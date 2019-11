Eurobasket 2015, un po' di numeri

Spettacolo ed entusiasmo hanno accompagnato la prima fase di Eurobasket 2015, che da domani vedrà le restanti 16 squadre entrare nel vivo della battaglia per il podio e per la qualificazione ai Giochi.Riviviamo le prime giornate di partita attraverso le migliori prestazion individuali, e facciamo il punto sulle classifiche individuali. Inoltre, analizziamo con i numeri l'impatto degli americani con doppio passaporto.

Prima giornata

57 i punti dell'Estonia contro la Repubblica Ceca (80-57)

97 i punti della Francia contro la Finlandia (97-87)



33 punti per Danilo Gallinari nella sconfitta dell'Italia contro la Turchia (87-89)

24 punti e 10 rimbalzi per Nemanja Bjelica nella vittoria della Serbia sulla Spagna (80-70)

22 punti di Paulius Jankunas nella vittoria di misura della Lituania contro l'Ucraina (69-68)

22 punti di Charlon Kloof permettono all'Olanda di superare la Georgia (73-72)

21 punti e 9 rimbalzi di Omri Casspi in Israele - Russia 76-73

20 punti di Aleksandar Kostoski non bastano alla Macedonia contro la Grecia (65-85)

20 punti di Krunoslav Simon fanno sorridere i tifosi di Milano e regalano alla Croazia il successo sulla Slovenia (80-73)

18 punti e 13 rimbalzi di Slim-Sander Vene non bastano all'Estonia per evitare l'imbarcata contro la Repubblica Ceca

16 punti, 7 rimbalzi, 6 assist e 2 recuperi per Nando De Colo in Francia -Finlandia 97-87

13 punti, 6 assist, 5 rimbalzi e 2 recuperi per Mateusz Ponitka in Polonia-Bosnia 68-64



Seconda giornata

49 i punti della Lettonia contro la Lituania (49-68)

104 i punti della Spagna contro la Turchia (104-77)

23 punti di Adam Waczynski in Polonia-Russia 82-79

24 punti e 9 rimbalzi di Erik Murphy in Finlandia-Israele 66-79

21 punti di Alessandro Gentile in Italia-Islanda 71-64

21 punti e 7 rimbalzi in 24 minuti per Pau Gasol in Spagna-Turchia

21 punti con percorso netto (1/1 da 2, 4/4 da 3, 7/7 ai liberi) per Klemen Prepelic in Slovenia-Georgia 79-68

19 punti e 9 rimbalzi per Jan Vesely in Repubblica Ceca-Ucraina 78-64

Terza giornata

86 i punti della Bosnia nella vittoria in overtime contro Israele (86-84)

65 i punti della Repubblica Ceca contro la Lettonia (65-72)

29 punti, 6 rimbalzi e 5 assist di Omri Casspi non conducono Israele alla vittoria contro la Bosnia

26 punti di Gregor Arbet nel successo dell'Estonia contro l'Ucraina (78-71)

25 punti e 12 rimbalzi di Jonas Vanaciunas insufficienti per la Lituania contro il Belgio (74-76) di Matt Lojeski (22 punti)

22 punti, 9 rimbalzi e 5 assist di Tomas Satoransky, ma la Lettonia batte la Repubblica Ceca 72-65

22 punti di Vitaliy Fridzon non bastano alla Russia contro la Finlandia (79-81)

18 punti di Adam Waczynski non evitano alla Polonia la sconfitta con la Francia (66-69)

Quarta giornata

105 i punti dell'Italia contro la Spagna (105-98)

55 i punti messi a segno dalla Macedonia contro la Croazia (55-73)

34 punti, 10 rimbalzi e 5 assist (39 di valutazione) di Pau Gasol contro l'Italia

29 punti, 8 rimbalzi, 6 assist per Danilo Gallinari (37 di valutazione) contro la Spagna

27 punti di Marco Belinelli contro la Spagna

25 punti di Charlton Kloof questa volta non bastano all'Olanda, sconfitta dalla Slovenia (81-74)

24 punti, 5 rimbalzi e 6 assist per Dennis Schroeder nella sconfitta della Germania con la Turchia (75-80)

19 punti e 8 assist di Nick Calathes contro la Georgia (79-68)

Quinta giornata

99 i punti della Spagna segnati all'Islanda (99-73)

59 i punti rimediati dalla Bosnia contro la Finlandia (59-88)

29 punti e 7 assist di Dennis Schroeder non bastano alla Germania contro l'Italia (82-89)

27 punti di Jaka Blazic non bastano alla Slovenia contro la Grecia (72-83)

25 punti, compreso il canestro che porta al supplementare, 9 rimbalzi per Danilo Gallinari contro la Germania

23 punti e 14 rimbalzi per Zaza Pachulia in Georgia-Macedonia 90-75

22 punti di Nikola Mirotic contro l'Islanda

21 punti e 12 assist per Jan Vesely in Repubblica Ceca-Belgio 66-64

21 punti e 10 assist per Kyrylo Fesenko nel successo dell'Ucraina contro la Lettonia (75-74)

20 punti in 18 minuti per Miroslav Raduljica nella vittora della Serbia sulla Turchia (91-72)

20 i punti di Vitaliy Fridzon nella sconfitta della Russia con la Francia (67-74)

19 punti e 6 assist per Vassilis Spanoulis contro la Slovenia

18 punti, 8 assist, 7 rimbalzi per Krunoslav Simon in Croazia-Olanda 78-72

16 punti, 9 rimbalzi, 4 assist e 4 stoppate per Semih Erden contro la Germania

Sesta giornata

111 punti della Turchia contro l'Islanda (111-102)

51 punti della Macedonia contro la Slovenia (51-62)

28 punti, 12 rimbalzi e 4 assist per Bobby Dixon in Turchia-Islanda

26 punti, 6 rimbalzi e 7 assist per Dennis Schroeder non bastano alla Germania contro la Spagna (76-77)

26 punti e 8 assist per Milos Teodosic in Serbia-Italia 101-82

22 punti di Jakob Sigurdarson contro la Turchia

22 punti di Andrjia Stipanovic non bastano alla Bosnia per restare in partita con la Russia (61-81)

20 punti e 11 rimbalzi per Kyrylo Fesenko inutili per l'Ucraina contro il Belgio (71-79)

18 punti di Mindaugas Kuzminskas in Lituania-Repubblica Ceca 85-81

15 punti e 10 rimbalzi per Rudy Gobert in Francia-Israele (86-61)



Classifiche individuali

Punti

Gasol 21.6 ppg: 16 nella prima gara, 21 nella seconda, 34 nella terza, 21 nella quarta e 16 nella quinta

Gallinari 21: 33, 4, 29, 25, 14

Schroeder 21: 15, 11, 24, 29, 26

Casspi 18.5: 21, 10, 29, 14

Valanciunas 18: 19, 15, 25, 13

Belinelli 17.5: 14, 12, 27, 17

Waczynski 17.2: 15, 23, 18, 13, 17

Shengelia 16.6: 16, 21, 20, 15, 11

Kloof 16.2: 22, 9, 25, 10, 15

Vesely 16.2: 16, 19, 17, 21, 8

Rimbalzi Assist Stoppate Valanciunas 10 Satoransky 8.4 Gasol 2.4 Vorontsevich 9.2 Kalnietis 7.4 Fischer 1.8 Fesenko 8.8 Teodosic 7 Gobert 1.8 Vesely 8.2 Koponen 6.4 Valanciunas 1.5 Gasol 8 Schroeder 6 Murphy 1.4

L'ex brindisino Alex Renfroe termina l'avventura con la Bosnia con 6.4 punti e 4.4 assist di media. Tre passaporti (USA, Trinidad e Israele) per l'ex centro di Real Madrid e Maccabi D'Or Fischer, che viaggia a 7.4 punti e 6 rimbalzi di media. 4 squadre NBA in 2 anni ma solo scampoli di partite per Erik Murphy, che con la Finlandia mette a segno 13.4 punti di media con 7.6 rimbalzi. Il suo compagno di Nazionale Jamar Wilson, fenomeno ad Albany e stella del campionato australiano, si ferma a 11.3 punti e 2.5 assist di media. Nell'ottima Polonia l'ex Biella A.J. Slaughter, fresco di contratto col Banvit dopo una stagione al Pana, non raggiunge i 10 punti di media con 3/17 da 3. Un'altra vecchia conoscenza della Serie A, Bobby Dixon, è tra i leader della Turchia con 16.2 punti di media (ma meno del 30% da 2) e 4.8 assist. Due playmaker con esperienze in Italia anche per Croazia (neanche 1 punto di media in 10 minuti di utilizzo per l'ex Napoli Dontaye Draper) e Georgia (6.2 con 10/32 al tiro per l'x Virtus Jacob Pullen). Fa (naturalmente) rimpiangere McCalebb l'ex Olimpia Richard Hendrix, che con la maglia della Macedonia non incide (6 punti e 5.6 rimbalzi di media). Nell'esperta Repubblica Ceca si fa apprezzare il contributo di Blake Schilb (11.8 punti di media col 50% da 2 e quasi il 46% da 3). Il Belgio arriva agli ottavi anche grazie a Matt Lojeski (12 punti di media col 52% da 2 e il 44% da 3 per la guardia dell'Olympiacos), mentre non cambia la faccia all'Ucraina Jerome Randle (13.2 punti e 4.4 assist di media).