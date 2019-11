Mavs news: Hackett nel mirino?

Dopo aver invitato ben tre giocatori al prossimo minicamp (clicca qui per leggere la notizia), i Mavs continuano ad effettuare dei sondaggi fuori dal territorio americano ed in attesa del prossimo draft.

Il nuovo nome è quello del playmaker italiano Daniel Hackett, il quale ha annunciato poche ore fa la fine del proprio rapporto professionale con l'Olimpia Milano (clicca qui per maggiori dettagli). Secondo gli ultimi rumour, scatenatosi subito dopo l'addio del giocatore su instagram, su di lui ci sarebbe un forte interessamento dei Mavs, i quali lo corteggiano già da parecchi anni. Il suo primo banco di prova potrebbe essere la Summer League, successivamente alla quale verrebbe presa una decisione definitiva su come procedere. Il suo ruolo, invece, sarebbe quello della prima opzione in regia in uscita dalla panchina, infatti il posto da titolare dovrebbe appartenere a JJ Barea, il quale ha ampiamente dimostrato di saper occupare bene quel ruolo nel quintetto titolare. Guardando indietro nella sua storia cestistica, per il playmaker italiano questo sarebbe un ritorno in terra statunitense, infatti tra il 2006 e il 2009 ha vestito la maglia dei Trojans (squadra cestistica dell'University of Southern California), con la quale ha giocato come point guard ed ha realizzato anche una tripla doppia da 22 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Il suo nome rimane noto anche per una mezza rissa con la stella della squadra OJ Mayo, dopo la quale rimane lontano dal parquet per qualche mese a causa di un problema alla mandibola. Nel 2009 si rende elegibile al draft e nomina anche un'agente, ma non viene scelto da nessuna franchigia, opzione che lo porta in Italia in maglia Benetton Treviso, squadra da cui inizierà la sua avventura in terra italiana.

Nelle prossime ore sono attesi degli sviluppi sulla vicenda, anche perché su di lui sembra esserci il forte interessamento dei Sacramento Kings; perciò "stay tuned" per ulteriori aggiornamenti.