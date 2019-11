EA7 Milano, ufficiale il ritorno di Gani Lawal: in arrivo anche Cervi e Macvan

E' un'EA7 Milano scatenata sul mercato: per nulla scoraggiata dalla perdita di Gigi Datome, l'Olimpia Milano ha annunciato un ritorno importante: si tratta di Gani Lawal, centro classe 1988 americano con passaporto nigeriano. Accordo per un anno con il centro in arrivo dal Panathinaikos. La scorsa stagione ha giocato al Trabzonspor in Turchia con 9.9 punti e 5.8 rimbalzi in 16.5 minuti di utilizzo, e successivamente ai greci. Milano lo ha "rubato" a Sassari: Il centro, che sembrava ad un passo dal firmare un accordo con i neo-campioni d'Italia ha poi trovato l'intesa con la squadra che lo ha reso campione d'Italia nel 2014.

Bentornato a casa Gani Lawal. Welcome back home Gani Lawal pic.twitter.com/lR0CX6mgeE — Olimpia EA7 Milano (@OlimpiaEA7Mi) 14 Luglio 2015

L' Olimpia Milano è in trattativa avanzata anche con l'ala grande serba Milan Macvan e secondo Eurosport l'operazione è a un passo dalla chiusura. E' lui il prescelto per rimpiazzare il partente Nicolò Melli (che nella giornata di oggi ha firmato un biennale col Bamberg vincitore della Bundesliga). Con la maglia del Partizan Belgrado, ha avuto 18 punti, 8.7 rimbalzi e 3.8 assist di media in Eurocup.

Fatta anche per Riccardo Cervi a Milano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, "Il trasferimento del centro della Pallacanestro Reggiana e della Nazionale con un contratto biennale già firmato avrà nelle prossime ore i crismi dell’ufficialità". Classe ’91, 214 cm per 103 kg, Cervi ha chiuso la stagione con 7 punti, 4.8 rimbalzi e 1.8 stoppate di media in 20.8 minuti di utilizzo. Sembrava vicino al rinnovo con Reggio Emilia, ma nel momento in cui è sfumato Gigi Datome, l’EA7 se l’è aggiudicato facendogli sottoscrivere un contratto biennale. "Sono felicissimo per questa opportunità che mi è stata data da Milano -queste le prime parole di Cervi dopo la firma sempre riportate dalla Rosa- per me sarà come ripartire da zero, ma sarà una sfida avvincente della mia vita e della mia carriera. Repesa? Non l'ho ancora incontrato, ma ho parlato con Portaluppi e mi ha trasmesso grande motivazione e voglia di riscatto. Ringrazio Reggio che mi ha fatto crescere come uomo e come giocatore, ora la nazionale e poi questo nuovo ed esaltante capitolo con l'Olimpia"

Oggi c'è stata la prima visita di McLean in sede Olimpia ed il neoacquisto ha rilasciato anche un’intervista al sito ufficiale del club. “Il ruolo che mi piace di più è ala grande classica, per avere la possibilità di muovermi lontano da canestro , usare l’atletismo per segnare ma anche l’abilità per attaccare dal palleggio e la taglia per giocare in post basso contro le ali. Milano è l’occasione di giocare per una grande società. Spero di vincere, c’è tanta pressione ma la pressione è positiva, forgia il carattere”.