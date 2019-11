Houston chiude la serie sul 4-1, eliminati i Mavericks

Il messaggio di James Harden alla fine di Gara 5 e dopo la prima vittoria in una serie di Playoffs dal 2009 è stato chiaro. Infatti la guardia dei Rockets ha dichiarato: "È solo l'inizio. Abbiamo obiettivi più grandi del superare il primo turno."

Nella notte la star barbuta degli Houston Rockets ha realizzato ventotto punti, con un buon 9-19 dal campo, ed ha anche messo a referto otto assistenze. Inoltre la guardia da Arizona State è stato acclamato più volte con il coro MVP! MVP! dal pubblico di casa. In questa decisiva Gara 5, un fattore importante è stato Terrence Jones, che ha realizzato dieci dei suoi finali quindici punti nel quarto periodo. Oltre ad Harden e Jones, c'è stata una grandissima prestazione di Dwight Howard. Il lungo da Atlanta, ha realizzato diciotto punti ed ha catturato diciannove carambole nella notte, concludendo una grande serie per i Rockets ma soprattutto per lui. Infatti Howard in questa serie sembra essere ad ottimi livelli, dopo i vari infortuni che lo hanno perseguitato durante l'intera stagione regolare. Durante le cinque gare contro i Mavericks, il centro ha viaggiato con una media di 16.6 punti e 13.8 rimbalzi ad allacciata di scarpa, dimostrandosi un'ottima spalla per James Harden, sia in attacco che in difesa.

D'altra parte si chiude una delle più brutte serie di Playoffs nella storia dei Dallas Mavericks, serie forse peggiore anche di quella dei Playoffs del 2007, dove i Mavericks prima teste di serie e proveniente da un record di 67 vittorie e 15 sconfitte, fu buttata fuori dai Golden State Warriors, ottava testa di serie, in sei gare. La serie contro i Rockets, è stata condizionata da vari problemi, tra infortuni e Rajon Rondo. Si Rajon Rondo, infatti il play ex Celtics arrivato dopo una trade che doveva far diventare Dallas una contender, non è mai riuscito a reggere il ritmo di gioco della squadra di coach Rick Carlisle ed è stato spesso panchinato. Inoltre Rondo ha giocato solo due delle cinque gare contro Houston, decretando, così, la fine di un'amore mai sbocciato con la franchigia texana ma soprattutto con coach Carlisle.

In Gara 5 Dallas ha provato a rimanere viva fino all'ultimo quarto, dove i Mavs si erano avvicinati fino al meno cinque, ma unn parziale di 9-2 da parte dei Rockets ha concluso la partita e la serie. A fine gara si è potuto notare il dispiacere nelle parole del traghettatore dei Mavericks, Dirk Nowitzki. Infatti il tedesco a fine gara ha dichiarato: " Sembrava che non facevamo mai abbastanza per rientrare in partita." Mentre sempre il centro dei Mavs, Tyson Chandler, ha affermato che a condizionare la serie è stata soprattutto il 3-0 iniziale dei Rockets. Houston, che quindi accede alle semifinali di conference, dove affronterà la vincente della serie tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, serie che vede in vantaggio sul 3-2 Tim Duncan e compagni.