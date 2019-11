I Clippers rialzano la testa e costringono San Antonio a Gara-7

La battaglia generazionale tra i veterani San Antonio Spurs e i giovani Los Angeles Clippers continua in Gara-6 e rimane , insieme ad Hawks-Nets, l'unica serie ancora in bilico di questi playoffs.

Blake Griffin conduce i suoi con 26 punti e 12 rimbalzi, Chris Paul ne segna a referto 19 con 15 assist distribuiti a pennello e i Clippers forzano la serie a Gara-7. " E' tutta la stagione che lo dico, questa squadra è tosta ," dice coach Doc Rivers. " Siamo mentalmente forti. Abbiamo sentito dire di tutto a nostro riguardo , ma ogni diceria ce la siamo fatta sempre scivolare addosso. Ora dobbiamo ripeterci in Gara-7 ."

Nel finale di gara ,Marco Belinelli infila due triple ,una delle quali a 14 secondi dal termine, per ridurre lo svantaggio 98-96. Jamal Crawford e Griffin rispondono con due liberi a testa per mettere definitivamente al sicuro la vittoria. " E' stata probabilmente una delle partite più rilassate che abbiamo giocato ," dice Paul. " Siamo solo rimasti focalizzati sul gioco. E' stata di sicuro la gara più divertente della serie, abbiamo tenuto la giusta intensità e ce l'abbiamo fatta ."

San Antonio giocherà per la seconda volta in due anni una Gara-7 al primo turno. L'anno scorso gli Spurs avevano eliminato i Dallas Mavericks in casa. " La nostra fase offensiva è stata decisamente scarsa stasera ," commenta coach Greg Popovich. " Non ci sono scusanti. Dovevamo avere un'atteggiamento diverso dopo essere usciti vittoriosi in Gara-5 ."

Il "nostro" Marco Belinelli è stato il miglior realizzatore in maglia Spurs della serata con 23 punti e 7 su 11 da dietro l'arco. Boris Diaw segue con 17 e Tim Duncan con una doppia doppia di 12 punti e 13 rimbalzi, chiude Kawhi Leonard con 12.

Ora la serie vedrà il suo ultimo spettacolare atto sabato notte allo Staples Center di Los Angeles.