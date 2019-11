Legabasket, terza giornata: Reggio e Pistoia imbattute, Sassari crolla in casa

Sono Reggio Emilia e - a sorpresa - Pistoia le imbattute capoliste dopo 3 giornate. Se i successi di Reggio Emilia potevano essere prevedibili vista la qualità del roster a disposizione di coach Menetti, il 3/0 di Pistoia rappresenta la prima sopresa di questo scampolo di campionato. Dopo il ko in Eurolega, Sassari crolla in casa contro Brindisi, manifestando inaspettati problemi di tenuta mentale prima che tecnica. Dopo le prime due gare zoppicanti, Venezia fa la voce grossa a Torino, col duo Orter - Peric a spadroneggiare sotto le plance. Successi preziosi in chiave salvezza di Cremona contro Caserta e Capo d'Orlando contro Bologna. Primo successo di Varese, che sull'asse Ukic - Faye supera Pesaro. Partite condizionate dalle tante assenze di giocatori importanti, che hanno costretto gli allenatori a spremere le meningi per rivoluzionare schemi e inventare soluzioni alternative.

Domani, posticipo tra Sidigas Avellino e EA 7 Milano

Promossi & bocciati

+ Non sono bastati i suoi 30 punti per regalare il primo successo a Cantù, ma Brad Heslip si conferma "bomber di razza", inserendosi nella tradizione degli "americani bianchi" (Iuzzolino, Pemberthy, tanto per citarne un paio) capaci di incenerire retine in serie. Elisir dell'eterna giovinezza per Darjus Lavrinovic, che chiude con più punti (24, 30 di valutazione) che minuti giocati nella terza vittoria di Reggio Emilia. Fin quando resterà a Varese, Roko Ukic garantirà un controllo della cabina di regia come se ne vedono poche in Italia: contro Pesaro, 14 punti, 8 assist, 2 recuperi e nessuna persa. 28 punti e 33 di valutazione: sono i numeri di Kenny Kadji alla prima da ex contro Sassari

- L'anno scorso a Trento c'era Tony Mitchell, che garantiva 20 punti a partita. Contro Pistoia, il trio Sanders - Lockett - Sutton si ferma a 15 con 7/19 al tiro. In 24 minuti di gioco, Rod Odom (Virtus Bologna) mette a segno 1 solo punto con 0/7 dal campo. Degli 8 giocatori che hanno chiuso con una valutazione negativa, ben 6 sono italiani.

Grissin Bon Reggio Emilia - Acqua Vitasnella Cantù 97-92 OT (23-26, 17-27, 14-18, 30-13, 13-8)

Lavrinovic 24 (5/9, 1/2, 11/14), Aradori 17, Polonara 13; Heslip 30 (6/7, 5/12, 3/3), Ross 18, Wojciechovski 10

Terza vittoria per Reggio Emilia, terza sconfitta per Cantù. I brianzoli sprecano un vantaggio di 17 punti con 9 minuti da giocare, inchinandosi al duo lituano Lavrinovic - Kaukenas, che nell'ultimo periodo mette a segno 17 punti aggiungendone 9 (7 del centro) nel supplementare dopo che Cantù aveva agguantato il pareggio con una tripla di Wojciechiovski.

Manital Torino - Umana Reyer Venezia 62-84 (19-17, 12-22, 16-26, 15-19)

Ivanov 16, Dawkins 12; Ortner 20, Peric 13+10 rimbalzi, Jackson 10

Torino resta in partita per un solo quarto, quando 3 triple di Dawkins mettono paura a Venezia. Le assenze di Mancinelli e White si fanno sentire più di quella di Mike Green. L'Umana domina sotto le plance, con Orter e Peric irrefrenabili, chiudendo la contesa già nel terzo quarto.

Dolomiti Energia Trentino - Giorgio Tesi Group Pistoia 54-74 (17-14, 8-25, 14-20, 15-15)

Wright 17 (7/11, 1/2), 5 rimbalzi, 4 assist; Kirk 18 (8/12, 2/3 ai liberi), 9 rimbalzi, 2 stoppate e 3 assist, Filloy 14, Antonutti 13

Le triple di Filloy e Antonutti e la solidità in area di Kirk fanno sognare Pistoia, che contro Trento ottiene la terza vittoria. L'Aquila resta in partita solo nel primo quarto, quando Wright teiene testa a Kirk; appena l'ex Pana si siede in panchina, Pistoia vola via in scioltezza e per Trento si spengono le luci. Il miracolo di Cremona stavolta non si ripete.

Obiettivo Lavoro Bolonga - Betaland Capo d'Orlando 64-76 (12-20, 11-18, 20-16, 21-22)

Pittman 15, Williams 14, Gaddy 12; Jasaitis 18 (1/2, 4/6, 4/4), Nicevic 15, Perl 12, Laquintana 11

Openjobmetis Varese - Consultinvest Pesaro 88-81 (22-16, 14-23, 25-12, 27-30)

Faye 19 + 14 rimbalzi, Campani 16, Davies 15, Ukic 14 + 8 rimbalzi; Lacey 17, Crhiston e Shelton 13, McKissc 10

Lo scontro tra due formazioni ferme a quota 0 regala la prima vittoria ai padroni di casa, spinti dal fosforo di Ukic e dai muscoli di Faye. Decisivo il terzo quarto, in cui Faye e Campani contribuiscono al 10/15 da 2 con cui Varese doppia Pesaro (25-12 il parziale), con gli ospiti che si fermano a 5/16 dal campo con 7 perse. Nel quarto periodo, sono Ukic e Davies (7 punti a testa) a stoppare il tentativo di rimonta orchestrato da Shelton e Lacey (20 punti sui 30 di squadra).

Vanoli Cremona - Pasta Reggia Caserta 69-60 (21-16, 11-14, 19-20, 18-10)

McGee 18 (4/6 da 3), Mian e Adegboye 9; Cinciarini 12, Jones e Amoroso 11

Primo successo per Cremona, che questa volta mantiene i nervi saldi nel finale punto a punto, deciso da una tripla di Turner, che fino a quel momento era fermo a 2/9 al tiro. Caserta chiude col 42% da 2 (17/40) e paga a caro prezzo l'assenza di Peyton Siva, ancora ai box per un problema al bicipite femorale.

Banco di Sardegna Sassari - Enel Brindisi 78-95 (18-20, 16-25, 35-21, 9-20)

Haynes 24, Logan 21; Kadji 28 (11/15, 2/5) + 14 rimbalzi; Scott 21 + 10 rimbalzi

Preoccupante stop casalingo dei campioni d'Italia, che non hanno evidentemente smaltito le scorie del ko in Eurolega. Brindisi domina nel primo tempo colpendo da ogni dove con l'indemoniato ex Kenny Kadji. Sassari prova la rimonta impossibile nel terzo quarto con la classe di Hayes, che mette a segno 17 punti in 10 minuti, ma nell'ultimo quarto sparisce praticamente dal campo, incespicando in una serie di errori al tiro (4/17) che la condannano al ko.

Classifica: Reggio Emilia e Pistoia 6, Venezia, Trento, Capo d'Orlando , Brindisi 4, Milano*, Cremona, Torino, Caserta, Avellino*, Bologna, Varese 2; Pesaro e Cantù 0.

* 1 partita in meno