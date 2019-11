Live Spagna-Polonia, risultato EuroBasket 2015 (80-66)

Livio Spanti e la redazione basket di Vavel Italia vi danno appuntamento a stasera, quando vi racconteremo la sfida tra Francia e Turchia. Buon proseguimento con Vavel Italia!

Gasol ai microfoni della tv spagnola La Cuatro: "E' stata una buona gara, all'inizio abbiamo avuto difficoltà, i tiri uscivano corti. Poi abbiamo trovato un buon ritmo e abbiamo difeso molto bene. Sono contento della mia gara, ma l'importante era vincere. Adesso c'è la Grecia, non hanno perso neanche una partita e non sarà facile. Sono molto esperti. La fasciatura? Ho un leggero problema al ginocchio ma niente di grave"

0'00'' - Finisce qui!! La Spagna è ai quarti, troverà la Grecia!!! 80-66 sulla Polonia!

0'07'' - Czyz a canestro. Ultima azione della gara!

1'29'' - Skibniewski segna i suoi primi due punti

1'52'' - Hernagomez fa 1/2 ai liberi. Panchina svuotate, ultimi due minuti di garbage time

2'23'' - Gortat a canestro su assist di Slaughter!

2'39'' - Ribas!! La Spagna scava un solco, adesso è a +19! 79-60!!

3'01'' - Gortat ai liberi fa 1/2, la Polonia ha mollato la gara

3'17'' - PAU GASOLLLLL!!!!! Altra tripla!!!! Incredibile!! 6/7 da tre, 30 punti oggi!! Scariolo lo richiama in panchina, il pubblico francese che lo ha fischiato per tutta la gara si arrende: tutti in piedi per la standing ovation!!

3'53'' - GASOOOOLLL!!!! Da tre ancora!!! Meraviglioso!! +15 Spagna e gara sul velluto adesso!

4'25'' - Gasol!! 24 punti per lui e gara quasi chiusa!

4'43'' - Gortat ai liberi: 2/2!

5'31'' - Fallo su Claver, quinto fallo polacco!! Claver ai liberi non sbaglia!

5'45'' - La Spagna allunga!!! Rodriguez in penetrazione!! +10!!

6'22'' - GASOL pazzesco!!!!!!! Tripla di Pau Gasol!!! 22 punti per lui!!! 22!!

6'51'' - Fallo di Gasol su Kulig! Tre liberi per la Polonia!! Kulig fa 2/3!

7'19'' - Llull tenta la tripla... ferro! Rimbalzo di Mirotic e altra tripla di Rodriguez!!!! Parziale di 7-0!!

8'01'' - Ancora Llull!!! Stavolta con l'assist per Reyes!! Timeout Polonia!

8'33'' - Un minuto e mezzo di tensione poi Llull: palleggio, arresto e tiro!!! +2 Spagna!

4Q 10'00'' - Dieci minuti per sapere chi andrà ai quarti!! Spagna e Polonia sono in perfetta parità!

0'00'' - Finisce il terzo quarto: 55-55!!

0'04'' - MIROTIC!!! Claver da tre... ferro, Reyes a rimbalzo sbaglia il tiro, ci pensa Mirotic! Subisce anche fallo; libero supplementare trasformato!

1'24'' - Palla con il contagocce di Karnowski per Cel!! Schiacciata del +3!!!

1'48'' - Gortat commette fallo su Gasol... 0/2!! La Polonia può attaccare per il +3!

2'03'' - La Polonia muove palla splendidamente in attacco, Zamojski è solo e trova la tripla del +1!!!

2'22'' - Fallo su Gasol a rimbalzo in attacco: Pau trasforma i due liberi!

3'10'' - Due liberi per Reyes: 2/2!!

3'29'' - Cel da tre... sul ferro! Ma la Spagna dorme in difesa e Zamojski mette dentro!

3'43'' - Gasol San Emeterio Gasol e schiacciata a canestro!! 48-48!

!4'42'' - Mirotic su Wanzyskni, fallo e due liberi per la Polonia! Entra solo il secondo!

5'26'' - Spettacolare Waczysnki in penetrazione!!! +1 Polonia!!

6'09'' - Waczynski!!!! Riceva palla, si volta in un centrimetro... solo rete!!!

6'32'' - Spendida palla di Llull per Mirotic, si avvita e mette a canestro!!

7'06'' - Attacchi appannati. Da Gasol a Mirotic, fallo di Ponitka e liberi per la Spagna: Mirotic fa 1/2

8'24'' - Tre secondi sul cronometro dei 24'', palla a Llull... canstro!!! 43-43!!

9'18'' - Altro avvio di quarto super per la Polonia!!! Ponita in lay up per il +2!!!

9'49'' - Waczyski apre il quarto con due punti dalla distanza!!

3Q - Inizia il terzo quarto!!

0'00'' - Si chiude il primo tempo! Spagna-Polonia 41-39!

0'25'' - Mirotic!!! Arresto e tiro e +2 Spagna!

0'58'' - Gasol commette fallo su Kulig: due liberi, il primo è sul ferro, il secondo va dentro!

1'38'' - Festival delle triple!!! Adesso tocca a Ponitka e la Polonia si riporta a -1!

2'12'' - Slaughter!! Che mano che ha l'americano naturalizzato polacco!!

2'28'' - Terza tripla consecutiva per la Spagna!!! MIROTIC!!

2'45'' - Il rimbalzo offensivo è polacco, palla a Kulig e canestro del -3!

3'24'' - Claver si riscatta con una tripla impossibile! In un amen la Spagna è avanti di 5!!

4'09'' - TRIPLA!!!! Rodriguez serve Gasol: una sentenza!!

4'27'' - Palla persa clamorosamente da Claver, che lancia Ponita a canestro! Spagna distratta, la Polonia ne approfitta!

6'41'' - 12esimo punto di Gasol!!! Quando è in difficoltà la Spagna palla a Pau e ci pensa lui! 30-29!

7'42'' - Ancora Karnowski!!! 6 punti in questo avvio di quarto!!

7'58'' - Ottima giocata di Rodriguez, caestro e fallo subito!! Tiro libero trasformato e +1!

8'22''' - Grande Polonia che piazza un parziale di 7-0!!! Karnowski per il vantaggio polacco!! 25-27!

9'03'' - Slaughter per Cel... BUM!! Tripla e parità!!!

9'33'' - Karnowski apre il suo tabellino!

2Q - Inizia il secondo quarto!

0'00'' - Finisce il quarto con la Spagna avanti 25-20!!

0'01'' - Fallo di Ponitka su Llull: tre liberi per lo spagnolo. Dalla lunetta non fallisce i tre tentativi!

0'38'' - Da Cel a Slaughter... da tre Slaughter!!!! Sette punti per lui!

1'06'' - PAU GASOL!!!!! E' il suo momento, tripla fantastica e decimo punto personale!

1'19'' - GORTAT!!!!! Tutta la carica di Gortat per riportare a contatto la Polonia!

1'43'' - Ancora Gasol!! Altri due punti facili per Pau!

2'29'' - Gasol!!! Ottimo avvio della stella spagnola! La Spagna torna avanti nel punteggio

2'44'' - Gortat vede Ponitka, due punti e pareggio a quota 15!!!! La Polonia c'è!

3'53'' - Rimbalzo di Waczynski e canestro immediato!!!!

4'17'' - Slaughter!!! Arresto e tiro del 15-11!

4'40'' - Da Llull a Mirotic... altri due punti per Mirotic!! Spagna sul +6!

5'01'' - Risponde la Polonia con la tripla!!! KULIG!!

5'43'' - Mirotic recupera un rimbalzo offensivo, palla a Llull e tripla!!!! Da tre la Spagna è implacabile!!

6'19'' - Slaughter trova il primo canestro della sua gara!! 10-6!

6'32'' - Llull in conropiede! La Spagna sta prendendo un buon vantaggio in avvio!

6'54'' - RIBAS!!! Altra tripla per la Spagna, Ribas sta diventando un trascinatore della squadra di Scariolo!

7'32'' - Ribas trova lo spazio per servire Mirotic, che deve solo appoggiare facilmente al tabellone! Primo vantaggio spagnolo!!

8'14'' - PAU GASOL!!!!! Ci pensa lui a sbloccare il tabellino spagnolo. Bomba da tre e 3-4!

8'57'' - Gortat!!!!! Contropiede della Polonia e canestro facile per il centro di Washington

9'37'' - Ponitka per Kulig!!!! Primo canestro della gara è per la Polonia!

1Q - 10'00'' - Inizia l'ottavo di finale tra Spagna e Polonia!!

La Spagna risponde con Gasol, Ribas, San Emeterio, Llull e Mirotic

La Polonia schiera Gortat, Slaughter, Kulig, Ponitka e Waczynski

18.24 - A Lille suonano gli inni nazionali di Spagna e Polonia!!! Ci siamo, pochi minuti all'inizio di quest'ottavo di finale!

18.20 - Le due squadre sono in campo per il riscaldamento!

18.00 - Manca mezz'ora alla palla a due tra Spagna e Polonia! Pau Ribas ha parlato alla stampa della gara odierna. Ecco le sue parole: "Abbiamo riposato il giusto, la competizione è veloce, con molte partite in serie e vogliamo solo passare ai quarti. E' normale che per noi le partite siamo difficili ma siamo abituati a soffrire e lottare. Dopo questo girone abbiamo la sensazione di aver giocato un turno più degli altri". La Spagna ha battuto facilmente la Polonia nella gara di preparazione a quest'Europeo ma Ribas non si fida. "La Polonia è una squadra forte fisicamente, con buoni tiratori. Scariolo mi ha dato fiducia sin dal primo giorno, io mi sento bene e mi piace il mio ruolo nella squadra" conclude il nuovo giocatore del Barcelona.

Buonasera a tutti! Iniziano gli ottavi di finale della competizione continentale, alle 18.30 sul parquet di Lille si affrontano Spagna e Polonia. Seguite il live della gara su Vavel, fino alla finale del 20 settembre vi accompagneremo ogni giorno con dirette e news. Da Livio Spanti l'augurio di un buon pomeriggio in nostra compagnia.

Nelle altre due gare di giornata già disputate la Lettonia ha sconfitto la Slovenia 73-66 e la Grecia si è imposta sul Belgio con un netto 75-54. In serata a chiusura del programma la Francia sfiderà la Turchia.

Dopo un girone sofferto la Spagna di Scariolo approda agli ottavi di finale. Due giorni fa, a Berlino, finale thriller contro la Germania. Il libero sbagliato da Schroder a 3 secondi dalla sirena ha regalato la qualificazione a Gasol e compagni, che non sembrano ancora la solita corazzata. Le sconfitte contro Serbia e Italia hanno destato qualche perplessità e la Spagna per fugare ogni dubbio dovrà iniziare a dimostrare la propria forza a partire da stasera.

La Polonia ha superato il gruppo A come terza forza, conquistata grazie alle vittorie contro Russia, Finlandia e Bosnia. Con Francia e Israele le due sconfitte, ma solamente di tre punti con Parker e compagni e di due punti contro prossimi avversari dell'Italia.

Gli uomini chiave delle due squadre, nella fase a gironi, sono stati Gasol da una parte e Gortat dall'altra. Su Gasol non c'è nulla di nuovo da aggiungere, se non che, nonostante non sia più un ragazzino continua ad essere decisivo. Con lui e senza di lui finora la Spagna ha mostrato due volti opposti. Pau arriva alla fase ad eliminazione diretta con 21,6 punti di media e 8 rimbalzi.

Per la Polonia Marcin Gortat è l'uomo copertina. Il pivot dei Washington Wizards è un vero leader per i suoi, grazie la grinta che lo caratterizza. Ma il miglior marcatore polacco è Waczynski con 17,2 punti a partita. Polonia che nella prima fase non ha mostrato numeri eccezionali ma si basa su un gioco solido e ha dimosrato di non mollare mai in ogni gara.

I roster delle squadre

Spagna

I convocati della nazionale spagnola, che si sono radunati per prepararsi in vista dell'Europeo si sono posti un unico obiettivo: tornare a vincere. Si, perchè la nazionale spagnola che negli ultimi dieci anni ci ha abituato a brillare, viene da un paio di appuntamenti falliti, ultimo dei quali l'eliminazione dal mondiale casalingo dello scorso settembre dove le furie rosse erano considerati da tutti più forti anche del Team Usa, poi vincitore della competizione. L'eliminazione avvenuta per mano della Francia ai quarti di finale brucia ancora; gli stessi transalpini che l'anno prima, in occasione degli europei in Slovenia del 2013, avevano eliminato gli spagnoli nella semifinale decisa solo all'overtime per poi andare a conquistare il loro primo titolo continentale. Riuscirà Gasol a riportare le furie sul tetto d'Europa?

Sergio Llull (’87, 191, P/G, Real Madrid)

Sergio Rodriguez (’86, 191, P, Real Madrid)

Guillem Vives (’93, 192, P, Valencia)

Pau Ribas (’87, 190, P/G, Barcellona)

Rudy Fernandez (’85, 197, G/A, Real Madrid)

Fernando San Emeterio (’84, 199, G/A, Laboral Kutxa)

Victor Claver (’88, 207, A, Valencia)

Felipe Reyes (’80, 204, A/C, Real Madrid)

Nikola Mirotic (’91, 208, A, Chicago Bulls – NBA)

Pablo Aguilar (’89, 203, A, Valencia)

Pau Gasol (’80, 215, A/C, Chicago Bulls – NBA)

Willy Hernangomez (’94, 209, C, Siviglia)



All: Sergio Scariolo

Ass: Angel Luis Sanchez-Canete Calvo, Jaume Ponsarnau, Jesus Vidorreta

Polonia



Aleksander Czyz (PF '90 PGE Turow Zgorzelec)

Aaron Cel (PF '87 AS Monaco)

AJ Slaughter (SG '87 Banvit Bandirma)

Damian Kulig (PF '87 Trabzonspor)

Mateusz Ponitka (SF '93 Stelmet Zielona Gora)

Adam Waczynski (SF '89 Rio Natura Monbus Obradoiro)

Marcin Gortat (C '84 Washington Wizards)

Lukasz Koszarek (PG '84 Stelmet Zielona Gora)

Przemyslaw Zamojski (SG '86 Stelmet Zielona Gora)

Przemyslaw Karnowski (C '93 Gonzaga)

Karol Gruszecki (PG '89 Stelmet Zielona Gora)

Robert Skibniewski (PG '83 Anwil Wloclawek)

All.: Mike Taylor

Ass.: Wojciech Kaminski, Pawel Turkiewicz, Krzysztof Szablowski