Risultato Serbia - Lituania Basket, semifinale EuroBasket 2015 (64-67): la finale sarà Spagna-Lituania!

Finale per il primo e secondo posto del tutto inedita alla vigilia delle semifinali: saranno Spagna e Lituania a giocarsi l'oro, mentre Francia e Serbia restano al palo e si giocheranno il bronzo.

FESTEGGIA LA LITUANIA A CENTROCAMPO, TEODOSIC VA VIA DIRETTAMENTE SENZA SALUTARE! LA LITUANIA VOLA A RIO! LA SERBIA ANDRA' AL PREOLIMPICO ASSIEME ALL'ITALIA, ALLA REPUBBLICA CECA, ALLA FRANCIA E ALLA GRECIA!

INCREDIBILE, PAZZESCO, CLAMOROSO UPSET A LILLE! LA LITUANIA, DOPO AVER BATTUTO IN OVERTIME L'ITALIA, BATTE ANCHE LA SERBIA, E VOLA IN FINALE CONTRO LA SPAGNA!!!

TEODOSIC RECUPERA IL RIMBALZO MA PERDE PALLA!!! PERDE PALLA!!!! LA LITUANIA E' IN FINALE!!!! LA LITUANIA COMPIE IL SECONDO MIRACOLO DI SEGUITO!!!! PAZZESCO! PZZESCO!!!!

5' SBAGLIA BOGDANOVIC!!! SBAGLIA DA SOTTO! FALLO SU KALNIETIS!!!! 1/2 PER KALNIETIS!!!

12" Milosavljevic commette fallo sulla rimessa ai danni di Seibutis: altri due liberi. 1/2: nuovo +2 per la Lituania!

Il play del Cska si palleggia prima sul piede, poi tira completamente fuori equilibrio e realizza da 7 metri, regalando una possibilità alla Serbia di restare ancora agganciata alla gara!

14" 64-65 TEODOSICCCCC!!! DA CASA SUAAAAA!!!! -1 SERBIAAA!!! TIME OUT KAZLAUSKAS! CLAMOROSO!!!!!

24" 61-65 Seibutis attacca Raduljca dal palleggio: due liberi per il play lituano. 2/2: +4 per la Lituania!

50" Ancora palla a Seibutis che sbaglia da sotto in penetrazione. Bjelica penetra a centro area ma va corto: rimbalzo Lituania!

1'20" 61-63 Ancora Seibutis forza da tre punti e sbaglia sulla sirena. Raduljca apre per Teodosic che subisce fallo da Kalnietis. Altro 2/2 per il play del Cska: -2 Serbia!

1'50" Arresto e tiro forzato e sbagliato da Seibutis. Bogdanovic da tre: solo ferro!

2'20" Al ferro Bjelica: subisce fallo di Maciulis (4), ma non segna. 2/2: nuovo -4 serbo.

2'30" 57-63 Errore di Erceg da sotto, Maciulis vola in contropiede e viene stoppato da Bogdanovic: fallo assurdo chiamato dagli arbitri! ASSURDO! 2/2 per l'ala del Real!

SEIBUTISSS!!! ATTACA ANCORA DAL PALLEGGIO TEODOSIC!!! ALTRI DUE! SEMPRE +4!

3' 57-59 KALINIC! DA SOTTO SOLISSIMO!

55-59 KUZMINSKAS! DA DOVE ESCE IL BIONDO! DAL NULLA, DOPO CHE MARKOVIC AVEVA QUASI RECUPERATO LA SFERA!

55-57 2/2 per Teodosic: -2 Serbia, 10 per Milos.

4'10" Ancora Kalnietis sbaglia forzando un passaggio a centro area, Teodosic approfitta del bonus ed andrà in lunetta.

Persa di Nedovic, s'imbufalisce Djordjevic. Kalnietis attacca Nedovic dal palleggio: rimessa Lituania.

CHE STOPPATA DI MARKOVIC!!! STOPPATONE A JANKUNAS!!! RIMESSA LITUANIA CON 9 SECONDI!

5'20" Fallo in attacco di Bjelica dal palleggio. Quarto per l'ala che giocherà a Minnesota l'anno prossimo. Dentro Kalinic al suo posto.

53-57 Si torna in campo, Kalnietis da tre: TRIIIIPLAAAA!!! CLAMOROSA TRIPLA!!!

5'40" Maciulis in post contro Bjelica, fallo di Nedovic in aiuto. Primo di squadra. Time out Kazlauskas.

53-54 Altri due liberi per Erceg, che stavolta fa 2/2 e porta la Serbia a -1.

6' Kuzminsas da solo nell'angolo trovato da Kalnietis: solo ferro. Valanciunas commette un fallo ingenuo, il quarto, a rimbalzo.

6'23" 51-54 Teodosic per Erceg: finta sul tiro, ci casca Valanciunas che commette fallo sulla penetrazione. Due liberi. Lituania già in bonus: Erceg fa 1/2, per il nuovo -3.

Gran difesa stavolta di Teodosic: perde ancora un'altra palla la Lituania!

7' BJELICAAAA!!! DA TRE!!!! ALL'IMPROVVISO, DA FERMO!! BAAANG!!! -4! 50-54!

7'15" Seibutis al ferro per il nuovo +7!

7'32" 47-52 NEDOVIC!!! LA GIOCATA DEL CAMPIONE!!!! SEGNA IN PENETRAZIONE, SUBISCE IL FALLO E VA IN LUNETTA! Converte il gioco da tre: -5!

Altra persa: stavolta esagera Valanciunas in post e scarica per nessuno.

8' Perde palla Kalnietis, Bjelica sbaglia da tre, Jankunas a rimbalzo.

8'40" 8'40" Ottimo attacco serbo in uscita dal time out: palla dentro per Raduljca che subisce fallo e va in lunetta. Erceg sostituisce il centro per i liberi: 1/2 per lui, +8 Serbia.

8'50" KALNIETIS!!!! BANNGGGG!!! PALLEGGIO ARRESTO E TIRO! NUOVO +9! PARZIALE DI 12-0, TIME OUT DJORDJEVIC!

9'15" Buon attacco della Serbia, che porta Bogdanovic a subire fallo. Rimessa serba. Raduljca in post basso su Kavaliauskas: doppio ferro.

43-50 SEIBUTIS!!!! FA +7 LA GUARDIA DELLA LITUANIA!

4! SI PARTE! INIZIA L'ULTIMO QUARTO!

Clamoroso terzo quarto, in negativo, della Serbia in attacco, che segna 9 punti e fa 4/24 da tre! Servirà ben altro in questi ultimi 10 minuti per portare a casa la finale per la squadra di Djordjevic. Lituania ad un quarto da un sogno.

SUONA LA SIRENA!!!! MARKOVIC SPARA DA 8 METRI MA TROVA SOLO IL FERRO! 10 MINUTI AL TERMINE! 43-48 LITUANIA!

Bogdanovic sbaglia il piazzato da tre, costruito benissimoda Markovic: solo ferro. Kuzminskas sfrutta il mis-match con Teodosic e fa 10 personali. +5

52" Simonovic attacca il post basso Maciulis: fallo e due liberi per l'ex Milano. 2/2 per Jonas, +3 Lituania.

CHE DIFESA DI KALNIETIS SU TEODOSIC: LO STOPPA, INTENSITA' SELVAGGIA!

1'40" Buona difesa di Teodosic su Seibutis, l'aiuto lo stoppa, ma la palla è dei baltici. Seibutis da tre sull'extra pass di Kuzminskas: ferro!

2' Bogdanovic sbaglia da tre, Simonovic trova il rimbalzo, apre per Markovic da tre: solo ferro!

43-44 Nedovic spara da casa sua, non trovando nemmeno il ferro. Sale la pressione difensiva della Serbia, ma Kalnietis è fenomenale: schiaccia per Valanciunas che affonda la bimane!

43-42 Erceg spreca in post, Kuzminskas chiude con la schiacciata il contropiede di Maciulis!

3'20" Ancora un errore da tre di Milaknis, Kuzminskas trova il rimbalzo ma non il canestro, Nedovic fa carambolare la palla su Valanciunas: palla balcanica!

3'35" Si va in post da Valanciunas, fallo di Kuzmic, rimessa Lituania.

43-40 RECUPERA NEDOVIC! SEGNA MARKOVIC! LA PRESSIONE DELLA SERBIA!

4' 41-40 Fallo di Maciulis sul blocco di Raduljca: due liberi per il lungo. 2/2, Serbia avanti!

Gran difesa di Raduljca su Valanciunas che si incaponisce su Erceg e perde palla! Parziale nel quarto di 5-5 in 4': tensione?

4'30" Fallo in attacco di Raduljca! Infrazione di tre secondi in area! Palla Lituania!

5' 39-40 Milaknis solo ferro da tre, Nedovic sbaglia in contropiede, ma la Lituania non ne approfitta ancora, con Kalnietis che prova un passaggio dietro la schiena: pazzo! Palla persa! Time out Kazlauskas!

BOGDANOVIC!!! LA SENTE, LA METTE!!! TRIPLAAA!!! -1 SERBIA!

5'25" Bogdanovic sbaglia ancora da tre, Seibutis commette fallo a rimbalzo su Nedovic. Rimessa Serbia.

5'30" Kuzminskas forza da tre punti centrale, Valanciunas commette fallo su Erceg.

5'50" 36-40 BOGDANOVIC! LA RISOLVE IN PENETRAZIONE! -4!

6' Nedovic sbaglia ancora da tre (4' senza segnare per la Serbia). Kalnietis attacca centralmente ma perde equilibrio e possesso. Che errori per la Lituania, che poteva azzannare il match.

Maciulis si accontenta del tiro da tre da fermo, Kuzminskas conquista il rimbalzo in attacco, ma commette infrazione di passi nel controllare la sfera.

7' Non trova il fondo del secchiello la Serbia: Teodosic trova il ferro da tre.

Sbaglia anche Bjelica in penetrazione, ma Kalnietis perde la maniglia in palleggio.

7'50" KUZMINSKAS!!! VA VIA IN VIRATA A BJELICA, SEGNA SUBISCE IL FALLO E VA IN LUNETTA PER COMPLETARE IL GIOCO DA TRE PUNTI! REALIZZA: 34-40! 5-0 LITUANIA!

8'20" Pick and roll centrale tra Markovic che serve Erceg: aperto da tre, solo ferro!

VALANCIUNAS! STOPPA TEODOSIC CHE SI ACCONTENTA E VIENE RESPINTO! IL CENTRO DEI RAPTORS VIENE PESCATO SOTTO CANESTRO E FA +3!

9' Altro errore, stavolta di Markovic in penetrazione! Sbaglia anche Kalnietis, con Teodosic che attacca in transizione e Kuzminskas che spende il secondo fallo di squadra nel quarto

9'20" Sbaglia Simonovic da due, Bjelica tiene vivo il possesso. Altro errore da tre di Teodosic: Jankunas si allaccia ad Erceg, palla Serbia.

3Q SI PARTE! PALLA SERBIA!

Tutto pronto per tornare in campo. Djordjevic scuote i suoi!

Squadre in campo per il riscaldamento prima dell'inizio della ripresa. Servirà ben altra Serbia per avere la meglio dei lituani di questa sera. La squadra di Djordjevic non ha quasi mai trovato il giusto ritmo in attacco, fatta eccezione per un paio di occasioni dove il penetra e scarica ha creato qualche tiro aperto. Tanta difficoltà nei primi 15' di gioco, dove i cambi e l'aggressività sul pick and roll della Lituania aveva aperto lo spazio per il break.

Si salva negli ultimi tre minuti di primo tempo la Serbia di Djordjevic, che era crollata anche a -13. Una giocata da 5 punti scuote i serbi, che alzano l'intensità difensiva e cuciono completamente lo strappo, portandosi a -1 sulla sirena di metà partita. Brutta Serbia, bella Lituania, in attacco come in difesa per 17 minuti. Era inevitabile il calo fisico e mentale degli uomini di Kazlauskas negli ultimi minuti, che non permettono ai baltici di tenere il vantaggio attorno alla doppia cifra.

9 punti più 3 assist per Teodosic, 11 punti e 3 stoppate per Valanciunas, 6 punti ed altrettanti assisti per Kalnietis.

SULLA SIRENA! BOGDANOVIC!!!! -1 SERBIA!!! PAZZESCO RITORNO SERBO! PARZIALE DI 9-0 E SQUADRA DI NUOVO IN PARTITA! 34-35!

13" GRANDE DIFESA SERBIA! KALNIETIS ALLO SCADERE DEI 24, AIR BALL! ULTIMO TIRO PER LA SQUADRA DI DJORDJEVIC!

40" 32-35 Fallo di Jankunas su Teodosic: due liberi per play del Cska. 2/2 per il regista di Djordjevic, 9 personali. Nuovo -3: 7-0 serbo.

Black out totale adesso in attacco della Lituania: ottava persa! Seibutis non trova il passaggio di ritorno di Maciulis. Altro attacco Serbia.

1' Altro errore, stavolta in arresto e tiro di Kalnietis. Erceg solo da tre: solo ferro! Markovic tiene vivo l'attacco e la Serbia ha altri 24" da giocare: Bogdanovic spara forzando da tre, air ball!

2' 30-35 2/2 del lungo serbo, la squadra di Djordjevic in un'azione piazza un 5-0 fondamentale!

28-35 Errore di Seibutis da sotto in penetrazione, rimbalzo Raduljca. Bogdanovic attacca in penetrazione, scarica per Markovic: tripla! -7 Serbia! Fallo di Kavaliauskas a rimbalzo su Raduljca: di mestiere. Due liberi!

2'45" La Serbia va ancora da Raduljca in post contro Valanciunas, ma il lungo dei Raptors è enciclopedico e non gli permette di tirare in maniera pulita. Altra palla Lituania.

3' 25-35 1/2 di Valanciunas in lunetta che scrive 11 e 2 rimbalzi.

KALNIETISS!!! COSA FA!!!! COSA FA!!! RECUPERA MARKOVIC CHE VA IN CONTROPIEDE AD APPOGGIARE AL FERRO STOPPANDOLO!!!!

25-34 Ancora Raduljca! Si affidano molto al loro lungo i serbi. Assist di Teodosic, due per il centro.

23-34 Due di Jankunas dalla rimessa, la Serbia non c'è! Non c'è! Mentalmente sono ancora fuori partita, non hanno mai preso due punti così!

23-32 2/2 per Raduljca ai liberi, che riporta la Serbia a -9

21-32 KUZMINSKAS! PAUROSO! CON LA ROVESCIATA IN PENETRAZIONE!! ANCORA +11!

21-30 Zona Serbia. Kalnietis ancora per Valanciunas: come si intendono, altri due facilissimi al ferro.

21-28 Teodosic! Prende il centro dell'area e realizza. Mini reazione Serbia: 4-0

6' Forza stavolta Kuzminskas da tre, Teodosic prende bene il centro, scarico per Bjelica, scarico per Markovic aperto da tre: solo ferro.

6'45" 19-28 Raduljca sull'assist di Bjelica in penetrazione: scarico e due facili! -9

7' 17-28 Sbaglia Kuzminsas aperto da tre, Kavaliauskas tiene vivo l'attacco, ancora il biondo Kuzminskas si appoggia al vetro e segna il +11!!! 6-0 di parziale! Time out ancora Djordjevic.

7'40" Incredibile difesa della Lituania: Seibutis nega la penetrazione a Markovic. Non riescono mai a batterli, individualmente come quando entrano negli schemi.

8'15" Altra forzatura, stavolta di Teodosic. Seibutis ancora: da due in arresto e tiro! Dono perfetti, semplici, lucidi, esemplari. +9, massimo vantaggio!

8'30" 17-24 Bogdanovic forza da casa sua, trovando solo il ferro. Seibutis con un semplice back door, due facili! +7!

9'00" Errori da una parte e dall'altra, Erceg forza da tre, Kavaliauskas in post basso. Si torna in attacco per la Serbia.

2Q INIZIA IL SECONDO QUARTO! MILAKNIS DA TRE, SOLO FERRO!

Difesa asfissiante quella della Lituania che non concede ritmo ai serbi. Kalnietis inventa, Valanciunas rifinisce sotto canestro e ai liberi per l'allungo lituano.

SUONA LA SIRENA! BJELICA NON TROVA LA MANIGLIA E NON RIESCE A TIRARE COME VORREBBE SBAGLIANDO DA TRE! FINISCE IL PRIMO QUARTO, DOMINATO DA VALANCIUNAS E DALLA LITUANIA! 17-22!

35" KALNIETIS! ARRESTO E TIRO! SOLO RETE! ANCORA +6!

50" 16-20 Bjelica per Nedovic: due facilissimi per l'ex Warriors.

1'15" 14-20 Valanciunas in lunetta dopo aver subito fallo da Raduljca stesso: 2/2, 8 personali per il lungo dei Raptors.

ANCORA VALANCIUNAS DOMINA SOTTO CANESTRO CONTRO RADULJCA, LO STOPPA DUE VOLTE!

14-18 Si perdono Bogdanovic da sotto i lituani, Raduljca forza la palla persa di Valanciunas. Di nuovo palla Serbia.

12-18 Ancora Bjelica da due, ma Kalnietis è pauroso: vola a schiacciare e risponde al tentativo di rimonta firmato da Nemanja.

2'55" RIPONDE VALANCIUNAS CHE SCHIACCIA SULLA SERBIA! GRANDE ASSIST DI KALNIETIS!

3'15" BJELICAAAA!!! TRIIIPLAAAA! TORNA IN RITMO L'ATTACCO SERBO! -4!

3'45" Moltissimi errori della Serbia! Stavolta troppo frettolosa la scelta di Markovic che forza da tre non trvando nemmeno il ferro.

Ancora un errore, stavolta di Bogdanovic da tre. Valanciunas al tabellone, errato. Palla Serbia.

7-14 MILAKNISSS!!! TRIIIPLAAA!! DA CASA SUA!!!! 10-0 DI PARZIALE! ALLUNGO LITUANIA, PRIMO TIME OUT SERBIA!

5' Sbaglia andando corto Milaknis da tre. Torna in attacco la Serbia, con Raduljca che forza in post contro Valanciunas, ma il lungo di Djordjevic trova solo il ferro.

Prima girandola di campi per Djordjevic: dentro Nedovic e Raduljca. Kazlauskas manda in campo Milaknis. Persa di Teodosic, che intendeva servire Raduljca in taglio.

5'50" 7-11 Ottimo gioco alto-basso per Valanciunas che subisce fallo da Bjelica e converte i due liberi portando i lituani a +4

6' 7-9 Attacca Kalinic dal palleggio la difesa di Maciulis: l'ex milanese abbassa le mani e commette fallo sulla guardia serba. Due liberi: 0/2.

6'20" Passi di Jankunas in post basso. Palla persa della Lituania.

7' 7-9 Lungo il tiro da tre di Bjelica, rimbalzo per l'onnipotente Maciulis. Lo stesso ex Milano attacca in palleggio sbagliando appoggiando al vetro, Valanciunas punisce con il tap-in.

MACIULIS!!! SPALLE A CANESTRO SFRUTTA IL CORPO PER METTERE A SEGNO IL GIOCO DA TRE PUNTI! REALIZZA IL LIBERO, RISPONDE AI 5 DI TEODOSIC: 7-7

7'35" Si chiude bene la difesa della Serbia, dalla parte opposta strada aperta per Markovic che arriva fino in fondo per il +3.

5-4 TEODOSIC! Risponde alla penetrazione di Kalnietis: 5 per il play del Cska.

Gran difesa di Valanciunas: stoppa il back door di Teodosic sulla linea di fondo.

3-2 Risponde subito la Lituania con il solito Maciulis!

3-0 Si parte discretamente: arresto e tiro da pick and roll di Teodosic. SOLO RETE! TRIIIPLA!!!

21.00 SI PARTE! PALLA A DUE TRA KUZMIC E VALANCIUNAS! PALLA SERBIA! INIZIATA LA SECONDA SEMIFINALE!

Lituania: Kazlauskas conferma Kalnietis, Seibutis, Maciulis, Jankunas e Valanciunas. Classico quintetto. Risponde Sasha Djordjevic dalla parte opposta: Teodosic, Markovic, Kalinic, Bjelica, Kuzmic.

20.55 CI SIAMO! ATMOSFERA DA BRIVIDI AL PIERRE MOUROY AL TERMINE DEGLI INNI! E' LO SPARTA CONTRO ATENE DEL BASKET MODERNO, UNA RIVALITA' STORICA PER LA PALLA A SPICCHI DEL BASKET CONTINENTALE! SIAMO PRONTI! SI PARTE CON I QUINTETTI!

20.52 Tempo di presentazioni: si parte con la Lituania, per poi passare alla Serbia.

20.50 Uno dei motivi per cui vedere questa gara, tanto attesa alla vigilia, sarà la sfida nella sfida tra l'esordiente Djordjevic e il veterano Kazlauskas. Ma dove si erano già incontrati? Scoprilo con il nostro approfondimento cliccando qui.

20.45 Un quarto d'ora al match di Lille. Ultime fasi di riscaldamento, prima delle presentazioni ufficiali e degli inni nazionali.

20.40 Nel frattempo, l'unica gara che si giocava nel pomeriggio a Lilla, valevole per l'ultimo posto, il settimo, per il preolimpico, ha visto la Repubblica Ceca superare agevolmente la Lettonia di Blums per 97-70. Saranno quindi Francia, Grecia, Italia, Repubblica Ceca e la perdente della sfida di stasera le cinque partecipanti europee ai tre tornei di qualificazione per le Olimpiadi.

20.35 Questa, invece, la top 5 delle migliori giocate dell'undicesima giornata dell'Europeo di Basket, che ha visto in campo Lettonia-Grecia, Italia-Repubblica Ceca e Francia-Spagna.

20.30 A mezz'ora dalla palla a due, mentre le squadre sono in campo per il riscaldamento, diamo un'occhiata alla prestazione di Pau Gasol di ieri, che ha regalato, oltre ai 40 punti personali, anche la possibilità alla Spagna di giocarsi il primato europeo.

20.25 Per quanto riguarda invece le classifiche di rendimento, i lituani di Kazlauskas non sono ai vertici di queste ultime, ma riescono incredibilmente ad essere cinici nei momenti chiave delle gare: ottavi per punti segnati (77), quinti per rimbalzi catturani (37.4), settimi per assist (19.6) e sesti per punti concessi (71.7).

20.20 Dall'altra parte, oltre alla sapiente regia di Mantas Kalnietis, l'attacco lituano si basa su due capisaldi ben precisi: Jonas Valanciunas, quinto marcatore del torneo con 17.2 a sera, mentre Jonas Maciulis è senza alcun dubbio il secondo violino con 15.3 ed una percentuale da tre che raramente ha avuto in carriera (13/21, per il 61.9%).

20.15 Da una parte la Serbia di Milos Teodosic, prima squadra in assoluto per punti fatti (88), quarta per rimbalzi catturati (38), prima anche per assistenze (25.3), nona per punti concessi (73). Non c'è un unico realizzatore principe, bensì un insieme di squadra che è a disposizione del compagno: 15 a testa per Bjelica (nella foto) e Raduljca, con Teodosic che ne aggiunge 12.5 con 9 assist di media.

20.10 Sette vittorie da una parte, sei con l'unica sconfitta subita dal belgio con un canestro allo scadere dall'altra. Serbia e Lituania meritano di essere arrivate fino a questo punto e stasera si giocheranno la sfida punto su punto. Riuscirà la squadra lituana a ripetersi dopo la notevole prestazione balistica da 11/18 da tre contro l'Italia?

20.05 Ci siamo! Inizia la lunga diretta che ci porterà, tra un'ora, alla palla a due di Serbia-Lituania, che ci dirà chi tra le due squadre si giocherà il titolo europeo contro la Spagna di Pau Gasol e, inoltre, volerà a Rio 2016. La perdente, sfiderà la Francia per il bronzo, oltre a partecipare a luglio prossimo al preolimpico per raggiungere il torneo brasiliano.

20.00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della seconda semifinale di EuroBasket 2015. Sul parquet dello stadio Pierre Mauroy di Lille in campo da una parte la favoritissima Serbia di Sasha Djordjevic, dall'altra la Lituania di Kazlauskas che ha notevolmente impressionato per rendimento e costanza, oltre al 61% da tre punti, nel quarto contro l'Italia. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia, l'augurio di un piacevole pomeriggio in nostra compagnia.

Dopo lo show di ieri sera di Pau Gasol, che ha steso la Francia con una prestazione da 40 punti e 15 rimbalzi, consentendo alla Spagna l'accesso in finale, è oggi il turno di un'altra grande favorita per la conquista del titolo continentale, la Serbia di coach Djordjevic, impegnata nella seconda semifinale di Lille contro la Lituania. La Serbia proverà dunque ad estendere la sua striscia positiva (battute in sequenza Spagna, Germania, Islanda, Turchia, Italia, Finlandia e Repubblica Ceca), per finire l'Europeo da dove l'aveva cominciato, ossia dalla sfida con le Furie Rosse. Dovrà tuttavia guardarsi dalla mina vagante Lituania, sempre molto pericolosa nel ruolo di sfavorita.

Se la prima semifinale di EuroBasket 2015 era considerata da molti una finale anticipata (e per pathos non ha tradito le attese), la gara di stasera si preannuncia comunque combattuta ed equilibrata. I favori del pronostico sono dalla parte dei serbi, ancora imbattuti in questa edizione dell'Europeo, con a disposizione un Teodosic scintillante e un Nemanja Bjelica particolarmente autorevole. Ma, come dimostrato nel match contro l'Italia, la Lituania è avversario ostico e pericoloso, la cui grande tradizione, unita al tifo dei suoi sostenitori, l'ha portata un po' a sorpresa tra le prime quattro di Lille.

I baltici sono reduci dalle fatiche supplementari dei quarti contro gli azzurri, in cui hanno disputato una partita balisticamente perfetta, guidati da Jonas Valanciunas sotto canestro e dal duo Kalnietis-Seibutis nel ruolo di playmaker. Decisivo è stato poi il solito Jonas Maciulis, mentre dalla panchina sono arrivati punti pesanti dall'esordiente Milaknis e dalla promessa Kuzminskas. Il centro dei Toronto Raptors se la vedrà stavolta con Radulica, cresciuto esponenzialmente in quest'ultima fase dell'Europeo, mentre Nemanja Bjelica agirà da numero quattro, provando a sfruttare la maggiore rapidità rispetto ai vari Jankunas e Javtokas.

Come arrivano al match

Serbia



La squadra probabilmente più attrezzata del lotto per arrivare fino in fondo, per compattezza, qualità e mentalità. Sette partite, sette vittorie, senza mai faticare quando c'era il bisogno di fare sul serio. Insomma, la Serbia sembra destinata ad arrivare a domenica pomeriggio con i favori del pronostico, anche se la palla è sempre rotonda ed una prova balistica dei baltici come quella contro gli azzurri potrebbe sovvertire qualsivoglia pronostico.



Serbia-Spagna

Serbia-Germania

Serbia-Islanda

Serbia-Turchia

Serbia-Italia

Serbia-Finlandia

Serbia-Repubblica Ceca

Lituania



Sono arrivati fino a questa fase del torneo quasi in punta di piedi, prima di esplodere letteralmente contro la squadra di Pianigiani, forse avvantaggiati dalla grande attenzione mediatica verso il girone A, quello della Francia campione in carica, e nei confronti del gruppo B, il girone di ferro che ha visto all'opera squadre come Spagna, Serbia e la nostra Italia. In ogni caso, la Lituania non verrà mai considerata come una nazionale di seconda fascia, soprattutto nel contesto di una competizione come Eurobasket.



Una vittoria tirata contro l'Ucraina, poi il doppio successo nei derby baltici contro i padroni di casa lettoni e contro l'Estonia, e l'epilogo con la passerella contro la Repubblica Ceca. In mezzo, c'è la sconfitta patita contro il Belgio, al termine forse della peggior prova di squadre degli uomini di Jonas Kazlauskas, ma causata con un buzzer-beater di Lojeski arrivato oltre lo scadere dei tempi regolamentari. Una sconfitta che ha messo a nudo qualche problema in casa lituana, ma che ha anche indotto Valanciunas e compagni a reagire, come si è visto agli ottavi di finale contro la Georgia.



Lituania-Ucraina

Lituania-Lettonia

Lituania-Belgio

Lituania-Estonia

Lituania-Repubblica Ceca

Lituania-Georgia

Lituania-Italia

L'analisi tattica

Il pick and roll centrale lituano (giocato indifferentemente da uno degli esterni insieme a Valanciunas) che tanto male ha fatto ai ragazzi di Pianigiani sarà verosimilmente riproposto stasera contro la Serbia, prima per punti segnati nel torneo ma solo nona per punti concessi. Il talento offensivo rimane l'arma migliore degli uomini di Djordjevic, con Milos Teodosic a guidare i compagni. Il ventottenneplay del Cska sta mettendo in ritmo con otto assist a partita anche gli altri componenti del gruppo serbo, con Erceg e Kalinic protagonisti nella vittoria nei quarti di finale contro la Repubblica Ceca. La Lituania dovrà fare attenzione anche ai panchinari Nedovic e Bogdanovic, con quest'ultimo mostratosi particolarmente caldo nelle gare ad eliminazione diretta.

La sfida nella sfida: Milos Teodosic v Mantas Kalnietis

Il deus ex machina serbo, che ha innescato il braccio di tutti i compagni di squadra è senza dubbio Milos Teodosic, che ha permesso alla squadra di Djordjevic di arrivare ad oggi con sette vittorie ed un margine medio di 15 punti ad allacciata di scarpe. Il play del Cska sta viaggiando a 8.3 assist di media a gara, con sole 2 perse, e sembra sempre più un fattore decisivo nelle vittorie serbe. Dalla parte opposta, non è da meno Mantas Kalnietis, che oltre ad essere chirurgico al tiro ed in penetrazione quando la squadra e la situazione lo necessita, ci unisce anche 8 assist a partita (terzo della competizione). Chi dei due la spunterà?

I roster

Serbia



Milos Teodosic (’87, 195, G, CSKA – RUS)

Nemanja Nedovic (’91, 191, G, Unicaja – SPA)

Stefan Markovic (’88, 194, G, Unicaja – SPA)

Bogdan Bogdanovic (’92, 197, G, Fenerbahce – TUR)

Dragan Milosavljevic (’89, 198, G, Alba Berlino – GER)

Nikola Kalinic (’91, 202, A, Stella Rossa)

Marko Simonovic (’86, 203, A, Free Agent)

Nemanja Bjelica (’88, A, 209, Minnesota Timberwolves – NBA)

Zoran Erceg (’85, 211, A, Free Agent)

Miroslav Raduljica (’88, 213, C, Panathinaikos – GRE)

Nikola Milutinov (’94, 212, C, Olympiacos – GRE)

Ognjen Kuzmic (’90, 213, C, Panathinaikos – GRE)



All: Aleksandar Djordjevic

Ass: Miroslav Nikolic, Jovica Antonic

Lituania



#5 Mantas Kalnietis (’86, 195, G, Zalgiris Kaunas)

#6 Deividas Gailius (’88, 200, A, Neptunas Klaipeda)

#8 Jonas Maciulis (’85, 198, A, Real Madrid – SPA)

#10 Renaldas Seibutis (’85, 196, G, Zalgiris Kaunas)

#11 Domantas Sabonis (’96, 205, C, Gonzaga – USA)

#12 Antanas Kavaliauskas (’84, 207, C, Lietuvos Rytas Vilnius)

#13 Paulius Jankunas (’84, 205, A, Zalgiris Kaunas)

#15 Robertas Javtokas (’80, 211, C, Zalgiris Kaunas)

#17 Jonas Valanciunas (’92, 210, C, Toronto Raptors – NBA)

#19 Mindaugas Kuzminskas (’89, 205, A, Unicaja Malaga – Spa)

#21 Arturas Milaknis (’86, 195, Zalgiris Kaunas)

#43 Lukas Lekavicius (’94, 180, G, Zalgiris Kaunas)



All: Jonas Kazlauskas

Ass: Gintaras Krapikas, Darius Maskoliunas, Benas Matkevicius

Le parole di Djordjevic

"La Lituania per noi tutti è un avversario speciale. Ricordo perfettamente le partite giocate contro di loro, anche se è solo una parte del passato ed un dettaglio nella storia del basket Europeo della quale sono orgoglioso. Più in generale tutti dovremmo essere orgogliosi perché credo che la Lituania che battemmo con [Arvydas] Sabonis, [Sarunas] Marciulionis, [Rimas] Kurtinaitis, [Valdemaras] Chomicius, [Arturas] Karnisovas, [Saulius] Stombergas e tutti gli altri ragazzi è stata una delle migliori squadre di tutti i tempi. Per tutta la mia generazione è un successo storico". Sulla sua squadra attuale, Djordjevic si esprime così: "Il mio successo più grande, lo scorso anno, è stato convincere i miei ragazzi di essere ciò che potevano essere. Credere in loro stessi, non era facile, e per fortuna abbiamo avuto successo in questo processo. Ora abbiamo una testa differente, siamo più forti dal punto di vista mentale, giochiamo assieme, viviamo assieme, sentiamo ogni gara come una squadra, e questa è la nostra forza. Questo è stato il credo da quando ho intrapreso questo viaggio e dovrà esserlo fin quando sarò alla guida di questo gruppo di ragazzi. Questo è lo spirito che ci fa credere in ciò che siamo e che ha portato la Serbia ad essere una delle ultime quattro squadre nel torneo". Infine, sulla Lituania: "Meritano grandissimo rispetto. Dal momento in cui sono diventati una nazione a sé, non hanno mai toppato un appuntamento con le Olimpiadi. Sono spesso sul podio, spesso vincono medaglie, sono una squadra con una mentalità vincente ed è il loro maggiore punto di forza. Loro sanno come raggiungere il loro obiettivo, hanno una tradizione cestistica che ti permette di riconoscere lo stile di pallacanestro da giocare ed esprimere, e c'è solo da ammirare il modo in cui lo fanno".