Dolomiti Energia Trentino

Quindici anni fa, Trento giocava in Serie D. Lo scorso anno si è affacciata per la prima volta sul massimo palcoscenico nazionale, conquistando un quarto posto in regular season che le ha garantito l'accesso all'Eurocup dove tra le altre affronterà Bilbao e Oldenburg. Dal 2010 alla guida dell'Aquila, Maurizio Buscaglia è stato premiato come miglior allenatore della scorsa Serie A. Quest'anno, ripetersi sarà difficile. Partito Mitchell e la sua dote di 20 punti a partita, Trento ha riportato in Italia Poeta, ingaggiato l'esterto centro Wright e punta su Sutton per non rimpiangere il capocannoniere della passata stagione.

La stella Oltre 200 gare in NBA, un passaggio non indimenticabile al Panathinaikos e un'ottima annata in un campionato tosto come quello israeliano: Julian Wright arriva in Italia a 28 anni e con una solidissima esperienza. Gli assist di Poeta possono aver trovato un perfetto destinatario.

​3 Giuseppe Poeta Play 12/09/1985 190 77 ITA La Bruixa d'Or Manresa (Spain-Liga Endesa): 6 partite: 3.0ppg

4 Jamarr Sanders Guardia/Ala 02/08/1988 193 95 USA Dolomiti Energia Trento (Serie A, ): 33 partite: 8.8ppg, 3.8rpg, 2.5apg, 1.1spg, FGP: 48.7%, 3PT: 32.2%, FT: 76.5%

7 Davide Pascolo Ala 14/12/1990 203 90 ITA Dolomiti Energia Trento (Serie A, ): 32 partite: 12.0ppg, 7.6rpg, 1.8apg, 1.3spg, .1 bpg), FGP: 58.9%, 3PT: 26.8%, FT: 78.3%

8 Filippo Baldi Rossi Ala/Centro 26/10/1991 207 97 ITA Dolomiti Energia Trento (Serie A): 31 partite: 5.8ppg, 3.6rpg, 1.3apg, FGP: 44.7%, 3PT: 34.7%, FT: 80.6%

10 Toto Forray Play 20/03/1986 187 83 ITA Dolomiti Energia Trento (Serie A, ): 33 partite: 5.5ppg, 2.7rpg, 2.6apg, Steals-5(1.5spg), FGP: 50.7%, 3PT: 38.5%, FT: 73.8%

11 Johan Lofberg Ala 08/07/1995 199 SVE Eco Orebro (Sweden-Basketligan): 30 partite: 11.2ppg, 1.9rpg, 1.5apg, FGP: 47.2%, 3PT: 38.7%, FT: 77.2%

12 Diego Floccadori Guardia 05/04/1996 193 80 ITA Dolomiti Energia Trento (Serie A, ): 24 partite: 2.9ppg

17 Edoardo Bertocchi Centro 17/05/1996 212 98 ITA Dolomiti Energia Trento junior team 21 Simone Bellan Guardia 08/02/1996 196 85 ITA Dolomiti Energia Trento (Serie A): 1 partita: 2pts 23 Dominique Sutton Ala 20/10/1986 196 96 USA Santa Cruz Warriors (D-League): 48 partite: 12.3ppg, 6.1rpg, 1.9apg, 1.3spg, FGP: 62.4%, 3PT: 31.6%, FT: 48.2%

24 Trent Lockett Ala 10/12/1990 196 95 USA Basketball Loewen Braunschweig (Germany-BBL): 30 partite: 12.5ppg, 5.0rpg, 2.4apg, 1.3spg, FGP: 51.2%, 3PT: 39.4%, FT: 77.9%

25 Luca Lechthaler Centro 23/01/1986 206 102 ITA Sidigas Avellino (Serie A): 25 partite: 1.1ppg, 1.8rpg

30 Julian Wright Centro 20/05/1987 203 107 USA Panathinaikos Athens (Greece-A1): 9 partite: 4.4ppg, 3.3rpg; Eurolega: 9 partite: 3.8ppg, 2.0rpg; da gennaio Bnei Hertzeliyya (Israel-Winner League): 19 partite: 16.7ppg, 9.8rpg, 2.3apg, 1.6spg, 1.1bpg, 2FGP: 64.6%, 3FGP: 50.0%, FT: 58.5%; poi Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico-BSN, ): 13 partite: 9.7ppg, 8.2rpg, 1.7apg, 1.2spg, 1.1bpg, FGP: 50.4%, 3PT: 16.7%, FT: 38.5%

Allenatore Maurizio Buscaglia

Assistenti: Vincenzo Cavazzana Davide Dusmet

Impianto di Gioco

PalaTrento

Capienza 4000 posti