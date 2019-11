NBA Preseason, i Pelicans cominciano subito a fare sul serio: battuti i Pacers 110-105

I New Orleans Pelicans quest'anno fanno sul serio e gli Indiana Pacers se ne sono subito accorti nella prima uscita di preseason, venendo sconfitti con il risultato di 110-105. Il leader della squadra di Alvin Gentry, come se ce ne fosse bisogno, si è dimostrato per l'ennesima volta l'ex giocatore di Kentucky Anthony Davis, autore di 18 punti in 15 minuti sul parquet, nei quali ha anche catturato 8 rimbalzi. Per la franchigia della Louisiana, buone prove anche per Eric Gordon (16 punti) e Luke Babbitt (16 punti e 4 rimbalzi).

I Pacers, tuttavia, non si sono comportati male, anzi, nella seconda metà della partita si sono resi protagonisti di un bel tentativo di rimonta, che per poco non è andato a buon fine. Paul George sembra essere tornato quello dei tempi migliori (18 punti in 23 minuti di impiego) e, cosa che conta di più, ha dato la conferma di aver superato completamente l'infortunio alla tibia che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per quasi tutta la scorsa stagione, anche a livello mentale, dato che non ha mai avuto paura dei contatti e di penetrare. Belle prestazioni anche di George Hill (11 punti) e dell'ex Michigan Glenn Robinson III (10 punti, 4 rimbalzi e 4 assist), mentre ha giocato sotto le aspettative il nuovo acquisto Monta Ellis, solo 2 punti e -13 di plus minus nei 21 minuti in cui è stato in campo.

Players and Stats

New Orleans Pelicans: Holiday (7 punti e 2 stoppate), Gordon (16 punti e 3 rimbalzi), Cunningham (5 punti e 5 rimbalzi), Davis (18 punti e 8 rimbalzi), Asik (3 punti e 4 rimbalzi), Ajinca (2 punti e 4 rimbalzi), Anderson (3 punti e 8 rimbalzi), Babbitt (16 punti e 4 rimbalzi), Cole (10 punti e 4 rimbalzi), Dejean-Jones (7 punti e 2 rimbalzi), Douglas-Roberts (10 punti e 2 palle rubate), Perkins (2 punti e 4 rimbalzi), Kilpatrick (8 punti e 1 rimbalzo), Adrien (3 punti e 6 rimbalzi).

Indiana Pacers: G.Hill (11 punti e 4 rimbalzi), Ellis (2 punti e 1 stoppata), George (18 punti e 5 rimbalzi), Miles (9 punti e 3 rimbalzi), Mahinmi (1 punto e 6 rimbalzi), Robinson III (10 punti e 4 rimbalzi), Turner (3 punti e 6 rimbalzi), Young (7 punti e 2 palle rubate), J.Hill (10 punti e 2 rimbalzi), S.Hill (10 punti e 4 rimbalzi), Allen (6 punti e 8 rimbalzi), Stuckey (4 punti e 5 assist), Christmas (5 punti e 4 rimbalzi), Douglas (4 punti e 3 palle rubate), Fair (2 punti e 4 rimbalzi), Whittington (3 punti e 2 rimbalzi).

Highlights