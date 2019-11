Live Pistoia – Cantù in del posticipo della Serie A

Per stasera è tutto, Paolo Leone vi ringrazia per l'attenzione e vi augura un buon proseguimento di serata!!

Pistoia stacca, così, Cantù in classifica, portandosi a 22 punti in campionato.

Pistoia batte Cantù 88 a 87 in modo incredibile!! Coach Sacripanti incredulo!! Eroe della serata Tony Easley, autore del canestro della vittoria in tap-in dopo una tripla sbagliata da C.J. Williams!! Per Metta World Peace, giocatore più atteso della serata, 16 punti e 8 rimbalzi, ma anche la palla persa da cui è scaturito il canestro della vittoria di Pistoia.

5'. Incredibile!! Gentile e Artest pasticciano!! Cantù perde palla e Easley segna in tap-in il canestro della vittoria!! Pistoia batte Cantù in modo clamoroso!! 88-87 il risultato finale!

5'. Brown fa 3/3 dalla lunetta!! 87 a 86 per Cantù..Partita ancora una volta riaperta!!

5'. Eric Williams fa fallo sulla tripla di Brown!!

5'. Tripla di Johnson Odom!! Il play americano la chiude!! 3/5 da tre punti per lui stasera!!

5'. Amoroso perde palla in attacco!! Cantù può chiudere il match!!

5'. 1/2 ai liberi per Gentile.. +1 Cantù!!

4'. Quinto fallo di Filloy!! Esce dalla partita uno dei protagonisti..19 punti per lui stasera!!

4'. Tripla di Hall!! Parità! 83-83!

3'. Passi di Ron Artest!! Sempre +3 per Cantù!

2'. Artest ai liberi!! 2/2 dalla lunetta e +3 Cantù!!

2'. Super Ron Artest!! Tira da tre, sbaglia, prende il rimbalzo offensivo e segna una tripla clamorosa!! +1 Cantù!

1'. C.J. Williams in lunetta!! 2/2 per lui!! Pistoia sul +2!

1'. Super difesa di Eric Williams su Brown!! Pistoia perde il possesso del pallone!

Tempo supplementare

10'. Feldeine fa 3/3 dalla lunetta e pareggia la partita!! Si va al supplementare!! Clamorosa rimonta di Cantù!

10'. Fallo di Pistoia sulla tripla di Feldeine!! Partita riaperta!!

10'. Filloy subisce fallo e va in lunetta, 2/2 per lui e Pistoia si porta sul +3!!

10'. Cosa hanno fatto Artest e Gentile!! L'ex Lakers ruba palla e serve Gentile, che segna da tre punti!! -1 Cantù!

9'. Rimbalzo numero 7 nella partita per Artest!! Subisce fallo e fa 2/2 dalla lunetta!! 11 punti per lui!!

9'. Tony Easley riporta Pistoia sul +6!!

9'. Johnson Odom!! Altro canestro da due punti per lui!!

9'. Amoroso va in lunetta e fa 1/2!! + 6 Pistoia.. è il momento decisivo del match!

8'. Tripla di Johnson Odom!! Si è scatenato il playmaker dei brianzoli!! -5 Cantù!

8'. Johnson Odom segna 4 punti consecutivi e riporta Cantù sotto di 8 punti!!

7'. C.J. Williams segna in rovesciata!! 23 punti in 26 minuti per lui!!

7'. Johnson Odom perde ancora una palla!! Cantù in seria difficoltà!!

6'. Passi di Artest!! Altra palla persa di Cantù!!

6'. 2/2 ai liberi per Ariel Filloy!! + 10 Pistoia!!

5'. Filloy fa un altro canestro spettacolare!! Ancora +8 per i padroni di casa!!

4'. C.J. Williams ha segnato già 21 punti stasera!!

4'. Ancora C.J. Williams!! Altra tripla per lui e + 8 per Pistoia!!

4'. C.J. Williams fa 2/2 ai liberi. 18 punti per l'americano!!

4'. Rimbalzo offensivo di Eric Williams, che schiaccia e porta Cantù sul -3!!

3'. Torna in campo Metta World Peace!!

3'. Canestro dalla media distanza di James Feldeine!! Cantù si porta sul -5!

2'. Tripla di Stefano Gentile!! Il fratello di Alessandro arriva a quota 1001 punti in Serie A!!

1'. Filloy segna un'altra tripla!! Nuovo massimo vantaggio per i padroni di casa!! +10!

1'. Brown segna in alley-oop!! + 7 Pistoia!!

Quarto Quarto

9'. 2/2 ai liberi per Metta World Peace!! 9 punti e 5 rimbalzi fin'ora per l'ex giocatore dei Lakers!

8'. Al libero di Feldeine risponde ancora C.J.Williams, che segna un'altra tripla e riporta i suoi sul +7!! 16 punti per lui!

8'. Feldeine fino in fondo!! Coast to coast dell'americano, che segna due punti in penetrazione e subisce fallo!!

8'. Tripla di C.J. Williams!! Pistoia si riporta sul +7!

7'. Gran canestro di Filloy!! Punto numero 10 per lui!!

7'. Tripla di Ron Artest!! Cantù a meno 2 dai padroni di casa!! Settimo punto per MWP!

7'. Eric Williams segna da sotto canestro e porta Cantù sul -5!!

6'. Super difesa di Amoroso su Artest!! Tifosi di Pistoia in delirio!!

5'. Gentile è a un solo canestro dai mille punti in Serie A!!

3'. Torna a segnare Cantù!! Due punti in penetrazione per Johnson Odom!!

3'. Stoppata di Shermadini su Easley!!

3'. 2/2 dalla lunetta per Hall!! Grande partenza di Pistoia, che si porta sul +6!

2'. A segno Shermadini con un tiro da due punti, a cui risponde ancora Tony Easley!! 10 punti per l'americano!! 44-40!

1'. + 4 Pistoia!! A segno Easley con un tiro dalla media distanza!!

1'. Gran canestro di Amoroso!! Si appoggia sull'avversario e lascia partire un gancio perfetto!! +2 Pistoia

Terzo Quarto

Si chiude sul 38-38 la prima metà di partita. Migliori in campo Gentile per Cantù e Filloy per Pistoia. Grande impatto sul match anche di C.J. Williams e Tony Easley. Buon inizio di Artest ( o se volete Metta World Peace), autore di 4 punti e 3 rimbalzi.

10'. Gentile segna in contropiede e pareggia la partita!! 38-38!!

9'. Tripla di Stefano Gentile!! 38 a 36 per i padroni di casa!!

9'. Altro rimbalzo in attacco per Tony Easley, che segna e riporta Pistoia sul +5!!

8'. Altro canestro di C.J. Williams!! Tap-in dell'americano che porta Pistoia sul +5!!

7'. Terzo fallo di Ron Artest, stavolta su Amoroso. Sacripanti lo richiama in panchina: al suo posto Johnson Odom.

7'. Jones prende un gran rimbalzo in attacco e segna!! Cantù si riporta a -2.

7'. Primo canestro dal campo di MWP!! Bel tiro dalla media distanza!!

6'. Tony Easley fa 1/2 dalla lunetta. +6 per i padroni di casa!!

5'. C.J. Williams segna un gran canestro in situazione di post basso. + 5 Pistoia!!

5'. Altro tap-in di Hall!! +3 Pistoia!! 28-25 per i padroni di casa.

4'. Tripla di Johnson Odom a cui risponde, sempre con un tiro da oltre l'arco dei tre punti, un infuocato Filloy!!

4'. Hall in tap-in porta Pistoia sul +1!!

3'. Fallo di Pistoia su Williams. 0/2 dalla lunetta per l'americano. Tutto invariato!!

1'. Tripla di Feldeine e 2/3 ai liberi per Abass. Cantù in vantaggio per la prima volta stasera!! 22-21!

Secondo Quarto

10'. Brown e Williams fanno 1/2 dalla lunetta. Poi Magro segna da due poco prima della sirena di fine primo quarto!! 19 - 15 per i padroni di casa!!

9'. Artest in lunetta dopo aver subito fallo. 2 su 2 ai liberi per lui!! Primi punti in Serie A per MWP!!

8'. Doppio fallo tecnico fischiato a Milbourne e Artest, che dopo un contatto di gioco si tirano la palla!! Prime scintille in campo!!

8'. Artest fallisce una tripla!!

7'. Scappa Pistoia!! Due punti di Brown!! +6 per i padroni di casa!!

7'. Assist di Artest per Jones. Cantù si porta a -4!!

6'. Tripla di Filloy!! Stasera sembra immarcabile!!

6'. Subito Artest!! Ottima difesa su Easley..Per poco non recupera la palla!!

5'. Debutta "The Panda's Friend"!! Pubblico di Cantù in delirio!!

5'. Super canestro di Filloy!! Che giocata dell'argentino!! Finta su Gentile e canestro in sospensione!!

4'. Gentile trova due punti dopo una grande penetrazione!!

3'. Schiacciata di Easley!! Pistoia risponde al break del lungo canturino.

3'. Ancora Shermadini con un gancio su Easley. Cantù si porta sul -1!

3'. Shermadini fa 2 su 2 dalla lunetta. Si sblocca la formazione ospite.

2'. Partenza a rilento di Cantù. Pistoia va sul 5 - 0 con tre tiri liberi.

1'. Tony Easley porta in vantaggio i padroni di casa. 2-0 Pistoia.

Primo Quarto

20.00 Gentile, Johnson Odom, Jones, Buva, Shermadini, questo il quintetto iniziale di Cantù. MWP parte dalla panchina!!

19.54 Sacripanti prima del match: "Metta non può risolvere tutti i nostri problemi". Il coach di Cantù mette le mani avanti prima della partita, fondamentale in ottica playoff.

19.52 Le due squadre sono in campo. Tutte le telecamere sono su l'ex Ron Artest.

19.47 C'è grande curiosità anche di capire come si adatterà MWP al gioco europeo. Stasera verrà marcato da Valerio Amoroso, giocatore molto esperto con alle spalle 40 partite con la nazionale italiana.

19.45 Mancano solo 15 minuti alla palla a due.

19.35 Metta sta ultimando il suo riscaldamento. L'attesa dei tifosi di Cantù sta per finire!!

19.31 Manca ormai meno di mezz'ora all'esordio di MWP nel nostro campionato. Il palazzetto di Pistoia è tutto esaurito!!

19.20 E' la sua serata. Metta World Peace esordisce nella Serie A di basket italiana. Un giocatore paragonabile a Bob McAdoo per qualità e talento, oltre ad importanza e blasone. Ecco il video del suo ingresso sul parquet di Pistoia.

19.15 Le squadre entrano in campo per il classico riscaldamento pregara. Tutte le attenzioni, come detto, sono per Metta World Peace, ex ala dei Los Angeles Lakers. Ecco il suo ingresso in campo.

19.00 Buonasera a tutti amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale di Pistoia-Cantù, gara valevole per il campionato di Serie A di Basket.

Nel “Monday Night” della nona giornata di ritorno di Serie A va in scena lo scontro tra Cantù e Pistoia, partita molto importante in chiave playoff: le due squadre, infatti, stanno lottando per l’ottava posizione in campionato e, in questo momento, sono a pari punti (20). La partita sarà di quelle che passerà alla storia, non tanto per la sua importanza, ma quanto perché vedrà l’esordio nella massima serie di basket italiano di Metta World Peace, campione NBA nel 2010 con i Los Angeles Lakers.

L’americano è destinato a diventare l’uomo simbolo della nostra Serie A: dopo una bella carriera in NBA, “The Panda’s Friend” è sbarcato in Italia con i migliori propositi, allenandosi da vero professionista nei primi giorni agli ordini di coach Pino Sacripanti. I brianzoli, con Metta, ora possono sognare la qualificazione ai playoff, assumendo il ruolo di favoriti nella corsa all’ottavo posto, l’ultimo disponibile per la post-season.

Valerio Amoroso, 40 presenze con la nazionale italiana e giocatore simbolo di Pistoia, nell’ultima conferenza stampa prima della partita ha parlato anche dell’esordio di World Peace, dicendo: “Per me è un onore giocare con un giocatore come lui, certo ora scherziamo e ci prendiamo in giro su ‘la pace nel mondo’ e il resto.. però sappiamo comunque che affrontiamo Cantù che è una grande squadra .. e poi hanno un ottimo innesto come lui [..] Per me è un onore marcare un giocatore che ha vinto e che ha fatto tanto e ha dimostrato di essere un ottimo giocatore e un gran picchiatore, quindi per me sarà dura lunedì.. speriamo di tener botta.. di sicuro è uno stimolo in più. Certo rispettiamo la persona che abbiamo di fronte, però si gioca sempre a pallacanestro e facciamo sempre il nostro lavoro, cioè ci concentriamo su di noi.. su di lui e su Cantù quanto basta”.

Anche Anna Cremascoli, presidente di Cantù, subito dopo la presentazione dell’ex Ron Artest, ha parlato dell’importanza di World Peace per il basket italiano, affermando: “ è importantissimo per la nostra pallacanestro, sono tre giorni che tutti i giornali non parlano d’altro che di lui, ma non solo nella parte sportiva, anche nella parte di costume.. e non solo in Italia, ma in tutto il mondo”.

Se pensate che “The Panda’s Friend” sia solo un giocatore di basket, infatti, vi sbagliate di grosso: è molto di più, un vero e proprio show-man, che a volte si fa prendere un po’ la mano e ne combina di cotte e di crude. Se volete saperne di più sul personaggio Metta World Peace e sulle sue intemperanze extra-basket, questi video fanno per voi..

MWP, come sempre, è molto attivo anche sui social network.. ecco i suoi tweet prima del match!!

