EuroBasket Under 20, lunedì il via alla seconda fase

Con le emozioni della sfida tra Italia e Francia che ha sancito il passaggio alla seconda fase degli azzurrini di Pino Sacripanti si è conclusa la prima palpitante ed emozionante settimana di Europei Under 20. Lignano ha visto impegnate sul parquet venti squadre che si sono date battaglia in lungo ed in largo per ottenere il pass per la seconda fase, che da domani aprirà i battenti e vedrà da una parte le dodici qualificate che si sfideranno per la conquista dei quarti di finale, dall'altra le otto escluse, che si giocheranno la permanenza nel gruppo delle top 16 e cercheranno di evitare la retrocessione (dal prossimo anno tornerà il formato a sedici squadre e non più 20): una sola delle otto potrà festeggiare la permanenza e la partecipazione alla prossima kermesse continentale.

Vi spiegheremo in questo primo articolo di giornata, al quale seguiranno approfondimenti sulle migliori squadre della prima fase e sui migliori giocatori delle prime cinque giornate, il formato della competizione, che prosegue con una brevissima sosta odierna prima di riprendere senza interruzioni fino al 19 luglio, data nella quale si decreterà la vincitrice del torneo. I due gruppi si suddivideranno adesso in due fasi, una di qualificazione (ai quarti di finale), un'altra di classificazione (dal tredicesimo al ventesimo posto).

Fase di qualificazione

Per quanto riguarda le migliori dodici squadre, si formeranno due gruppi da sei che comprenderanno nel primo, quello denominato E, le tre squadre qualificatesi dal gruppo A della prima fase: Francia, Belgio e Italia, e le tre squadre del gruppo B, Serbia, Israele e Lettonia. Nel gruppo F, invece, Spagna, Repubblica Ceca e Ucraina si uniranno a Turchia, Lituania e Germania.

Le squadre si porteranno in dote i punti ottenuti contro le dirette rivali che si sono qualificate: ad esempio, la Serbia, così come Spagna e Turchia, avranno quattro punti, in quanto vincitrici di tutti gli scontri diretti nella prima fase; Francia, Italia, Israele e Belgio partiranno, nel gruppo E, con una vittoria ed una sconfitta (es. gli azzurri hanno battuto la Francia ma perso contro il Belgio e così via), al pari di Repubblica Ceca e Lituania nel gruppo F; in salita invece la strada per Lettonia, Germania ed Ucraina, che nella prima fase hanno sempre perso contro le dirette rivali.

Questo girone a sei squadre prevede soltanto tre partite per ciascuna squadra, che giocherà, a rotazione, contro le tre squadre che non ha mai incontrato: le tre del gruppo A affronteranno le tre del gruppo B, e viceversa; stesso discorso dicasi per il gruppo E per le tre squadre provenienti dal gruppo C e quelle dell'ultimo gruppo della prima fase, il D.

Questi i calendari, con le date, dei due gironi.

Gruppo E

Gruppo F

Le classifiche:

Gruppo E: Serbia 4, Francia 2, Italia 2, Belgio 2, Israele 2, Lettonia 0.

Gruppo F: Spagna 4, Turchia 4, Repubblica Ceca 2, Lituania 2, Germania 0, Ucraina 0.

Al termine di questa fase, le prime quattro si giocheranno i quarti di finale in gara di sola andata, scontrandosi ad incrocio: 1E-4F, 2E-3F, 3E-2F, 4E-1F. Le ultime due di ogni girone si giocheranno i posizionamenti dal nono all'dodicesimo posto.

Fase di classificazione 13-20

Le otto deluse della prima fase si affronteranno, incrociandosi tra quarte e quinte classificate dei quattro gironi (A4, B5, C4, D5 e A5, B4, C5, D4), in due gruppi da quattro squadre che daranno vita a due gironi all'italiana, dove tutte partono da zero punti, per stabilire coloro che si salveranno dalla retrocessione e quelle che invece il prossimo anno non parteciperanno all'Europeo. Ricordiamo che saranno le ultime SETTE squadre a scendere di categoria.

Gruppo G: Croazia, Bulgaria, Russia, Gran Bretagna

Gruppo H: Bosnia Herzegovina, Grecia, Polonia, Slovenia

Le prime due di ogni raggruppamento si sfideranno successivamente per il piazzamento dal tredicesimo al sedicesimo (G1-F2, G2-F1): le vincenti si giocheranno la permanenza nella finalina tredicesimo e quattordicesimo posto); le perdenti si sfideranno per conquistare i posti dal diciassettesimo al ventesimo.

Altri sei giorni di grande basket a Lignano Sabbiadoro, si entra nella fase calda dell'Europeo. Non ci resta che metterci comodi e goderci le emozioni del basket Under 20.