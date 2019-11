La tripla doppia di Westbrook non basta ai Thunder, Dallas passa alla Chesapeake Energy Arena

Partita pazzesca alla Chesapeake Energy Arena, dove gli Oklahoma City Thunder sono riusciti a perdere la gara, mandando tre giocatori a quota trenta punti. Infatti mentre i Thunder hanno realizzato centotrentuno punti, i Dallas Mavericks hanno realizzato ben centotrentacinque punti. La squadra di coach Rick Carlisle, infatti, è riuscita a tirare con un pazzesco 61.5% dal campo, mandando in doppia cifra ben sette giocatori e rendendo inutili i trenta punti di Enes Kanter, i trentuno punti di Russell Westbrook ed i trentadue punti con 6-9 dalla linea dei tre punti, di Anthony Morrow. A fine gara è stato proprio il coach della franchigia texana, ad affermare che questa è stata una delle migliori partite della stagione. Nella notte, inoltre Monta Ellis, con i suoi ventisei punti, è riuscito a rispondere a tutti i canestri di Oklahoma ed è riuscito ad indirizzare la partita in direzione dei Mavericks. Ad aiutare Ellis, ci sono stati i ventidue punti di Chandler Parsons ed i diciotto punti di Dirk Nowitzki. Con queste diciotto realizzazioni, il gigante tedesco è riuscito a raggiungere quota 28,000 punti in carriera, avanzando al numero sette tra i migliori marcatori di sempre della NBA, meglio di lui solo: Shaquille O'Neal, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone, Kareem Abdul-Jabbar.

GAME STATS - Come suddetto, a portare i Dallas Mavericks alla vittoria è stato il 61,5% dal campo, percentuale migliore rispetto al 48,4% dal campo di Westbrook e compagni, che sono riusciti a rimanere in partita, grazie ad un ottimo 45,2% dall'arco dei tre punti. Nonostante OKC abbia preso ben quarantasei rimbalzi nella gara, rispetto ai trentaquattro dei Mavs, i Thunder hanno segnato meno nel pitturato. Infatti in area, per la squadra di caoch Brooks, sono arrivati solo quarantasei punti, mentre Nowitzki e compagni sono riusciti a realizzare ben settantadue punti nel pitturato, con Chandler e Stoudemire che hanno combinato un ottimo 14-15 dal campo. Inoltre a condannare i Thunder sono state le dieci palle perse, di cui sei arrivate da Westbrook.

NEXT GAME- I Dallas Mavericks proveranno a vincere la seconda partita consecutiva, all' American Airlines Center dove ospiteranno gli Houston Rockets di James Harden. I Rockets sono reduci dalla vittoria in casa contro i Sacramento Kings, dove sono stati guidati da un pazzesco Harden, autore di ben cinquantuno punti, career-high. Mentre gli Oklahoma City Thunder, proveranno a saldare l'ottavo posto nella Western Conference al FedEx Forum contro i Memphis Grizzlies anch'essi reduci da una vittoria contro i Kings e pronti a cercare di conquistare quante più vittorie possibili per chiudere la regular season al secondo posto ad ovest.