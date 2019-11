NBA Playoffs, gli highlights della notte: Memphis chiude la pratica, Atlanta trova il punto del 3-2

ATLANTA HAWKS - BROOKLYN NETS 107-97

Punto casalingo fondamentale conquistato in gara-5 da Atlanta, in una pivotal game a tutti gli effetti: alla Philips Arena termina 107-97 una gara che gli Hawks hanno condotto dal primo all'ultimo minuto di gioco, senza mai trovarsi in situazione di svantaggio. Partenza fortissima e subito +17 a fine primo quarto, poi Brooklyn riesce a rientrare, ma non aggancia mai la parità e i padroni di casa gestiscono bene la partita grazie a una prova superba di tutto il quintetto base: 35/71 dal campo per un totale di 91 punti firmati dagli starters. Stessa cosa non si può dire per i Nets, il cui miglior marcatore è Alan Anderson, uscito dalla panchina per 23 punti. Deron Williams non replica la super prestazione di gara-4 e chiude con soli 5 punti. Ora si torna al Barclays Center, ultima chiamata per i ragazzi di Hollins.

MEMPHIS GRIZZLIES - PORTLAND TRAIL BLAZERS 99-93

I Grizzlies raggiungono i Golden State Warriors in semifinale di conference grazie alla vittoria per 4-1 nella serie contro i rimaneggiati Blazers: stanotte è arrivato il punto decisivo per la chiusura della pratica, dopo che 48 ore fa la franchigia dell'Oregon era riuscita a trovare la prima, e a questo punto unica, vittoria. 99-93 il finale, firmato soprattutto da uno straordinario Marc Gasol da 26 punti e 14 rimbalzi e supportato anche dai 20 di Courtney Lee, protagonista inatteso della serie. Per Portland da segnalare un super McCollum da ben 33 punti, che non bastano però ad arginare gli avversari, che dominano a rimbalzo (56 a 38) e portano a casa la serie.

