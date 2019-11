Risultato EA7 Milano 81-86 Dinamo Sassari in playoff Serie A Beko

Per questa sera è davvero tutto. Andrea Bugno vi ringrazia per la cortese attenzione e vi da appuntamento con i prossimi live di Vavel Italia. Buonanotte.

Sassari è la prima finalista del campionato di Serie A Beko, vince 4-3 una serie infinita, ricca di colpi di scena! Sassari ringrazia un Logan decisivo nell'overtime, ma anche i punti di Dyson ed il canestro di Brooks alla sirena. Decisivi però i rimbalzi in attacco di un devastante Lawal. Sassari è in finale ed aspetta una tra Venezia e Reggio Emilia. Il campionato italiana avrà una sorpresa come vincitrice.

SASSARI ESPUGNA IL FORUM!!! UN MIRACOLO! UN'IMPRESA CLAMOROSA! GRAZIE AL CANESTRO DI BROOKS SULLA SIRENA DEL QUARTO PERIODO! ASSURDO QUELLO CHE E' SUCCESSO AL FORUM! DYSON STREPITOSO! LAWAL DI PIU' A RIMBALZO! MILANO RECRIMINERA' MOLTISSIMO SULLA PRESTAZIONE DI GENTILE E SULLA GESTIONE DEGLI ULTIMI POSSESSI!

SEGNA SACCHETTI! 2/2 +5 E' FINITA!!!! SASSARI E' IN FINALE!!!!!!

OT 0:7 SBAGLIA GENTILE DA TRE!!!! RIMBALZO SASSARI! MILANO SEMBRA KO!!!! SASSARI VICINO ALL'IMPRESA!

OT 0:19 FALLO DI CERELLA SU DYSON. SI ANDRA' SEMPRE IN LUNETTA! 2/2 DI DYSON, 21 PUNTI!

OT 0:21 2/2 DI MOSS! -1 MILANO! 81-82

OT 0:21 FALLO DI SACCHETTI A RIMBALZO!!!! SBAGLIA LOGAN IL TIRO DA TRE! DUBBIO QUESTO FISCHIO ARRIVATO DOPO QUALCHE SECONDO! DUE LIBERI PER MOSS!

OT 0:27 STOPPATO DYSON DA MOSS! ANCORA 6 SECONDI PER L'ATTACCO!

OT 0:45 GENTILE SBAGLIA DA TRE! MILANO SEMBRA KO!

OT 0:56 LOGANNNN!!! IN PENETRAZIONE! SASSARI A +3!!! CLAMOROSO AL FORUM!!!!! DAVID LOGAN CON 5 PUNTI NEL SUPPLEMENTARE! 79-82

OT HACKET DA TRE CORTISSIMO, RIMBALZO SASSARI!

OT 1:24 Fallo di Cerella su Logan in penetrazione. Altri due liberi. 2/2 anche per Logan, Sassari avanti di uno.

OT 1:40 Dyson da casa sua sul ferro! Rimbalzo Hackett che attacca e subisce subito fallo. 2/2 Milano avanti ancora. 79-78

OT 2:10 Sbaglia prima Gentile da due, poi Cerella da tre dopo un rimbalzo in attacco di Moss. Squadre sfinite.

OT 2:55 Moss sbaglia dall'angolo tutto solo da tre punti, rimbalzo Sassari.

OT Lawal sbaglia il jumper, occasione per il sorpasso Milano.

OT 3:45 Sbaglia Dyson l'arresto e tiro, Gentile serve Samuels che da sotto subisce fallo ma non segna. Due liberi anche per lui. Quinto fallo anche per l'eroe del tempo regolamentare Brooks. 1/2 di Samuels. -1 Ea7!

OT 4:16 Fallo su Hackett che andrà in lunetta. 1/2 per Daniel, Milano -2

OT 4:40 LOGAN DA TREEEEEEE!!!! SASSARI +3!

4Q OOOOOVERTIIIIIMEEEEE!!!!! ASSURDO AL FORUM! DYSON FA 1/2 SASSARI PRENDE DUE RIMBALZI IN ATTACCO PRIMA CHE BROOKS IMPATTI DA SOTTO! CLAMOROSO! CLAMOROSO!

4Q Fallo di Melli su Dyson, ci saranno due liberi per la guardia di Sassari.

Segna il secondo! 75-72 Time out Sacchetti con 10" sul cronometro!

Segna il primo! 74-72

4Q Perde palla Sassari che decide di difendere. Gentile da tre sbaglia, ma CERELLA A RIMBALZO SU SOSA OTTIENE IL FALLO! DUE LIBERI PER CERELLA! 11 SECONDI AL TERMINA!

4Q 0:35 Logan si gioca il pick&roll ma il passaggio viene deviato.

ANZI NO! PALLA DI SASSARI! 11 secondi da giocare e la palla è di SASSARI!

Gli arbitri visionano l'istant replay per controllare se la palla fosse realmente di Milano, ma non sembra ci siano state ulteriori deviazioni sul tocco di Lawal a rimbalzo dopo la penetrazione di Dyson.

4Q 0:44 Anche Hackett sbaglia da tre nell'angolo, Lawal ancora a rimbalzo. Dalla parte opposta è Dyson a provare in penetrazione ma non va. Si resta 73-72, palla a Milano!

4Q 1:20 Sbaglia anche Logan l'arresto e tiro, rimbalzo per Samuels.

4Q 1:30 Sbaglia Gentile da due, rimbalzo per Lawal. Dalla parte opposta Dyson sbaglia da tre, ma incredibilmente Milano non prende il rimbalzo ed è ancora possesso sardo.

Segna Brooks: 73-72

4Q Logan sbaglia da tre ma Dyson recupera. BROOKSSSS!!! PENETRA, SEGNA SUBISCE IL FALLO E ANDRA' IN LUNETTA PER IL POSSIBILE -1!!! INCREDIBILE COSA STA FACENDO SASSARI CON I RIMBALZI IN ATTACCO!

4Q 2:39 Hackett fino in fondo. Sbaglia ma subisce fallo di Sanders. Due liberi per lui. 2/2 e nuovo +4 Milano sul 73-69

4Q 2:50 Hackett sbaglia da tre, Logan raccoglie il rimbalzo, ma Lawal sbaglia da sotto il tiro del pareggio.

4Q 3:30 CONTROPIEDE SASSARI SU PERSA DI GENTILE!! LOGAN PER BROOKS CHE FA -2!

1/2 di Lawal dalla lunetta, con Sacchetti che chiama timeout! 12 punti e 19 rimbalzi per il centro di Sassari. Dall'altra parte Samuels risponde con 24+9

4Q 4:10 Cosa sbaglia Dyson in penetrazione, dall'altra anche Moss. Si resta sul +5

4Q 4:25 Tripla sbagliata ancora da Dyson ma Lawal è incredibile e cattura un altro rimbalzo in attacco. Ancora Sassari con palla in mano.

4Q Attacco perfetto di Milano! Hackett sullo scarico di Moss attacca l'area e guadagna due liberi fondamentali. 1/2 di Daniel, 71-66

4Q 5:10 Sassari resta in vita con i rimbalzi in attacco di Lawal. Sbaglia Logan, poi Dyson, ma il possesso è sempre azzurro ed il centro andrà in lunetta. 10 punti e 19 rimbalzi, ma fa 1/2 dalla lunetta ed è 70-66

2/2 per Samuels che fa +5 per Milano: 70-65

4Q 5:30 Logan sbaglia due tiri da tre fi seguito, dalla parte opposta grande giocata di Gentile di tocco per Samuels che viene mandato in lunetta dal quinto fallo di Kadji!

4Q Sassari sta crescendo a rimbalzo in attacco, due di fila di Lawal e Kadji. Palla ancora agli ospiti.

6:27 Sanders cortissimo da tre punti. Cerella a rimbalzo fa la voce grossa e subisce il fallo di Kadji.

4Q 7' GENTILEEEEE!!! ARRESTO E TIRO DA 7 METRI! 4 PUNTI DI FILA! 10 PER IL CAPITANO! +3 OLIMPIA!

4Q 7:40 CHE PENETRAZIONE DI LOGAN! BEFFA TUTTI E VA FINO IN FONDO! DALLA PARTE OPPOSTA RISPONDE GENTILE! PARTITA SEMPRE IN EQUILIBRIO! 66-65

4Q 8' CERELLA COL JUMPER! L'UOMO CHE NON T'ASPETTI! 64-63

4Q 8:20 62-63 LAWAL!!! CONVERTE CON LA SCHIACCIATA IL TIRO DA TRE PUNTI DI DYSON!

4Q 8:40 GIOCO DA TRE PUNTI DA UNA PARTE, GIOCO DA TER PUNTI DALL'ALTRA! GENTILE PER SAMUELS! MILANO ANCORA +1! 62-61!

4Q 8:57 SANDERS!!!! PENETRA, SEGNA SUBISCE IL FALLO ED ANDRA' IN LUNETTA COL LIBERO AGGIUNTIVO! CHE PENETRAZIONE! 14 Punti per lui! Sassari a +2!

4Q 9:15 Sbaglia Hackett l'arresto e tiro che non trova nemmeno il ferro, riparte Sassari, Ragland ferma tutto. Terzo fallo.

4Q 9:40 Sbaglia Gentile da tre, Dyson parte come un indemoniato, penetra, segna, subisce il fallo e ci sarà il gioco da tre punti! Convertito. 59-58

INIZIA L'ULTIMO QUARTO!

19+6 le cifre di un Samardo Samuels devastante, Dyson risponde per Sassari.

FINE TERZO QUARTO! RAGLANNDDD!! PENETRA E SEGNA SULLA SIRENA!!! FORUM IN DELIRIO! 59-55! CHE PARTITA!

0:22 Samuels perde palla, Sanders parte in contrpiede, attacca la linea di fondo e subisce fallo. Due liberi per lui. 1/2 57-55!

0:45 DYSONN!!! SASSARI NON MUORE MAI! 57-54!

3Q 1:05 Ancora una forzatura della Dinamo, ancora un recupero di Hacket che da centro area fa 57-51!

3Q Forza ancora Sassari, recupera Samuels che subisce fallo ed andrà in lunetta! 2/2 55-51!

3Q 1:50 HACKETTT!!!! DA TRE!!! MILANO AVANTI ANCORA! 53-51! SBAGLIA DYSON DA SOTTO, GENTILE PARTE IN CONTROPIEDE E TROVA IL COMPAGNO SOLO PIEDI A TERRA!

3Q 2:15 STOPPATO SAMUELS DA LAWAL! CHE STOPPATA DAL CENTRO SASSARESE CHE RECUPERA ANCHE PALLA! UN'INTENSITA SELVAGGIA IN CAMPO!

3Q 2:50 Moss sbaglia da tre, Samuels domina a rimbalzo ma forza e perde palla.

3Q INFRAZIONE DI 24 SECONDI PER SASSARI! TIME OUT SACCHETTI! LA DINAMO STA FORZANDO TROPPO IN ATTACO, CON MILANO CHE STA AUMENTANDO LA PRESSIONE DIFENSIVA! CHE PARTITA, CHE INTENSITA'!

3Q 3:33 Devecchi non prende il tiro e scarica per Logan marcato da Gentile che parte in contropiede. Due liberi per il capitano. 2/2 50-51 dopo il gancio di Samuels.

3Q 4:10 SOSA TO LAWAL! ALLEY OOP, SASSARI VOLA ANCORA! 51-46

3Q 4:27 1/2 di Samuels dalla lunetta!

3Q SOSAAAA!!! COSA SI INVENTA DAL CENTRO DELL'AREA! 45-49 Con la lacrima alla Navarro!

3Q 5:14 Fallo di Kadji su Samuels. Due liberi per il centro. 2/2: 45-47

3Q 5:45 LOGAN! ARRESTO E TIRO IMPOSSIBILE! ANCORA PIU' 4 SASSARI!

3Q SAMUELS! IN POST BASSO, SPEZZA IL RADDOPPIO E FA -2! 43-45!

3Q 7' MOSS!! RISPONDE AL CANESTRO DI DYSON DALLA PARTE OPPOSTA! GARA FANTASTICA! 41-45

3Q 7:45 RAGLANNNDDD!!! RISPONDE ANCORA CON LA TRIPLA! 4/4! 38-43!

Sanders a quota 10, ricordiamo che quando realizza almeno 14 punti Sassari è 3-0 nella serie.

3Q SANDERSSSSS!!! DA TREEEEEE!!!! ANCORA SASSARI BUCA DA TRE PUNTI! MASSIMO VANTAGGIO OSPITE! 35-43! TIME OUT BANCHI!

3Q 8:25 Altra persa, questa volta di Samuels, Dyson ancora in contropiede fermato dal fallo.

3Q 8:52 Sbaglia Gentile in penetrazione e Dyson spara da TREEEEEEEE!!! SASSARI VOLA SUL +5! 35-40

3Q 9:30 Brutta persa di Milano con Logan che intercetta e va in contropiede prima di essere fermato da Ragland col fallo.

Squadre in campo per la ripresa! Si riparte! 20 minuti e sapremo chi tra Milano e Sassari andrà in finale!

Simili le percentuali da due 11/25 Mil, 11/24 Sassari. Milano tira con il 40% da tre, Sassari fa meglio, leggermente: 4/10 da una parte, 5/11 dall'altra.

Squadre in campo per il riscaldamento prima dell'inizio della ripresa. Milano dovrà riprendere a giocare con intensità e maggiore ball movement per mettere in difficoltà la difesa di Sassari. Per i sardi, buono l'impatto di Sanders dalla panchina, mentre Logan s'è fatto vedere in una sola occasione con la prima tripla della sua gara per il sorpasso sassarese!

Partita emozionante al Forum, con Milano che domina il primo quarto ma Sassari non molla. Il +11 poteva uccidere gli ospiti che grazie ad un grande Sanders, 7 nel secondo quarto e a Dyson, si sono portati di nuovo sotto nel punteggio. Troppe forzature per Milano, che nel primo periodo ha giocato da squadra, cercando prima Samuels poi Ragland libero sul perimetro, prima di soccombere contro la velocità e l'atletismo di Sassari.

35-37 - SBAGLIA DYSON IN PENETRAZIONE E FINISCE COSI' IL PRIMO TEMPO! SASSARI AVANTI AL FORUM DI DUE! DYSON E RAGLAND PROTAGONISTI CON 9 PUNTI A TESTA!

0:15 Moss perde tempo nel tirare da tre punti e pesta la linea. Concede l'ultimo possesso a Sassari.

0:35 ANCORA DYSON IN ISOLATION! PALLEGGIO ARRESTO E TIRO! SASSARI E' ANCORA AVANTI 35-37!

0:55 MELLI! IN FADE AWAY IMPATTA A QUOTA 35.

1:20 LOGANNNN!!! DA TRE!!! SI ISCRIVE A REFERTO CON LA TRIPLA DEL +2!

1:40 Vola Samardo Samuels in contropiede. Fallo alle sue spalle di Sanders. Due liberi per il centro milanese. 0/2, ancora 33-32 Ea7

2:05 Moss riporta in vantaggio Milano da sotto, dopo un assist di Samardo dal post. 33-32

2:30 Sbaglia ancora Logan, completamente fuori partita, Samuels domina a rimbalzo.

Esce Gentile nervosissimo. Milano si sta incaponendo con iniziative personali troppo individuali, non giocando più di squadra come il primo periodo.

3:10 Sacchetti!!!! Finta, palleggio arresto e tiro per il vantaggio Sassari! 31-32

3:50 SANDERS IN CONTROPIEDE! SASSARI E' A -1! 31-30 MILANO FORZA ANCORA IN ATTACCO E GENTILE COMMETTE FALLO IN ATTACCO!

4:05 Sbaglia Brooks da tre, ma Logan non punisce dalla parte opposta!

4:45 31-28 KADJI!!! IN POST ALTO, MEZZOGANCIO MANCINO! -3 SASSARI!

5' Milano in difficoltà! Brooks sbaglia da tre. Sassari controlla il rimbalzo.

5:08 Hackett gioca in post basso contro Logan, Lawal arriva dal lato debole e gli cancella la conclusione.

5:30 DYSSSOOOOONNN!!! DA TREEEEE!!! SASSARI C'E'!!!! 31-26!

2Q 6:15 ANCORA SASSARI CON LA TRIPLA DI SANDERS!! GENTILE RISPONDE DALLA PARTE OPPOSTAAAA!!! CHE PARTITA! CHE INTENSITA'! 32-23!

2Q 6:35 Eccolo l'alley oop di Milano che va a segno. Di nuovo +9, schiaccia Elegar.

2Q 6:50 Si sbaglia da una parte e dall'altra, due alley-oop consecutivi sul ferro. Poi Lawal decide in contropiede con il lay-up: 27-20. Time out Milano.

2Q Sale l'aggressività di Sassari in difesa, ma Sosa esagera e commette il secondo fallo.

2Q 8:15 Si iscrive a referto MarShon Brooks col jumper da 3 metri. 27-16, nuovo +11 Milano.

2Q 8:50 25-16 Kadji sfrutta il post basso contro Cerella. Due facili.

2Q 9:20 Sassari non trova quasi mai il canestro: perfetta penetrazione con scarico di Logan, ma Kadji tira sul ferro.

Dentro Hackett per Milano, c'è anche Cerella ad inizio secondo quarto.

Milano perfetta! 3/7 da tre, 6/10 da due e 4/4 ai liberi.

FINE PRIMO QUARTO! MILANO IN CONTROLLO SU SASSARI CHE SEMBRA ANCORA FUORI PARTITA! RAGLAND PROTAGONISTIA ASSOLUTO CON 3/3 DA TRE! 25-14

0:10 25-14 Sbaglia la schiacciata Kadji, VOLA MILANO!!!! IN CONTROPIEDE! BROOKS SCHIACCIA SULL'ASSIST DI RAGLAND!!

Dopo il due su due di Ragland che ha portato la sfida sul 21-14, Samuels fa 2/2. 23-14

0:40 Fallo a rimbalzo in attacco di Kadji su Samuels che resta a terra dolorante.

1:10 SOSA!!!! SI ISCRIVE A REFERTO CON LA TRIPLA DALL'ANGOLO! SASSARI E' VIVA! 19-14!

1:38 RECUPER RAGLAND CHE LANCIA SAMUELS IN CONTROPIEDE! SCHIACCIATA DEL MASSIMO VANTAGGIO! 19-11

1:50 Sbaglia Kadji tutto solo in post basso dopo un ottimo movimento, passi dalla parte opposta di Gentile. Palla ancora a Sassari.

2:20 CHE STOPPATA DI KADJI SU MELLI! TIME OUT SASSARI SUL 17-11!

2:50 17-11 INFUOCATO RAGLAND! MILANO CAVALCA ANCORA SAMUELS, TRIPLICA SASSARI, E' SOLO DA TRE RAGLAND CHE FA 3/3!

3' Melli sbaglia da tre, Lawal fa attrettando dalla media dalla parte opposta, sempre +3 Armani.

3:50 14-11 KADJI!!! REPLICA A RAGLAND CON LA STESSA MONETA! SALE DI LIVELLO ED INTENSITA' LA GARA!

4' 14-8 RAGLAAAAANDDD!!! TRIIIIPLAAAAA!!! 2/2 per il play milanese. +6 Ea7!

5' 11-6 Ancora Gentile batte Devecchi, finta il tiro e serve Samuels solo da sotto.

5:20 9-6 Buon pick&roll Dyson-Lawal, Moss è nel semicerchio e quindi non è fallo in attacco. Schiaccia il centro sassarese.

5:40 9-4 Sbaglia ancora Sassari e Ragland punisce da tre. Primo allungo Milano.

6:10 Cambio difensivo di Lawal su Gentile che lo attacca e subisce fallo.

6:30 6-4 Il primo canestro della serata di Gentila vale il +2 Milano. Passi dalla parte opposta per Dyson.

7:10 4-4 Prima Kadji, poi Logan da tre, solo il ferro per Sassari che ha iniziato male dalla lunga distanza.

7:47 4-4 Tap-in schiacciato di Lawal che corregge una penetrazione di Dyson. Ritmi folli.

8:20 4-2 Ancora Samuels per il vantaggio di Milano, la squadra di Banchi cavalca subito il centro.

2-2 Pareggia Dyson in arresto e tiro dalla parte opposta.

9:30 - 2-0 Samuels subito in isolamento spalle a canestro in post, due punti per il centro milanese.

10 1Q - Lawal vince la palla a due, primo possesso Sassari. Kadji da tre, lungo.

I quintetti. Milano: Ragland, Moss, Gentile, Melli, Samuels. Sassari: Logan, Dyson, Devecchi, Kadji, Lawal.

20.45 CI SIAMO! Tre minuti all'inizio della gara! Squadre che stanno ultimando le fasi di riscaldamento.

20.38 Riscaldamento in corso al Forum, quando mancano 10 minuti all'inizio della gara. Si inizia con tre minuti di ritardo rispetto all'orario prestabilito.

L'ingresso in campo delle due squadre sul parquet del Forum

20.35 Il profilo twitter dell'Armani celebra con due foto il ritorno di Daniel Hackett

20.30 Questo l'arrivo della Dinamo Sassari al palazzetto...

...ed il riscaldamento

20.25 Queste le immagini live dal Forum con il riscaldamento dell'Armani Jeans

20.20 All'Unione Sarda le parole del Presidente Sardara nell'immediata vigilia di una torrida gara 7: "Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto. L'anno scorso siamo usciti alla sesta gara. Quest'anno li abbiamo portati alla settima. Orgoglioso non vuole dire appagato. Certo che voglio provare a vincere. Abbiamo dimostrato di poterli battere al Serradimigni e a casa loro. Ormai non si gioca più sul talento o sulla forza fisica, ma sui nervi e sulla personalità. Noi riusciamo a partire meglio, più veloci, loro carburano dopo. Per questo dobbiamo restare incollati fino alla fine senza farci distanziare come è accaduto nelle ultime due gare".

20.15 Queste, invece, le statistiche della stagione di Rakim Sanders. Da notare le prestazioni nelle prime quattro gare della serie contro l'Armani e le ultime due gare. 17, 11, 14, 15 nelle prime quattro, sempre sopra i 14 nelle vittorie, 10 e 6 nelle sconfitte. Milano sarà in grado di fargli ripetere queste prestazioni abuliche?

A breve il Forum ribollerà, nel frattempo, ecco le istantanee dalle tribune milanesi.

20.10 Questo, nel dettaglio, il rendimento di Logan in questa stagione. E' indubbio che la guardia statunitense è l'uomo barometro della squadra sarda.

20.05 Le armi tattiche. Sassari deve innanzitutto ritrovare gli uomini del quintetto, soprattutto Rakim Sanders, che nelle prime 4 partite era stato l'unico in grado di limare l'estro di Gentile e su cui la difesa milanese faticava a trovare accoppiamenti proficui, tanto che il go to guy della serie sembrava poter essere lui. Non solo: la Dinamo non può prescindere da Logan prima punta, capace di uscire dalla morsa di Moss, e trascinare la squadra di Sacchetti alla vittoria.

Nel frattempo, ecco le immagini in diretta dal Forum di Assago. Il riscaldamento dell'Armani Jeans.

20.00 Alessandro Gentile è diventato il quarto realizzatore di sempre dell’Olimpia nella storia dei playoffs avendo superato nelle ultime gare prima Antonello Riva, poi Franco Boselli e adesso anche il grande Dino Meneghin. I 27 di gara 3 sono il suo primato nella post-season oltre che record stagionale. Il suo primato di punti nel campionato è di 29. Al momento irraggiungibili i primi due della graduatoria, ancora distante il terzo, Bob McAdoo. Ecco la classifica di sempre nei playoffs dell’Olimpia aggiornata:

1 Mike D’Antoni 1078 86

2 Roberto Premier 1074 66

3 Bob McAdoo 732 29

4 ALESSANDRO GENTILE 662 46

5 Dino Meneghin 599 70

6 Franco Boselli 545 61

7 Antonello Riva 509 24

8 Flavio Portaluppi 420 43

9 Riccardo Pittis 419 46

10 Piero Montecchi 390 36

19.55 Numeri della serie. I 18 punti di David Moss in gara 2 sono il suo primato stagionale. Il massimo era stato di 14. Sono record stagionale anche i 7 rimbalzi catturati. Invece Moss aveva stabilito proprio quest’anno il suo record di assist in una gara con 8.

I 18 punti di MarShon Brooks in gara 6 sono record personale nei playoffs.

Alessandro Gentile ha 20.1 punti di media (primo assoluto) con 6.0 rimbalzi. Nelle ultime cinque gare ha segnato 122 punti, 24.4 di media. Nelle ultime due a catturato 18 rimbalzi

19.45 Ad un'ora dal match inizia la nostra lunga diretta che ci porterà all'inizio della gara e al racconto delle emozioni di gara-7 che sarà decisiva per le sorti di Milano e Sassari. Il Forum trasuda di passione, di emozione e di ansia. Rinnovata fiducia sicuramente, dopo aver visto l'inferno con gli occhi da vicino, per Milano; voglia di riscatto, dopo essere stata ad un passo dal chiudere la serie per due volte, per Sassari. Milano-Sassari, a 40 minuti dal continuare un sogno, oppure chiudere qui la stagione, tra rimpianti e delusione.

19.30 Buonasera e benvenuti ad una nuova diretta testuale di Vavel Italia. Questa sera, dopo le emozioni del calcio di Serie B, vi portiamo al Forum di Assago, dove EA7 Armani Milano e Dinamo Sassari si giocheranno, nell'ultimo atto della serie, la possibilità di accedere alla finalissima per lo Scudetto della Serie A Beko. Andrea Bugno e la redazione basket di Vavel Italia vi augurano una piacevole serata in nostra compagnia.

Una serie pazza, che ha visto nei primi quattro incontri, forse quattro e mezzo considerando anche il primo tempo di gara cinque, un dominio della squadra di Romeo Sacchetti, che è riuscita ad imprimere ritmi folli al match mantenendo spesso percentuali elevatissime da fuori che le avevano garantino il vantaggio sul 3-1 ed il +15 in gara 5. Poi il buio.

Il ritorno dei campioni, quando tutto sembrava andato, senza Hackett, è arrivato nell'intervallo tra secondo e terzo periodo della sfida del Forum decisiva per le sorti della squadra di Luca Banchi, trascinata da un Alessandro Gentile in formato Nba. Rimonta e vittoria, così come poi è successo anche lunedì sera in Sardegna, anche se la gara aveva mantenuto l'equilibrio per tutta la durata della gara.

L'inerzia, inevitabilmente, assieme ai favori del pronostico, è tutta dalla parte dell'EA7 Armani Milano, che dall'alto di una rosa migliore e più completa, facilitata anche dal fattore campo, potrebbe guadagnarsi la finale per il

Gara 1: EA7 Emporio Armani-Banco di Sardegna 75-84

Gara 2: EA7 Emporio Armani-Banco di Sardegna 84-71

Gara 3: Banco di Sardegna-EA7 Emporio Armani 84-76

Gara 4: Banco di Sardegna-EA7 Emporio Armani 80-67

Gara 5: EA7 Emporio Armani-Banco di Sardegna 95-88

Gara 6: Banco di Sardegna-EA7 Emporio Armani 67-74

Sassari, 5/10/2014, Supercoppa: Banco di Sardegna-EA7 Emporio Armani 96-88

Desio, 22/2/2015, Coppa Italia: EA7 Emporio Armani-Banco di Sardegna 94-101

Sassari, 7/12/2014: Banco di Sardegna-EA7 Emporio Armani 111-112

Milano, 29/3/2015: EA7 Emporio Armani-Banco di Sardegna 97-80

Sono 33 i precedenti tra queste due squadre comprendendo la Coppa Italia e la Supercoppa. Il bilancio è 22-11 a favore dell’Olimpia nel computo globale, mentre nel solo campionato italiano il totale è fatto di 26 gare con il bilancio che sorride sempre alle scarpe rosse ed è di 18-8. Sfida molto equilibrata però se guardiamo agli incontri disputati sul parquet del Forum: 7-6. 5-5 è il bilancio stagionale, senza distinzione di competizione. 10­-6 per Milano nelle serie playoffs.

Quando le parole non bastano per definire l'impatto di un giocatore in una serie, parlano i numeri. Quelli di Alessandro Gentile in questa serie sono irreali, da giocatore a cui forse il campionato italiano sta diventando un pò stretto. Anche se non dimostra sempre continuità all'interno di una stagione nei momenti che contano davvero il capitano dell'Olimpia c'è sempre, ed i numeri di questi playoff lo confermano. Ecco le statistiche della sua post-season.

181 punti segnati nelle dieci gare fin qui disputate contro Bologna e Sassari in 254 minuti. 30-41 il computo dei falli fatti e quelli subiti, bilancio in positivo e non di poco, 60/109 da due con il 55.1%, 9/29 da tre con il 31%, 34/46 ai liberi dove pecca con il 73.9%. 17 rimbalzi in attacco, 37 quelli difensivi per un totale di 54. 25 assist, a fronte di 25 palle perse ma anche 12 recuperi.

5 le gare consecutive di Gentile con 20 o più punti realizzati: nelle semifinali scudetto solo Antonello Riva (10) e Bob Morse (8) hanno avuto una striscia più lunga, divisa ovviamente in più stagioni visto che le serie playoff erano più brevi.

22.0 la media punti di Gentile nelle 6 gare della serie contro Sassari; per trovare una media più alta in semifinale bisogna risalire al 2002/03, quando Alphonso Ford chiuse con 24.5 punti la serie Siena-Treviso (in 4 gare). Quando una serie è arrivata a 6 gare nessun giocatore aveva avuto 20 o più punti di media (Bobby Brown il recordman con 19.7 – Siena 2012/13 semifinali contro Varese).

Statistiche e numeri fonte Legabasket.it

Dopo le due giornate di squalifica a seguito dell'espulsione rimediata in gara-4 torna Daniel Hackett sul parquet del Forum. Inevitabile il ricorso storico, che vede Milano sotto nella serie con il playmaker in campo e avanti 2-0 quando lui è rimasto a guardare, tuttavia sembra essere sempre un'arma tattica e tecnica in più per scardinare la non perfetta difesa sassarese di Sacchetti. Anche se non è stato un fattore positivo nelle prime due sfide Hackett può sempre piazzare la zampata del campione in qualsiasi istante.

Mediolanum Forum che sarà esaurito in ogni ordine di posti con record stagionale di incasso. Dopo essere rientrati dalla gara sei in Sardegna, in casa Armani particolare cura per gli acciaccati Alessandro Gentile, MarShon Brooks, Frank Elegar e per il rientrante Daniel Hackett che non gioca da una settimana. Tutti gli altri giocatori in rosa sono regolarmente disponibili ed arruolabili, pronti all'uso.

Sassari arriva con un peso sulle spalle non indifferente a questa gara sette. Dopo due match point sprecati, il primo a Milano clamoroso, perso dal +15, ed il secondo tra le mura amiche, più che l'aspetto fisico, che condizionerà entrambe le squadre, ciò che preoccupa Sacchetti maggiormente è la condizione mentale della sua squadra, che potrebbe subire il contraccolpo delle due sconfitte e soffrire questa sera. Tuttavia, da underdog, sfavorita, Sassari ha sempre sfoggiato grandi prestazioni.

Luca Banchi dopo la vittoria di gara 6: "Siamo rimasti in vita, gara 7 sarà l’epilogo forse più atteso tra due squadre con risorse morali oltre che tecniche evidenti. Sarà una partita sul filo dei nervi, in cui probabilmente il talento conterà poco. Abbiamo rimediato ad un avvio problematico giocando con la pazienza necessaria per riprendere in mano la partita e giocarcela fino in fondo come abbiamo dimostrato già nel finale del primo tempo. Si percepiva la tensione fin dai primi possessi. Sia noi che loro molto imprecisi nei primi minuti, il primo casnetro è arrivato tardi ma ora conta solo gara 7".

Sacchetti dopo la sconfitta di lunedì, in vista della gara di stasera: "C'è un po' di delusione, abbiamo avuto un approccio molto buono e potevamo avere anche qualcosa di più prima di andare al riposo nell'intervallo. Abbiamo sofferto la fatica e non abbiamo trovato alternative ai giocatori del primo tempo, che siamo riusciti a giocare con lucidità. La partita è scivolata verso Milano e loro sono stati bravi a metterci in difficoltà. Dal terzo quarto siamo stati meno reattivi e lo dimostra anche il fatto che se nei primi venti minuti avevamo recuperato 8 palloni con una difesa di grande intensità, negli altri vento minuti abbiamo recuperato soltanto una palla. Gara 7? Abbiamo giocato delle grandi partite anche a Milano. Sabato e oggi abbiamo fatto una buona partenza ma non abbiamo avuto continuità. Adesso dobbiamo trovare delle energie più profonde, tirando fuori tutto ciò che abbiamo, nei playoff è così. Contro Milano possiamo vincere, l'abbiamo già dimostrato".

Nella storia dei playoffs del campionato italiano ci sono state sei gare 7, due delle quali giocate dall’Olimpia (1-1), una per la Dinamo (persa). Nei sei precedenti la squadra di casa ha vinto tre volte e perso tre. Curiosa la statistica che vede le due serie di semifinali giocarsi proprio a gara sette: anche Venezia e Reggio Emilia, domani, si giocheranno al Taliercio l'ultima gara decisiva.

2012/13 Sassari-Cantù 95-97 Quarti

2012/13 Roma-Reggio Emilia 72-59 Quarti

2012/13 Milano-Siena 80-90 Quarti

2012/13 Roma-Cantù 89-70 Semifinali

2012/13 Varese-Siena 69-82 Semifinali

2013/14 Milano-Siena 74-67 Finale