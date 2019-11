EuroBasket 2015, la Guida al gruppo B: l'Italia insidia Spagna e Serbia

Le gare del gruppo B, ovvero il girone della morte come è stato ribattezzato, si terranno nella O2 World di Berlino, casa dell'Alba. Oltre ai padroni di casa della Germania, che avranno la spinta del fattore campo e potranno godere della presenza della stella Nba Dirk Nowitzki alla sua ultima grande competizione con la nazionale, il primo posto nel girone se lo giocheranno la Spagna di Sergio Scariolo che difficilmente sbaglia due appuntamenti di fila e la Serbia di Sasha Djordjevic reduce dall'ottimo mondiale chiuso al secondo posto. Italia e Turchia saranno le mine vaganti del girone mentre l'Islanda sembra, sulla carta, non avere chances per poter passare.

Il calendario

5 Settembre 2015

15:00 : Germania – Islanda

18:00 : Spagna – Serbia

21:00 : Italia – Turchia

6 Settembre 2015

15:00 : Serbia – Germania

18:00 : Islanda – Italia

21:00 : Turchia – Spagna

8 Settembre 2015

14:30 : Serbia – Islanda

17:45 : Germania – Turchia

21:00 : Spagna – Italia

9 Settembre 2015

14:30 : Turchia – Serbia

17:45 : Italia – Germania

21:00 : Islanda – Spagna

10 Settembre 2015

14:30 : Serbia – Italia

17:45 : Germania – Spagna

21:00 : Turchia – Islanda

Le protagoniste

Germania (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

Quando ci riferiamo alla Nazionale tedesca di basket, potremmo tranquillamente definirla una delle cenerentole della rassegna continentale, anche se il girone che comprende i ragazzi di coach Chris Fleming si giocherà proprio in Germania, più precisamente a Berlino. Il fatto di essere i padroni di casa nel girone B di questo Eurobasket itinerante, però, non renderà più morbide le sfide contro vere e proprie corazzate come Spagna e Serbia, o altre formazioni decisamente più forti sulla carta, come la Turchia e l'Italia.

Giocatore Ruolo Squadra Heiko Schaffartzik Playmaker Bayern Munich Dennis Schröder Playmaker Atlanta Hawks Anton Gavel Playmaker Bayern Munich Karsten Tadda Guardia Brose Baskets Maodo Lo Guardia Columbia Niels Giffey Guardia ALBA Berlin Alex King Ala ALBA Berlin Paul Zipser Ala Bayern Munich Robin Benzing Ala CAI Zaragoza Dirk Nowitzki Ala-Centro Dallas Mavericks Johannes Voigtmann Centro Skyliners Frankfurt Tibor Pleiss Centro Utah Jazz

Spagna (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

I convocati della nazionale spagnola, che si sono radunati per prepararsi in vista dell'Europeo si sono posti un unico obiettivo: tornare a vincere. Si, perchè la nazionale spagnola che negli ultimi dieci anni ci ha abituato a brillare, viene da un paio di appuntamenti falliti, ultimo dei quali l'eliminazione dal mondiale casalingo dello scorso settembre dove le furie rosse erano considerati da tutti più forti anche del Team Usa, poi vincitore della competizione. L'eliminazione avvenuta per mano della Francia ai quarti di finale brucia ancora; gli stessi transalpini che l'anno prima, in occasione degli europei in Slovenia del 2013, avevano eliminato gli spagnoli nella semifinale decisa solo all'overtime per poi andare a conquistare il loro primo titolo continentale. Riuscirà Gasol a riportare le furie sul tetto d'Europa?

Giocatore Ruolo Squadra Sergio Rodriguez Playmaker Real Madrid Sergio Llull Playmaker Real Madrid Rudy Fernandez Guardia Real Madrid Giullen Vives Guardia Real Madrid Pau Ribas Guardia Barcellona Fernando San emeterio Ala Valencia Basket Victor Claver Ala Lokomotiv Kuban Nikola Mirotic Ala-Centro Chicago Bulls Pablo Aguilar Ala-Centro Gran Canaria Pau Gasol Centro Chicago Bulls Felipe Reyes Centro Real Madrid Willy Hernangomez Centro Real Madird

Serbia (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

Sembra passata un'eternità da quando l'ormai ex Jugoslavia vinceva in lungo e in largo sia in Europa che nel Mondo: dalla dissoluzione della Federazione delle repubbliche Jugoslave, la Serbia sembra quella che ha ereditato il maggior talento (di gran lunga la miglior fornitrice di talenti dei Balcani) e le maggiori vittorie in termini di pallacanestro. Negli ultimi anni si è formata una generazione di buoni giocatori che, a tratti, sono riusciti a mostrare un ottimo gioco e a conquistare qualche medaglia a livello continentale e mondiale. Quella che parte per l'Europeo è una squadra reduce da un grande mondiale, quello di Spagna dello scorso anno, chiuso con una preziosa medaglia d'argento, alle spalle di quella macchina perfetta che risponde al nome di Team Usa. La selezione guidata da Sasha Djordjevic si candida dunque di prepotenza in zona podio con un roster temibilissimo nonostante qualche defezione dell'ultimo momento.

Giocatore Ruolo Squadra Milos Teodosic Playmaker CSKA Mosca Stean Markovic Playmaker Unicaja Malaga Nemanja Nedovic Playmaker Unicaja Malaga Bogdan Bogdanovic Guardia Fenerbahce Dragan Milosavljevic Guardia Alba Berlino Marko Simonovic Ala Pau Orthez Nikola Kalinic Ala Fenerbahce Nemanja Bjelica Ala Minnesota Timberwolves Ognjen Kuzmic Ala-Centro Panathinaikos Zoran Erceg Ala-Centro Galatasaray Nikola Milutinov Centro Olympiakos Miroslav Raduljica Centro Panathinaikos

Italia (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

Si è parlato spessissimo della Nazionale che si appresta a scendere sul parquet di Berlino per questi Europei come la squadra più forte mai allestita dall’Italia. Ma andiamo a scoprire, una ad una, tutte le selezioni che dal 1935 ad oggi hanno partecipato alla manifestazione del Vecchio Continente.

FIBA EuroBasket 1935: Basso, Caracoi, Franceschini, Giassetti, Marinelli, Paganella, Premiani, Varisco, All. Attilio De Filippi

FIBA EuroBasket 1937: 4 Franceschini, 5 Bessi, 6 Dondi, 7 Giassetti, 8 Marinelli, 9 Marinone, 10 Paganella, 11 Pasquini, 12 Pelliccia, 13 Varisco, All. Decio Scuri, Vittorio Ugolini

FIBA EuroBasket 1939: 3 Marinelli, 4 Pasquini, 5 Novelli, 7 Pelliccia, 8 Girotti, 9 Bessi, 10 Bernini, 11 Tambone, 12 Renner, 13 Pellegrini, All. Decio Scuri

FIBA EuroBasket 1946: 3 Marinelli, 5 Cattarini, 6 Vannini, 7 Pitacco, 8 Fagarazzi, 9 Rubini, 10 Bocciai, 11 S. Stefanini, 12 Pellarini, 14 De Nardus, 15 G. Stefanini, All. Mino Pasquini

FIBA EuroBasket 1947: 3 Rubini, 4 De Nardus, 5 Cattarini, 6 Primo, 7 Miliani, 8 Fagarazzi, 9 Ferriani, 10 Garlato, 11 Radici, 12 Pellarini, 13 Garbosi, 14 Cerioni, 15 Tracuzzi, 16 Lucentini, All. Mino Pasquini, Elliott Van Zandt

FIBA EuroBasket 1951: 3 Primo, 4 Bersani, 5 Tracuzzi, 6 Zucchi, 7 Romanutti, 8 Bongiovanni, 9 Rubini, 10 Sforza, 11 Marietti, 12 Pagani, 13 Cerioni, 14 De Carolis, 15 Ferretti, 16 Stefanini, All. Elliott Van Zandt

FIBA EuroBasket 1953: 3 Zorzi, 4 Cerioni, 5 Bongiovanni, 6 Posar, 7 Margheritini, 8 Riminucci, 9 Rubini, 10 Canna, 11 Calebotta, 12 Porcelli, 13 Lomazzi, 14 Forastieri, 15 Alesini, 16 Di Cera, All. Vittorio Tracuzzi

FIBA EuroBasket 1955: 3 Damiani, 4 Cappelletti, 5 Nesti, 6 Costanzo, 7 Margheritini, 8 Gamba, 9 Lucev, 10 Riminucci, 11 Bizzaro, 13 Gambini, 14 Posar, 15 Sardagna, 16 Macoratti, All. Jim McGregor

FIBA EuroBasket 1957: 4 Zagatti, 5 Motto, 6 Volpato, 7 Posar, 8 Gamba, 10 Conti, 11 Rocchi, 12 Pomilio, 13 Macoratti, 14 Costanzo, 15 Alesini, 16 Sarti, All. Nello Paratore

FIBA EuroBasket 1959: 3 Conti, 4 Volpato, 5 Lucev, 6 Vianello, 7 Pieri, 8 De Carli, 9 Alesini, 10 Canna, 11 Calebotta, 12 Gavagnin, 13 Lombardi, 14 Velluti, All. Nello Paratore

FIBA EuroBasket 1963: 4 Zuccheri, 5 Pellanera, 6 Vatteroni, 7 Masini, 8 Velluti, 9 Vittori, 10 Albanese, 11 Frigerio, 12 Barlucchi, 13 Bufalini, 14 Rossi, 15 Cosmelli, All. Nello Paratore

FIBA EuroBasket 1965: 4 Cescutti, 5 Pellanera, 6 Lombardi, 7 Cosmelli, 8 Bertini, 9 Zorzi, 10 Vianello, 11 Gatti, 12 Masini, 13 Bufalini, 14 Spinetti, 15 Flaborea, All. Nello Paratore

FIBA EuroBasket 1967: 4 Paschini, 5 Jessi, 6 Recalcati, 7 Merlati, 8 Iellini, 9 Fattori, 10 Vianello, 11 Fantin, 12 Masini, 13 Bufalini, 14 Cosmelli, 15 Flaborea, All. Nello Paratore

FIBA EuroBasket 1969: 4 Bariviera, 5 Ossola, 6 Recalcati, 7 Bovone, 8 Masini, 9 Bergonzoni, 10 Zanatta, 11 Meneghin, 12 Brumatti, 13 Bisson, 14 Cosmelli, 15 Jessi, All. Giancarlo Primo

FIBA EuroBasket 1971: 4 Giomo, 5 Flaborea, 6 Recalcati, 7 Iellini, 8 Masini, 9 Bariviera, 10 Zanatta, 11 Meneghin, 12 Marzorati, 13 Serafini, 14 Cosmelli, 15 Bisson, All. Giancarlo Primo

FIBA EuroBasket 1973: 4 Della Fiori, 5 Iellini, 6 Bertolotti, 7 Cerioni, 8 Ferracini, 9 Bariviera, 10 Zanatta, 11 Meneghin, 12 Marzorati, 13 Serafini, 14 Bisson, 15 Brumatti, All. Giancarlo Primo

FIBA EuroBasket 1975: 4 Carraro, 5 Iellini, 6 Recalcati, 7 Ferracini, 8 Della Fiori, 9 Bariviera, 10 Zanatta, 11 Meneghin, 12 Marzorati, 13 Villalta, 14 Bisson, 15 Bertolotti, All. Giancarlo Primo

FIBA EuroBasket 1977: 4 Caglieris, 5 Iellini, 6 Carraro, 7 Vecchiato, 8 Della Fiori, 9 Bariviera, 10 Bonamico, 11 Meneghin, 12 Ferracini, 13 Serafini, 14 Marzorati, 15 Bertolotti, All. Giancarlo Primo

FIBA EuroBasket 1979: 4 Caglieris, 5 Villalta, 6 Carraro, 7 Zampolini, 8 Gilardi, 9 Brunamonti, 10 Bonamico, 11 Meneghin, 12 Ferracini, 13 Serafini, 14 Vecchiato, 15 Bertolotti, All. Giancarlo Primo

FIBA EuroBasket 1981: 4 Brunamonti, 5 F. Boselli, 6 Sylvester, 7 Gilardi, 8 Costa, 9 Ferracini, 10 Villalta, 11 Meneghin, 12 Zampolini, 13 Vecchiato, 14 Marzorati, 15 Generali, 16 D. Boselli, All. Sandro Gamba

FIBA EuroBasket 1983: 4 Caglieris, 5 Tonut, 6 Bonamico, 7 Gilardi, 8 Costa, 9 Brunamonti, 10 Villalta, 11 Meneghin, 12 Riva, 13 Vecchiato, 14 Marzorati, 15 Sacchetti, All. Sandro Gamba

FIBA EuroBasket 1985: 4 Savio, 5 Bosa, 6 Costa, 7 Gilardi, 8 Magnifico, 9 Brunamonti, 10 Villalta, 11 Binelli, 12 Premier, 13 Vecchiato, 14 Marzorati, 15 Sacchetti, All. Sandro Gamba

FIBA EuroBasket 1987: 4 Montecchi, 5 Gentile, 6 Magnifico, 7 Tonut, 8 Iacopini, 9 Brunamonti, 10 Villalta, 11 A. Gilardi, 12 Riva, 13 Morandotti, 14 Costa, 15 Carera, All. Valerio Bianchini

FIBA EuroBasket 1989: 4 Gracis, 5 D'Antoni, 6 Magnifico, 7 Dell'Agnello, 8 Bosa, 9 Brunamonti, 10 Iacopini, 11 Binelli, 12 Riva, 13 Morandotti, 14 Costa, 15 Carera, All. Sandro Gamba

FIBA EuroBasket 1991: 4 Fantozzi, 5 Gentile, 6 Magnifico, 7 Dell'Agnello, 8 Gracis, 9 Brunamonti, 10 Premier, 11 Pittis, 12 Riva, 13 Pessina, 14 Costa, 15 Rusconi, All. Sandro Gamba

FIBA EuroBasket 1993: 4 Coldebella, 5 Gentile, 6 Iacopini, 7 Tonut, 8 Bosa, 9 Pittis, 10 Myers, 11 Moretti, 12 Rossini, 13 Frosini, 14 Carera, 15 Rusconi, All. Ettore Messina

FIBA EuroBasket 1995: 4 Coldebella, 5 Gentile, 6 Magnifico, 7 Pittis, 8 Esposito, 9 Conti, 10 Abbio, 11 Fučka, 12 Pieri, 13 Frosini, 14 Carera, 15 Rusconi, All. Ettore Messina

FIBA EuroBasket 1997: 4 Coldebella, 5 Bonora, 6 Fučka, 7 Pittis, 8 Marconato, 9 Galanda, 10 Myers, 11 Moretti, 12 Abbio, 13 Frosini, 14 Carera, 15 Gay, All. Ettore Messina

FIBA EuroBasket 1999: 4 Bonora, 5 Basile, 6 Galanda, 7 Fučka, 8 Marconato, 9 De Pol, 10 Myers, 11 Meneghin, 12 Abbio, 13 Mian, 14 Chiacig, 15 Damião, All. Bogdan Tanjević

FIBA EuroBasket 2001: 4 Radulović, 5 Basile, 6 Galanda, 7 Fučka, 8 Marconato, 9 De Pol, 10 Pecile, 11 Meneghin, 12 Righetti, 13 Mian, 14 Chiacig, 15 Camata, All. Bogdan Tanjević

FIBA EuroBasket 2003: 4 Radulović, 5 Basile, 6 Galanda, 7 Soragna, 8 Marconato, 9 De Pol, 10 Righetti, 11 Lamma, 12 Bulleri, 13 Mian, 14 Chiacig, 15 Cittadini, All. Carlo Recalcati

FIBA EuroBasket 2005: 4 Calabria, 5 Basile, 6 Galanda, 7 Soragna, 8 Marconato, 9 Pozzecco, 10 Righetti, 11 Mancinelli, 12 Bulleri, 13 Mordente, 14 Chiacig, 15 Gigli, All. Carlo Recalcati

FIBA EuroBasket 2007: 4 Belinelli, 5 Basile, 6 Mancinelli, 7 Soragna, 8 Marconato, 9 Mordente, 10 Bargnani, 11 Crosariol, 12 Bulleri, 13 Di Bella, 14 Datome, 15 Gigli, All. Carlo Recalcati

FIBA EuroBasket 2011: 4 Maestranzi, 5 Carraretto, 6 Mancinelli, 7 Bargnani, 8 Gallinari, 9 Mordente, 10 Cinciarini, 11 Belinelli, 12 Cusin, 13 Datome, 14 Renzi, 15 Hackett, All. Simone Pianigiani

FIBA EuroBasket 2013: 4 Aradori, 5 Gentile, 6 Rosselli, 7 Vitali, 8 Poeta, 9 Melli, 10 Belinelli, 11 Diener, 12 Cusin, 13 Datome, 14 Magro, 15 Cinciarini, All. Simone Pianigiani

FIBA EuroBasket 2015 - La Nazionale di Pianigiani, dopo la rinuncia al Mondiale spagnolo dello scorso anno, arriva all'Europeo transalpino con la voglia e l'ambizione di tornare ai massimi livelli continentali. Il podio e la medaglia potrebbero sembrare a portata di mano, ma attenzione al girone. Superato quello scoglio, sognare diventerà più che lecito grazie al poker d'Assi.

Questo il roster (cliccando su ogni giocatore, la scheda personale di ognuno)

Giocatore Ruolo Squadra Andrea Cinciarini Playmaker Olimpia Milano Daniel Hackett Playmaker Olympiacos Amedeo Della Valle Guardia Pallacanestro Reggiana Pietro Aradori Guardia Pallacanestro Reggiana Marco Belinelli Guardia Sacramento Kings Luigi Datome Ala Fenerbahce Alessandro Gentile Ala Olimpia Milano Achille Polonara Ala Pallacanestro Reggiana Danilo Gallinari Ala Denver Nuggets Nicolò Melli Ala-Centro Brose Bamberg Andrea Bargnani Ala-Centro Brooklyn Nets Marco Cusin Centro Vanoli Cremona

Turchia (per la guida completa della squadra clicca sulla foto)

I propositi della Turchia sono chiari: cancellare il ricordo delle pessime esibizioni offerte a Eurobasket 2013 (17esimo posto) e provare a insidiare le favorite per la conquista di una medaglia con un occhio, naturalmente, alla strada che porta a Rio. Per mettere ordine in cabina di regia, è stato "regalato" un passaporto all'ex Treviso e Brindisi Bobby Dixon, che ha scelto di cambiare il nome in Ali Muhammad in omaggio al celeberrimo pugile (e chissà se il padre, chiamandolo Robert Lee, voleva invece omaggiare il famoso generale sudista). Le ambizioni turche hanno però subito un brusco ridimensionamento in seguito ai problemi con la schiena di Omer Asik, che hanno costretto il centro dei Pelicans alla rinuncia.

Giocatore Ruolo Squadra Bobby Dixon Playmaker Troy State Kartal Ozmizrak Playmaker Eskişehir Basket Sinan Guler Guardia Galatasaray Melih Mahmutoglu Guardia Fenerbahçe Ülker Cedi Osman Guardia Anadolu Efes Furkan Korkmaz Ala Anadolu Efes Goksenin Koksal Ala Darüşşafaka S.K. Baris Hersek Ala Fenerbahçe Ersan ilyasova Ala-Centro Detroit Pistons Furkan Aldemir Ala-Centro Philadelphia 76ers Semih Erden Centro Darüşşafaka S.K. Oguz Savas Centro Darüşşafaka S.K.

Islanda

Speranze ridotte al lumicino per l'Islanda dell'ex Napoli e Roma Jon Stefansson. Il movimento cestistico islandese, sebbene sia in ascesa come quello calcistico, non vedrà la nazionale di Nathanaelsson e compagni come protagonisti, anzi. Molto probabile che il roster faccia ritorno sull'isola con un magrissimo bottino visto il girone nella quale è stata sorteggiata. L'Islanda spera, invece, di riuscire a mietere almeno una vittima illustre, con la consapevolezza che tutto ciò che arriverà oltre lo 0-5 sarà tutto di guadagnato.