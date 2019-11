Udrih fa faville nel dominio di Memphis contro Portland

Dominio assoluto dei Grizzlies nella prima gara di una delle sfide che, sulla carta, è tra le più equilibrate del primo turno dei play off 2015. Memphis, che parte col fattore casa a favore per la seconda volta nella sua storia grazia al fatto di aver vinto 4 gare più dei Trail Blazers, guida la partita dal primo all'ultimo minuto, non concede alcuna possibilità a Portland e con una gran difesa ne limita le due principali bocche di fuoco: Aldridge realizza sì 32 punti, ma con 13/34 al tiro, mentre Lillard si ferma a 5/21. Le assenze di Lopez e Matthews sono invece state determinanti per Porland, che nel terzo quarto si è ritrovata sotto anche di 29 punti.

Beno Udrih, 16 gare a Milano oltre 10 anni fa, sfodera la sua miglior prestazione in postseason inanellando 20 punti con 7 rimbalzi e altrettanti assist partendo dalla panchina. Nessun "panchinaro" ha fatto meglio ai playoff dai tempi di Nick "the quick" Van Exel in un Dallas - Sacramento dei playoff 2003. "E' stato il loro X Factor," commenta il coach di Portland, Terry Stotts. "Ha fatto un po' di tutto, del resto è un giocatore NBA, è nella Lega da tanto ed è efficace." Coach Joerger spiega invece la tattica adottata per fermare Lillard e Adridge: "Abbiamo cercato di metter davanti a lor oquanta più gente possibile, cercando di non fargli prendere coraggio."

Per Udrih, MVP dell'incontro, pochi proclami: "Ho preso i tiri che dovevo. Ne ho messi un paio, poi ho avuto buone possibilità e ne ho messi ancora. Sono soltanto stato aggressivo."

Mercoledì si giocherà gara 2, ancora a Memphis. Portland, come sottolinea Adridge, deve svegliarsi.