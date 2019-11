Risultato finale Italia - Germania, partita Trentino Basket Cup 68-69

L' Italia ha pagato alcuni cali di attenzione, dove ha smarrito il ritmo del match. Buon approccio alla partita rispetto le gare precedenti. Pianigiani può prendere spunto da questa Trentino basket Cup, aspettando i 3 Nba. La prima parte dellla preparazione per la competizione europea si è conclusa. Gli azzurri si ritroveranno il 4 agosto a Trieste per proseguire la preparazione verso EuroBasket 2015. Per questa sera è tutto, Radice Arianna e tutta la Redazione Vavel Italia vi agura una serena buona serata.

22:22 E' il momento della premiazione. Facce scure pe gli azzurri

Aradori sbaglia la tripla, rimbalzo di Cusin, ma Hackett sbaglia anche lui e finisce così il match. La Germania vince di un solo punt. l' Italia incassa la prima sconfitta di questa stagione . Risultato finale 68-69

Pianigiani chiama time out. Mancano 13 secondi al termine

68-69 Vargas ruba la palla a Gentile, e vola in contropiede.

68-67 Datome a segno dall lunetta 58 secondi al termine

66-67 M. Loda due punti. Manca un minuto al termine, Germania più uno

Pianigiani chiama time out

Mancncano 3 minuti di gioco

66-65 Ancora a segno dalla lunga distanza Schaffartzik. I tedeschi sono ancora lì

66-62 Cinciarini in pentrazione

2Benzing con la quarta tripla a segno della serata. Meno due Germania

Mancano 5 minuti di gioco

64-59 Zirbes in schiacciata

64-57 Buonissima Italia in questi primi 4 minuti dell' ultimo quarto di gioco. Coach Chris Fleming corre ai ripari chiamando time out

62-57 Grandissimo arresto e tiro del numero 5 biancorosso

60-57 M. Lo ottimo canestro per il giocatore della Colombia

60-55 8/10 per gli azzurri dalla lunetta

59-55 La Germania torna a segnare con Zipser da 3 punti

59-52 Trilpla di Gentile. 5 a 0 Per gli azzurri in questo inizio di quarto

56-52 Ancora a segno Achille Polonara sullo scadere dei 24 secondi

QUARTO QUARTO

Finisce il terzo quarto: C'è equilibro in questa frazione di gioco.Vantaggio Italia, seguite con noi gli ultimi 10 minuti di gioco. Chi vincerà la Trentino Basket Cup?

54-52 Polonara 1/2 dalla lunetta

53-52 Datome in contropiede, assist di Polonara

51-50 Della Valle da 3 punti

48-50 Germania avanti

48-49 La Germania torna in vantaggio in solo pochi minuti

Gentile subisce fallo,Zirbes gli butta la palla addosso, il capitano biancorosso risponde ributtandola al lungo tedesco. Risulato? Gli fischiano il tecnico

Sono passati 6 minuti di gioco

48-46 Schaffartzik ancora alla lunga distanza.

48-43 Benzing da 3 punti

Sono passati quattro minuti di gioco

Hackett a quota 3 falli

48-40 Aradori da due punti

46-40 King dalla lunga distanza

46-37Datome da 3 punti, ma buonissima circolazione dell' Italbasket

42-37 A segno ancora il 23 azzurro, più 5 italia. La Germania chiama time out

40-37 Datome due punti, più 3 italia

38-37 A segno Hackett, gli azzurri tornano in vantaggio

Per l' Italia entrano Gentile, Hackett, Cusin, Hackett e Polonara

TERZO QUARTO

Finisce il primo periodo. La Germania conduce il match di una sola lunghezza, 36-37.Ottimo approccio degli azzurri questa sera, un po' meno il parziale subito (0-11) A tra poco per il terzo quarto

Time out Germania

36-37 Grandissima tripla Gentile

33-37 Giffey in pentrazione, più 4 Germania

33-35 Gentile accorcia in lunetta

Italia in calo, Pianigiani chiama time out. Mancano 90 secondi alla fine del secondo quarto

31-35 Tripla di Schaffartzik

Palla persa di Gentie, l' Italia non riesce più a segnare

Mancano tre minuti di Gioco

31-32 Soprasso Germania, 10 punti di parziale

31-29 Germania sotto solo di due lunghezze

31-27 Zirbes da due punti, i tedeschi si fanno sotto

Palla persa per l' Italia. Pianigiani chiama time out

Entrano Gentile e Poeta

31-25 M. Lo a segno

31-23 Zirbes 1/2 dalla lunetta

Sono passati 5 minuti di gioco

31-22Altro canestro per lo 00 azzurro, questa volta in contropiede. Buonissima partita fino a questo momento per la squadra di Pianigiani

29-22 Gra camestro per Della Valle

27-22 M.Lo batte Pacolo

Entra l'idolo di casa Pascolo

27-20 Aradori a segno pure lui da 3 punti. Gli azzurri in un ottimo momento e provano a scappare

24-20 A segno la Germania

24-18 Ancora il capitano azzurro dalla lunga distanza. 3/4 da tre punti per Datome

SECONDO QUARTO

21-18 Il primo quarto finisce con una tripla di Datome. Convincente i primi minuti della squadra di Pianigiani

Ad Aradori risponde Voigtmann

16- 16 Germania ancora a segno dalla lunetta. 6/7 per i tedeschi

Hackett è già a quota due falli

16-14 A segno Aradori

14-14 Parità al PalaTrento

Mancano due minuti al termine del primo quarto

Entra Della Valle, esce Gentile

14-12 Voigtmann si fa perdonare, segnando un canestro sullo scadere

12-10 Gran partenza di Gentile, Voigtmann lo manda in lunetta. Il capitano biancorosso realizza entrambi i tiri liberi

12-10 Gran canestro da due punti Schaffartzik

20:42 Primi cambi per l' Italia: entrano Hackett, Cervi, Aradori, escono Datome, Cusin e Cinciarini

4 minuti al termine del primo quarto12- 7 Canestro di grande consapevolezza di Gigi Datome

10-7 Giffey da due punti

10-5 Due su due per il numero 5

8-5 Gentile subisce fallo, andrà in lunetta

5:00 passati

8-5 Ottima circolazione per l' Italbasket che trova un bbuon canestro del capitano

6-3 Zirbes subisce fallo da Cusin (primo per lui) canestro e tiro supplementare

6-0 Partenza lanciata dell' Italia, altra tripla per gli azzurri, questa volta con Polonara

3-0 Primo canestro e prima tripla per il capitano Gigi Datome

Per l' Italia partono Cusin, Cinciarini, Datome, Gentile e Polonara

Per la Germania Zipser, Giffey, Zirbes, Maodo Lo

PRIMO QUARTO

20:25 Ed ora tocca al nostro inno

20:23 Inni nazionali: si inizia con quello tedesco

20:22 E' il tempo delle presentazione delle squadre

20:21 Immagini che arrivano direttamente dal PalaTrento

20:14 In base agli accordi tra NBA e FIBA – Federazione Internazionale di Basket – limita a cinque settimane prima dall’esordio in un torneo, il periodo di allenamento con la propria nazionale (l’Italia esordirà il 5 settembre contro la Turchia). Nel nostro caso, dunque, Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari potranno prendere parte a pieno ritmo ai programmi azzurri soltanto dal 1 agosto, saltando la Trentino Cup in programma contro Olanda, Austria e Germania e la prima parte di preparazione con sede a Folgaria.

20:02 L'Italia è chiamata ad un diverso approccio in gara, dopo il pessimo avvio registrato contro l'Austria( risultato finale 64-54 l’Austria cogliendo la sedicesima affermazione consecutiva nella storia della manifestazione). lI miglior marcatore degli azzurri è stato Daniel Hackett con 15 punti, in doppia cifra anche Gentile (13), Polonara (12) e Datome (10)

19:50 Ultima prova per l'Italia nella Trentino Basket Cup, questa sera gli azzurri di Simone Pianigiani affronteranno la Germania in quella che è, di fatto, la finale del torneo pre-Europeo. Palla a due alle 20:30: restate con noi!

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale live ed di Italia - Germania. L’attesa sfida contro i tedeschi sarà un modo per conoscere e studiare i nostri avversari, con i quali giocheremo nella penultima giornata, a Berlino il 9 settembre nella prima fase dell’EuroBasket. La squadra di coach Chris Fleming ha chiuso le qualificazioni dello scorso anno al secondo posto dietro la Polonia con 4 vittorie e 2 sconfitte (subite proprio contro i polacchi all’andata e al ritorno). La Germania che, al pari dell'Italia, dovrà rinunciare ai suoi Nba, Dirk Nowitzki in testa.

La Trentino Cup, giunta ormai alla sua quarta edizione e che da un paio d’anni rappresenta sempre il primo momento in cui la nostra nazionale scende in campo per valutare la propria condizione dopo le prime settimane di ritiro. Dopo il torneo di Trento coach Simone Pianigiani concederà alla squadra due giorni di riposo. Gli azzurri si ritroveranno il 4 agosto a Trieste per proseguire la preparazione verso EuroBasket 2015.

Nel rispetto del ben noto accordo Nba-Fiba, non hanno preso parte al torneo Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Bargnani e Belinelli sono stati autorizzati a lasciare il raduno nella giornata di venerdì 31 luglio per poter completare alcuni adempimenti relativi agli accordi con i rispettivi nuovi club Nba. Come il Gallo è stato autorizzato a lasciare il raduno azzurro nella serata del 29 luglio per potersi recare negli Stati Uniti e firmare il contratto che lo legherà ancora ai Denver Nuggets.. I tre atleti saranno regolarmente in raduno con la squadra a Trieste il 4 agosto, ovvero alla ripresa delle attività della Nazionale dopo la pausa di due giorni successiva alla Trentino Basket Cup.

Senza i tre NBA le responsabilità maggiori ricadono certamente su Gigi Datome ed Alessandro Gentile, che rappresentano i leader di questa nazionale in assenza dei tre già citati. Oltre a loro sarà importante cominciare a vedere l’alternanza in cabina di regia tra Hackett e Cinciarini.

I DUE ROSTER DI QUESTO MATCH

Italia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia 15/35*)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia 93/1025)

#5 Alessandro Gentile (1992, 201, G/A, EA7 Emporio Armani Milano 34/414)

#6 Giuseppe Poeta (1985, 191, P, Dolomiti Energia Trento 102/430)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Vanoli Cremona 111/351)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C, Vanoli Cremona 76/380)

#13 Luigi Datome (1987, 201, A, Fenerbahce Ulker -TUR 121/1089)

#14 Riccardo Cervi (1991, 214, C, Sidigas Avellino 18/69)

#17 Nicolò Melli (1991, 205, A, Brose Bamberg - GER 31/143)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano 84/506)

#23 Daniel Hackett (1987, 197, P/G, Olympiacos - GRE 54/366)

#27 Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trento 16/45)

#33 Achille Polonara (1991, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia 21/82

All: Simone Pianigiani

Ass: Luca Dalmonte, Mario Fioretti, Marco Esposito



*presenze e punti in Azzurro



Germania

Danilo Barthel (Fraport Skyliners, GER)

Robin Benzing (CAI Zaragoza, ESP)

Bastian Doreth (medi Bayreuth, GER)

Niels Giffey (ALBA Berlin, GER)

Alex King (ALBA Berlin, GER)

Konstantin Klein (Fraport Skyliners, GER)

Maodo Lo (Columbia University, USA)

Tibor Pleiß (Utah Jazz, USA)

Bogdan Radosavljevic (WALTER Tigers Tübingen, GER)

Heiko Schaffartzik (Bayern Munich, GER)

Maurice Stuckey (EWE Baskets Oldenburg, GER)

Karsten Tadda (Brose Baskets Bamberg, GER)

Akeem Vargas (ALBA Berlin, GER)

Johannes Voigtmann (Fraport Skyliners, GER)

Maik Zirbes (Crvena Zvezda Belgrade, SRB)

Paul Zipser (Bayern Munich, GER)

All: Chris Fleming

I PRECEDENTI DI ITALIA - GERMANIA

25 partite giocate (20 vinte/5 perse)

7 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (5 vinte/2 perse)

La prima: Giochi Olimpici, 9 agosto 1936 (Berlino, Germania) Italia-Germania 58-16

L’ultima: Amichevole, 10 luglio 2014 (Trento) Italia-Germania 91-59

La vittoria più larga: Olimpici, 9 agosto 1936 (Berlino, Germania) Italia-Germania 58-16 (+42)

La sconfitta più pesante: Campionato Europeo, 1 settembre 2011 (Siauliai, Lituania), Italia-Germania 62-76 (-14)

Il calendario della Trentino Basket Cup 2015

Giovedì 30 luglio

Ore 18.00 Germania-Austria

Ore 20.30 ITALIA-Paesi Bassi

Venerdì 31 luglio

Ore 18.00 Germania-Paesi Bassi

Ore 20.30 ITALIA-Austria

Sabato 1 agosto

Ore 18.00 Austria-Paesi Bassi

Ore 20.30 ITALIA-Germania

LE PARTITE PRECEDENTI

Italia Olanda 64-52

L' Italbasket ha battuto 64-52 l'Olanda tenendo saldamente in mano il match dal primo al quarto periodo. Top scorer della serata Gigi Datome che ha messo a referto 19 punti. Per Gentile 9 punti e 4 assist.Paesi Bassi, squadra che parteciperà all’EuroBasket 2015 nel girone C con Grecia, Croazia, Slovenia, Macedonia e Georgia

"Il primo test di oggi è stato diverso rispetto a quello degli anni passati, quando arrivavamo con carichi di lavoro più definiti - il commento di coach Simone Pianigiani -. Ci mancava un po' di ritmo della partita perché in questa prima settimana abbiamo fatto tanto cinque contro zero, test atletici e diverse sedute video, per poter poi caricare nella seconda parte del raduno. Ero curioso di vedere il tentativo dei ragazzi di stare insieme sul campo, di adattarsi alle difficoltà, di trovare linee di passaggio, le giuste spaziature: sono soddisfatto della disponibilità dei miei giocatori a cercarsi, ad aiutarsi difensivamente pure nella carenza di ossigeno e nella mancanza del ritmo partita".

Italia Austria 64-54

L' Italia ha faticato quasi oltre quanto fosse lecito attendersi contro la modesta ma indomita Austria, che – complice la scarsa continuità della squadra di Pianigiani ed una ondizione atletica ancora precaria e per le troppe palle perse – ha minacciato di mandare il match per le lunghe.Un passo indietro per gli azzurri rispetto alla sfida contro i Paesi Bassi Dopo un avvio davvero negativo, a trascinare al successo gli azzurri di Simone Pianigiani ci pensano Daniel Hackett e Alessandro Gentile, rispettivamente con 15 e 13 punti.

Coache Pianigiani a fine partita. "Quello che mi fa imbufalire è che non possiamo sbagliare l'approccio mentale all'incontro. Avevo chiesto solo due cose ai miei giocatori, non perdere palloni e non subire punti in contropiede. Un allenamento che non abbiamo sfruttato a dovere per colpa del nostro atteggiamento". L'Italia scenderà in campo sabato contro la Germania e in palio ci sarà la Trentino Basket Cup."

Petrucci : " Questa fa sognare e ha uomini che vogliono vincere"- Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, nell'intervallo di Italia-Austria, seconda gara della Trentino Cup per gli Azzurri di Simone Pianigiani, che stanno preparando l'EuroBasket 2015:"Avevamo l'obiettivo di riportare la Nazionale al centro dell'attenzione. Penso che ci siamo riusciti. Qualcuno, all'interno del mondo del basket, pensa con grande presunzione che il campionato sia più importante della Nazionale. Sbaglia. Il campionato è importante, ma la Nazionale è' tutto, a dispetto di alcune considerazioni provinciali, e lo dimostra anche la presenza di tutti e tre gli Nba. Abbiamo nomi fantastici, per ogni ruolo abbiamo due o tre giocatori, dipenderà da Pianigiani come impiegarli - ha aggiunto Petrucci -. Siamo soddisfatti del comportamento di tutti, la preparazione si sta svolgendo seriamente e serenamente. Gli Nba sono venuti anche prima del tempo, ma ci sono delle regole e Pianigiani li ha allenati secondo gli accordi FIBA-NBA."