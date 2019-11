FIBA International Cup, il Real Madrid si giocherà il trofeo contro i brasiliani del Bauru

Nella terza edizione consecutiva dopo la sua rinascita, l'edizione 2015 dell'International Cup targata FIBA vedrà scontrarsi i campioni d'Europa del Real Madrid contro i brasiliani del Barau, vincitori dell'ultima edizione della Liga de las Americas.

Entrambe le gare si terranno al Ginásio do Ibirapuera (palazzetto della città di San Paolo con una capienza massima di 11.000 spettatori), con la prima che è stata programmata per Venerdì 25 Settembre, mentre Gara 2 avrà luogo due giorni dopo. Per il Real Madrid non è la prima partecipazione a questa competizione, infatti i "Blancos" hanno alle spalle già ben 6 gettoni di presenza con 4 vittorie (1976, 1977, 1978, 1981) e due secondi posti (1968, 1970). Per i brasiliani del Bauru, campioni in carica delle Americhe grazie alla vittoria in finale ai danni dei messicani del Pioneros de Quintana Roo con le super prestazioni di due ex europei come Rafael Hettsheimeir (ex Real Madrid nella stagione 2012-13) ed Alex Garcia (passato in Israele con la maglia del Maccabi Tel-Aviv), questa è la prima partecipazione in questo torneo.

Questo match, inoltre, fa parte della più ampia campagna dell'Euroleague Basketball World Tour 2015, che vedrà i greci del Panathinaikos sfidare Zhejiang Lions e Guangdong Tigers in Cina, l'EA7 Emporio Armani Milano e gli Israeliani del Maccabi Tel-Aviv sfidarsi sui parquet di Chicago e New York, ed infine i Turchi del Fenerbahce battersi contro Oklahoma City Thunder e i Brooklyn Nets.

Grande soddisfazione del CEO del Real Madrid Juan Carlos Sanchez, che con queste parole ha commentato il prossimo impegno dei Blancos oltreoceano: "Noi siamo molto onorati di giocare in una competizione che il Real Madrid ha già vinto quattro volte e che FIBA, FIBA America e l'Euroleague Basketball hanno saggiamente portato alla luce per i fans. Il Real viaggierà a San Paolo con la grande onore di rappresentare l'intero basket europeo con una squadra come il Bauru, che rappresenta il basket brasiliano (una delle nazioni in grande ascesa) e tutto il continente americano". Questa, invece, la risposta di Vitinho Jacob (General Manager dei brasiliani): "Siamo molto onorati di rappresentare l'intero continente americano ed il Brasile in questa International Cup, che è per noi il culmine di una stagione indimenticabile. Daremo il massimo per portare a casa la vittoria e per mantenere il trofeo entro i nostri confini nazionali (lo scorso anno ha trionfato il Flamengo ndr)".