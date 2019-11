Memphis torna alla vittoria, battuti i Kings

La parola d'ordine nella notte per i Memphis Grizzlies era vincere. Infatti la squadra di caoch David Joerger, veniva da una serie di tre sconfitte consecutive e nella notte contro i Sacramento Kings sono riusciti ad eliminare questa striscia negativa. I protagonisti della gara sono stati senza dubbio, Mike Conley, Jeff Green e Zach Randolph. I tre hanno combinato quarantanove punti, diciotto con quattro assist per il play da Ohio State, sedici con quattro rimbalzi per l'ala ex Boston Celtics e quindici punti e sette rimbalzi catturati per Z-Bo. Quest ultimo, durante la gara è stqato fermato da un piccolo infortunio al gomito, fortunatamente per i Grizzlies, Randolph è riuscito a tornare sul parquet. Memphis è riuscita a vincere facilmente con la squadra di coach George Karl, anche perchè i californiani erano privi di DeMarcus Cousins, costretto al riposo. Nonostante ciò, Sacramento è riuscita a trovare un'ottima prova dell'ex di turno, Rudy Gay. L'ala infatti, ha realizzato ventiquattro punti con 10-18 dal campo. L'ala dei Kings, però, non è riuscita a trovare un buon supporto dai compagni, infatti solo altri due giocatori di Sacramento sono riusciti ad arrivare in doppia cifra, Ray McCallum con dodici punti e Derrick Williams con dieci punti.

GAME STATS - Durante la partita, i Memphis Grizzlies sono riusciti a dominare in lungo e in largo. Conley e compagni infatti sono riusciti a mantenere una percentuale al tirro superiore a quella di Sacramento. Infatti mentre i Grizzlies hanno tirato con il 45.8% dal campo con il 34.8% da tre, i Kings sono riusciti a tirare solo con il 40.7% percento dal campo ed il 31.2% dall'arco dei tre punti. Inoltre Memphis è riuscita anche a catturare più rimbalzi. Infatti Z-Bo e compagni hanno catturato quarantacinque rimbalzi di cui quattordici offensivi, riuscendo a realizzare quarantaquattro punti nel pitturato. Invece i Kings sono a riusciti a realizzare quaranta punti in area e sono riusciti a catturare quarantuno rimbalzi totali, quattro in meno della franchigia del Tennessee.

NEXT GAME - Il prossimo impegno dei Memphis Grizzlies, sarà sempre tra le mure amiche del FedEx Forum, dove saranno ospitati gli Oklahoma City Thunder, del mostruoso Russell Westbrook. I Thunder vengono dalla vittoria contro i Phoenix Suns e nella notte saranno impegnati contro i Dallas Mavericks, prima della trasferta di Memphis. Westrbrook e compagni, sono pronti a strappare quante più vittorie possibile in questa fine di regular season, per saldare l'ottavo posto ad ovest. D'altra parte i Sacramento Kings, nella prossima gara, dovranno affrontare gli Houston Rockets di James Harden, reduci dalla sconfitta contro i Toronto Raptors.