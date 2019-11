I Rockets spingono sull'acceleratore e staccano Dallas nella serie

Sono amici dall'infanzia ma da quando Josh Smith è approdato a Houston, è la prima volta che giocano in squadra insieme. La coppia Smith-Dwight Howard è stata letteralmente inarrestabile nella seconda partita della serie con Dallas. Howard segna ben 28 punti, alcuni di fondamentale importanza durante il quarto periodo quando Smith lo pesca per 3 volte in alley-oop per siglare il vantaggio 92-84 a 8 minuti dal termine. L'ex Detroit Pistons è rinato a Houston e chiuderà con 15 punti, 9 assist e 8 rimbalzi.

" Per loro è stato un pò come tornare bambini ," commenta James Harden a fine gara, per "il barba" 24 punti totali.

" Abbiamo solo trovato un buco nella loro difesa e ne abbiamo tratto il massimo vantaggio " dice Smith a fine gara.

Howard, che aveva perso 2 mesi nella scorsa stagione a causa del suo ginocchio destro, ha giocato solo 17 minuti in Gara-1 per problemi di falli. Ieri notte, invece, è rimasto in campo per 33 minuti dimostrando che è tornato ad altissimi livelli anche in difesa con 12 rimbalzi catturati e 2 stoppate.

" Non mi importa di segnare tanto, il mio lavoro è quello di dominare sotto canestro " dice Dwight.

In casa Mavericks, invece , le cose non vanno come dovrebbero e il coach Rick Carlisle si lamenta della difesa e dei troppi alley-oop subiti. Monta Ellis è il migliore dei suoi con 24 punti, ma il vero problema sono i lunghi , Dirk Nowitzki e Tyson Chandler che segnano solo 21 punti in 2. Dallas ha giocato senza Chandler Parsons a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'ala dei Mavs ha garantito 15.7 punti di media in regular season e aveva giocato Gara-1 dopo essere tornato dallo stesso problema. Altra pedina mancante è stata l'uscita prematura dal campo di Rajon Rondo a causa di falli, per l'ex Celtics solo 4 punti.

Houston sfrutta così al meglio il vantaggio del campo vincendo entrambe le gare, ora la serie si sposta a Dallas dove venerdì notte si giocherà Gara-3.