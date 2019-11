EuroBasket 2015, la Guida al gruppo A: Parker alla guida della Francia

Il gruppo A si disputerà a Montpellier nella Park&Suites Arena e vedrà impegnate, oltre alla Francia padrona di casa e campione in carica, la Finlandia reduce dal mondiale in Spagna dello scorso anno, la Bosnia Erzegovina, la Polonia, l'Israele e la Russia che, dopo il bronzo di Londra 2012, ha avuto una involuzione a causa della perdita del punto di riferimento degli ultimi anni, Kirilenko, ed è finita in ultima fascia.

Il calendario

5 Settembre 2015

15:00 : Polonia – Bosnia-Erzegovina

17:30 : Israele – Russia

21:00 : Francia – Finlandia

6 Settembre 2015

15:00 : Russia – Polonia

17:30 : Finlandia – Israele

21:00 : Bosnia-Erzegovina – Francia

7 Settembre 2015

15:00 : Finlandia – Russia

17:30 : Israele – Bosnia-Erzegovina

21:00 : Francia – Polonia

9 Settembre 2015

15:00 : Bosnia-Erzgovina – Finlandia

17:30 : Polonia – Israele

21:00 : Russia – Francia

10 Settembre 2015

15:00 : Finlandia – Polonia

17:30 : Bosnia-Erzegovina – Russia

21:00 : Israele – Francia

Le protagoniste

Francia (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

Due anni fa, tra una certa sorpresa generale, erano riusciti a completare in trionfo la precedente rassegna continentale, alzando il trofeo al cielo e intonando un solo coro: "I campioni dell'Europa siamo noi". E anche quest'anno, la Francia si presenta alla nuova edizione di Eurobasket con grandi aspettative e la possibilità di giocarsi almeno il podio, stando a guardare i sedici giocatori finora chiamati in causa dal commissario tecnico Vincent Collet. Nel 2013, il battaglione proveniente da Oltralpe riuscì a mettere tutti in riga, vedremo cosa riusciranno a fare quest'anno, con un grado di usura più elevato, ma anche con una maggiore consapevolezza di come si riesce a disputare ad alti livelli manifestazionni così ingarbugliate.

Giocatore Ruolo Squadra Leo Westermann Playmaker Limoges CSP Tony Parker Playmaker San Antonio Spurs Evan Fournier Guardia Orlando Magic Nando De Colò Guardia CSKA Mosca Nicolas Batum Guardia-Ala Charlotte Hornets Charles Kahudi Ala Asvel Villeurbanne Mickael Gelabale Ala Le Mans Joffrey Lauvergne Ala-Centro Denver Nuggets Florent Pietrus Ala-Centro SLUC Nancy Boris Diaw Ala-Centro San Antonio Spurs Rudy Gobert Centro Utah Jazz Mouhammadou Jaiteh Centro JSF Nanterre

Russia (per la guida completa alla squadra clicca sulla foto)

Orfani della stella più luminosa e del grande condottiero David Blatt, la nazionale russa cerca di dimenticare il pessimo europeo disputato in Slovenia. Sembra così lontana la nazionale guidata dall'attuale coach dei Cavs, che all'Olimpiade di Londra conquistò un preziosissimo bronzo con uno straordinario Andrej Kirilenko come faro e trascinatore della squadra. Da allora la selezione russa ha perso la propria guida e ha raccolto solo grandi delusioni con un europeo, quello giocato in Slovenia, chiuso solamente al ventunesimo posto con 4 sconfitte a fronte di una sola vittoria. La squadra di quest'anno può rappresentare una mina vagante della competizione, anche se la medaglia sembra un miraggio.

Giocatore Ruolo Squadra Dmitry Khvostov Playmaker Nizhny Novgorod Anton Ponkrashov Playmaker Unics Kazan Evgeny Baburin Guardia Nizhny Novgorod Vitaly Fridzon Guardia CSKA Mosca Egor Vyaltsev Guardia Khimki Andrey Zubkov Ala Lokomotiv Kuban Nikita Kurbanov Ala CSKA Mosca Sergey Monya Ala Khimki Semen Antonov Ala-Centro Nizhny Novgorod Andrey Vorontsevich Ala-Centro CSKA Mosca Ruslan Pateev Centro Khimki Andrey Desyatnikov Centro Zenit San Pietroburgo

Finlandia (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

Chissà se su Eurobasket 2015 soffieranno venti provenienti dalla penisola scandinava, grazie alla mina vagante Finlandia. La nazionale guidata da coach Henrik Dettmann ha voltato in parte pagina rispetto al recente passato, con gli addii di veri pezzi di storia come Teemu Rannikko, Hanno Mottola e Samuel Haanpaa, rendendo decisamente più bassa l'età media del gruppo ma senza rinunciare alla qualità e alla freschezza. Koponen e soci puntano dritti alla seconda fase.

Giocatore Ruolo Squadra Petteri Koponen Playmaker Khimki Roope Ahonen Playmaker Kolossos Jamar Wilson Playmaker SPO Rouen Basket Mikko Koivisto Guardia Nilan Bisons Sasu Salin Guardia Herbalife Gran Canaria Shawn Huff Ala MHP Riesen Ludwigsburg Tuukka Kotti Ala-Centro Loimaa Bisons Matti Nuutinen Ala-Centro Kataja Ville Kaunisto Ala-Centro Kouvot Kouvola Joonas Caven Ala-Centro Senza squadra Erik Murphy Ala-Centro Besiktas Gerald Lee Centro Senza squadra

Bosnia Herzegovina (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

La nazionale bosniaca che si presenta all'europeo di settembre parte con un grande interrogativo: saranno in grado i ragazzi guidati da Dusko Ivanovic di sopperire alla pesante assenza di Mirza Teletovic. L'ala che, dopo tante estati spese con la sua nazionale, ha rinunciato a questo europeo in Francia dopo una travagliata stagione passata per lo più ai box per un infortunio alla schiena. La qualificazione agli ottavi l'obiettivo: sogno oppure no?

Giocatore Ruolo Squadra Muhamed Pasalic Playmaker Aris Nemanja Gordic Playmaker Cedevita Alex Renfroe Playmaker Bayern Monaco Nedim Buza Guardia Oostende Marko Sutalo Guardia Dinamo Bucarest Dalibor Persic Ala BC Timisoara Milan Milosevic Ala AEK Atene Adin Vrabac Ala TBB Trier Edin Bavcic Ala-Centro Sigal Pristina Miroslav Todic Ala-Centro Tofas Bursa Andrija Stipanovic Centro Trabzonspor Elmedin Kikanovic Centro ALBA Berlino

Israele (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

Quando pensiamo alla storia, ma anche allo stato attuale del basket israeliano, non è la selezione nazionale la prima a venire in mente. Associando la parola "basket" allo stato di Israele, è impossibile non avere in testa un colore in particolare: il giallo. Giallo come la "marea" di tifosi della più importante squadra di club del Paese, nonché una delle principali compagini europee, il Maccabi Tel-Aviv. Tradizione vincente, che però non ha quasi mai trovato riscontro concreto nei risultati della Nazionale maggiore. Detto ciò, che ruolo può recitare la squadra di Edelstein all'EuroBasket?

Giocatore Ruolo Squadra Gal Mekel Playmaker Nizhny Novgorod Yogev Ohayon Playmaker Maccabi Tel Aviv Dagan Yivzori Guardia Maccabi Tel Aviv Raviv Limonad Guardia Hapoel Tel Aviv Bar Timor Guardia Hapoel Gerusalemme Shawn Dawson Ala Maccabi Rishon Omri Casspi Ala Sacramento Kings Lior Eliyahu Ala Hapoel Gerusalemme Elishay Kadir Ala-Centro Hapoel Eliat Yaniv Green Centro Hapoel Gerusalemme D'Or Fischer Centro Hapoel Gerusalemme Robert Rothbart Centro Hapoel Tel Aviv

Polonia

Inutile girarci molto attorno. Nonostante alcune punte di diamante come Koszarek, passato più volte dai parquet italiani, Slaughter e soprattutto la presenza di Marcin Gortat nel ruolo di centro dominante, la squadra polacca sembra essere destinata a recitare un ruolo marginale all'interno di questo raggruppamento. Finlandia, Bosnia ed Israele, con le quali si giocheranno la possibilità di accedere, in una maniera che risulterebbe a dir poco clamorosa, agli ottavi di finale, sembrano essere non solo più complete nel roster, ma anche più pronte ad affrontare la competizione e le gare da dentro o fuori rispetto alla Polonia. Tuttavia, la palla è sempre rotonda...