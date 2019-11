Atlanta domina e batte i Phoenix Suns

Vittoria facile per gli Atlanta Hawks, sul parquet amico della Philips Arena, dove sono riusciti a sconfiggere i Phoenix Suns di ben ventisette punti. Con l'ennesima vittoria casalinga, gli Hawks raggiungono il cinquantottesimo successo stagionale, record di franchigia. Escludendo la scarsa percentuale dalla linea dei tre punti, la squadra di Budenholzer, ha condotto una partita perfetta forse una delle migliori in stagione. Migliori realizzatori della notte, per Atlanta, sono stati Jeff Teague, Demarre Carroll e Mike Muscala, tutti e tre a quota sedici punti.

D'altra parte, arriva la peggior prova della stagione, non solo dal punto di vista realizzativo per i Phoenix Suns, che vedono allontanarsi il sogno playoffs. Infatti per la squadra di coach Jeff Hornacek, un solo cestista è riuscito ad andare in doppia cifra, Gerald Green. L'ala da Gulf Shores Academy è riuscito a realizzare quindici punti, tirando con un discreto 6 - 16 dal campo, troppo poco per cercare di tenere i suoi in partita. Fine stagione tremendo per Phoenix. Infatti i Suns hanno vinto solo una delle ultime sette gare.

GAME STATS - La partita tra Hawks e Suns, è stata senza ombra di dubbio decisa in termini realizzativi. Infatti i giocatori degli Atlanta Hawks sono riusciti a tirare con il 49,4% dal campo, tantissimo rispetto al solo 31,3% dei Phoenix Suns. L'alta percentuale dal campo della squadra di coach Budenholzer, è determinata soprattutto dal dominio sotto canestro dei suoi giocatori. Infatti gli Hawks sono riusciti a realizzare ben cinquantadue dei loro punti in area. Dominio in area determinato soprattutto sai cinquantaquattro rimbalzi catturati da Atlanta, rispetto alle sole trentasette carambole catturate dai Suns.

NEXT GAME - Gli Atlanta Hawks proveranno a conquistare la cinquantanovesima vittoria stagionale, al Barclays Center contro i Brooklyn Nets di coach Lionel Hollins. I Nets sono in piena lotta playoffs e vengono da un momento più che positivo. Infatti Brook Lopez e compagni hanno vinto sette delle ultime otto partite e sono lanciatissimi per conquistare l'ottava o ancora meglio, la settima posizione nella Eastern Conference. D'altra parte i Phoenix Suns proveranno a tornare a vincere per tornare in corsa per l'ottava posizione nella Western Conference, contro i Dallas Mavericks. La squadra di coach Rick Carlisle, viene da due sconfitte consecutive, ottenuto contro le due migliori squadre ad ovest, i Golden State Warriors e gli Houston Rockets. Tuttavia, Dirk Nowitzki e compagni sono già certi della loro presenza ai playoffs e una vittoria sul parquet amico contro i Suns serivirà solo per migliorare il morale ed il record stagionale della franchigia texana.