E' iniziata anche Sacramento Kings - Philadelphia 76ers, con gli ospiti avanti 35-32.

Ecco il tabellino di fine gara:

Ellis monumentale abbatte i San Antonio Spurs con un secondo tempo da vero leader dopo le ultime prestazioni non esaltanti. Si rifà con gli interessi, scrivendo 38 con 16/27 dal campo, 2 rimbalzi e 5 assist! Nowitzki lo spalleggia con 15 punti e 13 rimbalzi.

SUONA LA SIRENA! E' FESTA ALL'AMERICAN AIRLINES CENTER! DALLAS BATTE SAN ANTONIO 101-94!!!

Joseph da due e Ayres ai liberi fissano il punteggio sul 101-94 finale

ELLISSSSSSSSSSSS!!!! ANCORA ELLIS, LA CHIUDE ELLIS! 38! PAUROSO! 101-90

Diaw sbaglia, Aminu controlla il rimbalzo. Il pubblico è in piedi

1'10'' Green penetra ma trova solo maglie bianche. Rimessa Spurs, ma sembra finita.

1'35'' Parsons guadagna due liberi vitali, fallo di Leonard: 2/2 99-90

1'50'' GREEEENNN DA TREEEEE!!! -7

2' Diaw da tre, per riaprirla, fuori. Ellis con il jumper fa +10.

Violazione di tre secondi dei Mavs. Occasione Spurs

Segna Leonard, abbozzo di pressione degli Spurs.

2'48'' LEONARD! RIMBALZO IN DIFESA (9), PARTE DA SOLO CONTRO TUTTI, ARRESTO, FINTA, SALTA L'AVVERSARIO, SUBISCE IL FALLO, SEGNA E ANDRA' IN LUNETTA PER IL -8: L'ULTIMO AD ARRENDERSI, C'E' ANCORA UNA SPERANZA PER SAN ANTONIO

3'04'' Mills sbaglia da due, Ellis anche, Leonard parte in contropiede e guadagna un fallo senza riuscire a segnare: 1/2 per lui

2/2 dalla lunetta. 95-83

3'30'' Ellis sbaglia finalmente, ma Dirk è vivo a rimbalzo in attacco e guadagna il fallo di Green: due liberi per Wunder Dirk da Wurzburg

4' GREEN ANCORA DA TRE! 93-83

5' Ginobili con il floater dal centro dell'area riporta San Antonio a -11, ma Ellis scrive 34 con l'arresto e tiro: 93-80

Time out Carlisle

6'30'' Dallas perde palla con Aminu, Splitter avrebbe un tiro facile ma sfonda su Chandler, che però aveva i piedi nel pitturato: occasione persa per gli spurs per tornare a -10

7' Mills con l'arresto e tiro da due, Belinelli con la penetrazione mancina: 4-0 San Antonio

Detroit vince di 4 contro Toronto. Oklahoma è +13 a 2' dalla fine contro i Lakers. Miami +12 a Milwaukee a 7' dal termine

Time out Popovich. Nowitzki raggiunge i 10000 rimbalzi in carriera! Immenso Dirk!

8' Ancora Manu, in penetrazione, realizza con il layup: si affidano all'argentino gli Spurs per la rimonta, ma Harris li riporta sulla terra.

9' Dirk da tre per ammazzare la gara, Ginobili per riaprirla dalla parte opposta: sbagliano entrambe ed il punteggio non cambia.

10' Felton con il canestro nel pitturato, Belinelli risponde con il jumper, ma Aminu fa la giocata che potrebbe abbattere San Antonio: batte Bonner sul fondo, gli schiaccia in testa e subisce il fallo. 85-68, parziale tremendo.

10'35'' Spurs in totale balia delle ondate dei Mavs: Ginobili penetra e forza, perdendo di conseguenza il pallone. Gara che sta scappando via.

11' Parsons in penetrazione, Dirk da tre: Dallas +15, 81-66. Clamoroso rimbalzo in attacco di Felton che si tuffa tra i tifosi per recuperare il pallone e servire il tedesco.

Inizia l'ultimo periodo, Carlisle a fine terzo quarto: "abbiamo iniziato a dare intensità alla gara, a difendere, ad attaccare il canestro. Dobbiamo continuare cosi, ovvio"

33-20 per i Mavs in questo terzo periodo. Tanta confusione per gli Spurs e soprattutto un Ellis in formato extralusso che mette a segno 13 dei suoi 28 punti finora in questa frazione. Strepitoso

FINE TERZO QUARTO! ELLIS FORZA E NON TROVA IL CANESTRO! SI CHIUDE UN TERZO QUARTO DEVASTANTE DELLA POINT GUARD DEI MAVS! 76-66 DALLAS

0'30'' RISPONDE ANCORA ELLIS! INDEMONIATO! ALTRA PENETRAZIONE, ALTRO CANESTRO

0'40'' GREEEENNN DA TREEEEEE: BAAAANG! -8 SPURS!

1' Spurs in totale confusione. Sembra strano dirlo dopo averne tessuto le lodi nel primo quarto praticamente perfetto.

2' Ellis inarrestabile in contropiede, appoggia al tabellone e fa +14. Green penetra sul fondo dalla parte opposta, subisce fallo da Harris che protesta e riceve il tecnico: tre liberi a bersaglio per Green. 74-63

Oltre a salire di colpi la difesa dei Mavs, gli Spurs di contro non hanno opposto resistenza e continuano a perdere palloni su palloni.

2'30'' Parker sbaglia il jumper dall'angolo, Harris conduce il contropiede e si butta in area: subisce fallo e saranno altri due liberi. 2/2.

2'50'' TRANSIZIONE DALLAS! HARRIS SOLO DA TRE: BANG!!!! 70-60, +10 MAVS!

3' Duncan appoggia da sotto, Villanueva risponde da due.

Time out sostanzioso di Popovic che incoraggia la squadra chiedendole di dare di più, in difesa ed in attacco. Dopo un ottimo primo tempo gli Spurs sono crollati sul piano dell'intensità.

3'50'' Palla persa da Green, transizione Mavs, Ellis è di fuoco, penetra, appoggia a tabellone e scrive 26: parziale Dallas di 9-2 aperto, 62-56

4' ELLIIIIIISSSS!!! DA TREEEE!!! PAZZESCO DAL PALLEGGIO! 24 per lui. +4 Dallas

5'30'' Diaw col jumper dai 5 metri riporta San Antonio sotto di 1

6' DIRK ANCORA COL PIAZZATO! 57-54 MAVS

6'30'' ELLIS! INARRESTABILE: 21 punti per lui, Dallas avanti.

Tecnico a Monta Ellis per proteste: Green sbaglia il tiro libero

6'54'' Mills sbaglia la tripla aperta, Ellis forza in contropiede e concede la transizione agli Spurs che puniscono: GREEN DA TRE! BANG! Sorpasso San Antonio. 54-53

7'20'' NOWITZKI! CADENDO INDIETRO, CON LA PARABOLA, CHE CANESTRO!

7'41'' Leonard col piazzato: pareggio Spurs a quota 51

Altre tre palle perse di seguito: una di Parsons, l'altra di Splitter, l'ultima di Rondo.

Gli arbitri regalano un fischio a Paker che guadagna due liberi ma ne realizza uno solo.

8'45'' Zingarata in area di Rondo che serve Chandler dietro la schiena: FACILE BIMANE PER IL +3 DALLAS!!! 51-48

Dopo il canestro iniziale di Parker, tre forzature, di cui due palle perse e due errori da sotto di Duncan.

9'35'' SORPASSO MAVS! DIRK CON IL PIAZZATO, DOPO UN'ALTRA PALLA PERSA DEGLI SPURS CHE SEMBRANO IN CONFUSIONE!

10'25'' 4-0 firmato Ellis: sfrutta il blocco di Chandler e mette a segno l'arresto e tiro, successivamente in contropiede si appoggia su Green e segna cadendo all'indietro. 48-47

11' Parker apre il secondo tempo con il solito gancetto in corsa: 48-43

SI TORNA SUL PARQUET! INIZIA IL SECONDO TEMPO!

Aggiornamenti dagli altri campi:



Detroit Pistons - Toronto Raptors 90-80 (Caldwell-Pope 23; Valanciunas 12-6)

Milwaukee Bucks - Miami Heat 51-51 (Dragic 12; Pachulia 10-6)

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 72-61 (Westbrook 15-1-8, Kanter 17-13)

Un'altra istantanea del primo tempo: Leonard ruba con scaltrezza il pallone dalle braccia di Ellis.

Parsons affonda la schiacciata in contropiede: vale il 6-0 che ha dato fiducia ai Mavs

I tabellini della gara all'intervallo.

FINE PRIMO TEMPO! Parsons sbaglia la tripla del pareggio sulla sirena, ma Dallas è tornata sotto nel punteggio dopo un primo quarto tutto di marca Spurs. 46-43 per i neroargento all'intervallo!

Sbaglia il libero, ma Ginobili non controlla: palla Mavs

0'30'' Parker sbaglia da tre, Rondo parte in contropiede e scarica per Parsons che segna, subisce il fallo da due ed andrà in lunetta col libero aggiuntivo.

0'50'' STOPPATONE DI DUNCAN A STOUDEMIRE. Palla a due che premia gli Spurs

1' Grande passaggio di Dirk per Ellis dopo un raddoppio sul tedesco degli Spurs: facile appoggio: 46-40.

1'35'' Duncan dentro per Splitter: fallo di Nowitzki. 2/2 per il brasiliano: 46-38

1'50'' Ellis in penetrazione a bersaglio (13 con 5/10 dal campo).

Ultimi due minuti del primo tempo: Leonard realizza il tiro libero aggiuntivo. Dallas in attacco

2' LEONARD! SEMPRE KAWHI! RIMBALZO IN ATTACCO, FALLO DI CHANDLER (TERZO) E CANESTRO (10 punti e 7 rimbalzi)! UN GIOCATORE PAZZESCO! 43-36 SPURS!

3' CHE NUMERO DI PARSONS IN PENETRAZIONE: SI PROTEGGE COL FERRO E SEGNA IN LAYUP IL -5

3'40'' 34-41 Diaw decide di pulire tutto con una virata poetica ed un layup di rara bellezza.

4' Confusione e soprattutto tanti errori. L'intensità prevale sulla lucidità delle squadre in campo, che adesso sbagliano molto al tiro e nelle scelte dei passaggi.

5' Parker fino in fondo, ma Chandler lo stoppa. Duncan commette fallo a rimbalzo. Inerzia che è cambiata completamente, ora è tutta per i padroni di casa.

5'30'' Brutta palla persa dagli Spurs che propizia il 6-0 dei Mavs con due contropiede: il primo lo chiude Ellis, il secondo Parsons con l'affondata. 39-34, tornano a -5 i padroni di casa. Necessario un altro time out per Pop.

6' Momento di tanti errori: 0/3 per gli Spurs (Beli, Parker e Leonard), 0/2 dall'altra (Ellis e Parsons): decide Beli da tre! 39-28

7' Due brutti attacchi degli Spurs che non trovano il fondo del canestro: Ellis penetra e subisce fallo, due liberi per lui. 2/2 e -8. Torna Rondo, esce Felton

7' Eccolo il primo canestro dal campo, quasi l'avessi chiamato: penetra su Splitter e deposita appoggiando a tabellone il -10

Ancora a secco Dirk, che finora è 0/4. Si torna in campo.

8' 36-24 Ancora problemi col canestro per i Mavs, Felton da tre prima, Ellis col jumper da due successivamente: decide di arrivare al ferro Parsons ed ha ragione lui. Dallas torna a -12 dopo il canestro di Bonner. Popovich ferma la gara.

10' Diaw con un passaggio dietro la testa per Mills che stecca il ferro da tre. Stoudemire su assist di Nowitzki fa -12

10'48'' Ginobili per Diaw: canestro per il francese. Giocano sul velluto gli Spurs. Time out Carlisle.

11' JEFFERSON DA TRE! MA RISPONDE BONNER! THE RED MAMBA: 32-20

Pop tra primo e secondo quarto: "Stiamo muovendo bene la palla e stiamo difendendo discretamente. Abbiamo buone chance, ma è presto". Ho usato tanti eufemismi.

FINE PRIMO QUARTO! Belinelli sbaglia da tre, Aminu con la preghiera che non viene accolta. 29-17! Spurs in controllo totale senza nemmeno una singola palla persa ed una difesa al limite della perfezione!

0'40'' Ginobili in penetrazione mancina fa +14, massimo vantaggio. Stoud accorcia da sotto.

Entrano Ginobili e Mills: l'australiano guadagna subito un fallo in attacco da parte di Harris, che sbraccia per liberarsi dalla sua pressione.

1' Spettacolare Leonard: scippa Ellis prima, conquista un rimbalzo in attacco si Nowitzki e realizza il jumper su assist di Parker. ILLEGALE! 27-15

1' Ancora una palla persa dei Mavs che scatena il contropiede Spurs: Parker per Leonard che viene abbattuto da Ellis: due liberi per l'Mvp delle finali. 2/2 e 25-15

2' Stoud sbaglia il libero aggiuntivo, Parker fa altrettando dalla parte opposta col jumper dalla distanza. Parsons realizza in penetrazione, ma Diaw risponde in post: 23-15

Aggiornamenti dagli altri campi: Detroit 60, Raptors 48 all'intervallo. Milwaukee avanti di 1 contro Miami (20-19), Okc 36, Lakers 24 (Westbrook 5-1-4)

Time out Popovich

2'48'' Stoudemire attacca Duncan in post basso: fallo e canestro per l'ex Knicks. Risposta dei Mavs che fanno una fatica tremenda per arrivare a canestro.

3' Ancora una palla recuperata dagli Spurs: Ellis si incarta nel raddoppio di Leonard e Duncan e perde palla. Dall'altra Kawhi col jumper del massimo vantaggio: +10

4' Difesa impressionante degli Spurs sul pick and roll dei Mavs, Chandler chiuso da Duncan e Diaw (entrato per Splitter) non trova il canestro. Entrano anche Belinelli e Stoudemire.

5' PERFETTA AZIONE DEGLI SPURS: DUNCAN-GREEN-PARKER, TRIPLA DALL'ANGOLO, 19-11

5'30'' Si iscrive a referto Parker: floater che vale il +5

6' Ancora un errore di Nowitzki al ritorno dal time out. Splitter ed Ellis non trovano la via del canestro, ma Rondo è attivo a rimbalzo e contesta la palla a Green: palla a due.

6'25'' Spettacolare difesa di Splitter su Nowitzki: air ball del tedescone. Dall'altra parte il brasiliano è scatenato: altri due dopo una finta su Chandler. Primo time out Carlisle sul 14-11 Spurs

8' Splitter e Green riportano avanti San Antonio sul 9-10! Nowitzki non trova ancora la via del canestro: 0/2 per il tedesco.

8' Ellis in contropiede sale a 7 punti personali, Duncan risponde dalla parte opposta: 9-6

8' 7-4 Ancora Ellis da TRE! Ottimo inizio per la guardia dei Mavs. 0/2 dall'altra parte per Leonard!

9' 2-2 ELLIS! Palleggio arresto e tiro dopo un pick and roll con Nowitzki.

10' 0-2 Ci pensa Leonard con l'arresto e tiro dai sei metri a sbloccare il punteggio

Chandler stoppa subito Splitter, servito perfettamente nel pitturato da Duncan. Il caraibico rimanda al mittente Parsons dall'altra. CHE INIZIO!

PALLA A DUE TRA CHANDLER E DUNCAN. PRIMO POSSESSO AI MAVERICKS!

PRESENTAZIONE DEI QUINTETTI ALL'AMERICAN AIRLINES CENTER! TUTTO PRONTO PER IL TIP OFF! SI PARTE!

CI SIAMO! SQUADRE SCHIERATE IN CAMPO PER ASCOLTARE LE NOTE DELL'INNO NAZIONALE STATUNITENSE! ECCO, NEL FRATTEMPO, I QUINTETTI DELLA SFIDA:



DALLAS : Rondo, Ellis, Parsons, Nowitzki, Chandler



SAN ANTONIO : Parker, Green, Leonard, Duncan, Splitter

Mentre le squadre ultimano i dettagli in vista del match, Detroit è a +11 su Toronto. Ottimo inizio per Reggie Jackson e compagni: 9 per Caldwell-Pope, 11 per Tolliver, 8+6 per Andre Drummond.

C'è anche Manu Ginobili nel roster dei San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Torna l'argentino dopo una settimana di assenza a causa di una distorsione alla caviglia.

00.55 L'ingresso in campo dei Dallas Mavericks!

00.50 Quindici minuti circa all'inizio del match all'American Airlines Center ed il palazzetto inizia a riempirsi.

Nel frattempo, è iniziata da poco la sfida di Detroit, dove i Pistons ospitano i Raptors (8-4). Poche le speranze per i padroni di casa di raggiungere i playoff. In contemporanea con la sfida che seguiremo in diretta, Bucks-Heat ed Thunder-Lakers. Vi terremo aggiornati anche su queste sfide.

00.45 Infine, passiamo ai grandi protagonisti degli Spurs di questi ultimi anni: Tim Duncan e Manu Ginobili. Anni di sfide spettacolari contro i Dallas Mavericks, riassunte in queste cifre. Da segnalare la doppia doppia di Tim Duncan nelle precedenti due uscite (14+13), oltre alla clamorosa statistica dei playoff del 2006, quando Duncan mise a referto sette partite con una media di 32.3 punti a gara e quasi 12 rimbalzi: stratosferico. Per l'argentino di Bahia Blanca, invece, i Mavs rievocano i playoff dello scorso anno, quando nelle sette gare che abbiamo precedentemente ricordato, mise a referto 20 punti di media entrando dalla panchina: chapeau!

00.40 Passiamo al go to guy degli scorsi playoff degli Spurs: Kawhi Leonard! L'Mvp delle finali ha giocato, in carriera, soltanto 19 partite contro i Mavericks. Ecco tutte le cifre.

00.35 Poche le partite di Danny Green, shooting guard degli Spurs, contro i Dallas Mavericks in carriera. Tuttavia, quasi tutte chirurgiche: fatta eccezione per il primo anno, chiuso con il 45% (tutt'altro che malvagio), il tiratore di New York ha sempre tirato contro i Mavs con più del 55% dal campo di media.

00.30 Passiamo adesso ai numeri degli Spurs contro i Mavs. La squadra di Popovich potrebbe staccare in classifica i Mavs e per farlo ha bisogno del miglior Tony Parker. Ecco le sue cifre contro i Mavs.

Altri video dal campo. Il riscaldamento di Chandler Parsons al tiro ad un'ora dalla gara.

00.25 Questi, per chiudere il capitolo Mavs, i numeri di Tyson Chandler contro gli Spurs. Sarà fondamentale il suo apporto sotto canestro per chiudere tutti i pick and roll di Duncan e Splitter verso il canestro. Altrettanto fondamentale potrebbe essere il suo ruolo in attacco, dove potrebbe far muovere la difesa attirandola su di se dopo il pick con Rondo, o per chiudere a canestro, o per scaricare per i tiratori sul perimetro.

00.20 La carriera di Dirk Nowitzki non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, andiamo a vedere, nello specifico, la carriera del tedescone nelle sfide contro i San Antonio Spurs. Medie in calo negli ultimi anni, ma che sono arrivate a toccare picchi di 27-28 punti negli anni in cui il tedesco era assolutamente immarcabile anche per un'ottima difesa come quella di Popovich.

00.15 Queste le stats, invece, di Chandler Parsons contro Popovich. Primo anno con i Mavs per il natio di Casselberry, Florida. Ciò nonostante, nelle precedenti stagioni con la maglia degli Houston Rockets, buone medie per lui. Eccole!

00.10 E' il momento della point guard dei padroni di casa: Monta Ellis! Due le gare in stagione contro gli Spurs, risultato strabiliante: 32 di media! Riuscirà a mantenerla anche stanotte?

00.05 Partiamo dal play dei Mavs: Rajon Rondo! Ecco le stats della sua carriera contro i San Antonio Spurs.

Entriamo adesso nell'affascinante mondo delle statistiche, andando a spulciare giocatore per giocatore, i numeri che hanno collezionato, nel corso della loro carriera, contro gli avversari di stasera . Analizzeremo individualmente quelli che sono, parer nostro, i migliori cinque giocatori per squadra. INIZIAMO DAI DALLAS MAVERICKS!

00.00 La sfida nella sfida di questa sera vedrà di fronte due delle migliori point forward degli ultimi quindici anni del gioco: Dirk Nowitzki da una parte, Tim Duncan dall'altra. Per questi due giovanotti (classe '78 il tedesco di Wurzburg, '76 il natio delle Isole Vergini americane) il tempo non sembra voler passare, anzi. Più invecchiano, più giocano meglio. Migliorano continuamente il loro gioco e soprattutto quello dei compagni attorno: 14.1 punti, 9.3 rimbalzi e 3.1 assist ad allacciata di scarpe per Duncan; 17.3 punti, 5.9 rimbalzi e 1.9 assist per il tedescone. La sfida di stasera e le fortune delle due squadre ai playoff passerà inevitabilmente dalle loro mani.

Iniziamo questa lunga diretta portandovi all'interno dell'American Airlines Center, dove da un'oretta sono arrivati i giocatori dei Mavs. Ecco l'arrivo al palazzetto di Dirk Nowitzki, Chandler Parsons e Tyson Chandler.

23.45 Buonanotte amici lettori di Vavel Italia e benvenuti ad una nuova diretta. Questa sera vi portiamo nel magico mondo della Nba, che si appresta a vivere le ultime gare prima di dare spazio allo spettacolo dei playoff. Questa sera vi racconteremo le emozioni di Dallas Mavericks - San Antonio Spurs, uno dei derby del Texas. Da Andrea Bugno e dalla redazione Nba di Vavel il più cordiale benvenuto.

La sfida dell'American Airlines Center di questa sera vedrà opposte le due rivali texane che sono in lotta per le posizioni d'onore della Western Conference. 69 gare per gli Spurs, sesti in classifica con un record di 44 vittorie e 25 sconfitte. Due gare in più per i Mavericks di Carlisle, che sono 44-27 ed occupano la settima posizione in classifica. Gara importante, soprattutto perchè le due squadre andranno, in queste ultima quindicina di gare che ci separano dalla fine della Regular Season, alla ricerca di un posizionamento e di conseguenza di un accoppiamento migliore nella tabella della postseason.

La situazione nella Western Conference è tutt'altro che già definita, soprattutto nelle retrovie. Due le squadre che si sono già assicurate il diritto di partecipare i playoff: i Golden State Warriors, oramai primi a meno di cali improvvisi, ed i Memphis Grizzlies, secondi ma attaccati alle spalle dal ritorno di James Harden e degli Houston Rockets. Dietro la lotta sembra molto più serrata per le posizioni dalla quattro alla sette: Portland (44-24), Los Angeles Clippers (46-25), San Antonio (44-25), Dallas (44-27). In gioco dunque ancora molto, soprattutto per agguantare quella quarta posizione che garantirebbe il fattore campo quantomeno nel primo turno di playoff. Tuttavia ricordiamo che i Blazers potrebbero essere avvantaggiati dal fatto di vincere la NorthWest Division ed avere il fattore campo in ogni caso qualora prendessero una non testa di serie. Per l'ottavo posto, infine, gli Oklahoma City Thunder (40-30) di Russell Westbrook sembrano aver staccato leggermente i Phoenix Suns (38-33) ed i New Orleans Pelicans (37-33).

Non proprio eccellente lo stato di forma della squadra di Carlisle che arriva da 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime 10. Dopo una striscia positiva di tre gare (Clippers, Thunder e Magic), i Mavs, terzo attacco di tutta la Nba (104.6 a gara) si sono fermati per ben due volte di fila contro Memphis prima e Phoenix poi, concedendo ben 105 punti di media in queste due sfide. Tuttavia, la statistica cambia quando Nowitzki e compagni si esibiscono davanti al pubblico locale: 7-3 nelle ultime dieci apparizioni all'American Airlines Center, dove è sempre difficile venire a vincere e dove i Mavs realizzano 107 punti di media a gara.

Uno dei problemi dei Mavs potrebbe essere Monta Ellis. In che senso: nella partita contro i Suns ha tirato 4 su 22 dal campo, contribuendo e non poco alla sconfitta. Nelle ultime due gare è 7/31, che testimonia il fatto che Dallas soffre terribilmente quando la sua bocca da fuoco non è in serata: la squadra di Carlisle è 8-16 quando Ellis tira meno del 40% dal campo. Ecco cosa pensa a riguardo l'allenatore: "Ha solo avuto una serata storta. Questo quello che è successo. Ma nel primo tempo abbiamo giocato come sapevamo e siamo riusciti anche a stare avanti. Non è soltanto un problema di Monta, ma di tutti noi. Non abbiamo giocato duro per tutta la gara, questo è il problema" ha dichiarato Carlisle dopo la sconfitta.

Migliore e non di poco lo stato di forma degli speroni. Il record della squadra di Popovich è sensibilmente migliorato da quanto Tony Parker e Kawhi Leonard (come vedremo successivamente) sono tornati ai livelli che gli competono. 8 vittorie e due sole sconfitta (tra l'altro all'overtime), fanno della squadra del vice Messina, una delle più in forma della Lega. La vittoria in casa degli Hawks sembra essere stato un messaggio al resto dei naviganti: gli Spurs ci sono sempre. Dopo quattro sconfitte consecutive lontani da casa, anche fuori i San Antonio Spurs hanno iniziato ad ingranare, vincendo quattro delle ultime cinque sfide: Sacramento, Phoenix, Milwaukee ed Atlanta, appunto.

Uno dei giocatori più in forma sembra essere Thiago Splitter, che ad Atlanta ha realizzato il suo season-high con 23 punti: "Non abbiamo effettuato molti cambi di gioco e stile nella nostra squadra. Siamo solo bravi ragazzi, buoni giocatori che si conoscono bene e cercano di fare il meglio per la squadra". Dichiarazioni sempre molto politically correct da parte del centro brasiliano che potrebbe essere un fattore e non di poco rilievo nella sfida di stasera contro Chandler.

Due i precedenti nella stagione in corso, in attesa dei due che si terranno questa settimana. Alla gara di stasera risponderà infatti quella di venerdi notte all'At&t Center. Nelle due sfide precedenti di quest'anno rispettato il fattore campo, nella prima sfida a San Antonio, Pop e compagni hanno vinto di un punto soltanto, mentre Dallas si è imposta di sei sul parquet amico.

10/28 - DAL 100 @ SAS 101

12/20 - SAS 93 @ DAL 99

3/24 - SAS @ DAL

3/27 - DAL @ SAS

Questa la gara del 28 di Ottobre decisa dal canestro da tre di Parker:



Il play francese degli Spurs, Tony Parker, è da sempre uno degli aghi della bilancia della squadra di Popovich. Dopo un inizio stagione in sordina, a causa degli infortuni che ne hanno condizionato la presenza e le prestazioni, il transalpino sembra essere tornato sui suoi livelli abituali. E' alla ricerca della miglior forma possibile in vista dei playoff e sta disputando, nonostante lo scarso apporto della prima metà di stagione, un campionato di tutto rispetto: 15 punti di media in stagione, contro i 17 di quelle scorse, con il 48% di tiri realizzati dal campo. Ciò nonostante, parlavamo di crescita, che si è vista soprattutto nelle ultime 10 sfide: i punti a partita sono saliti a 20, mentre la percentuali di tiri dal campo è salita ben oltre il 55% (58.5%), oltre ai soliti 4 assist di media ad allacciata di scarpe.

Per Dallas l'unica situazione da monitorare sembrava essere quella di Devin Harris, ma il play di riserva dei Mavs dovrebbe giocare così come ha confermato lo stesso Carlisle al termine della sessione di tiro mattutina.

Il report inforuni dei San Antonio Spurs ha aggiornato, in mattinata, la situazione riguardo gli infortuni di Aaron Baynes e Manu Ginobili (distorsione caviglia destra per entrambe): l'australiano è out anche per la gara di questa notte, mentre ci sono delle speranze di veder tornare l'argentino di Bahia Blanca in azione già da questa sera dopo l'infortunio.

C'è stata un'azione, durante Spurs-Hawks di domenica che ha sintetizzato alla perfezione la gara e la cattiveria agonistica che hanno mostrato i texani in casa dei padroni della Eastern Conference: Paul Millsap stava catturando un rimbalzo in attacco, quando è arrivato Kawhi alle sue spalle a strappargli la palla; dopodichè, due palleggi, assist per Splitter e due punti facili per il brasiliano. Un'istantanea perfetta dell'essenza del giocatore natio di Los Angeles: scaltrezza, furbizia, mani veloci ed un giocatore che continua a stupire per la vastità del suo repertorio. Giusto a margine la prestazione del singolo: 20-10 e 4 rubate. "Sto solo provando a fare quello che posso per aiutare la squadra a vincere". L'umilta dell'Mvp delle scorse finali oramai sorprende sempre meno, ma quello che continua a soprendere, invece, è il suo sempre crescente impatto e l'influenza delle sue giocate sui risultati degli Spurs. Dopo aver saltato gran parte della stagione per un problema ad un occhio prima e ad una mano poi, il ventitreenne californiano di Los Angeles sta strabiliando sempre più per completezza ed affidabilità, mettendo assieme numeri da capogiro.

Uno dei colpi più significativi di questa lunga stagione Nba è stato senza dubbio piazzato dai Dallas Mavericks. Vi abbiamo già parlato del colpo Rajon Rondo, che si è trasferito dai Boston Celtics alla corte di Carlisle, ma andiamo a vedere adesso se e dove Rondo ha migliorato o peggiorato i Mavericks. "19 vinte a fronte di 8 sconfitte: questo il bottino dopo 27 partite di Regular Season che significano sesto posto nella Western Co nference. L'attacco di Carlisle è il migliore della Nba, con ben 110 punti segnati a partita" questo recitava il nostro articolo (che trovate completo cliccando qui) poco prima della presentazione dell'ex Celtics. Beh, tre mesi dopo parliamo più o meno delle stesse cifre, leggermente in calo, considerando che come record siamo più o meno sulle stesse percentuali di allora (70% di allora contro il 62% attuale). Ciò che stupisce è che nonostante l'aggiunta di Rondo, i Mavs stanno calando leggermente anche nei punti realizzati, caratteristica fondamentale che è passata dai 110 punti (che erano comunque di difficile conferma aldilà di Rondo) ai 106 attuali.

La strada che ha portato i San Antonio Spurs al successo della Western Conference e del titolo (il quinto della loro storia) della Nba contro gli Heat della scorsa stagione non è stata affatto una passeggiata di piacere, tutt'altro. Soprattutto al primo turno contro i Dallas Mavericks appunto. Ricordiamo con particolare gusto, da esteti della pallacanestro, non da tifosi dell'una o dell'altra squadra, la serie che caratterizzò il primo round di playoff dello scorso anno. La serie più bella in assoluto e combattuta della postseason dei Campioni fu proprio quel 4-3 contro i cugini texani, che imbavagliarono gli Spurs, mettendoli spalle al muro in svariate occasioni. Dopo una gara 1 combattutissima ma portata a casa da Popovich di soli 5 punti, Carlisle mise a punto una gara 2 pressocchè perfetta in ogni dettaglio: + 20 a fine gara e 1-1. La serie si trasferì a Dallas, dove gara 3 rischiò seriamente di compromettere i piani di Pop e degli Speroni, che in vantaggio all'ultimo secondo, si videro infilare dal buzzer beater di Carter: uno dei tiri più belli e memorabili della scorsa stagione. Sul 2-1 sembrava finita, o quasi, con gli Spurs in debito di ossigeno e fiducia: invece gara 4 fece emergere lo spirito dei campioni, che grazie a Ginobili portarono a casa il pareggio. Fattore campo che non si ribaltò più nelle successive tre sfide, nonostante l'equilibrio totale in gara 5 e 6. In gara 7 il crollo dei Mavs e la resa finale davanti ai futuri campioni.

Questo il video di gara 3: