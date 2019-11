NBA, pazza idea Lakers: Anthony in gialloviola per l’ultima corsa al titolo di Bryant?

Due squadre storiche, una stagione molto negativa appena passata: New York Knicks e Los Angeles Lakers hanno molto in comune e, secondo alcune indiscrezioni provenienti dagli States, potrebbero dare vita a una delle “trade” più clamorose degli ultimi anni.

Secondo il sito “Sport Kings”, infatti, Phil Jackson starebbe seriamente pensando di cedere Carmelo Anthony ai Lakers per avere in cambio Julius Randle e la seconda scelta al prossimo Draft, che, unita alla quarta che i Knicks già detengono, permetterebbe alla squadra della “Grande Mela” di prendere due giocatori tra Karl-Anthony Towns, Jahlil Okafor, D’Angelo Russell e Emmanuel Mudiay, abbastanza per poter pensare di costruire una squadra giovane e dal futuro roseo.

Tutto questo, che all’apparenza potrebbe sembrare “fantabasket”, acquista senso se si unisce all’altra notizia che è rimbalzata qualche ora fa da Los Angeles, cioè che Kobe Bryant starebbe pensando al ritiro dopo la prossima stagione: infatti, se così fosse, è certo che il “Black Mamba” cercherebbe di fare di tutto per vincere il suo ultimo anello, quello che gli permetterebbe di raggiungere Michael Jordan per titoli NBA vinti in carriera, e chi meglio di Melo potrebbe aiutarlo?

Ancora non è dato sapere come andrà a finire, ma una cosa è certa: Mitch Kupchak, general manager dei Lakers, farà tutto ciò che è in suo potere per far diventare il sogno dei suoi tifosi realtà.