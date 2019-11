Live Italia - Islanda Basket, risultato partita EuroBasket 2015 (70-64)

Stasera era necessario vincere e si è vinto, adesso dagli azzurri servono tre prove strepitose, contro Spagna, Serbia e Germania. Tre sfide ostiche, da vincere con cuore e testa, e soprattutto più circolazione di palla e meno isolamenti. Domani sarà riposo, si torna in campo martedì sera con la Spagna, segui il nostro live. Da parte nostra è tutto, la redazione di Vavel Italia vi augura una buona serata.

Gli azzurri dal canto loro hanno vissuto problemi diversi rispetto a quelli mostrati nella prima partita, penalizzati anche dai vari problemi di falli che hanno assillato Gallinari, uscito a 6'42'' nel quarto dopo averne commessi cinque, l'ultimo veramente enigmatico e di difficile interpretazione da parte della terna. Occhio anche all'infortunio di Datome, speriamo ovviamente non sia nulla di grave per il nostro Capitano.

Una sfida fatta di parziali e controparziali, con l'Islanda bravissima e sempre caparbia nel rientrare in gioco, soprattutto utilizzando il tiro da tre e limando le evidenti carenze tecniche con uno straordinario lavoro di squadra.

PAZZESCA PARTITA, CHE FATICA PER GLI AZZURRI CHE LA SPUNTANO ALLA FINE DOPO AVER SORPASSATO ENORMI DIFFICOLTA'.

FINISCE QUI!!!!!!! FINISCE QUI!!!!!!!! FINISCE QUI!!!!!!!!! 70-64!!!!!! 70-64!!!!

2'' FALLO SUBITO DA GENTILE, FORSE E' FINITA, FORSE E' FINITA!!!!! AVANTI DI 5 E ALE IN LUNETTA!!

13" DUE LIBERI PER L'ISLANDA, fallo di Melli, quinto per lui!! 69-63 vantaggio dell'Italia!!!

26'' Stefansson sbaglia, ma l'Islanda continua a lavorare a rimbalzo!!!!

1'02'' Fallo di Hackett su Baeringtsson, dopo un solo secondo. Un po' affrettata, due liberi.

TIMEOUT ISLANDA ORA, IN EMERGENZA QUASI TOTALE!!!!!

1'03'' ALESSANDROOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GENTILEEEEEEEEEEEE!!!!!!!! IN PENETRAZIONE METTE IL PIU' SETTE PER L'ITALIA!!!!!!!!!! DOPO IL RIMBALZO DI MELLI!!!!!

1'35'' Palsson corto, palla nostra sul più 5!!!

1'47'' ANCORA ARADORI, SI GUADAGNA DUE LIBERI DOPO AVER CONQUISTATO IL RIMBALZO IN DIFESA!!!! SIAMO IN PARTITA!!!

2'20'' ARADORIIIIIIIIIII!!!!!!!! LINEA DI FONDO, TIRO IN CORSA ALLA PARKER E GIOCO DA TRE PUNTI CHE COMPLETA!!! AVANTI NOI DI TRE ORA!!!!

2'36'' Stefansson prova la bomba ma non va, MELLI PRENDE IL RIMBALZO!!!

3/3, PARI 62!!!!!

3'00'' Marco Belinelli al tiro da tre, si conquista tre tiri liberi!!!

3'22" 2/2 del numero 8, sotto di tre ora l'Italia.

3'22'' Baeringsson si conquista altri due liberi, Italia in grandissima difficoltà mentale dopo l'uscita per falli di Gallinari.

4'02'' SORPASSO ISLANDA COL SOTTOMANO!!! AZZURRI SOTTO DI UNO!!!

4'37'' Soffriamo, siamo avanti di uno.

5'13'' PALSSON DA CENTROCAMPO DA TRE!!! ISLANDA A -2!!!

5'30'' PASSI DI BARGNANI SOTTO CANESTRO, sciupata una grande azione.

5'55'' Ripercussioni ora sugli azzurri, Gentile va in fondo ma non trova il canestro con l'appoggio che gli resta corto, protesta vistosamente per un fallo.

6'18" Fallo in attacco MISTERIOSO di Gallinari, QUINTO FALLO PER LUI. Chiamata imbarazzante, onestamente imbarazzante.

6'42'' Quarto fallo per Gallinari, occhio... Brutto tiro di Bargnani.

7'10" SUBITO ANDREA! RICEVE SOTTO CANESTRO, SBAGLIA IL PRIMO MA PRENDE IL SECONDO!!! E POI IN DIFESA FUNZIONA!!!

Ritorna Bargnani, gli lascia il posto un Melli con tre falli a carico.

7'54" ANCORA DANIELLLLLL!!!!!!!! IN FADEAWAY, DUE PREZIOSISSIMI!!!!

8'28" Hackeeeeeeeeeeeeettt!!!!! Tripla che balla sul ferro ma poi sceglie la retina!!!! Di nuovo +3!!!!

8'52" SIGURDARSON!!! Islanda con esecuzioni rapidissime, due punti appoggiati al ferro!!!

9'49" 52-50 Due liberi di Stefansson riavvicinano l'Islanda.

Ancora campo per Melli in apertura di quarto quarto, insieme a lui Aradori, Hackett, Gallinari e Gentile!

FINISCE IL TERZO QUARTO, avarissimo di punti. Parziale di 11 pari, punteggio fissato sul 52-48!! Super Gentile, sprazzi di Gallinari. Da rivedere l'attacco per gli azzurri.

38" Anche Gallinari dice la sua!!! Stoppata sul tiro da tre e fallo subito in contropiede!!!

1'04" ALE GENTILEEEEEEEEEE!!! ALE GENTILE!!!!! CHE PARTITA, ALTRA BOMBA PER LUI!!!! FREDDISSIMO!!!

1'37" PASSI anche per Aradori che prova a spingere subito in area, qualche cambio per gli Azzurri. Campo anche per Melli.

1'58" Qualche problema di falli per l'Italia, Islanda che continua a tirare da tre ininterrottamente con più che buoni risultati.

2'26" 49-46 dopo un ottimo rimbalzo offensivo di Gallinari!!!

CINCIA DA TREEEEEEEEE!!!!! CONTROSORPASSO!!!

4'27" 45-46, vantaggio Islanda con un canestro impossibile di PALSSON!!

4'57" Passi di Cusin, timeout in campo. Si sono visti momenti migliori, azzurri che hanno subito un parziale di 7-0 dopo il 12-0 inflitto.

5'52" PAZZESCA ISLANDA DA TRE. SOTTO DI UNO, 44-45!!

7'17" Stefansson entra dritto per dritto, Cusin spende il fallo e non evita il canestro. 45-41 vantaggio Italia.

7'34" Chiaroscuro azzurro, qualche difficoltà a far circolare la palla, e ora anche fallo in attacco di Cusin, secondo per lui. Tre per Gallinari.

9' ALTRO TAP-IN, STAVOLTA DI CUSIN!!!! 45-37 ITALIA!!!

E SI RIPRENDE A GIOCARE CON UN TAP-IN DI GALLO, PRIMI DUE DELLA PARTITA PER LUI!!!

PRONTI A RICOMINCIARE!!! Ricordiamo che l'Italia non avrà a disposizione Datome. Speriamo ovviamente non sia nulla di grave per il Capitano azzurro.

I risultati dagli altri campi: Finlandia-Israele 59-65 ad inizio quarto periodo, Slovenia-Georgia 41-26 all'intervallo, Lituania-Lettonia 56-42, sempre a metà gara!

Partita stranissima a Berlino. Giocare contro una squadra che non solo non ha lunghi, ma che ti toglie ritmo in attacco cambiando su tutti i blocchi, è alquanto problematico. L'Italia va via nei primi minuti, avanti anche di 7, poi perde fluidità in attacco ed anche fiducia in difesa. Gli islandesi tirano benissimo da tre (Palsson 11) e vanno avanti di 6. Gentile risponde nel secondo quarto riportando avanti gli azzurri all'intervallo. Partita difficilissima, con Datome che non sarà della gara nella ripresa e Gallinari che ha due falli ed è in panchina senza nemmeno un tiro all'attivo.

BELINELLI SULLA SIRENA TROVA SOLO LA PARTE ALTA DEL TABELLONE! SUONA LA SIRENA: 41-37 ITALIA!

2/2 per Cusin. Rimessa Italia. 37-41. Time out Pianigiani per disegnare l'ultimo attacco. Due secondi da giocare.

2" GENTILE PER CUSIN SOLO SOTTO CANESTRO! FALLO ANTISPORTIVO SU DI LUI! DUE LIBERI E ULTIMO TIRO!

13" ARADORI RECUPERA PALLA, GENTILE CERCA L'ASSIST PER CUSIN, CHIUDE LA DIFESA! BELI CI PROVA DA TRE TROVANDO SOLO IL FERRO, MA ERMOLINSKIJ PERDE PALLA A RIMBALZO! ULTIMO TIRO ITALIA!

40" GENTILE!!! 14 PER LUI! ARRESTO E TIRO VINCENTE!

55" Beli sbaglia anch'egli da tre, Ermolinskij attacca Cusin che è costretto al fallo ed a concedere due liberi: 0/2, ancora pari.

1'20" Gentile stoppa Stefansson concedendo solo la rimessa, Magnusson spara da tre, solo ferro!

1'35" Belinelli trova la palla sulla penetrazione di Stefansson, l'Islanda prova la tripla con 3 secondi sul cronometro, ma Palsson sbaglia. Aradori cerca Belinelli ma sbaglia direzione del passaggio. Palla persa.

2'10" RECUPERA GENTILE IN DIFESA E VOLA A SCHIACCIARE! 12 PER ALE! PAREGGIO ITALIA! TIME OUT PEDERSEN!

2'25" 35-37 Palsson ci grazia, Gentile trova la tripla da 8 metri! Ci va più che bene!

3' 32-37 Belinelli attacca il centro in penetrazione, subisce fallo ed avrà due liberi, ma quanta fatica sui cambi islandesi. Secondo per Baeringsson: 1/2 poer Marco.

3'20" Gentile corto da tre contro la zona, poi commette fallo, il suo secondo. 2/2 per Ermolinskij, più 6 Islanda!

La squadra azzurra ha completamente rotto il ritmo in attacco. Palla ferma tra le mani degli uomini di Pianigiani, che non trovano fluidità nelle soluzioni. Facciamo fatica, dall'altra parte tirano con il 60%!

3'30" Cinciarini sbaglia da tre. Palsson mette ancora la triplaaaa!!! Black out Italia! -4! 31-35, parziale 8-2

4'20" PALSSON!!! TRIIIIPLAAAA!!! VANTAGGIO ISLANDA!

4'35" Partita finita per Datome, non riesce a tornare in campo il capitano. Gentile nel frattempo da 2/2 ai liberi. Secondo per Stefansson.

4'45" 29-29 GUNNARSSON! DA DUE! PAREGGIO ISLANDA!

5'15" 29-27 Dentro anche Achille Polonara per Datome. L'Islanda perde palla per 24 secondi, ma perdiamo ancora palla in attacco con Gentile che cercava Belinelli in post.

5'30" Sbaglia Baeringsson da sotto su Hackett, Bargnani c'è a rimbalzo ma Hackett commette infrazione di passi in attacco.

ANCORA UNA STOPPATA DI BARGNANI! LA SECONDA DI SEGUITO! TIME OUT ISLANDA! C'E' IL MAGO!

6'20" Stoppata di Bargnani su Gunnarsson, Aradori prova la rovesciata ma sbaglia, con Bargnani che non trova il tap-in.

6'30" 29-27 Stefansson pareggia in area in penetrazione. Belinelli attacca Palsson e subisce fallo. Islanda in bonus e due liberi per gli azzurri: 2/2 per Beli: 8 personali.

7' 27-25 Ancora una buona difesa dell'Italia con Aradori che conquista il rimbalzo, Bargnani trovato ancora nel pitturato ma sbaglia.

7'35" Ottima difesa di Hackett e Bargnani che recuperano palla, ma l'ex Treviso sfonda in post basso e getta al vento l'azione.

8'10" 27-25 L'Italia e Belinelli cavalcano ancora Bargnani in post basso. Altri due liberi per il centro dei Nets, che stavolta fa bottino pieno.

8'25" 25-25 HERMANNSSON CON LA LACRIMA IN PENETRAZIONE! PAREGGIO ISLANDA!

8'50" Che palla di Datome, in partita come non mai, per Bargnani che taglia sotto canestro e guadagna due liberi. 1/2 per il Mago, +2 Italia.

9'20" DATOME C'E'! SI BUTTA ALL'INDIETRO E REALIZZA! 24-23

2Q Ci sono Hackett e Bargnani sul campo, Aradori perde Gunnarsson che fa +1 Islanda.

Islanda che resta in partita grazie alle 5 triple nei primi minuti di quarto. L'Italia vola anche a +7 giocando discretamente, ma si perde negli ultimi due minuti permettendo a Baeringsson di cucire lo strappo.

SUONA LA SIRENA! STEFANSSON SBAGLIA DA TRE, GIGI NON TROVA LA PREGHIERA DA META' CAMPO! ITALIA AVANTI DI UNO! 22-21!

45" PALSSON! TORNA SOTTO L'ISLANDA! FORZIAMO TROPPO IN ATTACCO CON CINCIARINI, MELLI PERDE PALLA E SIAMO SOLO A PIU UNO!

1'25" 19-22 Baeringsson penetra su Melli ed appoggia al vetro, Datome forza leggermente da tre ancora una volta ed è ancora Baeringsson in taglio a riportare sotto l'Islanda.

2'20" Ancora Gigi viene trovato benissimo sul perimetro nell'angolo tutto solo, ma l'ex Celtics tira corto. Dentro anche Aradori per Gentile.

2'50" Sbaglia Datome dal gomito, Sigurdarsson da tre trova solo il ferro e controlla ancora l'Italia.

3'15" Ottimo lavoro a rimbalzo difensivo dell'Italia! Baeringsson spinge Datome ed è palla azzurra.

3'30" MELLI! GIOCA SPALLE A CANESTRO E REALIZZA! +7 ITALIA!

3'55" DATOME! DATOME! ANCORA GIOCO DA TRE PUNTI PER GIGI CHE PENETRA E APPOGGIA AL FERRO, MA SBAGLIA IL LIBERO!

4' C'è il libero di Datome, Melli chiude Ermolinskij commettendo però fallo. Grande difesa dell'Italia, Sfefansson sbaglia da due, Sigurdarson no! Triiiiplaaaaa!!! La quinta a segno su sette tentativi. 18-15

4'44" 12-17 DATOMEEEE! RECUPERIAMO PALLA SUBITO DALLA RIMESSA, GIGI VA IN POST, SI GIRA E SEGNA SUBISCE IL FALLO E VA IN LUNETTA!

5' Iniziano le rotazioni dell'Islanda, che però lascia libero Belinelli dall'arco che punisce ancora! MARCOOOOO BELIIINELLI!!!!

5'30" RISPONDE BELINELLI!!!! DA TREEEE!! PAREGGIO ITALIA! TRIPLA DA UNA PARTE, TRIPLA DALL'ALTRA! 12-12!

6' 9-12 QUARTA TRIPLA, STAVOLTA E' DI BAERINGSSON! TIRANO TUTTI DA TRE E PER ORA CI PRENDONO ECCOME!

6'20" Gentile al ferro pareggia i conti, Gallinari difende su Palsson e gli viene chiamato fallo, il secondo della sua gara.

6'40" VILHJALMSSON!! TRIPLAAAA!!! CON LO STEP BACK! PAZZESCO! 9-7

7'10" GENTILE PER CUSIN! SCHIACCA IL CENTRO DI CREMONA!

6-5 Fuori anche l'arresto e tiro di Cinciarini, Stefansson perde palla e lo stesso Cinciarini vola in contropiede.

8'10" PALSSON! REPLICA ALLA TRIPLA DEL COMPAGNO! ISLANDA AVANTI!

8'30" Palleggio arresto e tiro di Gentile sbagliato, Cusin sale a rimbalzo ma il tap-out è fuori

8'55" STEFANSSON! TRIPLAAAA!!! ALL'ULTIMO SECONDO DISPONIBILE DELL'AZIONE! 3-3

9'15" 3-0 Sbaglia Palsson che perde palla, riparte l'Italia in transizione, Beli sbaglia da tre piedi a terra, poi commette passi sul rimbalzo offensivo.

9'55" GENTILE!!!! PARTE SUBITO IN POST BASSO E SEGNA CONQUISTANDO IL GIOCO DA TRE PUNTI! DENTRO ANCHE IL LIBERO 3-0!

PALLA A DUE! SVETTA CUSIN, PALLA ITALIA!

Squadre in campo. Stefansson da una parte, dall'altra il capo cannoniere dell'Europeo di basket dopo la prima giornata: Danilo Gallinari, 33 messi a segno ieri, 9/10 dal campo. Unica pecca quel libero finale, ma non sarà mai una colpa.

Il quintetto dell'Islanda: Palsson, Ermolinskij, Vilhajalmsson, Stefansson, Baeringsson.

Il quintetto dell'Italia: Cinciarini, Belinelli, Gentile, Gallinari, Cusin. Tutto confermato per i primi cinque.

17.53 Presentata l'Italia! E' il momento dell'Islanda, poi gli inni.

17.50 Ultime fasi di riscaldamento prima della presentazione ufficiale dei roster e degli inni nazionali. Dieci minuti e sarà palla a due, poi conterà solo vincere.

Poco prima di entrare sul parquet berlinese, la nostra Nazionale si carica nel tunnel che precede l'ingresso in campo.

17.40 Sede diversa, anno diverso, situazione molto simile. Nel 1999, quando tutti sappiamo come andò poi a finire, perdemmo la prima gara del torneo Europeo, guarda caso di 2...Che sia un buon presagio?

17.35 Parola di capitano. Che ieri qualcosa non sia andata per il verso giusto, lo si evince anche dal tweet di Gigi Datome, effettuato ieri nel post gara: "Dobbiamo fare meglio per meritare di vincere. Testa già a domani (oggi) per una partita da vincere assolutamente".

17.30 I risultati delle prime quattro gare del pomeriggio.

17.20 Questo il canestro di Bjelica che ha decretato la vittoria della Serbia sulla Germania. Vittoria che in parte serve anche all'Italia di Pianigiani.

17.15 Nel frattempo, mentre l'Italia sta per scendere in campo per il riscaldamento, questo è il quintetto migliore della giornata di ieri. C'è, ovviamente Danilo Gallinari, dal quali ripartono le speranze dell'Italia di oggi. I 33 punti del Gallo non sono bastati a battere la Turchia, speriamo possano bastarne meno per avere la meglio dell'Islanda oggi. Con lui nel quintetto ideale della prima giornata anche De Colo, Bjelica (e ci mancherebbe...) Vorontsevich e Fesenko.

17.05 Iniziamo con la nostra diretta al termine di una gara, l'ennesima di questo girone PAZZESCO, finita al foto finish. La Germania tiene botta per tutta la durata della gara alla Serbia di Djordjevic, ma Bjelica decide con la pennellata all'ultimo secondo la gara (68-66).

17.00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della gara valevole per la seconda giornata dell'Europeo di Basket. Alla O2 Arena di Berlino, la seconda sfida del Gruppo B vedrà in campo Italia e Islanda. Da Andrea Bugno e dalla redazione Basket di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Sarà una partita da vincere obbligatoriamente per l'Italia di Simone Pianigiani in vista del ciclo di ferro, che metterà l'Italia di fronte prima alla Spagna, poi alla Germania padrona di casa e infine alla super Serbia. Alle 18 scoccherà nuovamente l'ora degli azzurri, stavolta contro l'Islanda, ed è già un momento decisivo di questo Europeo.

La prima gara è andata in archivio non esattamente come il popolo italiano sperava. La nostra Nazionale è caduta all'esordio al cospetto della Turchia, al termine di una partita in cui il primo quarto e parte del secondo ha pesato più del resto del match. I primi 15 minuti del match giocato a Berlino ha visto una Nazionale italiana in totale balìa dei tarantolati Dixon (o Muhammed, fate voi) e Guler, oltre che di un Ilyasova poetico nella meccanica di tiro ma altrettanto spietato quando c'era da far muovere la retina azzurra. Un blackout prolungato ma interrotto già al termine del secondo quarto, quando Belinelli e compagni si sono dati una mossa, prima in attacco e poi in difesa, andando ad agganciare gli avversari ma non riuscendo nel sorpasso, complici anche alcuni fischi arbitrali poco chiari e un pizzico di sfortuna, come nel maledetto quindicesimo tiro libero di uno straordinario Danilo Gallinari.

Si volta pagina, dunque. Obbligatorio farlo resettando la mente ed il corpo. Necessaria un'inversione di tendenza, soprattutto sul piano dell'approccio alla gara. Difficilmente Datome e compagni si troveranno di fronte una squadra aggressiva e al tempo stesso difficile da arginare sotto il proprio tabellone, ma servirà comunque maggiore attenzione nella difesa del canestro italiano, per poi sprigionare tutto il talento offensivo di cui coach Pianigiani dispone. Non si potrà pretendere un'altra prestazione mostruosa da Gallinari, ma gli altri big azzurri dovranno salire leggermente di livello. E le caratteristiche fisiche dell'Islanda potrebbe consentire di puntare un po' di più sui lunghi come Bargnani, Cusin e soprattutto Melli e Polonara, in modo da avere un maggiore controllo di entrambi i tabelloni.

L'avversaria odierna: l'Islanda

Diffidate delle apparenze e soprattutto dei preconcetti. La nazionale scandinava ha provato a procurare la prima sorpresa di questo Europeo, minacciando la vittoria ottenuta dai padroni di casa della Germania nel match inaugurale del girone in corso di svolgimento a Berlino. La compagine guidata da coach Craig Pedersen rappresenza senza dubbio la mina vagante del gruppo B, per caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche: qualunque giocatore in campo è in grado di accettare il cambio sui pick'n'roll in difesa, e quando c'è da attaccare gli islandesi raramente fanno trascorrere più di metà dei 24 secondi a loro disposizione per i possessi offensivi. Una squadra imprevedibile, capace di imbarcare tanti punti in poco tempo, ma al tempo stesso di sorprendere gli avversari con dei break impressionanti.

L'analisi di Luca Dalmonte: "Punti di forza: A – E’ una squadra che vuole prima, ancora che schierarsi, giocare a campo aperto ricercando tiri rapidi entro i primi 6/9 secondi. B – Cinque fuori uno contro uno. L’Islanda gioca contemporaneamente con 5 giocatori perimetrali, un falso cinque più esterno che interno. Giochi con rapida esecuzione per sfruttare il movimento costruendo situazioni di uno contro uno a catena. C – Squadra molto pericolosa nel gioco senza palla, intendo dire back door e tagli lato debole. Cinque giocatori perimetrali significa pericolosità da parte di tutti e tiro da tre punti. In questo contesto, l’opzione principale per status e carriera è sicuramente Stefansson, leader tecnico indiscusso. D – Secondi terminali sul perimetro sono Sigurdason e Vihjalmsson, giocatori che alla pari di Stefansson godono di licenza offensiva per numero di tiri e aggressività ad attaccare il ferro. E – Miglior realizzatore, in più di una partita nel pre-Europeo, Palsson ala forte che, di fatto, è un’ala piccola. Pericoloso dall’arco ma altrettanto aggressivo, nel suo essere dinamico, nell’attaccare il ferro mano destra. F – Leader emotivo, per la sua combattività in entrambe le parti del campo, Baeringsson, un centro esclusivamente perimetrale; tiro da tre e uno contro uno di isolamenti mano destra. L’attenzione nel costruire il ritmo partita e nel sacrificio di rientro difensivo sono i punti attraverso i quali dovremo costruire la nostra partita. Responsabilità di ogni giocatore nel tenere e resistere ogni singolo uno contro uno. In difesa, data la taglia simile tra i diversi giocatori, propongono cambi sistematici per tutti i 40 minuti. La nostra attenzione dovrà essere nel leggere e riconoscere i vantaggi che questa difesa ci potrà dare senza per questo perdere il nostro ritmo e la nostra aggressività offensiva".

Cosa dovrà cambiare l'Italia?

Rispetto alla gara di ieri ovviamente l'aspetto primario da curare per Pianigiani e la sua squadra è l'approccio mentale alla partita. Iniziare con un altro black out potrebbe rappresentare una montagna soprattutto psicologica difficilmente valicabile. Fondamentale dunque partire con le marce alte dai primi minuti di gioco, ma soprattutto guardare all'aspetto difensivo, da sempre il tallone d'Achille di questa squadra, con un occhio molto più attento. Questa l'analisi di Vavel alla gara di ieri, che sottolinea infatti l'aspetto difensivo degli azzurri (clicca qui).

Le parole dei protagonisti

Le parole di Pianigiani dopo la gara di ieri: "Abbiamo avuto un approccio shock e questo ha condizionato tutta la gara. Poi col passare dei minuti siamo rientrati ma tutte le volte che ci siamo riavvicinati abbiamo sempre commesso qualche ingenuità. Paradossalmente anche quando sembrava che il flusso della partita fosse nelle nostre mani. Domani per noi sarà una gara fondamentale. Oggi l’Islanda è stata ad un passo dal battere la Germania".

I roster

Italia



#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, A/G, Sacramento Kings – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#5 Alessandro Gentile (1992, 201, G/A, EA7 Emporio Armani Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 205, A, Denver Nuggets – NBA)

#9 Andrea Bargnani (1985, 213, C/A, Brooklyn Nets – NBA)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C, Vanoli Cremona)

#13 Luigi Datome (1987, 201, A, Fenerbahce Ulker -TUR)

#17 Nicolò Melli (1991, 205, A, Brose Bamberg - GER)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Daniel Hackett (1987, 197, P/G, Olympiacos - GRE)

#33 Achille Polonara (1991, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)



Commissario Tecnico: Simone Pianigiani

Assistenti: Luca Dalmonte, Mario Fioretti, Marco Esposito

Islanda



Hlynur Baeringsson (’82, 200, A, Sundsvall – SVE)

Pavel Ermolinskij (’87, 202, G, KR)

Logi Gunnarsson (’81, 190, G, Njardvik)

Martin Hermannsson (’94, 190, G, LIU Brooklyn – USA)

Axel Karason (’83, 194, A, Svendborg – DAN)

Helgi Magnusson (’82, 197, A, KR)

Ragnar Nathanaelsson (’91, 218, C, Thor Thorl)

Haukur Palsson (’92, 197, A, Laboral Kutxa – SPA)

Jakob Sigurdason (’82, 192, G, Sundsvall – SVE)

Jon Stefansson (’82, 192, G, Unicaja – SPA)

Aegir Steinarsson (’91, 182, G, Sundsvall – SVE)

Hordur Vilhjalmsson (’88, 194, G, Mitteldeutscher – GER)



All: Craig Pedersen

Ass: Arnar Gudjonsson, Finnur Freyr Stefansson, Skuli Thorarinsson

Come arrivano le squadre alla gara

Italia



Italia-Olanda 64-52

Italia-Austria 64-54

Italia-Germania 68-69

Italia-Lettonia 82-63

Italia-Estonia 85-61

Italia-Georgia 87-67

Italia-Finlandia 86-72

Italia-Ucraina 75-77

Italia-Slovenia 67-76

Italia-Georgia 91-90

Italia-Michigan State 90-69

Italia-Russia 68-63

Islanda



Islanda-Olanda 80-55

Islanda-Olanda 65-73

Islanda-Estonia 65-85

Islanda-Olanda 67-65

Islanda-Filippine 86-76

Islanda-Polonia 65-80

Islanda-Libano 96-75

Islanda-Belgio 84-46

Non ci sono precedenti tra le due squadre. Quella di questo pomeriggio sarà la prima gara tra Italia ed Islanda.