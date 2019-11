Live Spagna - Francia basket, EuroBasket 2015 (80-75)

Appuntamento a domani per la seconda seminfinale, tra Serbia e Lituania. Da Livio Spanti e la redazione Basket di Vavel Italia è tutto. Buonanotte e grazie per l'attenzione

Tutto quello che volevamo vedere alla vigilia di questa semifinale l'abbiamo visto in 40 minuti. Difese perfette, ritmo altissimo, tensione fino all'ultimo secondo in campo e sugli spalti, un'overtime. E un alieno: Pau Gasol. A 35 anni sforna una prestazione incredibile, con 40 punti in 36 minuti, trascinando la Spagna verso una rimonta che nel terzo quarto sembrava impossibile. La Francia era avanti di 11, con una superba gara difensiva di Gobert e le soluzioni offensive di Parker per De Colo e Lauvergne, che in due minuti mette 7 punti e sembra mettere al sicuro la partita. Poi cresce Rodriguez e atterra un alieno a Lille. 16/18 ai liberi, sotto il canestro francese domina fino a costringere Gobert al quinto fallo e mette quattro schiacciate in fila che rianimano la Spagna. La tripla di Batum a 18 secondi dalla fine vale l'overtime. Per Pau è come se fossimo ancora ad inizio gara e continua a macinare punti. Saranno 40 alla fine sugli 80 totali della squadra di Scariolo. La Spagna vola in finale, sarà l'extraterrestre catalano a giudare la navicella ancora per una volta. Forse l'ultima per lui, ma può essere anche la più bella.

Gasol alla tv spagnola alla fine della gara: "E' stata una partita incredibile, non abbiamo mollato mai. Ci abbiamo creduto ogni secondo e adesso siamo in finale. Qualche giorno di riposo e poi pensiamo alla finale. Grazie ai miei compagni per l'aiuto, adesso testa alla finale, qualsiasi avversario è lo stesso per noi. Gli arbitri? Fanno il loro lavoro, la partita è stata dura, non è facile per loro. Il pubblico trascinava la Francia ma l'importante è aver vinto"

0'00'' - 80-75!!!! La Spagna è in finale!!!!!

0'04'' - Campo aperto per la Spagna..... GASOL!!!!! Chiude la partita con il punto numero 40!!!!!!!!

0'15'' - Il primo è sul ferro!!!! Sbaglia il secondo!!! Il terzo lo sbaglia sperando nel rimbalzo offensivo ma la palla è spagnola!!!!

0'15'' - Fallo di Claver sul tentativo di tripla di Batum!!!!

0'18'' - GASOOOOOL!!!!!! 38 punti per lui ancora con una schiacciata!! Adesso è +3 Spagna!! 78-75!

0'50'' - Llull fa partire il contropiede, Gasol a rimorchio va a schiacciare!!! +1 Spagna!!!

1'14'' - Gasol ai liberi: 2/2!! 34 punti e 10 rimbalzi!!

1'14'' - Quinto fallo di Gobert su Gasol, finisce qui la sua gara!

1'27'' - Diaw mette solo il secondo!! 75-72!!

1'27'' - Quattro tentativi sotto canestro per la Spagna... tutti sul ferro! Fallo di Gasol su Diaw!

2'05'' - La Francia a rimbalzo in difesa, da De Colo a Gobert... shiacciata super!!!! +2!!

2'36'' - Batum in lunetta... dentro il primo.. il secondo anche!! Parità a 72!!

2'51'' - Fernandez va in lunetta dall'altro lato e mette i due liberi!!

3'08'' - Parker ai liberi... 0/2!!

3'20'' - Llull spezza la difesa francese e fa 70-70!!

3'44'' - PARKER!!!! In sospensione va a canestro!!! Decimo punto per lui!

4'15'' - Spettacolare palla di Parker per Diaw!!! San Antonio Spurs made in France!!

4'45'' - Rodriguez!!! E' suo il primo canestro!!

OT - 5'00'' - Inizia l'overtime!!

0'00'' - 66-66!!!!!! OVERTIME!!!! Partita incredibile!!!

0'03'' - Gasol a canestro... stoppata di Gobert!!!!!!

0'14'' - BATUM!!!!!!!! Dalla rimessa di Parker si libera Batum... tripla!!!!! Che finale di partita!!

0'16'' - RODRIGUEZ!!!!!! Finta di Rodriguez, la difesa francese si apre e 'El Chacho' va a canestro!!! +3 a 16'' dalla fine! Timeout!

0'46'' - Fallo in attacco di De Colo!!! La Spagna ha la palla per chiudere la gara!!

1'50'' - Ancora Gasol!!!! Impressionante!!! Fa tutto da solo!

2'09'' - Liberi di Batum: 2/2!

2'31'' - PAU G-A-S-O-L!!! Gancio pazzesco e 30 punti personali!!! Sorpasso Spagna!! Due minuti e mezzo da vivere con il batticuore!

3'08'' - Un alieno!!!!! GASOL!!!!!! Riceve da Rodriguez, tre passi e va a schiacciare!!!! Trema tutta Lille alla schiacciata di Gasol! Parziale di 8-0 e 61-60 per la Francia!

4'00'' - Liberi! Stavolta tocca a Rodriguez: 2/2!! La Spagna è a -3!!

4'39'' - Francia carica di falli. Gasol va ancora in lunetta. I suoi viaggi sono sempre più frequenti: altri due punti!

5'40'' - Movimento spettacolare di Gasol. fallo di Gobert e liberi: 2/2! 24 dei 54 punti spagnoli portano la firma di Pau Gasol!!

6'45'' - DE COLO!!!! Tripla del +9!!! Che partita De Colo!

8'03'' - Sale in cattedra Rodriguez! Palla schiacciata a terra per Mirotic che non sbaglia! Contropiede perfetto della Spagna

8'45'' - De Colo!! Punto numero 11 e di nuovo +8 Francia!

9'36'' - 'El Chacho' Rodriguez!!! Canestro stupendo in sospensione! -6 Spagna in avvio di quarto!

0'00'' - Finisce il terzo quarto!

0'01'' - Lauvergne-De Colo- Lauvergne... canestro!! Undici punti per Lauvergne e Francia che chiude il terzo quarto avanti di 8!

0'22'' - Ancora Gasol ai liberi e ancora 2/2!

0'50'' - Gasol!!! Dalla lunetta fa 2/2 ed è già a quota 20 punti personali!

1'08'' - Gelabale!!!! Altra tripla francese!! Di nuovo vantaggio a doppia cifra: 54-44!

1'32'' - Claver due volte a rimbalzo offensivo, al terzo tentativo fa canestro!

2'10'' - Ancora Gasol ai liberi: 2/2!

2'15'' - LAUVERGNE!!!!! Tripla mostruosa in faccia a Claver, palla al tabellone e dentro per il +11!!!

2'58'' - Lauvergne riceve da Gelabale... canestro!! La Francia vola!

3'18'' - Gobert commette fallo su Gasol: il primo è corto, il secondo va dentro!

3'43'' - Gobert va ai liberi, la Spagna protesta. Gobert fa 2/2! La Francia scappa nel punteggio: 46-39!

4'23'' - PARKER!!!!! Contropiede francese, da Diaw a Parker, Tony non ci pensa due volte, tripla e +5!!!

4'52'' - Batum recupera palla dopo un passaggio sbagliato di Gasol, palla per De Colo... canestro!!!

6'19'' - LLULL!!!! Gasol a rimbalzo in difesa, poi fa tutto Sergio Llull! Pareggio a 39!

6'43'' - Gasol!!! Quando la Spagna è difficoltà ci pensa Pau! 15 punti per lui!

7'08'' - Va Batum dalla lunetta: 2/2!

7'23'' - Dopo 23 minuti la Francia trova i primi liberi della partita con Parker: il primo è dentro, il secondo sul ferro. 37-35!

7'48'' - MIROTIC!!!!! Rimessa di Ribas per Mirotic da tre... BUM!!

9'22'' - BATUM!!! Tripla!!! Parker trova Batum solo, la Francia parte forte!

3Q - 10'00'' Inizia il terzo quarto!!

Le difese hanno dominato in questo primo tempo. Gobert da un lato e Gasol dall'altro l'hanno fatta da padroni sotto canestro. La Francia sembra avere qualcosa in più degli avversari, soprattutto grazie ad un ottimo De Colo nel primo quarto. Nel finale del secondo quarto si è sbloccato anche Parker con quattro punti di fila. La Spagna sembra ancora troppo Gasol-dipendente, con il solo Rodriguez ad aiutarlo nel tabellino. A breve altri 20 minuti tutti da vivere!!

0'00'' - Finisce il primo tempo!! Spettacolo a Lille!!! 33-32 per la Francia

0'46'' - Rimessa veloce della Francia: Diaw per Gobert... La Francia torna avanti!!

2'01'' - Tripla di Rodriguez!!!! In 20 secondi Rodriguez fa 5 punti e la Spagna è a +1!! 32-31!!!

2'21'' - Fallo di Batum su Fernandez: 2/2 per Rudy Fernandez!

2'59'' - GASOL!!!! 13 punti per Pau Gasol!! Appoggia a canestro, la Spagna è viva

3'20'' - Parker!! S'inventa un canestro in arretramento per il +6 Francia!!

3'42'' - Mirotic perfetto in penetrazione, gancio per andare a canestro... ma Gobert stoppa tutto!!! Difesa fantastica di Gobert!

4'36'' - TONY PARKER!!! Primi due punti per il fenomeno degli Spurs!

4'54'' - Assist geniale di Mirotic che taglia tutta la difesa francese e manda Rodriguez a canestro! 25-27!

5'34'' - Gasol dalla lunetta fa 1/2, la Spagna insegue di nuovo!

6'10'' GELABALE!!! Un secondo allo scadere dei 24'', si gira e piazza una tripla incredibile!!

7'00'' - Lauvergne comanda sotto canestro ed è +2!

7'37'' - LLULL!!!!! Tripla e pareggio a quota 22!! Partita emozionante!

7'53'' - Gelabale!! Infallibile dalla media distanza!!

8'38'' - Reyes dalla lunetta!! 2/2

9'27'' - Lauvergne si iscrive alla partita! Primi due punti per lui

2Q 10'00'' - Inizia il secondo quarto!

0'00'' - Finisce il primo quarto! Francia avanti 20-17!

0'02'' - Rodriguez!!!! Tripla del 'Chacho' e la Spagna resta agganciata nel punteggio!!!

0'24'' - Fournier da tre!!! Lasciare un centimetro libero a Parker è una condanna, palla a Fournier e bomba per 20-14!

0'41'' - Gasol ai liberi: 2/2!! 10 punti per Pau in 9 minuti!!! Gigantesco!

1'22'' - Rodriguez per Gasol che schiaccia per il -3 iberico!!

2'08'' - Rodriguez favoloso in penetrazione!!! La Spagna torna a -5!

2'22'' - Gelabale!!! Tiro in equilibrio precario... solo retina!!

2'45'' - Gasol!! La soluzione vincente è sempre nelle sue mani!!

3'00'' - La difesa della Francia è mostruosa!! La Spagna non trova le triple e latita in attacco

4'14'' - Gobert ruba palla, Batum in campo aperto per la schiacciata del +7!!! 13-6!!

4'46'' - DE COLO!!! Grande avvio del francese che mette la tripla del +5!! Sette punti già per lui!

5'08'' - Ribas tenta dalla media distanza, palla sul ferro ma Gasol è pronto per il tap-in!!

5'37'' - Quinto di rimbalzo di Gobert!!! Palla per Diaw... 8-4!

6'18'' - La Spagna distratta in difesa, ancora un rimbalzo offensivo per Gobert, De Colo dà il primo vantaggio alla Francia!

7'08'' - Nando De Colo!! Pareggio a quota 4!

8'06'' - MIROTIC!!!! Straordinario scambio tra Mirotic e Gasol, gancio del 4-2!

9'09'' - Risponde la Francia! Gobert facile sotto canestro!! La Spagna se lo perde dopo la tripla di Batum. 2-2!

9'31'' - Perfetto attacco spagnolo! Palla girata con pazienza, tiro da tre di Mirotic, ferro e rimbalzo di Fernandez, Gasol una sentenza!!

1Q 10'00'' - Inizia la gara!! 40 minuti per sapere chi sarà la prima finalista!

La Spagna di Scariolo schiera Ribas, Llull, Gasol, Mirotic e Fernandez

Quintetto francese con De Colo, Parker, Batum, Diaw e Gobert

20.56 Inni nazionali!! Ci siamo!!

20.45 - Tutto esaurito al Pierre-Maurot di Lille! Tra 15 minuti Spagna e Francia saranno sul parquet per giocarsi l'accesso alla finale dell'Europeo

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale della sfida tra Spagna e Francia che vale l'accesso alla finalissima dell'EuroBasket 2015. Da Livio Spanti e dalla redazione Basket di Vavel l'augurio di una buona serata in nostra compagnia.

Ci sarebbero almeno cento motivi per non perdersi la prima semifinale di questo EuroBasket 2015 ma ne basta uno: la partita è Spagna - Francia. Spagna-Francia significa (in ordine sparso): Gasol contro Parker; la voglia spagnola di vendicare la sconfitta dell'ultima finale europea -persa in casa contro i cugini-; non c'è miglior occasione che vendicarsi in casa del nemico; il nemico è lo stesso che ha fischiato la Spagna nelle ultime due uscite e che puntualmente ha dovuto concedere la standing ovation a Pau Gasol; la Francia vuole confermarsi sul tetto d'Europa; Spagna-Francia non sarà mai una partita come le altre.

La Spagna ha vissuto un Europeo complicato. Tante assenze ai nastri di partenza, sconfitta all'esordio contro la Serbia, la sconfitta contro l'Italia e quel libero di Schroder sul ferro che ha regalato una qualificazione col brivido agli uomini di Scariolo. Poi il gioco si fa duro e un 35enne catalano decide che è giunta l'ora di fare sul serio. Gasol arriva in Francia e spazza via la Polonia con 30 punti, tirando 6/7 da tre. Esce con un ginocchio malconcio, passano due giorni e c'è la Grecia. Pau da tre tira solo due volte ma i suoi 27 punti portano la Spagna in semifinale. Due partite per trasformare i fischi del pubblico di Lille in standing ovation

La Francia conosce solo vittorie fino a questo momento della competizione. Ha dominato il Gruppo A e nella fase ad eliminazione diretta si è imposta sulla Turchia prima, e sulla Lettonia poi. La chiave dei francesi sta nella difesa, la migliore dell'Europeo, nonostante l'assenza di quello che ogni probabilità è il suo miglior difensore, Noah. Contro i turchi appena otto i punti concessi nel secondo quarto e contro la Lettonia addirittura sette nel terzo quarto. Numeri che consentono alla Francia di lasciare campo libero in avanti alla fantasia di Tony Parker, miglior realizzatore dei suoi. La leggenda degli Spurs è ancora il trascinatore della Francia e oggi non potevamo chiedere niente di meglio al basket che una sfida contro Pau Gasol.

Le parole della vigilia

Sergio Scariolo, richiamato alla guida della Spagna proprio dopo quello scivolone, avverte: “Non sarà un duello tra Pau Gasol e la Francia, o tra Tony Parker e la Spagna. Purtroppo la situazione di Rudy Fernandez resta un'incognita, ma nel corso del torneo siamo cresciuti parecchio a livello di concentrazione. Giocare di fronte a questo pubblico, anche se da avversari, sarà una grande motivazione per noi” . Parker, quasi a temere la furia degli spagnoli, mette le mani avanti: “Non odio gli spagnoli, anzi non ho nessun sentimento negativo nei loro confronti

I roster delle squadre

Spagna

I convocati della nazionale spagnola, che si sono radunati per prepararsi in vista dell 'Europeo si sono posti un unico obiettivo: tornare a vincere. Si, perchè la nazionale spagnola che negli ultimi dieci anni ci ha abituato a brillare, viene da un paio di appuntamenti falliti, ultimo dei quali l'eliminazione dal mondiale casalingo dello scorso settembre dove le furie rosse erano considerati da tutti più forti anche del Team Usa, poi vincitore della competizione. L'eliminazione avvenuta per mano della Francia ai quarti di finale brucia ancora; gli stessi transalpini che l'anno prima, in occasione degli europei in Slovenia del 2013, avevano eliminato gli spagnoli nella semifinale decisa solo all'overtime per poi andare a conquistare il loro primo titolo continentale. Riuscirà Gasol a riportare le furie sul tetto d'Europa?

Sergio Llull (’87, 191, P/G, Real Madrid)

Sergio Rodriguez (’86, 191, P, Real Madrid)

Guillem Vives (’93, 192, P, Valencia)

Pau Ribas (’87, 190, P/G, Barcellona)

Rudy Fernandez (’85, 197, G/A, Real Madrid)

Fernando San Emeterio (’84, 199, G/A, Laboral Kutxa)

Victor Claver (’88, 207, A, Valencia)

Felipe Reyes (’80, 204, A/C, Real Madrid)

Nikola Mirotic (’91, 208, A, Chicago Bulls – NBA)

Pablo Aguilar (’89, 203, A, Valencia)

Pau Gasol (’80, 215, A/C, Chicago Bulls – NBA)

Willy Hernangomez (’94, 209, C, Siviglia)



All: Sergio Scariolo

Ass: Angel Luis Sanchez-Canete Calvo, Jaume Ponsarnau, Jesus Vidorreta

Francia



Leo Westermann - Playmaker - Limoges CSP

Tony Parker - Playmaker - San Antonio Spurs

Evan Fournier - Guardia - Orlando Magic

Nando De Colò - Guardia - CSKA Mosca

Nicolas Batum - Guardia - Ala Charlotte Hornets

Charles Kahudi - Ala - Asvel Villeurbanne

Mickael Gelabale - Ala - Le Mans

Joffrey Lauvergne - Ala Centro - Denver Nuggets

Florent Pietrus - Ala Centro - SLUC Nancy

Boris Diaw - Ala Centro - San Antonio Spurs

Rudy Gobert - Centro - Utah Jazz

Mouhammadou Jaiteh - Centro - JSF Nanterre

Precedenti

Negli ultimi quattro anni è sempre stata teatro di grandi battaglie, sempre decisive al fine di decretare il destino della competizione. Eurobasket 2011, in occasione della finalissima di Kaunas, dove la nazionale di Sergio Scariolo e di un Juan Carlos Navarro in formato Mvp ebbe la meglio su una Francia che annoverava in quel torneo la presenza di Joakim Noah. L'anno successivo, alle olimpiadi di Londra, la sfida si è ripetuta in un quarto di finale infuocatissimo, con le furie rosse che hanno avuto la meglio solo nei minuti finali (66-59 il finale).

Ad Eurobasket 2013 si è assistiti ad una partita epica, one for the ages(per le generazioni future) come si dice in America: in occasione della semifinale, al termine di una partita equilibratissima, risolta da un overtime con la squadra francese che è riuscita ad invertire il ruolino di marcia negativo contro gli iberici, vittoria che ha proiettato Parker e compagni verso il primo titolo a livello continentale.L'ultimo scontro è avvenuto lo scorso anno, in occasione del mondiale spagnolo, quando nei quarti di finale i transalpini hanno eliminato i padroni di casa, s