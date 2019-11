Live Germania-Turchia basket, partita EuroBasket 2015 (75-80)

La Turchia vince 75-80 contro la Germania grazie ad un primo quarto mostruoso. Nei primi 5 minuti 100% di realizzazione e solco da subito scavato rispetto agli avversari. La Germania prova a rialzare la testa nella ripresa ma è troppo tardi, la Turchia gestisce e porta a casa la seconda vittoria su tre gare del gruppo B. Appuntamento qui su Vavel Italia per il match delle 21.00 tra la Spagna e l'Italia. Da parte nostra è tutto, Livio Spanti e la redazione di Vavel Italia vi augurano una buona serata

0'00'' - La Turchia si aggiudica questa sfida fondmentale!!! 80-75!!

0'04'' - Nowitzki ai liberi: 2/2! Ma finisce qui!! Vince la Turchia!!!

0'18'' - Schroder a canestro ma la gara è ormai nelle mani turche!!

0'29'' - Fallo immediato: Gulen segna i due liberi

0'29'' - Da Schroder a Benzing: BUM!! Tripla!!

0'37'' - Dentro i due liberi di Erden!

0'48'' - Fallo di Schaffarzik. Ai liberi va Guler: il primo è dentro, il secondo fuori!

0'53'' - Schroder ancora ai liberi: 2/2! 68-75!!

1'03'' - Strepitoso Osman!! Sfida Schaffarzik nell'uno contro uno e mette a referto il punto numero 17 della sua gara!!

1'51'' - SCHRODER!!!! Contropiede perfetto e canestro del -7!!

Ultimi due minuti!! La Germania ci crede, la Turchia è bloccata a livello offensivo!

3'29'' - Turchia in confusione! Grande difesa tedesca, contropiede di Schroder, Guler lo ferma con un fallo. Liberi che entrano!!! Meno 9 Germania!!

3'52'' - Pleiss!!!!! Canestro e fallo subito! Trasforma il libero: 62-73!

4'26'' - Momento triple!!! Stavolta tocca a Schroder!!!

4'40'' - OSMAN!!!!! Risponde alla tripla con un'altra tripla!!! Strepitoso Osman!

5'05'' - Schaffarzik da tre!!! Non mollano i tedeschi!!

5'51'' - Fallo di Muhammed su Schroder. Altri due liberi per il tedesco: il primo è sul ferro, il secondo va dentro

6'18'' - Pleiss cerca di tenere in partita la Germania!! -16!

6'34'' - Muhammad perde palla, la recupera Ilyasova e fa canestro!!

7'03'' - Shcroder mette i due liberi!!

7'23'' - Muammed da tre!!! Ancora una tripla per la Turchia!!

7'40 - Arresto e tiro: Giffey!!

8'06'' - Osman da tre!!!!

8'17'' - Due minuti con tanti errori al tiro da una parte e dall'altra, poi Nowitzki fa una giocata pazzesca! Ruota sul piede perno e appoggia al tabbellone, fallo di Ilyasova e libero trasformato!!

4Q 10'00'' - Inizia l'ultimo e decisivo quarto!!

0'00'' - Si chiude il terzo quarto: 60-43 per la Turchia!

0'32'' - Osman dalla lunetta: solo 1/2!

0'48'' - Azione d'attacco complessa per la Germania, a due decimi dallo scadere dei 24'' Lo s'inventa la tripla!!!

1'20'' - Mahmatoglu!!! Gran canestro in lay-up! +19 Turchia!

1'31'' - Doppio errore da tre per la Germania, prima con Lo poi con Schaffarzik!

2'04'' - Ancora ai liberi la Turchia. Fallo di Schroder su Osman: 1/2!

2'40'' - Mahmatoglu trasforma i due liberi: la Turchia torna a +16!

2'53'' - Schroder va in penetrazione e s'inventa un gran canestro!!

3'09'' - Schaffarzik commette fallo su Osman. Due liberi per il turco: dentro il primo e ... anche il secondo!!

3'50'' - Assist di Muhammed per Ilyasova: una sentenza! La Turchia respira: +14!

4'21'' - Erden ancora con un canestro impossibile!!

4'36'' - Benzing ancora ai liberi: 2/2!! Benzing sta tirando con il 100%!!!

4'49'' - Erden in lay up!!

5'05'' - Schroder in lunetta... 2/2!! Dieci punti da recuperare! Adesso la Germania ci crede!!

5'35'' - Dall'altra parte però domina ancora Erden, mostruoso in questi europei! Voigtmann è costretto a fermarlo fallosamente. 0/2 in lunetta per il centro turco.

5'55'' - ANCORA SCHRODER con un passaggio folle, Voigtmann riesce poi a guadagnarsi due liberi che trasforma!!

6'49'' - La Turchia comincia a trovare il tiro da tre!! Ma dall'altra parte Schroder in campo aperto appoggia due. 32-46

7'45'' - Erden continua a pungere nell'area avversaria, dall'altra parte Nowitzki riporta i suoi a -13. Avvio di rimonta?

9'01'' - SCHRODERRRR!!! Si prende responsabilità il play di Atlanta. Prima entra col motorino, poi sbaglia la tripla ma trova un assist per altri due punti della Germania.

RIPARTE LA GARA, LA GERMANIA IN GRANDISSIMA DIFFICOLTA'. -17, ma occhio che il film si è già visto.

0'00'' - Si chiude il primo tempo! 41-24 per la Turchia!!

0'04'' - Ilyasova mette dentro altri due liberi!

1'05'' - Schroder riporta la Germania a -15!!

1'27'' - Muhammed per il +17 turco!!

1'51'' - Ancora Benzing a trascinare la Germania in questa fase!!

3'00'' - Mahmatoglu segna i primi due punti della sua gara!!

3'26'' - Lo mette a segno altri due punti per la Germania!

3'51'' - Guler!! 35-18!! +17 per la Turchia!

18-33 Nowitzki converte il tiro libero dopo un tecnico ad Erden, ma la Germania non riesce a capitalizzare al massimo la situazione di vantaggio.

17-33 Finalmente si sblocca Erden, da sotto!

5' Non trova ancora il canestro Erden per due volte dopo aver conquistato un rimbalzo in attacco, ma Lo da tre non ne approfitta.

17-31 Sbaglia forzando ancora Guler dalla parte opposta. BENZINGGG!!!! -14 GERMANIA! ARRIVA LA SCOSSA! LA SUONA BENZING, L'UOMO CHE NON TI ASPETTI! TIME OUT ATAMAN!

15-31 Benzing dalla lunetta fa 4/4 e prova a lanciare un messaggio ai suoi!

8'50" Sbaglia molto in questo inizio di secondo quarto la squadra di Ataman, che non riesce a trovare ritmo come nel primo quarto!

2Q Si parte per il secondo quarto! Turchia in possesso palla!

ILYASOVA CHIUDE UN PRIMO TEMPO FANTASTICO CON IL CANESTRO DA DUE! 11-31! SUONA LA SIRENA DI FINE PRIMO QUARTO! DOMINIO TURCO! 6/7 DA TRE!

51" 11-29 NOWITZKI CI METTE UNA PEZZA DA TRE!

8-29 KO TECNICO! LA DIFESA TURCA CHIUDE OGNI VARCO POSSIBILE, GULER PIAZZA ANCORA LA TRIPLA DOPO LA SCHIACCIATA DI ERDEN!

8-24 GULEEERRRR!!! TRIIIIIPLAAAA!!!! PAZZESCO! PAZZESCO INIZIO A BERLINO!

8-21 Niente da fare! Clamorosa partita della Turchia! Erden da sotto chiude il parziale di 5-0 aperto dalla bomba di Ilyasova!

8-16 Torna sotto la Germania con Wunder Dirk! -8 per i tedeschi che provano ad entrare in partita!

4-14 Lo col il lay-up da sotto, ma Ilyasova è inarrestabile! Altro fallo subito dall'ala dei Pistons.

2-13 Sbaglia ancora la Germania in attacco, troppa frenesia, dalla parte opposta viene trovato perfettamente Erden sotto canestro! altri due facili!

6'30" 2-11 Nowitzki cuce lo strappo col jumper! Ilyasova ancora dalla parte opposta risponde!

0-9 ILYASOVAAAA!!! TRIIIIPLAAAAA! TIME OUT GERMANIA! GELATA LA MERCEDES ARENA!

Forza molto in attacco la Germania, prima Schroeder, poi Nowitzki non trovano il fondo della retina!

0-6 Inizio clamoroso della Turchia! Dixon ed Ilyasova da tre!

18.00 PALLA A DUE! SFERA CONQUISTATA DALLA TURCHIA!

17.55 Inni nazionali che seguono la presentazione delle squadre. A breve quintetti in campo e si parte!

17.45 Gara decisiva per le sorti della Turchia, ma quale squadra vedremo in campo stasera? quella vista contro l'Italia aggressiva e decisa oppure quella remissiva contro la Spagna?

17.30 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida valevole per la terza giornata del gruppo B di EuroBasket 2015 tra Germania e Turchia. Alla Mercedes-Benz di Berlino si sfidano due squadre a caccia di una vittoria che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione alla seconda fase. Da Livio Spanti e dalla redazione basket di Vavel Italia, l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

La nazionale tedesca è arrivata carica di aspettative e con un'ottimo roster a quest'Europeo. La prima gara è stata contro l'Islanda e la Germania non ha mancato l'appuntamento con la vittoria. Con il punteggio di 71-65 e grazie soprattutto al solito Dirk Nowitzki i tedeschi hanno portato a casa un successo prezioso.

La seconda gara ha visto la squadra di Chris Fleming affrontare i vicecampioni del Mondo della Serbia. Nonostante 40 minuti di battaglia Nemanja Bjelica a tre secondi dalla sirena ha spento i sogni tedeschi. Motivo per il quale la sfida di oggi con la Turchia è un crocevia fondamentale per Nowitzki e compagni.

La Turchia invece ha iniziato l'Europeo con un grossa sorpresa, battendo l'Italia 87-89 dopo una prima parte di gara perfetta grazie alle giocate di Semih Erden ed Ersan Ilyasova, e gestendo la ripresa e il ritorno dell'Italia.

Nella seconda giornata del grupo B, la Turchia ha subito una brutta sconfitta contro la Spagna per 104-77. Una gara a senso unico sin dai primi minuti con Ataman che ha approfittato del finale di partita per far riposare le sue stelle in vista delle ultime gare decisive del girone.

I roster

Robin Benzing (CAI Zaragoza)

Bastian Doreth (medi bayreuth)

Niels Giffey (ALBA Berlin)

Alex King (ALBA Berlin)

Konstantin Klein (Fraport Skyliners)

Maodo Lo (Columbia University)

Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)

Tibor Pleiß (Utah Jazz)

Heiko Schaffartzik (FC Bayern München)

Dennis Schröder (Atlanta Hawks)

Karsten Tadda (Brose Baskets Bamberg)

Akeem Vargas (ALBA Berlin)

Johannes Voigtmann (Fraport Skyliners)

Maik Zirbes (Crvena Zvezda Belgrade)

Paul Zipser (FC Bayern München)

All: Chris Fleming

Ass: Hernik Rodl, Martin Schiller

Turchia



Bobby Dixon (’83, 178, G, Fenerbahce Ulker)

Kartal Ozmizrak (’95, 189, G, Besiktas)

Sinan Guler (’83, 192, G, Galatasaray)

Melih Mahmutoglu (’90, 191, G, Fenerbahce Ulker)

Cedi Osman (’95, 201, A, Anadolu Efes)

Furkan Korkmaz (’97, 200, A, Anadolu Efes)

Goksenin Koksal (’91, 195, G, Darüşşafaka)

Baris Hersek (’88, 207, A, Fenerbahce Ulker)

Ersan Ilyasova (’87, 208, A, Detroit Pistons – NBA)

Furkan Aldemir (’91, 207, A, Philadelphia 76ers – NBA)

Semih Erden (’86, 211, C, Free Agent)

Oguz Savas (’87, 211, C, Darüşşafaka)



All: Ergin Ataman

Ass: Ufuk Sarica, Fikret Sekizkok