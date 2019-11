Risultato Italia - Spagna Basket, EuroBasket 2015 (105-98)

Per questa sera è davvero tutto amici lettori! Con la vittoria degli azzurri sulla Spagna, Andrea Bugno e la redazione Basket di Vavel Italia vi da appuntamento a domani, quando alle 17.45 vi racconteremo la sfida contro la Germania! Buonanotte!

Beli a fine gara: "Terzo quarto e l'infortunio? Volevo giocare questa partita per aiutare la squadra. Giocare contro la Spagna da motivazioni extra. Sentivo dolore nei primi due quarti, volevo solo dare il mio apporto. Abbiamo dato tutti un grande apporto, abbiamo tirato fuori gli attributi. Bene così. Il Mago è un giocatore fantastico, ci da sempre una grande mano. Pochi giocatori sono come lui. Abbiamo attaccato il p&r di Gasol, abbiamo provato a muovere la palla, sicuramente oggi è stata anche una giornata positiva perché abbiamo trovato spesso il canestro. Pressioni? Si, si sentono. In molti si sbagliano, ma fa parte dello sport. Diamo sempre il massimo per noi e per il paese. Meritiamo questa vittoria. Sempre con i piedi per terra però".

Marco Belinelli è il protagonista della ripresa: segna triple a raffica, in qualsiasi modo. L'Italia colleziona due quarti da 63 punti che testimoniano la qualità dell'attacco azzurro. Saliamo a quota 5 in classifica, mentre la Spagna è ferma a 4. Domani contro la Germania per ipotecare il passaggio del turno. Sarà fondamentale cancellare in fretta questa vittoria e pensare alle prossime due gare. Germania e Serbia ci attendono.

Finisce con 34 di Gasol, 29 di Gallinari e 27 di Belinelli! Bargnani ci mette del suo, ma l'Italia ha dimostrato di aver reagito da squadra! Abbiamo dimostrato il nostro valore, in attacco, ma soprattutto caratterialmente e mentalmente! L'Italia si stringe attorno all'infortunio di Datome e riscatta una prima due giorni alquanto pallida.

E' FINITAAAA!!!! E' FINITAAA!!!!!!! L'ITALIA BATTE LA SPAGNA!!! 105-98!!! UNA PARTITA PAZZESCA! PAZZESCA!

Fallo su Aradori, che stavolta non sbaglia! 2/2, +7

5" 103-98 LLULL DA TREEEEE!!! SOTTO DI 5 LA SPAGNA!!!

18" 103-95 Ancora Mirotic, ma allunga solo l'agonia spagnola! Fallo degli iberici su Aradori, altri due per il brianzolo: 0/2.

27" 2/2 per Pietro! Sempre più 10!

Aradori subisce fallo e va ancora in lunetta!

30" 101-93 FALLO E CANESTRO PER MIROTIC! CHE REALIZZA ANCHE IL LIBERO! -8!

101-90 Attacchiamo bene la pressione spagnola, Aradori si becca con Rudy, Melli subisce fallo e va in lunetta. 2/2 per Melli! E' FATTAAAA!!!

44" Gentile sbaglia da tre. Llull lancia Mirotic in contrpiede che non controlla!!! Palla Italia!!!!

1'10 LLULL PER MIROTIC! APPOGGIA AL VETRO LO SPAGNOLO! -9!

99-88 Fallo di San Emeterio su Gallinari, due liberi. 2/2.

1'17" 97-88 SAN EMETERIOOOO!!! TRIIIIPLAAAAAA!!! -9 SPAGNA!!!

97-85 PENETRA GENTILE, SI PROTEGGE COL CORPO E SEGNA!!!!

1'36" 95-85 Sbaglia Belinelli in arresto e tiro ma c'è Melli a rimbalzo! La palla è ancora azzurra.

1'55" GASOL!!! GASOL! GASOL! LA SPAGNA E' SOLO GASOL!

2'15" Sbaglia ancora Hackett dall'angolo, ma ANCORA GENTILE A RIMBALZO! 95-83!

Sbaglia Hackett da due in arresto e tiro, ma Gentile è clamoroso a rimbalzo in attacco.

2/2 per Gasol: 32+10 rimbalzi. Che partita di Gasol. 93-83

2'50" Gasol in post attacca Bargnani: quinto del mago che esce tra gli applausi, due per Pau. Che Italia! Che mago! Time out Pianigiani.

3' SCHIACCIA BARGNANIIII!!! CHE SPETTACOLO L'ASSIST DI BELINELLI!!!! ANCORA PIU 12!

3'25" RODRIGUEZ IN PENETRAZIONE! CHE GIOCATA DEL CHACHO! +10 ITALIA: 91-81

3'38" 91-79 Fallo su Belinelli: due liberi per Marco. 2/2 per il bolognese che scrive 27.

3'50" STOPPATA DI GALLO!!!! NON C'E' FALLO! PALLA ITALIA!

89-79 GALLINARIIII!!! CON LO STEP BACK DA DUE!!! SPAZIALE!

4'30" Ottimo Hackett che attacca Rodriguez dal palleggio. Rimessa Italia, Bonus Spagna.

87-79 Sbaglia Fernandez, San Emeterio ricicla e serve Gasol sotto canestro: ingenuo, ingenuo, ingenuo fallo di Cusin e canestro di Pau. Segna Gasol, 30 per Pau!!!

87-76 GENTILE!! APPOGGIA AL VETRO! NUOVO PIU 11!

5'20" 85-76 Cusin prende posizione benissimo ma gli arbitri non lo premiano: canestro di Rudy!

85-74 DA CASA SUAAAAA!!! COMPLETAMENTE FUORI EQUILIBRIO!!! INSENSATO!!! BELINELLIIIII!!!!

82-74 PAZZESCO GASOL! CHE FENOMENO IN TESTA A CUSIN DAL POST BASSO!!

6'30" 82-72 SI SCUOTE LA SPAGNA! CANESTRO DI RUDY E BELINELLI COMMETTE FALLO A RIMBALZO!

1/2 per Gallinari: 25 per Danilo. 82-70 Italia!

81-70 Gasol da sotto facile, fin troppo! MA CHE AZIONE DALLA PARTE OPPOSTA! DAI E VAI BELI-HACKETT, PALLA DI TOCCO PER IL GALLO SOTTO CHE SUBISCE FALLO MA NON SEGNA! CHE BASKET, CHE BASKET! CELESTIALE!

81-68 GALLO RECUPERA IN DIFESA! PICK&ROLL CON BELI CHE GLI DA LA PALLA DA TRE: TRIPLAAAAAA ANCORAAAAAAA!!!! PIU 13!!!!

78-68 BELINELLI!!!! ANCORA DA TREEE!!!! PAZZESCO!

Zona per la Spagna: Cusin apre per Aradori con Ribas che devia la sfera. Rimessa azzurra.

8'20" 75-68 San Emeterio! Attacca Cusin dal palleggio e va fino in fondo: fallo e canestro! Gioco da tre punti per la Spagna!

75-65 San Emeterio in penetrazione su Bargnani cuce lo strappo. Beli sbaglia in arresto e tiro ma si riprende il rimbalzo, apre per Hackett da treee, ferro! Quarto di Bargnani a rimbalzo: dentro Cusin.

9'20" BARGNANI!!! DALL'ANGOLO! PIU 12 ITALIA! 16 BARGNANI!

9'30" Gallo attacca Gasol in arresto e tiro ma sbaglia. Llull commette fallo in attacco su Belinelli per liberare San Emeterio. Palla azzurra.

4Q SI PARTE PER GLI ULTIMI 10 MINUTI! TUTTI D'UN FIATO! PALLA ITALIA!

31! 31! Sono i punti segnati dall'Italia nel terzo quarto! 19 di Belinelli! 5/7 da tre! CLAMOROSO TERZO QUARTO DEGLI AZZURRI! PAZZESCO!

73-63 BELINELLI!!!! SULLA SIRENAAAAAAA!!! CHE FENOMENOOO!!!!! PIU 10 ITALIAAAAA!!!!!

Recupera palla Cusin, ultimo tiro Italia!

36" CHE PALLA DI GALLINARI PER CUSIN CHE SEGNA, SCHIACCIA E SUBISCE IL FALLO! GIOCO DA TRE PUNTI ITALIA! SEGNA CUSIN: 70-63

55" Perdiamo palla non effettuando la rimessa in attacco. Llull attacca Cinciarini in penetrazione, l'ex reggiano commette fallo sul tiro. Il play del Real in lunetta. 2/2: 67-63 Italia.

67-61 MIROTIC!!! NELL'ANGOLO SOLO! TRIIIPLAAAA!!!

1'40" 67-58 Gallinari attacca ancora Reyes e subisce l'ennesimo fallo: due per il Gallo. 21 per Danilo dopo il viaggio in lunetta.

65-58 Sbaglia Gallinari da tre, Cusin commette fallo su Mirotic! Due liberi: 1/2.

2'20" 65-57 GALLINARI!!!! ANCORA DANILO, SEMPRE DANILO!!! ABUSA DI MIROTIC, SEGNA, SUBISCE IL FALLO E VA PER IL PIU 8 IN LUNETTA! REALIZZATO!

57-62 Ancora Rudy in contropiede veloce. -5 Spagna!

62-55 RUDY!!! DA TREEEE!!! IN RITARDO CINCIARINI IN AIUTO! -7 Spagna!

65-55 GALLINARI!!! CHE SPETTACOO L'ITALIA!! ARADORI ATTACA IL FONDO, JUMPER DAL GOMITO PER IL GALO! NUOVO +10!

60-52 GASOL!!! COSA FA GASOL!!! DI MANCINO, LA PENNELLATA!!!

60-50 BELINELLI!!!! DA TREEEE!!! ANCORA MARCOOOO!!!!! LA CLASSE DEL CAMPIONE!!!

Gasol sul primo ferro da tre, rimbalzo per Cinciarini. Gallinari attacca Reyes in palleggio: fallo subito.

5'15" CHE DIFESA DI CUSIN CHE STOPPA RODRIGUEZ, MA NON CAPITALIZZIAMO IN ATTACCO!

57-50 3 liberi a segno per Gasol, palla alla Spagna. 4 falli per Gentile, che torna in panchina.

6' Fallo di Cusin su Rodriguez che tagliava sotto canestro. Gasol attacca a centro area su Cusin, Gentile lo stoppa regolarmente ma gli chiamano fallo! CLAMOROSO! SCANDALOSO FISCHIO! Gentile corre via e gli chiamano anche tecnico!

6'30" Ancora un errore per la Spagna, Beli corre in attacco, gioca il pick&roll da tre: REEETEEEEE!!! MARCOOOO!!! CON L'AIUTO DEL FERRO E DEL TABELLONE! +10, +10! 47-57

7' 47-54 Ancora a salve Rodriguez da tre (0/3), Beli in angolo per Bargnani: arresto, tiro e CANESTRO!!! SI VOLA! +7 ITALIA! FALLO DI GASOL A RIMBALZO! PALLA AZZURRA!

7'20" 47-52 BELINELLI!!!!! DA TREEEEEEEEEEE!!! ANCORA MARCOOOO!!! CHE AZIONE ITALIA!!!! PENETRA GALLINARI, TRE SCARICHI VELOCI, GALLO ATTACCA ANCORA E SERVE MARCO SOLO PIEDI A TERRA CHE NON SBAGLIA!!!! POESIA!!! POESIA QUANDO GIOCHIAMO COSI!!!!

Rodriguez sbaglia ancora piedi a terra da tre! Gallinari a rimbalzo ancora, si corre!

47-49 Sbaglia il Chacho da tre. Gallo a rimbalzo, apre per Belinelli: TRIIIIPLAAAAAA!!!! MARCOOOOO!!!! PIU DUE ITALIA!!!

8'55" 47-46 Gran difesa di Gallinari su Reyes. Beli attacca in dai e vai con Gallinari e conquista due liberi. 2/2 per Marco.

9'20" 47-44 BARGNANI! CLAMOROSO CANESTRO IN MEZZOGANCIO IN PALLEGGIO! -3 ITALIA!

3Q Ribas in penetrazione centrale apre la ripresa: 47-42 Spagna.

SI TORNA IN CAMPO! FINITO IL RISCALDAMENTO!

Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, le percentuali al tiro non sono esaltanti: la Spagna difende per davvero, ma gli azzurri hanno sbagliato alcuni tiri aperti. Troppe volte, inoltre, l'Italia con Gentile e Belinelli si incaponisce nei soliti 1 - 1 stantii che risultano essere controproducenti. Tutto diverso invece quando si attacca in movimento: Bargnani riesce a ritagliarsi i suoi spazi, stesso dicasi per Gallinari. Ancora fuori dal match Belinelli: la guardia di Sacramento risente del guaio fisico e non è al 100%, ma c'è un Aradori in grande spolvero.

Finalmente Italia! Finalmente una squadra concentrata ed in partita mentalmente e fisicamente. La Spagna cavalca Gasol, che ovviamente ci mette tantissimo in attacco ma in difesa soffre Bargnani e il suo range di tiro. Gallinari è devastante su Mirotic. L'Italia ha un solo momento, minimo, di black out, che concede due contropiede a Llull che valgono il +3 Spagna. Gli azzurri lottano, difendono e sono lucidi in entrambe le metà campo. Siamo a -3, ma siamo in partita.

SUONA LA SIRENA! 45-42 SPAGNA! MA E' UN'ITALIA FINALMENTE VIVA ED INTENSA!

Ottima difesa di Bargnani su Gasol, l'Italia ha l'ultimo attacco. Belinelli forza, Gentile sulla sirena, non trova la retina!

44" Altro fallo sul tiro da tre azzurro: è Rudy a commetterlo su Gentile. 2/3: 7 per Ale. -3 Italia.

55" MIROTIC! TUTTO SOLO IN TRANSIZIONE OFFENSIVA! +5 SPGNA!

1'30" Tanti errori da una parte e dall'altra: Gentile prima, poi Llull.

43-40 Fallo di Cinciarini che forza il blocco di Gasol: due liberi. Ancora a segno Gasol con entrambe.

Llull sbaglia da tre, ma Fernandez è attendo a rimbalzo. Nuovo erorre, Bargnani soffre Gasol e concede il terzo attacco, stavolta da rimessa offensiva.

2'50" Gallinari si carica l'Italia sulle spalle: attacca Reyes subisce il fallo, ma non segna. Ancora due liberi. 2/2, 14 per Danilo.

41-38 LLULL!!! IN CONTROPIEDE ANCORA! 4-0 SPAGNA!

39-38 Zona per la Spagna. Aradori da tre, solo ferro. Llull vola in contropiede: due facili.

4' 37-38 Sbaglia Gasol, Hackett vola a rimbalzo ma cade su Gallinari concedendo la palla a Reyes che segna facilmente. Resta a terra Daniel.

2/2 per Danilo, 12 personali: 35-38. Tanta presenza mentale dell'Italia in uscita dal time out.

4'20" Sbaglia anche Reyes in palleggio, arresto e tiro, Gallinari ottiene il rimbalzo ed attacca in palleggio: fallo di Rudy, gallo in lunetta.

35-36 GALLINARI! DA DUE IL PIAZZATO! 10 PER GALLO!

Beli sbaglia da due, ma Gallinari contesta il rimbalzo a Reyes ed ottiene un nuovo possesso.

4'50" 35-34 Hackett per Bargnani, tiro corto. Gasol attacca Bargnani, ma lo spagnolo è un fenomeno! +1! Time out Italia.

Gallinari sbaglia da tre. Gasol cerca Reyes in post, ma Gallinari è fenomenale in anticipo!

5'45" 33-34 Pick&roll Llull-Reyes: buono aiuto di Cusin, che però commette fallo e concede il gioco da tre punti. Torna Gasol.

5'55" 3/3 per Aradori: 30-34 Italia!

Fallo di Rodriguez sul tiro da tre di Aradori: ci sono tre liberi per Pietro!

30-31 Fallo di Hackett su Reyes, due liberi. 2/2 per lui, 4 personali.

6'15" 28-31 ARADORI! ANCORA IN ARRESTO E TIRO! ANCORA PIU 3!

28-29 Ancora Hernangomez! In contropiede corre bene e trova l'appoggio facile.

26-29 Hernangomez! Ottima protezione del passaggio di Rodriguez e facile appoggio: -3

7'25" 24-29 Ferro per Llull da tre, rimbalzo di Cusin. Gallinari per Hackett in post, Cusin apre per il gallo che attacca: FALLO DI LLULL E CANESTRO! GIOCO DA TRE PUNTI PER DANILO! C'è anche il libero: +5!

8' Llull attacca Melli in pick & Roll: l'ala del Bamberg commette fallo e si scaviglia. Dentro di nuovo Gallinari.

8'20" 24-26 GENTILEEEE!!! TRIIIIPLAAA!!! PIU DUE ITALIA!

8'30" 24-23 Stavolta errore di Melli, che si perde Reyes: due liberi per il veterano del Real. 2/2 per lui.

8'45" 22-23 Gran taglio e grande arresto di Melli, premiato dal canestro!

9' 22-21 Gran gioco a due tra Hernangomez e Reyes: il centro del Real fa di nuovo +1.

20-21 ARADORI! PALLEGGIO ARRESTO E CANESTRO!

9'40" Gentile attacca ancora in penetrazione ma arriva corto alla conclusione. Hackett contesta il rimbalzo e trova la rimessa.

2Q Gentile attacca San Emeterio in post: primo fallo per lui

Torna Bargnani, c'è anche Melli in campo con Hackett, Gentile e Aradori.

Ci siamo! Ci siamo con la testa, ci siamo in difesa e c'è un grandissimo Andrea Bargnani in attacco: anche se ha sbagliato molto, il Mago è a quota 10 con tutti buoni tiri presi, ma ciò che sorprende è la presenza in difesa. Gli azzurri ci sono! La Spagna fa paura soprattutto con Gasol in post, ma la partita è in equilibrio.

CINCIA SULLA SIRENA! PALLA CHE NON TROVA NEMMENO IL FERRO! SPAGNA AVANTI DI 1: 20-19, MA L'ITALIA C'E'!

5" 20-19 Gran passaggio di Llull per Gasol in pick&roll: due facili!

20" CHE DIFESA ITALIA! GENTILE COSTRINGE RUDY A FORZARE E SBAGLIARE, MA NON RECUPERIAMO IL RIMBALZO!

40" 18-19 BARGNANI!!!! DA TREEEEEE!!! CI SIAMOOOO!!! SIAMO IN PARTITA!!!! SIAMO ANCHE AVANTI DI UNO!!!! 10 PER IL MAGO! 10!!!

18-16 BELINELLI! CONTROPIEDE ITALIA E BELI SI APPOGGIA AL TABELLONE DA DUE! -2 AZZURRI!

1'20" Altro errore da tre, stavolta di Belinelli. Mirotic attacca in post contro Beli, ma trova solo il ferro.

2' 18-14 Gallinari stavolta attacca Mirotic dal palleggio ma sbaglia. Gasol apre dalla parte opposta per Llull da tre: ferro! Beli a rimbalzo.

18-14 Gallinari come nell'azione precedente predilige il tiro in faccia a Gasol ma sbaglia. La Spagna corre e trova solo Gasol sotto canestro, altri due.

3' 16-14 La Spagna cavalca ancora Gasol in post: fallo di Bargnani. Discutibile il fischio. 1/2 per il lungo ex Lakers.

3'20" 15-14 BARGNANI!!!! ATTACCA SUL PASSAGGIO DI BELINELLI: SEGNA E SUBISCE IL FALLO DI GASOL! GIOCO DA TRE PUNTI! 7 PER IL MAGO!

15-11 GASOL! PALLEGGIO E SEMIGANCIO! REGALE!

4' Errore in arresto e tiro di Rudy, Bargnani bene a rimbalzo. Il Mago si prende il palleggio laterale e l'arresto e tiro su Gasol: altro ferro.

4'20" Gentile sbaglia da tre forzando. Palla troppo ferma per l'Italia.

4'50" Grande aiuto difensivo di Bargnani dopo un errore in attacco, sempre dal gomito, Gallinari costringe Ribas al fallo.

13-11 Grande canestro di Rodriguez: salta Gentile a vuoto sulla finta ed il Chacho appoggia al ferro.

5'40" 11-11 Gallinari presente a rimbalzo d'attacco su Mirotic dopo un errore di Bargnani dal gomito. Fallo di Nikola, due liberi per il Gallo: 2/2

11-9 Sbaglia Bargnani da tre con decisione però, Rodriguez gioca ancora in pick con Gasol, apre per Ribas da tre: SOLO RETE! FANTASTICO!

8-9 RIBASSS!!! RISPONDE SUBITO LA SPAGNA!!!

5-9 Gallinari attacca Gasol: TRIIIIPLAAAAA!!! GALLINARIIII!!!!

7' 5-6 Persa di Belinelli in palleggio. Gallinari stoppa Rodriguez ma Gentile commette ancora fallo su Gasol. Terzo viaggio in lunetta per il centro di Chicago. Altro 2/2

3-6 Attacca anche Rodriguez sul pick n roll dall'altra parte. Fallo di Belinelli in aiuto su Gasol. Altri due liberi: 2/2

7'40" 1-6 Ribas cortissimo da tre, corre Gallinari, apre per Bargnani che va al ferro!!! BARGNANI!!!!

1-4 Piazzato di Bargnani a segno! Assist di Gentile!

8'30" 1-2 Primo fallo di Gallinari che salta sulla finda di Mirotic. Rodriguez per Gasol che gioca spalle a canestro: fallo di Cinciarini in aiuto sul tiro. 1/2 per Pau.

0-2 GENTILEEE!!! PENETRAZIONE FANTASTICA AL RALLENTY DELLA GUARDIA DI CASERTA! VANTAGGIO ITALIA!

9' Gentile da due sbagliato, rimbalzo Mirotic. Rodriguez per Fernandez da tre, solo ferro!

9'40" Subito aggressivo Gentile su Rudy, Mirotic parte in palleggio e trova Fernandez sotto canestro che cerca un passaggio troppo estroso, palla fuori!

BARGNANI CONTRO GASOL AL SALTO! PALLA ALLA SPAGNA!

CI SIAMO! PALLA A DUE!!!

Non c'è Llull in quintetto, spazio a Sergio Rodriguez.

Quintetti. Italia: Cinciarini, Gentile, Belinelli, Gallinari, Bargnani. Spagna: Rodriguez, Fernandez, Ribas, Mirotic, Gasol

Inni nazionali: si parte dagli ospiti, dall'Inno di Mameli. Poi sarà il momento della Marcia Real.

20.55 Dovrebbero essere confermate le aspettative della vigilia: Belinelli e Bargnani in quintetto con Cinciarini, Gallinari e Gentile. Italia d'attacco!

20.53 E' il momento della presentazione dell'Italia, poi sarà il momento di quella degli iberici.

20.50 10 minuti all'inizio della gara. Ultimi tiri di riscaldamento poi presentazioni ufficiali ed inni nazionali! CI SIAMO! STA PER INIZIARE ITALIA-SPAGNA!

20.45 Che Italia senza Datome? L'assenza di Gigi potrebbe responsabilizzare Beli e Bargnani, con Gallinari che lo era già fin troppo. Ruoli più definiti, con una rotazione magari più allargata ed una voglia di mettere quel qualcosa in più, in difesa come in attacco, da parte di tutti che potrebbe fare la differenza in positivo.

20.40 Scariolo poco prima del match: "Gara complicatissima. Noi proveremo a tenere in campo i lunghi, ma l'Italia ha giocatori che in uno contro uno, tirare, andare a rimbalzo in movimento, partire in palleggio e risulta complesso per la nostra struttura marcarli. Contro la Serbia ho abusato di questa struttura, vediamo stasera".

20.35 Ieri sera vi abbiamo raccontato in diretta Francia-Polonia, con Parker che è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi. Stasera, c'è un altro giocatore presente in questa classifica. Ecco chi è.

20.30 Come al solito, decisivi potrebbero essere anche gli uno contro uno: se da una parte l'Italia potrebbe sfruttare Gallinari contro un Mirotic non propriamente esaltante in difesa, la Spagna potrebbe andare in post da Gasol che potrebbe abusare di Bargnani. Possibili soluzioni alternative. Italia con il quintetto piccolissimo: Cinciarini, Belinelli con Gentile, Gallinari da quattro e Melli o Polonara da cinque atipico per prendere in consegna il centro dei Bulls. Certo, il delta fisico tra le parti è notevole, ma le maggiori attitudini difensive delle due ali potrebbero dar fastidio all'iberico.

20.25 Molte le chiavi di lettura che potrebbero decidere la gara. Da una parte, qualora Pianigiani dovesse confermare le voci che vogliono Belinelli e Bargnani in quintetto, l'Italia potrebbe provare ad alzare i ritmi e giocare a segnare un punto più degli iberici. Dall'altra Scariolo potrebbe puntare sulla forza fisica sotto canestro per avere il predomino del pitturato e dei rimbalzi. Da una parte si potrebbe provare a correre, dall'altra invece gestire i ritmi. Chi avrà la meglio?

20.20 Attraverso il profilo Twitter dell'Italbasket, le prime immagini da Berlino. Gentile, Melli e Della Valle i primi a scendere in campo per il riscaldamento.

20.15 Grecia che vola a punteggi pieno nel gruppo C, mentre la Slovenia supera l'Olanda e sale a quota 5, con due vittorie ed una sconfitta. Georgia ferma al palo, mentre l'Olanda si giocherà tutto nelle ultime due giornate.



Nel gruppo B, la Serbia sale a quota 6. Bottino che potrebbe favorire l'Italia che nell'ultima giornata potrebbe incontrare una Serbia appagata dal primo posto qualora dovesse battere domani la Turchia. Proprio i turchi salgono a quota 5, mentre la Germania resta ad una vittoria e due sconfitte. Sarà decisiva la gara di domani contro l'Italia.

20.10 Questi, mentre i giocatori sono in campo per il solito scrimmage, i risultati delle quattro partite fin qui disputate.

20.05 Iniziamo la nostra diretta testuale che ci porterà alla palla a due con i risultati di giornata! La Serbia non ha avuto problemi nel battere l'Islanda, mentre la Turchia, dopo un grande inizio, ha subito il ritorno della Germania, ma ha portato comunque a casa i due punti.

Serbia-Islanda 93-64 (clicca qui)

Germania-Turchia 75-80 (clicca qui)

20.00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida valevole per la terza giornata del gruppo B di EuroBasket 2015 tra Italia e Spagna. Alla Mercedes-Benz di Berlino si sfidano due suqadre che hanno in classifica una vittoria a testa, e si giocano in questa gara una fetta importante della qualificazione alla seconda fase. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Dopo il giorno di riposo, si torna a fare sul serio alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Bisogna portare avanti il percorso di qualificazione al prossimo turno di Eurobasket 2015, e nella gara che chiuderà il programma di giornata si troveranno di fronte l'Italia e la Spagna, per quella che è a tutti gli effetti una classica del basket europeo. Si sfidano due delle squadre più vincenti in campo continentale, anche se una delle due, la nostra, non trionfa e non va a podio da oramai troppo tempo. Discorso diverso per la Spagna che ha vissuto l'età dell'oro negli ultimi anni ed ha dominato in Europa e nel Mondo in tutto il primo decennio degli anni duemila.

Due squadre che hanno trovato il riscatto dopo una sconfitta iniziale, anche se gli animi delle due squadre sembrano essere notevolmente diversi. La Spagna sembra avere più certezze dell'Italia: roster ben consolidato, una condizione fisica accettabile e fiducia nei propri mezzi. Aspetti che l'Italia di Pianigiani non sembra ancora essere in grado di garantire, visto che sia contro la Turchia, che contro l'Islanda, la squadra azzurra ha confermato le folate estive all'interno della gara stessa. Troppi individualismi, poca difesa ed una squadra che stenta a trovare unità e compattezza.

La situazione del girone

Gruppo B - Italia e Spagna scenderanno in campo già consapevoli dei risultati delle altre due partite che precederanno quella serale. Apre il programma la sfida testa-coda tra Serbia ed Islanda. I serbi di Djordjevic sono a punteggio pieno, avendo battuto sia la Spagna che la Germania padrona di casa. Proprio quest'ultima partita ha messo in mostra le difficoltà della squadra balcanica a mettere sotto Nowitzki e compagni (complice una rilassatezza mentale eccessiva). A decidere la sfida è stato Bjelica con un canestro a pochi secondi dal termine e la sfida di oggi potrebbe ricalcare gli stessi temi della precedente. L'Islanda non dovrebbe avere moltissime chance, soprattutto dal punto di vista meramente fisico, visto che pagherà dazio sotto le plance dove i muscoli di Raduljca, Erceg, Kuzmic o chi per esso potrebbero fare la differenza. Si entra nel vivo con la sfida tra Germania e Turchia, che oltre alle due squadre in campo vedrà opposte numerose fazioni sugli spalti del palazzetto berlinese. La città è da sempre terreno fertile per gli sbarchi dei turchi e la comunità si sposterà decisamente in massa al palazzetto per sostenere Ataman ed i suoi. Partita da vivere tutta d'un fiato, senza una squadra che sia favorita sull'altra: deciderà Nowitzki o Ilyasova?

Ore 15: Serbia-Islanda

Ore 18: Germania-Turchia

Classifica: Serbia 4, Spagna 3, Italia 3, Turchia 3, Germania 3, Islanda 2.

Come arrivano le squadre al match

L'Italia ringrazia la composizione del calendario per aver goduto di un giorno di riposo per mettere a posto le idee e raccogliere energie preziose, dopo due partite chiuse in volata all'esordio nella rassegna continentale. E con l'assenza, certificata e resa ufficiale, di Gigi Datome era necessario che gli altri big a disposizione di Simone Pianigiani tirassero un po' il fiato in vista del ciclo infernale dei prossimi giorni, visto che, dopo il match contro la Spagna, al cospetto di Gallinari e compagni si presenteranno prima i padroni di casa della Germania e poi la Serbia, autentica dominatrice del gruppo B in avvio. Proprio il giocatore di Sant'Angelo Lodigiano ha dimostrato di potersi adattare alla grande a tutte le situazioni di gioco: quando la squadra ha avuto bisogno dei suoi punti, come contro la Turchia non si è fatto pregare, così come quando c'è stato bisogno del suo apporto a rimbalzo, ne sono arrivati dieci contro l'Islanda.

Inizio di EuroBasket 2015 in chiaroscuro per la Spagna di Sergio Scariolo. La squadra iberica arrivava con i favori del pronostico alla vigilia dell'inizio della manifestazione, ma le prime prestazioni alla Mercedes-Benz Arena di Berlino non sono state del tutto esaltanti. Tuttavia, dopo la scoppola ricevuta dalla Serbia nella gara inaugurale del torneo, gli iberici si sono prontemente riscattati contro la Turchia, rifilando uno scarto non indifferente ad Ilyasova e compagni. Due partite diametralmente opposte, che hanno visto gli spagnoli dapprima soccombere davanti alla fisicità e alla pressione difensiva asfissiante dei vice campioni del Mondo, ma anche ritrovare successivamente il bandolo della matassa ventiquattro ore dopo imponendo ritmi ed intensità maggiormente congeniali alle furie rosse che non hanno mai permesso ai turchi di entrare in partita. E non era affatto facile, soprattutto mentalmente.

La Spagna potrebbe aver maledetto il giorno di sosta, visto che il ritmo trovato nella sfida contro la Turchia, dominata dall'inizio alla fine, sembrava essere quello giusto. Contro gli uomini di Ataman, evidentemente sfiancati dal match contro gli azzurri, le Furie Rosse sono state straordinarie per percentuale al tiro (63,5% dal campo e 57% da tre punti), si sono passate la palla molto bene, come testimoniano i 24 assist di squadra, e hanno controllato bene a rimbalzo, dimostrando nei primi tre quarti di gara una fame e una rabbia agonistica che ha ricordato la squadra che fu argento olimpico a Londra, pur con evidenti differenze di organico.

Le prime due gare vissute con i nostri live

Italia-Turchia

Italia-Islanda

Spagna-Serbia

Spagna-Turchia

Gli avversari di oggi

L'analisi dei nostri avversari e dei loro punti di forza nelle parole di coach Luca Dalmonte: "A – La corsa a tutto campo offensiva della Spagna è un aspetto importante e produttivo del loro gioco. Contropiede primario sprintato e spinto da tutte le guardie produce tiri ad altissima percentuale attaccando il ferro e/o in corsa scatenando gli specialisti da tre punti. B – Pick&roll centrale: è la situazione di pick&roll più cercata sfruttando l’aggressività dei ball handler (Llull e Rodriguez sopra tutti) capaci di creare situazioni di vantaggio per finire e/o per rollante e sponde. C – Gasol è il punto di riferimento interno, coinvolto e rispettato in più di una situazione offensiva. Rappresenta il perno-boa per attaccare l’area. D – Ali grandi-doppia dimensione: la possibilità di schierare due ali forti molto diverse tra loro costringe gli avversari a leggere un totale completo differente scenario. La perimetralità di Mirotic, il gioco interno e molto produttivo di Reyes offrono alla squadra di Scariolo una doppia dimensione tattica molto importante. E – Tre punti uscita blocchi: tutti gli esterni, a partire dai playmaker per finire con Fernandez, Ribas e San Emeterio, hanno situazioni di uscita blocchi che esaltano le qualità perimetrali (tre punti) e l’aggressività uno contro uno di tutti gli esterni. Talento sul perimetro, sempre con almeno tre giocatori capaci di portare la palla. Fisicità, IQ cestistico nel giocatore interno più riconosciuto come Gasol e la doppia dimensione nel ruolo di ala forte danno l’idea di quanto la Spagna, come quantità e qualità nel roster, sia una squadra di primissimo livello europeo. Ultima considerazione: un gruppo il cui nucleo storico non solo ha vinto con la maglia della Nazionale ma anche più la Liga e lo scorso anno l'Eurolega. Riferimento specifico a Fernandez, Rodriguez, Llull, Reyes e per tre anni Mirotic".

Le ultime dai ritiri

L'assenza di Datome potrebbe diventare un problema nell'ampiezza delle rotazioni, ma Pianigiani sa il potenziale che ha in mano. Contro una squadra completa sia sugli esterni che tra i lunghi, ma forse poco profonda in termini di roster, non sembrano esserci dubbi sullo starting five: con Cinciarini, Gentile, Gallinari e Cusinci sarà Belinelli, se sarà in condizione, altrimenti potrebbe esserci spazio per Aradori già dalla palla a due. E in condizioni così critiche, in cui Bargnani e Hackett rivestiranno un ruolo ancor più importante, minuti in più potrebbero arrivare per Polonara, utile nei cambi difensivi ma anche per la varietà della soluzioni offensive nelle sue mani, ma anche per Della Valle, mai utilizzato finora e pronto, almeno sul piano mentale, per un grande esordio.

Dall'altra parte, Scariolo ha già in mente il suo quintetto, composto da Llull, Rudy Fernandez, Ribas, Mirotic e Pau Gasol, con gente come Sergio Rodriguez e San Emeterio pronti ad uscire dalla panchina.

I roster delle squadre

Italia



#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, A/G, Sacramento Kings – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#5 Alessandro Gentile (1992, 201, G/A, EA7 Emporio Armani Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 205, A, Denver Nuggets – NBA)

#9 Andrea Bargnani (1985, 213, C/A, Brooklyn Nets – NBA)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C, Vanoli Cremona)

#17 Nicolò Melli (1991, 205, A, Brose Bamberg - GER)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Daniel Hackett (1987, 197, P/G, Olympiacos - GRE)

#33 Achille Polonara (1991, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)



Commissario Tecnico: Simone Pianigiani

Assistenti: Luca Dalmonte, Mario Fioretti, Marco Esposito

Spagna



Sergio Llull (’87, 191, P/G, Real Madrid)

Sergio Rodriguez (’86, 191, P, Real Madrid)

Guillem Vives (’93, 192, P, Valencia)

Pau Ribas (’87, 190, P/G, Barcellona)

Rudy Fernandez (’85, 197, G/A, Real Madrid)

Fernando San Emeterio (’84, 199, G/A, Laboral Kutxa)

Victor Claver (’88, 207, A, Valencia)

Felipe Reyes (’80, 204, A/C, Real Madrid)

Nikola Mirotic (’91, 208, A, Chicago Bulls – NBA)

Pablo Aguilar (’89, 203, A, Valencia)

Pau Gasol (’80, 215, A/C, Chicago Bulls – NBA)

Willy Hernangomez (’94, 209, C, Siviglia)



All: Sergio Scariolo

Ass: Angel Luis Sanchez-Canete Calvo, Jaume Ponsarnau, Jesus Vidorreta

Le parole dei protagonisti

Italia - Simone Pianigiani ha analizzato la situazione nella conferenza stampa di ieri sera: "Da oggi in poi siamo senza Datome perché il suo Europeo è finito a causa di una distrazione all’adduttore. Domani mattina poi, saprò se Belinelli sarà disponibile per la partita contro la Spagna. Ora non dobbiamo però piangerci addosso ma anzi, dobbiamo vincerne altre due sapendo che in questo girone durissimo può succedere di tutto. Mi dispiace molto per Gigi perché questo Europeo, come aveva detto lui qualche giorno fa, lo aveva segnato in rosso nella sua carriera. Perdiamo un giocatore importante ma dobbiamo essere pronti e andare avanti con fiducia. Fino a questo momento abbiamo avuto difficoltà oggettive e siamo ad una sconfitta e una vittoria pur avendo perso un solo quarto sugli otto disputati. Contro la Turchia siamo stati sotto di 16 punti ma abbiamo avuto la forza di rientrare fino al -2. Ieri abbiamo vinto contro una squadra atipica, nonostante ciò che ci è capitato e con le scorie della sconfitta precedente. Ora ci aspetta la Spagna, la formazione più forte del girone a mio avviso e destinata a crescere durante la manifestazione. Ero preoccupato il 20 luglio, sono preoccupato ora. Abbiamo poca abitudine a queste situazioni anche a livello fisico ma questo lo diciamo da tempo".

A fare compagnia al coach c'era Danilo Gallinari, protagonista contro la Turchia, fuori dal match nella vittoria contro l'Islanda: "Mi dispiace molto per Gigi e so come si possa sentire perché io ho passato tanti momenti come questi. Per noi sarà una motivazione in più per fare bene. Giocheremo anche per lui. Perdere un giocatore come Gigi è una bella botta ma se c’è qualcosa di buono in questa squadra è il morale, sempre alto come lo era il 20 luglio. Ci aspettano ancora 3 partite e la strada è lunga. Contro la Spagna non sarà difficile trovare motivazioni perché hanno giocatori tra i più forti al mondo. Dovremo controllare le palle perse e non concedere rimbalzi a una formazione che ha più centimetri e peso di noi".

Spagna - Sergio Scariolo, intervistato dalla stampa spagnola dopo la vittoria contro la Turchia, non si esalta per il margine con il quale è arrivato il successo, ma non si butta nemmeno a terra per non aver conquistato i quattro punti a disposizione, esaltando e sottolineando la reazione iberica e la concentrazione avuta dai suoi per tutta la durata dell'incontro: "Sono molto contento di come la squadra ha risposto con tranquillità e fiducia. Siamo un gruppo tutto sommato nuovo, con novità strutturali e cambi di ruolo, però abbiamo dimostrato coesione, tranquillita e capacità di mantenere la fiducia in noi stessi. Questa è la cosa piu' importante oggi. Oltre alla buona partita giocata, abbiamo fatto molto bene le cose che avevamo preparato. Piano con i sentimenti e l'esaltazione, avanti con il lavoro perché non ero preoccupato ieri e non sono euforico oggi. Abbiamo chiuso la porta verso il canestro, abbiamo pensato a noi stessi e abbiamo fatto quello che si doveva fare. Questo ci ha permesso di giocare una gran partita ottenendo una gran regolarità di rendimento all'interno di tutta la durata del match. Quest'anno è diverso rispetto alle competizioni precedenti, ma nonostante ciò abbiamo la sensazione di essere sulla strada giusta per ottenere un buon risultato".

Dalle parole del coach si passa a quelle del braccio in campo che esegue gli ordini impartiti dalla mente italiana. Sergio Rodriguez, così come tutto il resto del team, ha avuto non poche difficoltà ad entrare in partita contro la Serbia, mentre ieri ha chiuso con 14 punti a referto (67% dal campo) e ben 5 assist. Questa la sua analizi sulla gara: "Le chiavi sono state la difesa ed il contropiede, la prima ci ha permesso di stare piu sciolti in attacco. Sono campionati lunghi, ci sono giorni in cui non ti riesce nulla, pero bisogna mantenere la calma. Siamo riusciti a liberarci del nervosismo e delle tensioni iniziali. Ci siamo allenati molto bene, contro la Serbia non abbiamo giocato una buona partita, mentre contro la Turchia siamo andati meglio, ed è questa la direzione che dobbiamo seguire. Le rotazioni del roster? Quanta piu gente è coinvolta meglio è, tutti i giocatori sono capaci di cambiare il ritmo e la forma della partita. L'Italia? Ha moltissimo talento, sono capaci di tutto. Bisognerà essere molto concentrati per tutta la gara, con lo stesso atteggiamento che abbiamo avuto contro la Turchia".

I precedenti

Una partita che evoca un doppio dolce ricordo per i tifosi italiani: la sfida contro gli iberici fu quella che regalò all'Italia di Myers, Meneghin e di coach Tanjevic l'alloro continentale nel 1999, ma fu anche quella più bella giocata dagli azzurri agli Europei del 2013, quelli delle cinque vittorie consecutive nella prima fase ma anche della grande delusione per ciò che poteva essere e non è stato. Oggi, dunque, bisogna far valere la regola del "non c'è il due senza il tre". 63 partite giocate (39 vinte/24 perse), 16 partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (11 vinte/5 perse). L’ultima in ordine cronologico è stata quella del 16 settembre 2013 quando a Lubiana, Slovenia, l'Italia superò la Spagna 86-81 dopo un supplementare.

Le gare di preparazione delle squadre

Italia



Italia-Olanda 64-52

Italia-Austria 64-54

Italia-Germania 68-69

Italia-Lettonia 82-63

Italia-Estonia 85-61

Italia-Georgia 87-67

Italia-Finlandia 86-72

Italia-Ucraina 75-77

Italia-Slovenia 67-76

Italia-Georgia 91-90

Italia-Michigan State 90-69

Italia-Russia 68-63

Spagna



Spagna-Belgio 67-64

Spagna-Polonia 71-64

Spagna-Senegal 96-49

Spagna-Venezuela 82-80

Spagna-Macedonia 94-63

Spagna-Macedonia 88-54

Spagna-Rep. Ceca 81-68