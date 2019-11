NBA: gli Spurs tagliano Fredette, Milano nel suo futuro?

Anche stavolta Jimmer non ce l'ha fatta. Nonostante l'ultima occasione concessagli dai San Antonio Spurs, sotto molti punti di vista il miglior team NBA in cui giocare per un cestista, Fredette non è riuscito a strappare ai texani un contratto per questa stagione e, allo stato attuale delle cose, è ancora una volta nella sua carriera free-agent. Venire in Europa potrebbe essere l'ultima spiaggia per il miglior giocatore e marcatore del campionato NCAA del 2011, per salvare una carriera mai sbocciata ad alti livelli e che, se non lo ha fatto a San Antonio, difficilmente lo farà in una franchigia NBA.

Nel vecchio continente c'è già la fila per Jimmer, con l'Olimpia Milano in pole position. La squadra di Jasmin Repesa, infatti, ha bisogno di un play come l'ex BYU, con la consapevolezza che se dovesse tornare lontanamente quello visto nel campionato universitario americano, per Gentile e compagni si aprirebbero scenari per ora ritenuti impossibili, come quello di vincere o almeno arrivare in fondo all'Eurolega.