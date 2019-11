EuroBasket 2015: i convocati di Slovenia, Lettonia ed Estonia

Giornata di convocazioni in casa delle Nazionali che parteciperanno all'Europeo che inizierà sabato in quattro diversi paesi del Vecchio Continente. Quest'oggi è toccato a tre delle restanti nazionali ufficializzare la lista dei partecipanti. Andiamo a dare uno sguardo ai convocati, ed ai tagli, di Slovenia, Lettonia ed Estonia.

Slovenia

Il giovane centro Ziga Dimec è stato l'ultimo giocatore ad essere escluso dalla lista presentata da Jure Zdovc per la sua Slovenia. L'allenatore ha preferito puntare su Sasa Zagorac in quanto il trentunenne centro garantisce una maggiore esperienza al gruppo. La Slovenia viaggerà verso Zagabria per il girone C.

Slovenia: Nebojsa Joksimovic, Luka Rupnik, Klemen Prepelic, Jaka Blazic, Mitja Nikolic, Zoran Dragic, Miha Zupan, Jure Balazic, Sasa Zagorac, Alen Omic, Jaka Klobucar, Uros Slokar.

Lettonia

Per la spiegazione della lista dei partecipanti lettoni, invece, ci affidiamo alle parole del coach, Ainars Bagatskis: "Dopo l'allenamento di stamattina, ho deciso che gli ultimi tre giocatori a non partire con noi sarebbero stati Martins Laksa, Davis Rozitis and Andrejs Selakovs. Erano tutti e tre forti candidati per un posto all'Europeo nel roster e ci hanno aiutato a diventare più forti e rendere gli allenamenti più competitivi. Sono sicuro che in questo mese e mezzo di allenamenti, tutti e tre hanno avuto un ottimo insegnamento da questa esperienza. Dando uno sguardo ai nostri avversari, siamo arrivati alla conclusione che la Lituania è l'unica squadra che basa il loro gioco su un centro dominante e date queste circostanze ho dovuto reagire e scegliere di conseguenza non portando molti centri puri".

Lettonia: Dairis Bertans, Kaspars Berzins, Janis Blums, Rolands Freimanis, Kristaps Janicenoks, Haralds Karlis, Martins Meiers, Mareks Mejeris, Zanis Peiners, Janis Strelnieks, Janis Timma, Kaspars Vecvagars.

Estonia

Tiit Sokk ha annunciato a sua volta la decisione dei dodici giocatori che avranno l'onore di giocare per la prima volta per il loro paese all'EuroBasket. Il veterano della squadra è Kristjan Kangur, visto spesso passare dai parquet della Serie A italiana. I due giocatori che sono stati esclusi quest'oggi dal coach estone sono Martin Dorbek, e Timo Eichfuss.

Estonia: Gregor Arbet, Gert Dorbek, Reinar Hallik, Kristjan Kangur, Erik Keedus, Tanel Kurbas, Sten-Timmu Sokk, Tanel Sokk, Janar Talts, Joosep Toome, Rain Veideman, Siim-Sander Vene.