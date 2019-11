NBA Preseason, la notte di Brooklyn Nets – Fenerbahce

Stanotte all’una e mezza italiana andrà in scena l’atteso incontro tra Brooklyn Nets e Fenerbahce nella splendida cornice del Barclays Center, primo incontro di ‘Preseason’ per la squadra allenata da Lionel Hollins.

Non sarà solo un ‘test promozionale’ per i Nets, che incontreranno una delle migliori squadre europee (l’anno scorso alle Final Four di Eurolega), rinforzatasi in modo molto pesante per provare a conquistare tutti i trofei stagionali possibili. I turchi, infatti, nonostante la perdita di tre pedine fondamentali come Emir Preldzic, Semih Erden e Nemanja Bjelica (sbarcato proprio in NBA ai T’Wolves) hanno fatto un mercato di livello eccellente, portando a Istanbul ex giocatori NBA come Gigi Datome, Pero Antic e Ekpe Udoh e affermati cestisti di livello europeo come l’ala serba Nikola Kalinic e il play due volte campione d’Europa con l’Olympiacos Kostas Sloukas. Questi grandi acquisti sono andati a completare un roster già molto competitivo, che può vantare nomi del calibro di Bogdan Bogdanovic, Jan Vesely e Ricky Hickman, oltre che dello ‘zoccolo duro’ della nazionale turca formato da Bobby Dixon, Melih Mahmutoglu e Baris Hersek.

Molto contento di aver organizzato questa partita si è mostrato il General Manager dei Brooklyn Nets Billy King, che ha dichiarato: “Siamo contentissimi di sfidare il Fenerbahce, anche perchè rappresenta un’occasione di riunione con il suo vecchio team per Bojan Bogdanovic. I nostri fans, poi, avranno l’opportunità di ammirare uno dei team meglio allenati d’Europa”.

Come accennato da King, sarà un match molto particolare per la guardia croata Bojan Bogdanovic, storico tifoso del club turco, oltre che protagonista in giallonero della conquista di una Coppa di Turchia, di una Coppa del Presidente e del Campionato turco 2013/2014.

I Nets presenteranno al proprio pubblico i loro nuovi acquisti, su tutti il ‘nostro’ Andrea Bargnani, reduce da un ottimo europeo con la maglia azzurra, chiamato a essere il terzo violino della squadra della ‘Grande Mela’, dopo due grandissimi realizzatori come Joe Johnson e Brook Lopez. Anche per il ‘Mago’ sarà una partita particolare, una sorta di ‘Derby d’Italia’, che lo metterà contro il capitano della nostra nazionale Gigi Datome.

Fare pronostici per una partita come questa è sempre molto difficile, ma, considerando che il Fenerbahce è più avanti con la preparazione rispetto agli americani, non è da escludere un successo della compagine europea ai danni dei padroni di casa. A questo punto non resta che sedersi e godersi lo spettacolo.