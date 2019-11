Live Wisconsin-Duke, finale del torneo NCAA in diretta

5.36 - Una partita unica, stupenda, davvero incredibile, una vera finale, come ci si aspettava. Ma forse anche meglio. Per quanto mi riguarda, è stato un piacere raccontarla. Ora è tempo di andare a dormire, all'alba delle 5.40. Una buonanotte a tutti gli amanti del basket da parte di Giorgio Dusi.

5.33 - Menzione d'onore DOVUTISSIMA per Greyson Allen, che si è caricato sulle spalle la squadra sul -9, portando alla rimonta i suoi. Tutto alla grande per Duke, è una grande festa. Anche Jahlil Okafor, nonostante i problemi di falli, ci ha messo la firma.

5.32 - Mike Krzyzewski alza il suo quinto trofeo, non prima di essersi congratulato con Bo Ryan, e con i suoi avversari ringraziando la sua squadra. Grande commozione da parte di tutti.

5.31 - I boxscore della partita:

5.30 - TYUS JONES MOST OUTSTANDING PLAYER DELLE FINAL FOUR!!!

5.28 - Che dire? Una partita che parla da sola. Equilibrio incredibile fino a due minuti dalla fine, quando due canestri e una grande azione difensiva di Okafor hanno dato una piega alla partita, prima che Tyus Jones si inventasse la tripla (ennesima invenzione di una gara da 23 punti) che probabilmente ha dato lo scossone definitivo. Si festeggia a Durham, Coach K è nella storia. Quinto titolo per lui.

5.25 - Le lacrime di gioia di Tyus Jones, probabile MVP delle Final Four, quelle di delusione di Kaminsky. Che partita è stata, pazzesca, incredibile, assurda.

5.22 - FINISCEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VINCE DUKEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!! COACH K FA CINQUE!!!!!!!!! CROLLA WISCONSIN, CROLLANO I BADGERS, TRIONFO DEI BLUE DEVILS!!!! 68-63 IL FINALE!!!!

0.15 2T, 63-68 - RIMBALZO WINSLOW!!!!! VA IN LUNETTA!!!! DUKE LO STA TOCCANDO QUEL TROFEO!!

0.35 2T, 63-68 - Tyus Jones in lunetta fa 2/2. 23 per lui.

0.42 2T, 63-66 - TIMEOUT PER DUKE!!!! Ultimo per Coach K. Una partita assurda, surreale, da brividi. Palla Blue Devils, che non hanno timeout. CARDIOPALMA.

0.50 2T, 63-66 - KOENIG PER HAYES, -3 WISCONSIN!!!!! Dopo l'errore di Jones da sotto!!!! Mamma mia.

1.05 2T, 61-66 - NON CI STA KAMINSKY, NON CI STA!!!!! LA METTE ANCHE LUI DA TRE!!!!!! NON MUOIONO I BADGERS!!!!

1.20 2T, 58-66 - TYUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSS JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LA BOMBAAAAAAAAAAAA!!!!!!!

PALLA DUKE!

Official review per capire di chi è la palla, attenzione. Auguri agli arbitri.

1.51 2T, 58-63 - ANCORAAAAAAAAAAAAAA!!!!! JAAAAAAAAAAAHLIIIIIIIIIILL!!!!!!! PRENDE IL RIMBALZO E SEGNA!!!!! Poi Koenig gestisce male l'attacco!!!!

2.39 2T, 58-61 - ANCORA OKAFOR STOPPA KAMINSKY!!! CHE RIENTRO DI JAHLIL!!!

3.14 2T, 58-61 - JAHLIL IS BAAAAACK!!!! ATTACCA KAMINSKY E GLI SEGNA COL FALLO!!!!!

3.22 2T, 58-59 - Timeout per Coach K, errore di Kaminsky e poi di Allen, che deve stare attento a non esagerare. Finale in volata, ma che volata!

4.06 2T, 58-59 - TYUS JOOOOONEEEEESS!!!!!!!! ANCORAAAAA!!!!!! SENZA SENSO JONES DA TRE!!! NUOVO VANTAGGIO DUKE!!! Partita COMMOVENTE. COMMOVENTE!

4.20 2T, 58-56 - Pareggia subito Kaminsky a quota 56, e Dekker rimette avanti i Badgers!!!

5.25 2T, 54-56 - Tiro IMPROBABILE di Tyus Jones per la parità, poi ci pensa ancora GREYSON ALLEN a mettere avanti Duke!!! UN EROE!!! 11-3 di parziale!!!

E intanto Sam Dekker deve ancora mettere una tripla: 0/5 ora per il 15 dalla lunga. Occhio...

7.29 2T, 54-52 - Momento con poca qualità, Dukan spende un fallo in attacco abbastanza banale. Ma manca poco, è ora di ricaricare le batterie. Timeout in campo!

8.12 2T, 54-52 - Due liberi di Winslow per riaccorciare, poi un po' troppi errori di scelte offensive da entrambe le parti.

9.18 2T, 54-50 - IN-VEN-ZIO-NE DI KAMINSKY. UN PITTORE. Okafor spende il quarto, bruttissima situazione per Duke, che torna a -4.

10.42 2T, 51-50 - Segna i due liberi Allen per accorciare, poi ci pensa TYUS JONES!!!! GIOCO DA TRE!!! Rientra totalmente Duke, sempre che fosse uscita davvero da questa partita. Ci vuole un timeout per Bo Ryan.

11.43 2T 51-45 - Ma Hayes risponde ancora con la bomba!!!! Sta uscendone una partita pazzesca. Altri due liberi per Allen intano, che ha provato a riaprire la contesa. Ma prima, timeout in campo.

12.10 2T, 48-45 - ANCORAAAAAAA!!!! GREYSON ALLEEEEEEEEEN!!!!! SI PRENDE IL GIOCO DA TRE PUNTI!!!

12.33 2T, 48-42 - GREYSON ALLEN, FUORI GLI ATTRIBUTI!!! LA BOMBA PER LUI E POI IL RECUPERO!!!

13.17 2T, 48-39 - KAMINSKY ANCORA!!!! +9 WISCONSIN, TIMEOUT DUKE!!!!! Si mette male per i Blue Devils, tre falli anche per Winslow oltre che per Okafor.

13.53 2T, 46-39 - BROOOOOONSOOOOOON KOEEEENIIIIIG!!!!! PRIMA VA FINO IN FONDO, POI SPARA ANCORA!!!!!! MAMMA MIA IL 24!!!! MAMMA MIA!!! Aveva latitato nel primo tempo, ma in questo secondo è protagonista!! +7, massimo vantaggio Badgers!!!

15.46 2T, 42-39 - TIMEOUT in campo, si tocca il volto Dekker, che non ha ancora trovato un tiro dalla lunga distanza nella sua partita. 0/4 per lui, stranamente. Ci arrivava forte di un 15/30.

16.14 2T, 42-37 - Tyus Jones con due facili (stranamente), Koenig però risponde con un buon palleggio-arresto-tiro.

16.50 2T, 38-35 - Terzo fallo di Okafor, Kaminsky un ballerino. Occhio a Jahlil...

17.21 2T, 38-33 - Pare aver sistemato la difesa Duke, ma Okafor sbaglia un canestro facile. Poco presente in partita il 15 dopo un buon inizio.

18.32 2T, 38-33 - Koenig illumina!! Prima assist per Kaminsky, poi Dekker spalle a canestro!! Timeout per Coach K! Difesa molle quella di Duke, rientrata non benissimo dall'intervallo. Massimo vantaggio Badgers.

19.10 2T, 34-33 - BOMBAAAAAAAAA DI BRONSON KOENIG!!!! E POI 2 DI WINSLOW SPALLE A CANESTRO!!! La partita c'è. Sicuro.

4.24 - RITORNANO LE SQUADRE!!! RICOMINCIA LO SPETTACOLO!!

4.23 - Un altro paio di cose interessanti: 13 cambi di vantaggio, un'enormità per 20 minuti di gioco, e 11-4 in favore di Wisconsin nei "2nd chance points".

4.21 - Manca poco all'inizio della ripresa, intanto si fa l'arte al Lucas Oil Stadium: un pittore dipinge i volti dei due allenatori con tecniche sicuramente particolari...

4.15 - Poche palle perse e poche scelte sbagliate da entrambe le parti, ma i Badgers tirano sotto il 40%. Attenzione però, perchè anche con Arizona, nelle Elite Eight, erano partiti decisamente piano, per poi aprire definitivamente il fuoco nella ripresa. Duke reggerà l'impatto?

4.13 - Balzano subito all'occhio i numeri di Kaminsky, in particolare il numero di rimbalzi: ben 7. Sta difendendo per davvero il 44, un aspetto del gioco che doveva perfezionare. In generale, il dominio fisico è di Duke, con ben 5 stoppate, tre solo di Winslow, autore di un primo tempo a tutto tondo, ma con problemi di falli non indifferenti, come anche Okafor.

4.10 - I boxscore all'intervallo:

4.06 - Se volevamo una grande partita, non possiamo proprio lamentarci. Ritmi infernali, difese forti, due squadre con gli attributi che giocano per un unico obiettivo. Il punteggio rispecchia esattamente quanto visto in campo: equilibrio. Duke ha provato un allungo, sul 21-16, ma è stata subito ripresa. Insomma, è ancora tutto da scrivere.

4.03 - Le parole a caldo di Coach K: "loro hanno pochi falli, noi abbiam Okafor e Winslow con 2. Dobbiamo attaccare di più e costringerli a fare fallo".

4.01 - INTERVALLO!!! PARI A QUOTA 31!!!! Splendida giocata tra Jones e Jefferson, appoggia il 21, poi solo errori. Si va a riposo.

I timeout sembrano veramente gli unici momenti in cui si possa rifiatare almeno un secondo, non c'è un attimo di pausa. Ritmi a dir poco pazzeschi. A dir poco.

1.43 1T, 31-29 - HAAAYEEEESSS!!!! Tyus Jones con un ottimo ricciolo, bella uscita dal timeout di Duke con tanto di zona, ma che vien bucata dal 10!!! Altra pausa!!

Dekker+Kaminsky a quota 15, a 13 il resto della squadra. Significativa.

3.04 1T, 28-27 - DI TUTTO, DI TUTTO!!!! TIMEOUT ANCORA, MA SUCCEDE DI TUTTO!! Pennellata mancina di Winslow, poi piazzato di Hayes!! Kaminsky però in difesa si fa sentire, STOPPATONA su Jones, anche se poi Allen rimanda avanti Duke segnandogli quasi in faccia. Ci pensa Dekker a segnare il 28-27, assistito da Jackson, bravo a prendere il rimbalzo sul suo stesso tiro.

4.47 1T, 24-23 - DEKKER E KAMINSKY!! Che brutto minuto per Okafor. Prima si fa sfilare la palla dal 15, poi il 44 dall'altra parte lo attacca e trova canestro e fallo. TESTA AVANTI BADGERS! IN UN AMEN!

5.37 1T, 19-23 - COOOOOOOK!!!! SONO DUE, MA CHE DUE!! Piede sulla linea per la guardia. Soffrono i Badgers l'intensità della difesa dei Blue Devils. Tap-in ancora di Dekker, importantissimo.

Aggiornamento sulle percentuali: Wisconsin tira con il 33% contro il 50% di Duke.

7.14 1T, 17-21 - Scelta sbagliata di Koenig da una parte, che fa anche 1/2 in lunetta, mentre dall'altra Okafor si mangia due punti già fatti. Dentro anche Hayes, che punta sulla sua fisicità. Intanto però, se ne parla un po'. TIMEOUT!

8.31 1T, 16-21 - Prima due liberi, poi un fallo commesso e infine stoppata con recupero che propizia il contropiede: JUSTISE WINSLOW! Cook va in campo aperto e firma il +5 Duke.

9.43 1T, 16-17 - Tap-in prepotente di Dukan, ma Okafor in area fa quel che vuole. Bravo ancora Dekker a rimbalzo a tenere attaccati i suoi. 10-6 per Duke il conteggio dei punti in area, ma Wisconsin va bene a rimbalzo in attacco.

11.15 1T, 12-13 - Nuovo timeout in campo. Difesa fortissima e transizione sono i diktat dei Blue Devils, momento un po' di difficoltà per i Badgers.

12.01 1T, 12-13 - Okafor è tornato, assist di Cook e altra affondata. Tornato anche Gasser, ma in contropiede Duke fa male.

13.10 1T, 12-9 - RISPONDE WINSLOW, DA FERMO DA TRE!! MA CONTRORISPONDE DUKEN!!!

13.58 1T, 8-6 - BOMBA anche per Hayes! Funziona l'attacco dei Badgers. Plumlee non è Okafor... Kaminsky si prende la linea di fondo davanti a lui e va in lunetta.

15.36 1T, 5-6 - Primo timeout in campo! Duello già interessantissimo sotto canestro tra Kaminsky e Okafor, le luci dei riflettori sono puntate soprattutto su di loro. Già tanta intensità, Duke difende forte e costringe Kaminsky a partire da lontano, ma non è un problema per lui, anzi.

16.03 1T 5-6 - Ancora botta e risposta, Dekker chiama e Jones risponde!

17.38 1t, 3-4 - AFFONDA OKAFOR! Problemi per Gasser però, che perde sangue. Dentro Jackson.

18.11 1T, 3-2 - Cook apre le danze poi arriva Kaminsky: bomba e sfondamento subito!

3.18 - PUNTUALISSIMI, SI ALZA LA PALLA A DUE!!! COMINCIA IL DIVERTIMENTO!!

3.17 - Questione di secondi, si avvicina la palla a due.

3.15 - Stretta di mano anche tra i due allenatori, Ryan e Coach K. Il primo cerca il primo titolo, alla prima finale del torneo, il secondo va a caccia della quinta vittoria.

3.13 - Tocca ora a Duke.

3.11 - E arriva anche il momento della presentazione delle squadre. Quintetti confermati, si parte con Wisconsin.

3.10 - Anche un'aquila è volata nel palazzetto durante l'esecuzione della banda.

3.09 - Momento dell'inno, sempre da brividi, a pochi minuti dalla palla a due.

3.07 - Tempo di ruota e qualche tiro al Lucas Oil Stadium. Sale la tensione, il pubblico già si fa sentire. Sarà una grande notte di basket.

3.04 - Pochi dubbi su chi sia il più atteso. Okafor ha tutta una carriera in NBA da scrivere, ma per ora il giocatore più forte della NCAA è lui, Frank Kaminsky, eletto giocatore dell'anno.

2.58 - Ecco il quintetto di Mike Krzyzewski.

2.55 - Cominciamo a entrare davvero in clima partita!! Arrivano gli Starting Five. Queste le scelte di Bo Ryan. Nessuna sorpresa.

2.47 - Le foto dell'arrivo delle due squadre al Lucas Oil Stadium.

2.40 - Avevamo parlato di un precedente a dicembre tra le due squadre. Ecco le statistiche nel dettaglio di quella sfida:

2.30 - Altre foto dal Lucas Oil...

2.20 - E intanto, festa per la Badgers Nation! Saranno tanti i sostenitori di Wisconsin. Eccoli mentre festeggiano e cantano prima della partita, con tanto di banda al seguito.

2.10 - La palla a due si avvicina! Ecco come si presenta il Lucas Oil Stadium di Indianapolis.

Buonasera da Giorgio Dusi e da VAVEL Italia, e benvenuti a tutti voi appassionati di basket, e in particolare di NCAA. Stanotte si gioca la partita più attesa di tutta la stagione, la finale della massima competizione collegiale americana: The Tournament.

Tanti bracket sono andati in fumo, anche quest'anno nessuno ha azzeccato quell'unica possibilità su 68 miliardi che c'è di compilarlo alla perfezione, e probabilmente nessuno avrebbe pronosticato questa finale. Sì, perchè se da una parte ci sono i Duke Blue Devils, dall'altra non ci sono i Kentucky Wildcats, perchè gli undefeated sono stati defeated in semifinale da una straordinaria Wisconsin, che ora è qui a giocarsi la sua prima finale dopo 74 anni dall'ultimo (e unico titolo).

Se invece che su un campo di basket Blue Devils e Badgers dovessero competere con un concorso per titoli, non ci sarebbe gara. Wisconsin ha vinto il suo unico titolo nel 1941 (23 marzo, nello stesso giorno a Roma si festeggiava un 3-0 inflitto alla Juventus). Bo Ryan, 68 anni a dicembre, nonostante una percentuale di vittorie che supera il 75% (357-124) e faccia di lui il secondo coach più vincente dietro Roy Williams, nel suo palmares ha un grosso 0 alla voce "trofei". I Blue Davils di Duke, invece, vantano 4 titoli in 15 partecipazione alle Final Fours.

Mike Krzyzewski, che passerà alla storia come coach K (e non è una ripicca al fatto che durante un incontro contro la Grecia chiamasse gli avversari col numero di maglia anziché col nome), di qualche mese più anziano di Ryan, ha superato la milestone delle 1000 vittorie (1017-310 il suo record), siede dal 1980 sulla panchina di Duke, che ha portato a raggiungere tutti i suoi successi (1991, 1992, 2001, 2010), è stato protagonista di 12 Final Fours e, con il Dream Team, dopo un inizio tragico (bronzo ai Mondiali del 2006 dopo la sconfitta in semifinale con la Grecia dai nomi - per lui - impronunciabili), non ha più sbagliato nulla (ori olimpici a Pechino e Londra, medaglie dello stesso metallo ai Mondiali del 2010 e 2014).

WISCONSIN

Josh Gasser: 3 punti contro Kentucky, 6.8 in stagione con il 38.9% da 3 e un massimo di 15 punti messi a segno contro Perdue

Frank Kaminsky: ala di 213 cm, 20 punti contro Kentucky, viene da una stagione con 18.7 punti di media (31 punti di season high contro Michigan), 8.1 rimbalzi, e medie di alto livello: 58.7% da 2, 41.2% da 3, 77.8% ai liberi

Bronson Koenig: 8.7 punti in stagione col 42% da 2 e il 40.7% da 3, 19 punti di season high, 12 contro Kentucky

Nigel Hayes: miglior stoppatore dell'High School di Toledo, ha fatto registrare 12.4 punti di media col 54.6% da 2, il 38.1% da 3 e un massimo di 25 punti messi a segno contro Michigan

Samuel Dekker: dopo Kaminsky, è lui il giocatore più pericoloso per Duke. Quasi 14 punti di media col 63.8% da 2 e il 34.5% da 3, 27 punti di season high contro Arizona, 16 contro Kentucky.

Traevon Jackson: i 25 punti messi a segno contro Duke sono stati il punto più alto di una stagione con pochi picchi, in cui ha viaggiato con 8.5 punti di media, il 50.5% da 2 e il 29.7 da 3.

Zak Showalter: il papà è stato un giocatore di Ryan ai tempi di UW-Platteville negli anni'80. Scampoli di gare in stagione (meno di 8 minuti di media), mai in doppia cifra.

Duje Dukan: altro figlio d'arte, il padre (attualmente scout dei Bulls) ha giocato in mezza Europa ed è stato capitano della Jugoplastika a fine anni '70. Per lui, meno di 5 punti di media in stagione con un massimo di 14 contro Northwestern.

Vitto Brown: utilizzato meno di 7 minuti di media, ha messo a segno in totale 62 punti, 10 contro St. Nicholls in una gara terminata 86-43.

DUKE

JahLil Okafor - Benton: centro di 211 cm, probabile prima scelta assoluta del prossimo draft, arriva alla partita decisiva con 17.5 punti di media, il 66.7% da 2, un rivedibile 51-3% ai liberi. Il massimo in stagione sono i 30 punti inflitti a Virginia Tech, 18 quelli segnati in Semifinale contro Michigan State.

Quinton Cook: classica point guard, è stato utilizzato quasi 35 minuti a incontro da coach K, portando a referto 15.6 punti di media (17 contro Michigan), col 53.4% da 2, il 40.2% da 3 e quasi il 90% ai liberi.

Tyus Jones: 19 anni non ancora compiuti, 185 cm scarsi, in stagione ha segnato 11.5 punti di media andando 6 volte oltre quota 20.

Matt Jones: 6.2 punti di media, oltre 100 triple tentate durante la stagione (il 38% andate a segno), ha disputato la miglior gara lo scorso 29 marzo contro Gonzaga (16 punti con 4/7 da 3).

Grayson Allen: 18 punti nella prima gara stagionale contro Presbyterian (113-44 il punteggio), 27 lo scorso febbraio contro Wake Forest (94-51), per alzare una media punti che supera di poco i 4 a incontro.

Marshall Plumlee: serve per far rifiatare Okafor. Meno di 10 minuti di utilizzo, 2.3 punti.

Amile Jefferson: il padre ha giocato a Delaware State a inizio anni '90. Per lui, quasi 20 minuti a partita con 6.2 punti di media e un season high di 19 contro Louisville.

Justise Winslow: 19 anni appena compiuti, 12.7 punti di media col 52% da 2 e il 41% da 3, season high di 23 contro Syracuse, 19 contro Michigan.

Nick Pagliuca: un po' di Italia. Sceso in campo in sole 8 occasioni, ha realizzato una sola tripla nel 109-59 contro Fairfeld.

Non è la prima volta che le due squadre si affrontano in stagione: bisogna infatti tornare al 3 dicembre 2014 per trovare il precedente più vicino. Si giocava al Kohl Center di Madison, Wisconsin, e i Blue Devils si imposero vincendo 80-70, grazie soprattutto ai 22 punti di Jones, uniti anche a 6 rimbalzi e 4 assist. A nulla sono serviti i 25 di Jackson per i Badgers.

Sarà invece il primo scontro tra le due squadre al torneo: una finale quindi inedita, la prima per Wisconsin, l'undicesima per Duke, che affronterà un'avversaria ancora diversa. Non è mai successo che i Blue Devils vivessero un re-match nel Championship Match. 11 partite, 11 avversarie diverse. La squadra di Coach K ha portato a casa 4 titoli, mentre Wisconsin ne ha portato a casa solo uno, come detto, nel 1941. Da lì in poi, nessuna apparizione in finalissima fino a quest'anno.

Wisconsin ha dato dimostrazione di credere nei propri mezzi e di saper superare momenti difficili durante tutto l'arco del torneo, e la semifinale vinta contro Kentucky è la sintesi delle capacità di questa squadra. Duke, che a Indianapolis ha già trionfato nel 1991 e nel 2010, arriva in Finale con qualche dubbio su una difesa apparsa a volte scricchiolante, ma forte del successo ottenuto nello scontro diretto (70-80 lo scorso 3 dicembre, con 22 punti - 5/8, 2/3, 6/8 - di Tyus Jones per Duke e 25 - 4/7, 3/5, 8/8 - di Traevon Jackson per Wisconsin).

WISCONSIN

- #16 Coastal Carolina 86-72

- #8 Oregon 72-65

- #4 North Carolina 79-72

- #2 Arizona 85-78

- #1 Kentucky 71-64

I Badgers hanno affrontato nel torneo le migliori squadre possibili, o meglio, con le seed più alte in assoluto. Questi tutti i video delle loro partite:

DUKE

- Robert Morris 85-56

- San Diego State 68-49

- Utah 63-57

- Gonzaga 66-52

- Michigan State 61-81

Non una passeggiata, ma quasi. Salvo qualche difficoltà contro Utah, gli scarti alla sirena tra i Blue Devils e le proprie avversarie sono stati di doppia cifra. Significativo della forza di Winslow, Okafor e compagni. Ecco i loro highlights nel torneo.

Presentarsi alle Final Four del torneo con un 38-0 è motivo di grande orgoglio e responsabilità, ma pone Kentucky in una situazione di favorita, che spesso e volentieri è scomoda, perchè se no dove sta la Madness? Wisconsin lo sa e riesce a compiere l'impresa, vendicando la sconfitta dello scorso anno, arrivata per una tripla di Aaron Harrison a pochissimi secondi dalla fine. Merito soprattutto del duo Dekker-Kaminsky, che già dai primi minuti mette le cose in chiaro, rispondendo colpo su colpo ai canestri da campioni degli Wildcats, partiti fortissimo, ma che si vedono sempre prontamente raggiunti dai Badgers, che provano anche a staccarsi già nel primo quarto, toccando anche i 7 punti di vantaggio prima di essere riagganciati all'intervallo. La partita è bellissima, Wisconsin riesce con merito a rimanere in partita attingendo anche alla panchina.

Anche in apertura di ripresa prova a mettere la testa avanti la squadra di Ryan, che subisce però un parziale di 16-4 nei 10 minuti centrali del quarto, vedendo ribaltando il vantaggio 52-44 ed entrando nei 5 minuti finali inseguendo una UK avanti di 4 punti. I Badgers trovano il canestro dal campo che mancava da 7 minuti grazie a Dekker (finirà con 16 punti e la tripla che spezza il pareggio a quota 60), e da lì non si fermano più: 13 punti negli ultimi 2 minuti e mezzo, contro-parziale generale di 15-4 e Wisconsin che vola. Dominio a rimbalzo contro la squadra più alta di tutto il torneo, 205 cm di media, 48% dal campo contro la miglior difesa del paese, grazie anche a un Kaminsky da 20 punti e 11 rimbalzi, con uno strepitoso 7/11. Aaron Harrison nel finale prova anche a riaprirla con un gioco da tre punti che rimette il punteggio sul 64-63, prima che i tiri liberi sorridessero appunto ai Badgers, ai predestinati Badgers.

Duke contro Michigan State è stata anche la sfida tra due dei coach più illustri del basket collegiale statunitense: da una parte Coach Krzyzewsky, 12 finali in carriera, dall’altra il mago Tom Izzo, che quando sente la parola "marzo" trasforma i suoi Spartans in una macchina da guerra infernale manco si giocasse alle Termopili. L’inizio gara è tutto loro, 4/4 da tre punti (Valentine 3/3), 1/1 da due, la pressione sembra essere sconosciuta agli uomini di Izzo, che partono con un parziale di 14-6. Duke chiama timeout e riorganizza la difesa, pressando in maniera asfissiante i tre esterni, lasciando ai lunghi la facoltà di attaccare il canestro a piacimento (arma che risulterà decisiva). Justise Winslow è l’uomo della rimonta, Jahlil Okafor segue l’esempio e spazza via, a piacimento, la difesa di Izzo, che non riesce a frenare il predestinato centro dei Blue Devils: saranno 11 i punti all’intervallo con 4 rimbalzi, ma lo score rende meno rispetto al suo dominio.

Il contro-parziale degli ultimi 16 minuti del primo tempo è clamoroso: 29-9 e Duke avanti di 12 in controllo. La ripresa inizia così com’era finita la prima frazione, con gli Spartans che non riescono più a trovare facili conclusioni dal perimetro: Trice è in giornata no, anche se chiuderà con 16 punti, mentre Valentine, ultimo a mollare, spara 2-7 dopo le prime tre triple. Cook gestisce perfettamente ritmi e possessi, i numeri e lo strapotere fisico di Winslow e Okafor la fa da padrone anche nella ripresa, fino ad allargare la forbice sul +20 che si manterrà fino al termine della gara, con Izzo ed i suoi ragazzi impotenti davanti alla coppia di torri dei Blue Devils. E Coach K festeggia raggiante.