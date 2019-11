Risultato Italia - Serbia Basket, EuroBasket 2015 (82-101)

Per questa sera è davvero tutto amici lettori di Vavel. Andrea Bugno e la redazione basket di Vavel Italia vi danno appuntamento a stasera, quando vi racconteremo la sfida tra Spagna e Germania. Buon pomeriggio!

Gli azzurri di Simone Pianigiani volano adesso a Lilla, dove troveranno, presumibilmente, da seconda o da terza classificata, o Israele, o una tra Polonia e Finlandia a seconda di come si concluderà la sfida di Montpellier. Molto più probabile che la nostra diretta rivale sarà la squadra di coach Edelstein con Eliyahu e Casspi, ma aspettiamo le partite.

L'Italia esce sconfitta dall'ultima gara del girone di Berlino con un sconfitta che non deve affatto scalfire l'entusiasmo e le certezze che gli azzurri si sono creati in questi giorni. La Serbia è un passo avanti, al di là della vittoria in sé. Gli azzurri ci sono e nonostante la stanchezze, fisica e soprattutto mentale, reggono l'urto e sono in partita per 20 minuti. Le assenze ed una Serbia clamorosa al tiro, fanno la differenza finale!

26 per Teodosic a chiudere la gara! 19 per Bjelica. Gentile il top scorer per l'Italia con 19, il Mago chiude a 17, Gallinari a 14!

Segna Cinciarini sulla sirena! FINISCE LA PARTITA! 101-82 per la squadra di Djordjevic!

10" Sbaglia Kalinic da tre, vola Nedovic a rimbalzo su Cinciarini: i due liberi dell'ex Golden State sanciscono la fine del match.

80-99 ALTRO ALLEY OOP! TAGLIO DI KALINIC SULLA LINEA DI FONDO! ALTRA SCHIACCIATA!

1'05" 80-97 Ancora bene Aradori sul pick & roll attacca il cambio di Milutinovic: 2/2 ancora per il bresciano.

1'16" 78-97 Due liberi per Aradori dopo il fallo di Nedovic: 2/2 per Pietro, 8 punti.

76-97 Altra persa di Cinciarini per Cusin, vola la Serbia in contropiede: è show time, vola Kuzmic ad affondare l'alley-oop.

2'10" Altro errore serbo da tre. Cusin non controlla il rimbalzo, ma la rimessa è nostra.

76-95 Sbaglia Nedovic da tre, dall'angolo. Cincia per Gentile: da treeeeee! Gengile scrive 19!

3' Cusin attacca il cambio di Nedovic: 0/2 per il Cuso ai liberi.

73-95 E' normale un calo di tensione degli azzurri, che faticano anche a raccogliere il rimbalzo in difesa. Dilaga la Serbia: Nedovic da tre!

73-92 Bogdanovic! Pick&roll fantastico, attacca il cambio e con l'arresto e tiro punisce la difesa azzurra. Onore alla squadra, in questo momento, più forte d'Europa! Time out Italia.

4'40" 73-90 Ottima penetrazione di Aradori, che chiude con la mano destra.

71-90 AFFONDA BJELICA! ALTRA SCHIACCIATA! BUOI SCAPPATI DEFINITIVAMENTE!

5'28" 71-88 GENTILE! GIOCO DA TRE PUNTI PER ALE, CHE RISPONDE ALLA TRIPLA DI BOGDANOVIC!

Partita che sembra oramai essere andata via per la Serbia, con le maglie difensive che si sono notevolmente allargate!

69-85 RISPONDE ANCHE BARGNANI!!!! TRIPLA!!!!

66-85 TEODOSIC!!!! PAUROSA PARTITA DI TEODOSIC! CLAMOROSO! ALTRA TRIPLA!

66-82 BARGNANI! CHE CANESTRO IN POST BASSO! SI GIRA COL MEZZO GANCIO, ALTRI DUE PER IL MAGO!

64-82 BJELICA! RACCOGLIE LA TRIPLA SBAGLIATA DI RADULJCA E PIAZZA IL TAP-IN DEL +18!

7'45" 64-80 Raduljca abusa di Bargnani in post basso. 14 per il centro serbo.

64-78 GALLINARI! RISPONDE DA TRE!!! CHE CLASSE DANILO! SEMPRE IN UNO CONTRO UNO, ARRESTO E CANESTRO!

61-78 Altro errore di Bargnani, Erceg invece è chirurgico dalla parte opposta da tre: TRIIIPLAAA!!!

61-76 Nedovic gioca pick&roll con Raduljca: l'ex Warriors perfetto per il centro che non segna ma subisce fallo. 2/2 per illungo

Errore di Teodosic da due, Gallo non punisce da tre punti.

4Q 61-74 BARGNANI! Ale attacca ancora il centro e scarica per il mago al centro del paint. Due per Andrea!

Terzo quarto di solidità clamorosa della Serbia, che gioca un baste celestiale a difesa schierata ma non solo: si corre e si tira con percentuali irreali. Gentile fa ciò che può.

RADULJCAAAA!!! SULLA SIRENA, DOPO L'ERRORE DI BJELICA DA TRE!!!! TAP-IN VINCENTE PER IL LUNGO! +17 SERBIA!

10" 59-74 ANCORA ALE GENTILE! PALLEGGIO ARRESTO E TIRO! SOLO RETE! -15!

57-74 Che taglio di Bogdanovic. Neodvic lo serve perfettamente: altri due per la Serbia.

57-72 GENTILE! PARTE IN PENETRAZIONE CON LE SOLITE RUOTE MOTRICE ED ARRIVA IN FONDO A SCHIACCIARE!

55-72 Passi per Gentile: abbiamo staccato leggermente la spina. Bjelica attacca in post lo stesso casertano: segna subisce il fallo e andrà in lunetta per il libero. Lo sbaglia.

55-70 BJELICA!!!! TRIIIIPLAA!!! SCARIAC TEODOSIC PER L'OTTTO SERBO, AUTOMATICO IL CANESTRO!

55-67 Gentile penetra su Bogdanovic che difende in maniera competente: fallo chiamato dagli arbitri. Inesistente! Non conta se a favore o contro, questo metro sta rovinando alcune partite di questa competizione! 1/2 per Ale ai liberi.

2'20" Polonara da tre, primo ferro, ma buon tiro. Bogdanovic per Bjelica che penetra e serve Teodosic che riattacca Hackett dal palleggio: costanza e pazienza nell'attaco della Serbia. Fallo subito e due liberi per Milos: 2/2, -13

Zona match-up che parte a zona e finisce a uomo per l'Italia: chiudiamo benissimo sul fondo Raduljca. Palla persa, passi!

54-65 Bjelica forza da tre e sbaglia. Gentile scarica bene per Polonara: due per Achille dal gomito! 4-0 Italia: time out serbo.

52-65 Aradori attacca Nedovic dal palleggio e subisce fallo: 2/2 per Pietro ai liberi.

50-65 Altro arresto e tiro sbagliato da Bargnani, la Serbia corre in maniera fantastica, Bjelica a rimorchio per altri due facili da sotto.

4'40" Nedovic in penetrazione su Polonara CHE LO STOPPA AL TABELLONE!!! CHE STOPPATA DI ACHILLE!

Errore di Kuzmic dal post basso, Aradori perde palla in penetrazione.

50-63 BARGNANI! DAL GOMITO MANCINO! TORNIAMO BENE DAL TIMEOUT!

La Serbia ha alzato il ritmo in difesa e corre in contropiede: primo assist al bacio di Milos per Markovic, poi il destinatario è Bogdanovic, che piazza l'allungo!

48-63 BOGDANOVIC!!!! TRIIIIPLAAAAA!!! VOLA LA SERBIA! COME GIOCANO! COME GIOCANO!!!! TIME OUT PIANIGIANI!

48-60 Fallo in attacco di Bargnani in post, Teodosic è miracoloso per Markovic: due facili.

48-58 KUZMIC! P&R CON TEODOSIC, SI PROTEGGE CON IL CORPO SUBISCE IL FALLO A RIMBALZO DI BARGNANI E SEGNA: GIOCO DA TRE PUNTI!

GENTILEEE!! PENETRA ANCORA A SINISTRA! DIECI RUOTE MOTRICI! FINO IN FONDO! -7 ITALIA!

46-55 MARKOVICCC!!! ESCE DAL BLOCCO E PIAZZA LA TRIPLA!!!!

46-52 CINCIARINI!!!! CHE SPETTACOLO DI AZIONE DI PALLACANESTRO ITALIA!!! PENETRA GALLO, SCARICO PER HACKETT, EXTRA PASS PER CINCIA IN ANGOLO CHE LEGGE LA SITUAZIONE SPEZZA IL RADOPPIO E APPOGGIA AL VETRO! DUE PER IL CINCIA IN PENETRAZIONE!

Bogdanovic sul ferro dall'angolo, rimbalzo Gallinari. Gentile è caldo e si prende un'altra iniziativa, non trova i due punti, ma Gallinari rimedia un fallo da Kuzmic a rimbalzo.

44-52 GENTILE! STAVOLTA NON CONCEDE IL TAP OUT E VA FINO IN FONDO CON LA MOTO!

42-52 Stessa penetrazione il casertano la subisce da Teodosic, che rimedia un fallo e due liberi. 2/2: 21 per il play del Cska. 21, ad inizio terzo quarto...

8'40" Gentile penetra bene su Bogdanovic, Kuzmic gli toglia la gioia del canestro con l'interferenza, regolare, sul ferro. Riparte la serbia.

Sbaglia Bogdanovic in penetrazione mancina, Gallo in post per Aradori, Teodosic devia in 'angolo'.

42-50 CINCIARINI! ARRESTO, FINTA A FAR SALTARE TEODOSIC E DUE FACILI! BENE, MOLTO BENE CINCIARINI!

3Q 40-50 Teodosic per Bjelica: due per la Serbia per iniziare!

Quintetti: Teodosic, Markovic, Bogdanovic, Kuzmic, Bjelica, . Cinciarini, Aradori, Gentile, Gallinari e Bargnani per l'Italia.

Si torna in campo! Squadre che hanno terminato il riscaldamento prima del secondo tempo!

Mentalmente siamo in partita, non crolliamo anche quando la grandinata di triple lo consiglierebbe. E' la forza del gruppo, che si rialza dalle difficoltà con Gentile, Gallinari, con un Bargnani pazzesco, con le triple di Aradori e Della Valle e Melli. Insomma, ci siamo!

E' partita verissima a Berlino, le squadre non si rilassano affatto e giocano con intensità, aggressività e agonismo! Partita bellissima, la Serbia di Djordjevic ci fa assaggiare il basket di qualità eccelsa, ma noi non siamo da meno. Teodosic da la prima spallata, l'Italia risponde. Raduljca per la seconda durante il secondo quarto, gli azzurri ci sono ancora!

ULTIMA AZIONE SERBIA! TEODOSIC GIOCA A DUE CON RADULJCA, SI ALZA DA TRE MA SBAGLIA! RIMBALZO GENTILE E SUOOOONA LA SIRENA! SERBIA IN CONTROLLO A +8, MA L'ITALIA NON MOLLA PER NIENTE AL MONDO!

24" 40-48 BARGNANI! CHE ASSIST PER GALLINARI IN TAGLIO! DANILO SEGNA, SUBISCE IL FALLO DI KALINIC E ANDRA' IN LUNETTA! GIOCO DA TER PUNTI! 11 PER DANILO!

Errore da una parte di Bargnani in post, Erceg non approfitta dell'assist poetico di Bjelica.

1/2 Kalinic dalla lunetta: 37-48 Serbia

Forza Teodosic, perde palla in penetrazione. Gentile corre in contropiede, Aradori sbaglia da tre, Kalinic si avvinghia con Gallinari: fallo di Danilo a rimbalzo.

1'30" 37-47 CINCIARINI!!! DALL'ANGOLO PESCATO DA GENTILE! SPLAAAASH! -10 SIAMO SEMPRE IN PARTITA! CI SIAMO!

34-47 Errore di Bargnani da tre, corre la Serbia, TEODOSIC PER BJELICA CON IL NO LOOK! SPETTACOLO! CHAPEAU! QUANTO SONO FORTI! SCHIACCIA NEMANJA!

34-45 ERCEG!!! IN RITARDO IL CAMBIO DELL'ITALIA! TRIPLA!

2'45" GENTILE!!! COME UN PANZER!!! PENETRA E SEGNA, SUBISCE IL FALLO DI KALINIC E ANDRA' ANCHE IN LUNETTA! 34-42: C'E' Ale!

Palla persa da Hackett, in penetrazione. Bjelica è caldo ed attacca Bargnani ma non lo batte, forza e concede il rimbalzo all'Italia.

31-42 BJELICA! NE MANCAVA UNO ALL'APPELLO! PIAZZA IL JUMPER SU GALLINARI IN RITARDO! ALTRO +11 SERBIA!

31-40 GALLINARI! BUTTANDOSI ALL'INDIETRO! DUE MAGNIFICI!

Errore di Gentile contro la zona, solo, nell'angolo. Teodosic azzanna la giugulare azzurra ma sbaglia (finalmente)!

29-40 TEODOSIC! RIPRENDE DOVE AVEVA LASCIATO NEL PRIMO QUARTO! TRIPLA, 19 PER LUI!

4'40" Si torna in campo, Hackett attacca il centro ma forza e sbaglia la pennellata destra, rimbalzo Serbia.

Corre Gentile, subisce fallo. Time out Italia.

Sbaglia l'Italia in attacco, la Serbia si piace troppo in attacco quando potevano prendere un tiro migliore ed è costretto a forzare Bjelica, che trova il ferro!

29-37 RADULJCA! RADULJCA! RADULJCA! UN BALLERINO! FANTASTICO! RICEVE IN ROLL, PALLEGGIO, VIRATA E APPOGGIO MANCINO AL FERRO, POETICO! 10 PER LUI, 5/7 DAL CAMPO!

29-35 2/2 per Gallinari: 6 punti per il classe '88 azzurro!

Gallinari attacca il centro in penetrazione su Raduljca: fallo e due liberi. C'è Cusin, al posto di Melli.

27-35 Profondissimo il taglio di Raduljca, Melli non può nulla! Altri due, otto anche per il centro.

27-33 2/2 per Nemanja, palla alla Serbia.

Della Valle sbaglia da tre solo in angolo, Bjelica corre in contropiede, fallo del Gallo: ANTISPORTIVO (!?!?!?!?) .....

27-31 TEODOSIC!!! CLAMOROSO IN ARRESTO E TIRO!!!

27-29 DELLA VALLE!!!! DA TREEE!!!! GALLO LO PREMIA, AMEDEO RIPAGA! CHE ATTRIBUTI!

24-29 Raduljca in post contro Melli che dfende bene, ma non può nulla contro lo strapotere del serbo.

Ottima difesa di Della Valle, recupera e corre in contropiede, Melli appoggia al vetro ma trova solo il ferro! Time-out Djordjevic, che vede leggermente calata l'attenzione dei suoi, fermi in attacco in questi minuti. Da quel 12-25, il parziale è 12-2 Italia, testimonianza della presenza di questa squadra, al di là di quale sarà il risultato finale!

24-27 BARGNANI!!!! DA FERMO, SCRIVE ALTRI DUE, OTTO TOTALI!

Ottimo attacco Italia, Bargnani trova posizione profonda nel pitturato, attacca Kuzmic e subisce fallo. Non c'è continuità, non vale il canestro. Palla Italia.

22-27 Due liberi per Nedovic che attacca Melli, che difende stupendamente, ma abbassa il braccio all'ultimo istante: 2/2

8'45" Sbaglia ancora Markovic, ma l'Italia non ne approfitta, sbaglia anche Melli dall'angolo.

22-25 MELLI!!!!! DA TREEE!!! STOPPATO ARADORI, HACKETT RICICLA PER NICOLO! PIAZZATO A BERSAGLIO!

Erceg da tre con Melli che contesta il tiro: corto, rimbalzo Italia!

Passi per Aradori che si scontra con Melli a centro area. Palla Serbia.

2Q In campo Della Valle! Pianigiani premia tutte le rotazioni!

L'Italia entra male in partita, subisce la scarica di Milos Teodosic da tre punti (14 personali) e va sotto anche di 13. Gli azzurri ci sono però con la testa, e recuperano punto su punto, fino alla tripla di Hackett che chiude il primo quarto sul -6!

SUONA LA SIRENA! OTTIMA DIFESA AZZURRA SUL TAGLIO DI RADULJCA! SI CHIUDONO MELLI E GENTILE! PALLA PERSA SERBIA!

19-25 HACKETTT!!! MUOVIAMO LA PALLA BENISSIMO! PENETRA PIETRO ARADORI, SCARICO PER MELLI, EXTRA PASS PER HD! TRIPLA! 7-0 ITALIA!

45" Bogdanovic lungo da tre, Melli a rimbalzo. Gentile gioca il p&r, arresto e tiro da tre: stoppatone di Bogdanovic! Restiamo a -9

16-25 ARADORI! RECUPERO E CONTROPIEDE VINCENTE COL MANCINO! -9 ITALIA!

1'50" Errore di Nedovic da tre, Raduljca col tap out, altro possesso serbo.

Due per il mago, che attacca in post basso e subisce fallo: restiamo attaccati con i liberi. 14-25: 2/2 per Andrea!

12-25 TEODOSIC!!! NON SBAGLIA PIU'!!! 14 PUNTI! ALTRA TRIPLA! SPAVENTOSO INIZIO DI MILOS! MELLI NON RECUPERA IL RIMBALZO, MARKOVIC E' LESTO NEL SERVIRE IL SUO PLAY TUTTO SOLO, SPLASH!

3' Altro viaggio in lunetta per l'Italia: altro 1/2, il terzo di seguito, stavolta per Cinciarini.

11-22 TEODOSIC!!!! TRIIIPLAAAA!!! SCAPPA LA SERBIA! IN TRANSIZIONE DOPO L'ERRORE DI GENTILE, MILOS FA +11 E DOPPIA L'ITALIA!

11-19 TODOSIC! SPAVENTOSO! Passa dietro sul blocco Cinciarini, punito dal serbo, che sembra essere in partita!

11-17 Dalla parte opposta Miroslav subisce il cambio sul blocco e viene attaccato da Gallinari: inevitabile il fallo. 1/2 per Danilo.

10-17 Devastante Raduljca in area! Sfrutta la posizione e la stazza, semigancio, altri due!

1/2 per Cinciarini ai liberi. Il play di Milano aveva subito fallo da Markovic.

9-15 ERCEG! CHE TRIPLAAA!!! PIU' 6 SERBIA!

9-12 Pick&roll Gentile-Gallinari, il casertano sfrutta l'appoggio del mago che scrive due!

7-12 Erceg gioca spalle a canestro con Aradori ma non trova il fondo del secchiello, Gentile dalla parte opposta con il terzo tempo rallentato ma non segna. Si corre, Raduljca solo sotto canestro, sbaglia la prima conclusione, non la seconda!

5'25" 7-10 GENTILE! PALLEGGIO ARRESTO E CANESTRO! FANTASTICO!

5-10 Spettacolare risposta di Milos Teodosic, che si protegge col corpo dall'attacco di Cincia e realizza!

6'20" 5-8 Sbaglia Kalinic da tre, Cincia bene a rimbalzo. Grande penetrazione del Mago che arriva al ferro e realizza in semigancio!

3-8 GALLINARI! CHE TALENTO! STEP BACK DA TRE! SOLO RETE!

Cambio serbo sul pick&roll 4-5 italiano tra Gallo e Mago, fallo di Kuzmic.

7'20" 2/2 per Milos Teodosic che scrive 4 personali ed il +8 Serbia.

3/4 per la Serbia al tiro, mentre l'Italia è ancora ferma al palo: 0/5, tre dei quali di Bargnani, uno di Cinciarini, l'ultimo di Aradori.

Gran difesa di Teodosic su Aradori che forza e sbaglia dopo l'errore di Cinciarini da tre, il play del Cska attacca dalla parte opposta Gentile e subisce fallo in penetrazione: due liberi per lui, time out invece per Simone Pianigiani!

6-0 KUZMIC! Ancora sull'assist di Teodosic: altra schiacciata.

Aradori in p&r per il Mago che prende il terzo tiro, ma commette il terzo errore della sua gara.

8'35" 4-0 Attacca ancora in penetrazione Bargnani, stoppato da Kuzmic che corre perfettamente il campo e va a schiacciare lui stesso in contrpiede.

Stavolta il pick&roll della Serbia è perfetto! Arresto e tiro vincente per Milos Teodosic! 2-0

Replica Bargnani trovando il primo ferro in arresto e tiro dal gomito destro.

Teodosic ci prova subito da tre lasciato solo centralmente. Solo ferro.

SQUADRE IN CAMPO! PALLA A DUE TRA KUZMIC E BARGNANI! PALLA SERBIA!

Serbia: Teodosic, Markovic, Kalinic, Bjelica, Kuzmic

Italia: Cinciarini, Aradori, Gentile, Gallinari, Bargnani

14.27 Tre minuti al match. Arrivano i quintetti! Scopriamoli assieme!

14.23 Si parte con l'Italia, poi sarà tempo della Serbia di Sasha Djordjevic e degli inni.

14.20 Ultimato il riscaldamento! Ci siamo! Squadre in panchina in attesa della presentazione dello speaker! E' tempo di Italia-Serbia! Ci giochiamo un primo posto fondamentale! Forza ragazzi!

14.15 Squadre in campo a 15 minuti dal termine del riscaldamento. A breve presentazione ufficiale e inni nazionali.

14.10 ULTIM'ORA! NON C'E' MARCO BELINELLI! LO STAFF DELLA NAZIONALE HA PREFERITO PRESERVARE LA CONDIZIONE FISICA DELLA GUARDIA DEI SACRAMENTO KINGS IN VISTA DELLA FASE FINALE! SARANNO 10 GLI AZZURRI A DISPOSIZIONE DI PIANIGIANI!

14.05 L'Italia, oltre ad essere una grande squadra tecnicamente sul campo, ha dimostrato di essere in queste prime quattro giornate un grande gruppo. Questa la testimonianza, se ce n'è una, della loro compattezza alla fine della gara contro la Germania.

14.00 Nel frattempo, il profilo Twitter dell'Italbasket, rende omaggio a Cinciarini, che fa 100 con la maglia della Nazionale.

13.55 L'ultima giornata di ogni girone è sempre piena zeppa di calcoli e possibilità legate all'eventuale posizionamento delle squadre. Andiamo a vedere le possibili soluzioni per l'Italia:



SE VINCE è matematicamente prima, arrivando a pari punti con la Serbia, ma avendo la meglio negli scontri diretti;

SE PERDE e Turchia e Spagna vincono, si va tutti a pari punti, con la classifica avulsa che premia la squadra di Scariolo per migliore differenza negli scontri diretti. Quindi Spagna, Italia, Turchia quarta;

SE PERDE e la Turchia vince, ma la Spagna perde, Italia e turchi arrivano pari, con questi ultimi secondi per la vittoria nella prima giornata;

SE PERDE e la Spagna vince, ma la Turchia perde, Italia seconda per lo scontro diretto a favore contro Gasol e compagni.

13.45 La sfida di oggi vedrà in campo due delle migliori ali del lotto della intera manifestazione: da una parte Danilo Gallinari, dall'altra Nemanja Bjelica. Pronti a servire un grande spettacolo e a far divertire i rispettivi tifosi e tutti gli appassionati di basket nell'ultimo atto del girone B.



13.35 Inizia la diretta con una notizia che arriva dal palazzetto berlinese: è stato fatto evacuare l'impianto ad un'ora dal match per un incendio che ha fatto allarmare e non poco l'organizzazione della manifestazione.

13.30 Buongiorno amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della sfida valevole per l'ultima giornata del Gruppo B, che si sta giocando in quel di Berlino, tra Italia e Serbia. Due squadre già qualificate per la fase successiva si incontrano per decretare, quale tra le due, sarà la prima del girone tedesco. Da Andrea Bugno e dalla redazione Basket di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

Prepariamoci ad una sfida bella ed emozionante, anche se entrambe le squadre non metteranno a repentaglio l'incolumità dei migliori giocatori visto il biglietto per Lilla già in tasca. La stanchezza, fisica e mentale, da una parte come dall'altra, dovrebbe veder ampliate le rotazioni e la possibilità di vedere in campo giocatori che fin qui il parquet lo hanno toccato con minore incidenza. Staremo a vedere.

Con la doppia straordinaria vittoria contro Spagna e Germania, diverse nella forma e nel contenuto ma non nella sostanza, la compagine di coach Simone Pianigiani si è conquistata un diritto che, dopo le prime due uscite nella rassegna continentale, sembrava solo una chimera. Gli azzurri, infatti, oggi potranno giocarsi addirittura il primo posto nel girone B con la sfida di lusso contro la Serbia, una delle poche squadre ad aver convinto fino in fondo in queste prime quattro partite giocate.

La Serbia è una delle squadre più forti dell'intero Europeo, e provare a condurre una gara alla pari, pur sapendo di non avere il serbatoio del tutto pieno, rischia di diventare qualcosa di deleterio sul lungo periodo. La compagine guidata da SashaDjordjevic, uno dei giocatori più amati nel nostro campionato negli Anni 90, può contare su un roster decisamente ampio che punta fortemente sul talento di Nemanja Bjelica, sulla visione di gioco del magnifico Milos Teodosic, sulla mano calda di Nikola Kalinic e sul fisico massiccio di Miroslav Raduljica, oltre che sul contributo dalla panchina di Zoran Erceg e Nemanja Nedovic. Lo starting five serbo dovrebbe prevedere la presenza del playmaker del CSKA Mosca, con Bogdanovic e Stefan Markovic nel ruolo di esterni, mentre sotto canestro dovrebbe toccare ancora all'ala forte del Fenerbahce e a Ognjen Kuzmic, che si alterna con il futuro compagno al Panathinaikos.

Come arrivano al match

A differenza degli ultimi due match, in ogni caso, l'Italia entrerà nella Mercedes Benz Arena di Berlino senza grossi assilli di risultato, e probabilmente con l'intenzione, da parte di Pianigiani, di allargare di più le rotazioni e dare spazio a chi ne ha avuto poco o nulla nei primi quattro incontri. Lo starting five, in ogni caso, resta indiscutibile: Cinciarini da playmaker, Belinelli e Gentile da esterni, Gallinari da ala forte e il ritrovato Bargnani da centro. E l'intenzione di giocare senza pressioni e con la possibilità di concedere tanti minuti di riposo ai 'big' trapela dalle parole espresse dal coach dopo la vittoria sulla Germania: "Contro la Serbia giochiamo sapendo che possiamo arrivare al primo posto ma avremo anche una certa serenità visto che anche da terzi avremo il vantaggio di un giorno di riposo in più visto che saremo in campo domenica".

La Serbia, dal suo canto, ha sicuramente avuto un cammino più agevole e meno dispendioso dal punto di vista psicologico dell'Italia. Bjelica e compagni, dopo aver superato la Spagna, hanno battuto la Germania allo scadere, prima di passeggiare con Islanda e Turchia. Punteggio pieno, rotazioni degli uomini a dir poco perfetta per Djordjevic, che ha pronta la macchina da guerra per puntare dritto al podio e a Rio 2016.

La situazione del gruppo B

Con Serbia ed Italia matematicamente qualificate, e con l'Islanda che torna sull'isola, da giocarsi nello scontro diretto delle 17.45 il passaggio agli ottavi tra Germania e Spagna. I padroni di casa, dopo aver perso ieri contro l'Italia, sono costretti a vincere se vogliono andare a Lilla. Stesso discorso da fare per Gasol e soci, per evitare una eliminazione che avrebbe del clamoroso. Discorsi tutti da fare e sorprattutto da conteggiare (in termini numerici e di differenza canestri), per il posizionamento finale. L'Italia potrebbe arrivare prima come terza, Serbia che invece sarà prima oppure mal che vada a Djordjevic, seconda. La classifica avulsa influirà, probabilmente così come gli scontri diretti, per determinare le posizioni di Turchia (che dovrebbe battere Islanda), Spagna e/o Germania (potrebbero anche arrivare tutte e tre a 7 punti. Turchia e Spagna ovviamente favorite, ma occhio all'orgoglio dei padroni di casa.

La classifica: Serbia 8, Italia 7, Turchia 6, Spagna 6, Germania 5, Islanda 4

Le partite giocate fin qui

Italia-Turchia

Italia-Islanda

Italia-Spagna

Italia-Germania

Serbia-Spagna

Serbia-Germania

Serbia-Islanda

Serbia-Turchia

I roster

Italia



#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, A/G, Sacramento Kings – NBA)

#4 Pietro Aradori (1988, 194, G, Grissin Bon Reggio Emilia)

#5 Alessandro Gentile (1992, 201, G/A, EA7 Emporio Armani Milano)

#8 Danilo Gallinari (1988, 205, A, Denver Nuggets – NBA)

#9 Andrea Bargnani (1985, 213, C/A, Brooklyn Nets – NBA)

#12 Marco Cusin (1985, 211, C, Vanoli Cremona)

#17 Nicolò Melli (1991, 205, A, Brose Bamberg - GER)

#20 Andrea Cinciarini (1986, 193, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#23 Daniel Hackett (1987, 197, P/G, Olympiacos - GRE)

#33 Achille Polonara (1991, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia)



Commissario Tecnico: Simone Pianigiani

Assistenti: Luca Dalmonte, Mario Fioretti, Marco Esposito

Serbia



Milos Teodosic (’87, 195, G, CSKA – RUS)

Nemanja Nedovic (’91, 191, G, Unicaja – SPA)

Stefan Markovic (’88, 194, G, Unicaja – SPA)

Bogdan Bogdanovic (’92, 197, G, Fenerbahce – TUR)

Dragan Milosavljevic (’89, 198, G, Alba Berlino – GER)

Nikola Kalinic (’91, 202, A, Stella Rossa)

Marko Simonovic (’86, 203, A, Free Agent)

Nemanja Bjelica (’88, A, 209, Minnesota Timberwolves – NBA)

Zoran Erceg (’85, 211, A, Free Agent)

Miroslav Raduljica (’88, 213, C, Panathinaikos – GRE)

Nikola Milutinov (’94, 212, C, Olympiacos – GRE)

Ognjen Kuzmic (’90, 213, C, Panathinaikos – GRE)



All: Aleksandar Djordjevic

Ass: Miroslav Nikolic, Jovica Antonic

Le parole dei protagonisti

Simone Pianigiani al termine del match: "Ancora una grande partita di pallacanestro contro una squadra che disputava una sorta finale in casa. Ci manca abitudine a queste partite ma ho visto in campo tanta anima. All'inizio non è stato facile perché abbiamo un po' perso il ritmo in attacco anche a causa della fatica fatta contro la Spagna ieri. Poi i ragazzi sono stati bravi a rimanere mentalmente nel match e a ricucire sempre non consentendo ai tedeschi di allungare troppo. Volevamo salvarci da questo girone durissimo e meritatamente non lo passeremo come quarti. Domani, sono sincero, dovremo contarci anche perché giocheremo alle 14.30. Contro la Serbia giochiamo sapendo che possiamo arrivare al primo posto ma avremo anche una certa serenità visto che anche da terzi avremo il vantaggio di un giorno di riposo in più visto che saremo in campo domenica".

Belinelli si dice soddisfatto della prestazione, sottolineando e guardando soprattutto al risultato: "Se vinciamo va sempre bene così. Oggi l'importante era vincere e così è stato, non abbiamo mai mollato fino alla fine. C'erano diverse situazioni in campo che non giocavano a favore, ma siamo stati bravi in difesa e aggressivi il giusto in attacco". La seconda partita di seguito vinta in due giorni, la terza di fila in quattro giorni, la terza di rimonta. Aspetto non da poco, che da ancor più importanza al carattere della squadra azzurra: "Sappiamo di essere un ottimo collettivo, lo abbiamo dimostrato contro l'Islanda e soprattutto ieri con la Spagna e stasera. Bisogna avere fiducia nell'Italia". Dall'aspetto motivazionale, a quello tecnico. Anche stasera, come 22 ore or sono, una tripla pazza di Belinelli è stata decisiva per chiudere il match: "Mi prendo le mie responsabilità, a volte vanno bene altre no, ma oggi devo ringraziare Pietro (Aradori, ndr) e Dani (Hackett, ndr) per gli assist al bacio". La chiusura è per la sfida alla Serbia di domani, valevole per il primato nel girone B: "Ci aspetta un altro match importante, ma ora è fondamentale riposare, siamo distrutti: io ho un problema all'inguine e il Gallo al ginocchio. Tuttavia ci crediamo, ce la giocheremo alla pari contro tutti quanti ed è importante ottenere un piazzamento sempre migliore".

Andrea Bargnani: "E' stata questa una partita incredibile, fisica al di sopra di ogni aspettativa. Ce le siamo date per 45' e adesso siamo morti fisicamente e mentalmente. Siamo stati bravissimi, è stata una vittoria di squadra contro un avversario fortissimo.Anche oggi abbiamo avuto un grandissimo pubblico nonostante fossimo in Germania. Loro hanno giocato come ci aspettavamo, facendo parziali in serie. Schroder ha giocato benissimo, Nowitzki che dire... domani ci giochiamo il primo posto, è stata una battaglia incredibile".

Danilo Gallinari: "Siamo a Lille, è vero; però domani c'è una partita importante per piazzarci il meglio possibile. Siamo stati bravi a non perdere mai la testa contro una Germania che giocava in casa, e concentrati a fare le nostre cose sia in attacco che in difesa. Fisicamente io? Mai stato meglio".

I precedenti

Sei partite giocate fin qui, con il bilancio a dir poco negativo, sia nel computo globale (2-4), che nelle partite giocate nelle fasi finali del Campionato Europeo (2 perse). L’ultima sfida risale all'amichevole del 5 agosto 2014, a Trieste, quando vincemmo 80-71.

Le amichevoli di avvicinamento

Italia



Italia-Olanda 64-52

Italia-Austria 64-54

Italia-Germania 68-69

Italia-Lettonia 82-63

Italia-Estonia 85-61

Italia-Georgia 87-67

Italia-Finlandia 86-72

Italia-Ucraina 75-77

Italia-Slovenia 67-76

Italia-Georgia 91-90

Italia-Michigan State 90-69

Italia-Russia 68-63

Serbia



Serbia-Ungheria 81-61

Serbia-Francia 66-78

Serbia-Russia 75-56

Serbia-Francia 73-63

Serbia-Cina 95-55

Serbia-Russia 95-61

Serbia-Israele 85-70

Serbia-Israele 79-71

Serbia-Slovenia 79-70

Serbia-Slovenia 95-88