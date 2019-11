Nba, highlights della notte: Davis fa sognare New Orleans

Sei gare nella notte Nba, quando al termine della Regular Season mancano, per la maggior parte delle squadre, meno di cinque partite allo scoccare della fine della prima parte di stagione. Si parte dalla vittoria, facile di Atlanta, che si sbarazza dei Phoenix Suns che non hanno più niente da chiedere al campionato. Altra sfida tra due deluse era quella di Sacramento, dove i Kings hanno superato di misura i Timberwolves. I Clippers hanno faticato per vincere il derby di Los Angeles, ma alla fine hanno portato a casa il risultato, che sarà utile nella corsa ad un piazzamento ai playoff nel marasma della Western Conference. Tre, invece, le gare decisive per un posto al sole della postseason: Miami, alla Triple A Arena, ha battuto 105-100 i Charlotte Hornets, estromettendoli dalla corsa all'ottavo posto. Gli Heat sono ancora in corsa. Doppio confronto incrociato, ad ovest, tra Pelicans e Thunder. Questi ultimi dopo tre sconfitte di fila, vedono vacillare il proprio ottavo posto, che sembrava oramai sicuro non più tardi di una settimana fa. Invece ecco il sorpasso di Davis e compagni: Okc perde malissimo contro San Antonio, attualmente la squadra più in forma del momento assieme a Clippers e Rockets (113-88). Dall'altra parte, invece, New Orleans fa il colpaccio battendo i Golden State Warriors, che già pensano alla seconda parte di stagione, essendo già primi matematicamente. Una stagione pazzesca, che vedrà, nell'ultima settimana, gare al fulmicotone, che decideranno la griglia dei playoff e lasceranno molto amaro in bocca alle squadre che non riusciranno a raggiungerla.

Ecco gli highlights della notte.

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 96-69

Miami Heat - Charlotte Hornets 105-100

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 103-100

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 88-113

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 116-111

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 105-100