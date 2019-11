Basket, Road To Rio 2016: definite tutte le qualificate e le partecipanti al  preolimpico

Dodici squadre, un sogno. La caccia all'Oro Olimpico accomuna tutti i giocatori che, nella prossima estate, si ritroveranno a Rio De Janeiro per contendersi lo scettro più ambito e, con ogni probabilità, anche più prestigioso. Aperta dunque la caccia a Team Usa che nel 2012, così come lo scorso anno in Spagna in occasione dei Mondiali, ha dato spettacolo alle Olimpiadi di Londra sbaragliando tutta la concorrenza. Per arrivare a giocarsi il torneo, tuttavia, c'è bisogno di ottenere il pass per accedervi: esclusiva che, per il momento, è concessa soltanto a nove delle dodici finaliste.

Scopriamo le squadre che hanno già prenotato il volo per Rio: una, la squadra che ha vinto il Mondiale di Madrid dello scorso anno: gli Stati Uniti d'America; una, la squadra ospitante: ovviamente il Brasile; una la vincitrice del torneo Africano, di quello Oceanico e della manifestazione appena chiusasi in Asia (Nigeria, Australia e Cina); due, infine, le qualificate dai tornei che si sono giocati in America, dal quale hanno ottenuto il lascia-passare Venezuela ed Argentina, e dall'EuroBasket 2015, che a Lille ha visto premiate Spagna e Lituania.

Come si può evincere dalla foto ufficiale della FIBA, ci sono ancora tre slot liberi, che verranno occupati dalle tre squadre che vinceranno i tornei preolimpici (5-11 luglio). Quindici squadre per tre posti dunque, tra le quali anche la nostra Italia di Simone Pianigiani, che ha concluso anzitempo la sua corsa all'EuroBasket contro i finalisti della Lituania. Tre gironi, composti da cinque squadre ognuno, che si sfideranno in tre città che verranno sorteggiate entro fine anno.

Le candidate che avranno fatto domanda per ospitare i tre tornei (l'Italia è una di queste) verranno ufficializzate dalla FIBA entro la fine di Ottobre. Il momento tanto concitato e sentito, ovvero la decisione finale, verrà presa e comunicata entro il 23 di Novembre, mentre il sorteggio dei gironi verrà effettuato il giorno dopo, applicando allo stesso dei criteri geografici e di qualità dei team, per rendere maggiormente equilibrati i raggruppamenti.

Le quindici squadre che avranno ancora una chance per arrivare a giocarsi la fase finale dell'Olimpiade si sono qualificate nei rispettivi tornei: tre i posti assegnati ad Africa, Americhe e Asia, mentre cinque erano a disposizione delle compagini Europee, uno soltanto, infine, per l'Oceania.

Questa la lista intera delle partecipanti al preolimpico:

Africa: Angola (finalista), Tunisia (semifinalista), Senegal (semifinalista)

Americas: Canada (semifinalista), Messico (semifinalista), Porto Rico (quinto posto)

Asia: Filippine (finalista), Iran (semifinalista), Giappone (semifinalista)

Europe: Francia (semifinalista), Serbia (semifinalista), Grecia (quarti di finale), Italia (quarti di finale), Repubblica Ceca (spareggio settimo posto);

Oceania: Nuova Zelanda (finalista)

Ranking per Nazioni

Nel frattempo, dopo la conclusione dell'ultimo dei tornei continentali, la FIBA ha ufficializzato il nuovo Ranking per Nazioni. Guida sempre la Nazionale a stelle e striscie, gli USA, mentre la Spagna è sempre sul podio alle loro spalle. La finale dell'Europeo ha permesso alla Lituania di superare l'Argentina di Scola, uscita sconfitta dalla finale contro il Venezuela nel torneo delle Americhe. Francia, Serbia, Russia e Turchia le altre Europee nella top 10, chiusa dalla Grecia di Antetokounmpo. Per trovare l'Italia bisogna scorrere la classifica verso il basso, con gli azzurri che scalano una posizione verso l'alto, conquistando la trentacinquesima posizione al posto del Libano.

RANK IOC CURRENT POINTS +/- RANK *

1. [USA] USA 1. USA 1000.0 0

2. [ESP] Spain 1. ESP 715.0 0

3. [LTU] Lithuania 2. LTU 457.0 +1

4. [ARG] Argentina 2. ARG 455.0 -1

5. [FRA] France 3. FRA 379.0 0

6. [SRB] Serbia 4. SRB 353.0 +1

7. [RUS] Russia 5. RUS 305.0 -1

8. [TUR] Turkey 6. TUR 281.0 0

9. [BRA] Brazil 3. BRA 273.0 0

10. [GRE] Greece 7. GRE 225.0 0

11. [AUS] Australia 1. AUS 219.0 0

12. [CRO] Croatia 8. CRO 179.0 0

13. [SLO] Slovenia 9. SLO 163.0 0

14. [CHN] China 1. CHN 151.2 0

15. [ANG] Angola 1. ANG 101.0 +1

16. [PUR] Puerto Rico 4. PUR 97.2 -1

17. [IRI] Iran 2. IRI 93.2 0

18. [DOM] Dominican Republic 5. DOM 87.6 +2

19. [MEX] Mexico 6. MEX 86.6 0

20. [GER] Germany 10. GER 76.0 -2

21. [NZL] New Zealand 2. NZL 72.0 0

22. [VEN] Venezuela 7. VEN 70.4 +5

23. [TUN] Tunisia 2. TUN 69.0 0

24. [GBR] Great Britain 11. GBR 68.0 -2

25. [NGR] Nigeria 3. NGR 66.2 -1

26. [CAN] Canada 8. CAN 61.8 -1

27. [URU] Uruguay 9. URU 38.4 -1

28. [PHI] Philippines 3. PHI 36.8 +3

29. [JOR] Jordan 4. JOR 32.6 0

30. [KOR] Korea 5. KOR 30.5 -2

31. [SEN] Senegal 4. SEN 29.2 -1

32. [FIN] Finland 12. FIN 28.0 +3

33. [PAN] Panama 10. PAN 27.2 0

34. [MKD] MKD 13. MKD 27.0 -2

35. [ITA] Italy 14. ITA 26.0 +1

35. [LAT] Latvia 15. LAT 26.0 +3

37. [ISR] Israel 16. ISR 22.0 +1

38. [POL] Poland 17. POL 21.0 +4

38. [UKR] Ukraine 18. UKR 21.0 +2

40. [CIV] Cote d'Ivoire 5. CIV 20.4 -3

41. [EGY] Egypt 6. EGY 19.2 0

42. [CZE] Czech Republic 19. CZE 18.0 +7

43. [LIB] Lebanon 6. LIB 17.6 -9

44. [BEL] Belgium 20. BEL 17.0 +7

45. [CUB] Cuba 11. CUB 15.2 +13

46. [PAR] Paraguay 12. PAR 14.4 -1

47. [GEO] Georgia 21. GEO 14.0 +7

48. [TPE] Chinese Taipei 7. TPE 13.8 -4

48. [JPN] Japan 8. JPN 13.8 -1

50. [QAT] Qatar 9. QAT 12.3 -2

51. [BUL] Bulgaria 22. BUL 12.0 -2

52. [CMR] Cameroon 7. CMR 10.2 -9

53. [BIH] Bosnia and Herzegovina 23. BIH 9.0 +5

53. [IND] India 10. IND 9.0 +8

55. [JAM] Jamaica 13. JAM 8.8 +1

56. [KAZ] Kazakhstan 11. KAZ 8.7 -3

57. [CAF] Central African Republic 8. CAF 7.4 -1

57. [MLI] Mali 9. MLI 7.4 +5

59. [ISV] Virgin Islands 14. ISV 7.2 -14

60. [MAR] Morocco 10. MAR 7.0 0

61. [MOZ] Mozambique 11. MOZ 6.0 +5

61. [SWE] Sweden 24. SWE 6.0 +3

63. [CPV] Cape Verde 12. CPV 5.6 -8

64. [RWA] Rwanda 13. RWA 5.2 -2

65. [HKG] Hong Kong 12. HKG 4.8 +4

65. [UAE] United Arab Emirates 13. UAE 4.8 0

67. [MAS] Malaysia 14. MAS 4.5 +4

68. [ALG] Algeria 14. ALG 4.0 +12

69. [KUW] Kuwait 15. KUW 3.9 +1

70. [UZB] Uzbekistan 16. UZB 3.6 +1

71. [BRN] Bahrain 17. BRN 3.3 +2

72. [INA] Indonesia 18. INA 3.0 -4

72. [MNE] Montenegro 25. MNE 3.0 +2

72. [SYR] Syria 19. SYR 3.0 -6

75. [PLE] Palestine 20. PLE 2.7 0

76. [GAB] Gabon 15. GAB 2.2 0

77. [KSA] Kingdom of Saudi Arabia 21. KSA 1.8 -1

77. [RSA] South Africa 16. RSA 1.8 -3

79. [LBA] Libya 17. LBA 1.6 -2

79. [CGO] Republic of Congo 18. CGO 1.6 -2

81. [THA] Thailand 22. THA 1.5 -2

82. [MAD] Madagascar 19. MAD 1.2 -1

82. [SIN] Singapore 23. SIN 1.2 0

84. [EST] Estonia 26. EST 1.0 0

84. [ISL] Iceland 27. ISL 1.0 0

84. [NED] Netherlands 28. NED 1.0 0

84. [POR] Portugal 29. POR 1.0 -33

88. [SRI] Sri Lanka 24. SRI 0.9 -6

89. [CHA] Chad 20. CHA 0.8 -6

89. [UGA] Uganda 21. UGA 0.8 0

91. [BUR] Burkina Faso 22. BUR 0.6 -6

91. [TOG] Togo 23. TOG 0.6 -6

91. [ZIM] Zimbabwe 24. ZIM 0.6 0