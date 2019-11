Live Spagna - Serbia basket, risultato partita EuroBasket 2015 (70-80)

20.00 - Da parte di Livio Spanti e dalla redazione di VAVEL Italia è tutto. Un saluto e alla prossima! Tra pochi minuti appuntamento per Italia-Turchia, sempre in diretta qui su VAVEL Italia!

Alla 02 World di Berlino è andata in scena una partita spettacolare e densa di emozioni tra Spagna e Serbia, due delle favorite per la vittoria finale. Primo tempo equilibrato che la Spagna chiude in vantaggio grazie ad una magia di Lull. Nell ripresa salgono in cattedra due fenomeni: Pau Gasol e Nemanja Bjelica. Lo spagnolo piazza nove punti di fila nel tentativo di riportare i suoi a contatto con la Serbia; il giocatore di Minnesota, invece, si scatena nell'ultimo quarto piazzando due triple da distanza siderale (24 punti alla fine per lui) che regalano lo strappo decisivo alla squadra di Djordjevic e danno la prima vittoria ai vicecampioni del Mondo ad EuroBasket2015

0'00'' - Vince la Serbia!!! Finisce qui: 80-70 per i vicecampioni del mondo!!

0'18'' - Nedovic la chiude!! +10 Serbia!!

0'40'' - Markovic dalla lunetta: 1/2

0'50'' - BOGDANOVIC!! Da tre!!!! E forse chiude la gara!! +7 per la Serbia!

1'27'' - Mostruoso Bjelica!!!!! Altra tripla da lontanissimo!!

1'39'' - Gli ultimi 9 punti spagnoli sono di Gasol!! Un trascinatore! Ancora -1

1'49'' - Teodosic fa 2/2 ai liberi. Tensione alle stelle a Berlino!!

2'04'' - GASOL!!! Ancora Pau Gasol, appoggia al tabellone per -1!! Ultimi due minuti!

2'47'' - Ancora liberi per Gasol: il primo esce, il secondo regala il -3 alla Spagna!

3'06'' - 2/2 dalla lunetta per Gasol!

3'30'' - Da casa sua!! Bjelica da casa sua con la tripla del +6!!! 21 punti personali per lui!

3'52'' - Tripla di Ribas!!! La Spagna si porta sul -3!!

4'31'' - Bjelica allunga nuovamente per la Serbia!

4'52'' - Ancora Pau Gasol!!! Meno quattro!

5'45'' - Entra Gasol e mette a segno subito due punti!!

7'11'' - Radulica per la Serbia! Ancora +8!!

7'52'' - Ancora Mirotic!!!! La Spagna è in corsa!

8'41'' - Mirotic per il -8 spagnolo! Tutto da vivere questo finale!!

4Q - 10'00'' - Inizia l'ultimo quarto!

0'00'' - Fine terzo quarto! Spettacolare parziale della Serbia!!

0'03'' - Ribas in contropiede!!

0'48'' - Nedovic!! La Serbia dilaga!

1'11'' - 1/2 dalla lunetta per Reyes: 50-60

1'38'' - Due liberi per Bjelica! La Spagna sta affondando sotto i colpi di Bjelica!

2'03'' - Ancora Erceg!!!! Tripla per il +9 serbo, massimo vantaggio per la squadra di Djordjevic!

2'40'' - Erceg!! Partita senza soste!

2'59'' - Reyes sotto canestro accorcia le distanze

3'10'' - Tripla di Bogdanovic!!! Spettacolare reazione della Serbia!

3'45'' - Milosavljevic per il nuovo +2 serbo!

4'01'' - Lull dalla lunetta non sbaglia!!

4'09'' - Markovic!! Tre punti di vantaggio per la Serbia

5'00'' - Tripla di Bjelica!!!! Vantaggio serbo! 14 punti per il giocatore di Minnesota

5'21'' - Mirotic trasforma i due liberi!

6'04'' - Teodosic pareggia l'incontro: 43-43!!!

6'30'' - Radulic per il -2 serbo!

6'42'' - Gasol!! Si è svegliato il gigante spagnolo!

7' 25'' - Bjelica! Partita equilibrata e spettacolare a Berlino!!

7'49'' - Gasol sbaglia il primo ma mette il secondo libero: 40-37!

8'11'' - Ancora Mirotic! Splendido assist di Gasol!

8'31'' - Teodosic! Tripla!!! -1 per la Serbia

8'42'' - Mirotic fa 2/ dalla lunetta3Q 10'00'' - Inizia il secondo tempo!!

Primo tempo abbastanza equilibrato tra Spagna e Serbia. Ritmi altissimi per entrambe le squadre, con la Serbia super in avvio e la Spagna in netta difficoltà (zero punti nei primi cinque minuti!). Poi si scatena Reyes e la squadra di Scariolo sale in cattedra. Nel secondo quarto impressionate Nedovic, che rimonta da solo 10 punti agli iberici, prima del canestro di Lull allo scadere.

0'00'' - Finisce il primo tempo!! La Spagna chiude avanti di due: 36-34! Prima parte di gara spettacolare, ci aspettano altri due quarti da brivido!

0'02'' - Canestro di Lull!!! Magia dello spagnolo!

0'21'' - Da impazzire Nedovic!!! Trascina la Serbia da meno dieci fino al pareggio in due minuti!!

0'53'' - NEDOVIC!!!!! Altra tripla! Otto punti in un minuto e venti secondi per il giocatore dell'Unicaja! 34-32!!

1'31'' - Risponde da tre Nedovic!!!

2'01'' - Tripla di Ribas!!!

2'20'' - Due stoppate incredibili di Pau Gasol, alla fine raccoglie Nedovic e fa canestro!

3'54'' - Liberi per Teodosic!! La Serbia si avvicina nuovamente!

5'02'' - Bjelica tiene a galla la Serbia!! 29-22

5'17'' - Primi due punti per Rodriguez!!

5'35'' - Bjelica fa 1/2 dai liberi

6'13'' - REYES!! Fantastico Reyes!! Decimo punto per il giocatore del Real Madrid!

6'39'' - Bjelica per il -6 serbo!

7'35'' - Ancora Reyes! 25-17!!

8'18'' - Bogdanovic dalla lunetta... 2/2!! La Serbia si avvicina!

8'23'' - Markovic!!! Canestro e libero aggiuntivo. Il serbo sbaglia però dalla lunetta

8'53'' - Bjelica per la Serbia! 23-13

2Q 9'45'' - Straordinario movimento di Reyes!! Altri due punti per lui. La Spagna allunga ancora!

0'00'' - Fine primo quarto!! 21-11 per la Spagna!

0'26'' - Erceg trasforma i liberi. Serbia a -10

0'40'' - Hernangomez!!! 21-9! Parziale fantastico di 12-0 per la Spagna!

0'56'' - Tecnico contro la Serbia. Fernandez fa 3/3 dalla lunetta!

1'20'' - Spagna travolgente! Altri due punti con Reyes

2'01'' - Rudi Fernandez! 14-9! La Spagna vola!!!

2'31'' - Tripla di Ribas!!!

3'02'' - Kalinic pareggia i conti! 9-9

3'25'' - Reyes!!! Sorpasso degli iberici

3'58'' - Lull mette a segno due liberi. La Spagna aggancia la Serbia sul 7-7

4' 23'' - Primi due punti per Pau Gasol!

4'47'' - Teodosic!! 3-7

4'58'' - Si sveglia la Spagna! Rudy Fernandez segna e subisce fallo. Tiro libero supplementare a segno!

6' 43'' - Bjelica fa 5-0!! Grande avvio dei serbi

7' 07'' - Teodosic fa 1/2 dai liberi. Spagna ancora a secco dopo tre minuti

1° quarto - 9'40'' Primo canestro di Kalinic!! Inizia la supersfida!

17.55 - Suonano gli inni nazionali di Spagna e Serbia!

17.50 - Scariolo parla alla tv spagnola LaCuatro prima del match: "Non sarà una partita semplice. Loro sono un gruppo affiatato, lavorano già da due anni insieme e sono tra i candidati alla vittoria finale, così come noi. Oggi c'è da lavorare duro in difesa e attaccare in campo aperto, sappiamo quello che dobbiamo fare".

17.40 - La 02 World si va riempiendo. Venti minuti alla palla a due tra Spagna e Serbia

17.30 - Questa la squadra di Sasha Djordjevic

17.15 - Spagna e Serbia sono già sul parquet della 02 World di Berlino per il riscaldamento prepartita.

Buon pomeriggio a tutti! Prende il via l'EuroBasket 2015 e ad attenderci c'è subito una sfida di altissimo livello. Spagna e Serbia si affronteranno alle 18 a Berlino. Seguite il live della gara su Vavel, fino alla finale del 20 settembre vi accompagneremo ogni giorno con dirette e news. Da Livio Spanti l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

E' già scontro al vertice quello che vedrà opposte la Spagna di Sergio Scariolo alla Serbia di Sasha Djordjevic nel secondo match di giornata. La sfida che lo scorso anno vide gli iberici superare agevolmente i serbi nel girone Mondiale si ripete a distanza di un anno, con la squadra balcanica notevolmente cresciuta. Gasol e compagni sono attesi, fin da subito, ad una prova di altissimo livello, che dirà già molto sulle loro potenzialità.

Spagna e Serbia sono inserite nel gruppo B, lo stesso dell'Italia. Ecco le altre due sfide del raggruppamento:



Ore 15.00 - Germania-Islanda



Ore 21.00 - Italia-Turchia



Apre la giornata di Berlino la sfida tra i padroni di casa della Germania, che contro la Cenerentola Islanda cercano due punti per iniziare al meglio la competizione prima delle quattro sfide decisive. Chiude il programma la sfida tra l'Italia e la Turchia, che seguiremo sempre in diretta.



La marcia di avvicinamento all'Europeo

La Spagna di Sergio Scariolo si presenta - come sempre negli ultimi anni - come una delle principali favorite al titolo. Gli iberici hanno vinto tutte e sette le gare di preparazione.

Spagna



Spagna-Belgio 67-64

Spagna-Polonia 71-64

Spagna-Senegal 96-49

Spagna-Venezuela 82-80

Spagna-Macedonia 94-63

Spagna-Macedonia 88-54

Spagna-Rep. Ceca 81-68

La Serbia di Djordjevic, dopo la finale Mondiale della scorsa stagione, vuole ripetere l'impresa compiuta e punta direttamente al podio. Obiettivo del tutto a portata di mano di Teodosic e compagni.

Serbia



Serbia-Ungheria 81-61

Serbia-Francia 66-78

Serbia-Russia 75-56

Serbia-Francia 73-63

Serbia-Cina 95-55

Serbia-Russia 95-61

Serbia-Israele 85-70

Serbia-Israele 79-71

Serbia-Slovenia 79-70

Serbia-Slovenia 95-88

I roster delle squadre

Spagna

I convocati della nazionale spagnola, che si sono radunati per prepararsi in vista dell'Europeo si sono posti un unico obiettivo: tornare a vincere. Si, perchè la nazionale spagnola che negli ultimi dieci anni ci ha abituato a brillare, viene da un paio di appuntamenti falliti, ultimo dei quali l'eliminazione dal mondiale casalingo dello scorso settembre dove le furie rosse erano considerati da tutti più forti anche del Team Usa, poi vincitore della competizione. L'eliminazione avvenuta per mano della Francia ai quarti di finale brucia ancora; gli stessi transalpini che l'anno prima, in occasione degli europei in Slovenia del 2013, avevano eliminato gli spagnoli nella semifinale decisa solo all'overtime per poi andare a conquistare il loro primo titolo continentale. Riuscirà Gasol a riportare le furie sul tetto d'Europa?

Sergio Llull (’87, 191, P/G, Real Madrid)

Sergio Rodriguez (’86, 191, P, Real Madrid)

Guillem Vives (’93, 192, P, Valencia)

Pau Ribas (’87, 190, P/G, Barcellona)

Rudy Fernandez (’85, 197, G/A, Real Madrid)

Fernando San Emeterio (’84, 199, G/A, Laboral Kutxa)

Victor Claver (’88, 207, A, Valencia)

Felipe Reyes (’80, 204, A/C, Real Madrid)

Nikola Mirotic (’91, 208, A, Chicago Bulls – NBA)

Pablo Aguilar (’89, 203, A, Valencia)

Pau Gasol (’80, 215, A/C, Chicago Bulls – NBA)

Willy Hernangomez (’94, 209, C, Siviglia)



All: Sergio Scariolo

Ass: Angel Luis Sanchez-Canete Calvo, Jaume Ponsarnau, Jesus Vidorreta

Serbia

Sembra passata un'eternità da quando l'ormai ex Jugoslavia vinceva in lungo e in largo sia in Europa che nel Mondo: dalla dissoluzione della Federazione delle repubbliche Jugoslave, la Serbia sembra quella che ha ereditato il maggior talento (di gran lunga la miglior fornitrice di talenti dei Balcani) e le maggiori vittorie in termini di pallacanestro. Negli ultimi anni si è formata una generazione di buoni giocatori che, a tratti, sono riusciti a mostrare un ottimo gioco e a conquistare qualche medaglia a livello continentale e mondiale. Quella che parte per l'Europeo è una squadra reduce da un grande mondiale, quello di Spagna dello scorso anno, chiuso con una preziosa medaglia d'argento, alle spalle di quella macchina perfetta che risponde al nome di Team Usa. La selezione guidata da Sasha Djordjevic si candida dunque di prepotenza in zona podio con un roster temibilissimo nonostante qualche defezione dell'ultimo momento.

Milos Teodosic (’87, 195, G, CSKA – RUS)

Nemanja Nedovic (’91, 191, G, Unicaja – SPA)

Stefan Markovic (’88, 194, G, Unicaja – SPA)

Bogdan Bogdanovic (’92, 197, G, Fenerbahce – TUR)

Dragan Milosavljevic (’89, 198, G, Alba Berlino – GER)

Nikola Kalinic (’91, 202, A, Stella Rossa)

Marko Simonovic (’86, 203, A, Free Agent)

Nemanja Bjelica (’88, A, 209, Minnesota Timberwolves – NBA)

Zoran Erceg (’85, 211, A, Free Agent)

Miroslav Raduljica (’88, 213, C, Panathinaikos – GRE)

Nikola Milutinov (’94, 212, C, Olympiacos – GRE)

Ognjen Kuzmic (’90, 213, C, Panathinaikos – GRE)



All: Aleksandar Djordjevic

Ass: Miroslav Nikolic, Jovica Antonic