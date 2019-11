Serie A Beko, la seconda giornata: Milano per il riscatto nel derby, Reggio ospita Avellino

E' un piatto ricchissimo di spunti quello che offre la seconda giornata della Serie A di Basket. Dopo una prima giornata fatta sia di vittorie attese, come quelle di Sassari e Reggio Emilia, ma anche di cadute fragorose, Milano su tutti, è tempo di voltare pagina e pensare alla due giorni che si apre domani, quando a mezzogiorno ci sarà il primo anticipo stagionale. A Brindisi, infatti, la Enel di Piero Bucchi è chiamata a riscattarsi dopo una prima delusione stagionale in quel di Pistoia. In Puglia arriva la nuova Obiettivo Lavoro Bologna, reduce dal primo sorriso ottenuto tra le mura amiche contro Venezia. Pittman guida i felsinei a caccia del successo esterno, ma non sarà facile sbancare il PalaPentassuglia.

Metà del programma si svilupperà nel pomeriggio, alle 18.15, con quattro delle otto gare previste sul parquet. Sfida al vertice a Reggio Emilia, dove la Sidagas Avellino arriva con il vento in poppa dopo la vittoria in volata contro Pesaro. Discorso però completamente opposto in casa della finalista dello Scudetto della passata stagione, che dopo aver tramortito Torino con Polonara, Aradori e Della Valle punta dritta al bis. Pistoia cerca conferme in casa di Pesaro, mentre Trento, sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria infrasettimanale contro Milano, dovrà recuperare energie fisiche e mentali per sbancare Cremona. Infine, a Caserta, la Pasta Reggia, l'unica assieme a Reggio Emilia che è riuscita a sovvertire il fattore campo nella prima giornata in quel di Varese, ospita la neopromossa Torino, per bissare il successo e salire a quota quattro in classifica.

Qualche minuto più tardi, alle 19, nella laguna veneziana si gioca una delle sfide più interessanti di giornata: la Reyer non è riuscita nell'intento di sbancare Bologna, e contro una Capo D'Orlando lanciata a velocità spedita cerca la prima vittoria stagionale. Partita da ritmi alti e tanto equilibrio, che verrà decisa dalle giocate dei singoli: Goss e Peric si esaltano al Taliercio, ma Jasaitis e compagni sono pronti a sorprendere ancora. In serata, dopo il corposo antipasto, per chiudere il programma domenicale, arriva la portata principale con il derby lombardo tra Milano e Varese (che vi racconteremo in diretta dal Forum). Due deluse del primo turno, che però si presentano alla gara con ambizioni ed obiettivi completamente diversi: la squadra di Repesa è stata costruita per vincere, mentre i brianzoli proveranno a fare il possibile per lottare per un posto alla postseason e domani presenterà il nuovo acquisto Roko Ukic.

Infine, lunedì sera, l'altro posticipo: a Cantù, l'Acqua Vitasnella ospirerà al Pianella i Campioni d'Italia di Sassari. Dopo lo scivolone in Sicilia di domenica scorsa, Ross e compagni cercano di scalfire le certezze della banda di Meo Sacchetti, che è sembrata ancora in fase di costruzione nella vittoria all'overtime contro Cremona.

Questo il quadro completo delle gare:

11/10/15 ore 12.00 Enel Brindisi - Obiettivo Lavoro Bologna

11/10/15 ore 18.15 Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino

Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino

Consultinvest Pesaro - Giorgio Tesi Group Pistoia

Pasta Reggia Caserta - Manital Torino

11/10/15 ore 19.00 Umana Reyer Venezia - Betaland Capo d'Orlando

11/10/15 ore 20.45 EA7 Emporio Armani Milano - Openjobmetis Varese

12/10/15 ore 20.45 Acqua Vitasnella Cantù - Banco di Sardegna Sassari