NBA, ai Knicks non bastano Anthony e Porzingis. Al MSG vincono gli Spurs

Ha vinto più gare lui con i San Antonio Spurs che qualsiasi altro giocatore con una squadra. Nonostante ciò, Tim Duncan non sa ancora questi nuovi Spurs cosa vogliono da lui. Con LaMarcus Aldridge a rimbalzo ed il gioco universale di Kawhi Leonard, capace di coprire ogni parte del campo, Duncan non è ancora sicuro di quale sia il suo ruolo in questa nuova versione della franchigia texana, allenata da Gregg Popovich. Nonostante ciò, San Antonio continua a modellare il suo gioco, a seconda dei nuovi innesti, ma soprattutto, continua a vincere.

Nella notte Aldridge ha realizzato diciannove punti, accompagnati dai diciotto punti e quattordici rimbalzi di Kawhi Leonard, che sono serviti agli Spurs per battere i Knicks con il punteggio di 94-84. Vittoria che è servita invece a Tim Duncan per superare un altro record. Con i suoi sedici punti e dieci rimbalzi, il pivot veterano ha conquistato la novecentocinquantaquattresima vittoria in carriera, tutte con gli Spurs, superando il record di John Stockton, con gli Utah Jazz, che cantava 953 vittorie e 551 sconfitte, mentre il record di Duncan, nella sua diciannovesima stagione, dice 954 vittorie e 381 sconfitte. Anche Tony Parker ha concluso con sedici punti, ma sembrano sempre più lontani i giorni in cui erano lui e Duncan a guidare l'attacco degli Spurs. Lo stesso playmaker francese a fine gara ha dichiarato: "Spesso penso per me e per lui. Dobbiamo fare piccole cose, che facilitano la via per un'altra vittoria. Dobbiamo fermare il nostro uomo, poi io cerco di far correre la squadra e Timmy di prendere rimbalzi e stoppare tiri, roba che lui fa da sempre."

Per i Knicks bene, ma non benissimo, Carmelo Anthony, che conclude con diciannove punti ma con 4-17 dal campo, contro il difensore dell'anno Kawhi Leonard. Anthony veniva, da una prestazione di trentasette punti, nella vittoria di sabato contro Washington. Melo in conferenza stampa hqa dichiarato: "È un processo di apprendimento. Continueremo ad imparare da partite come questa. Nella notte, per la squadra di Derek Fisher, buona anche la prestazione di Kristaps Porzingis, che in ventiquattro minuti di gioco è riuscito a realizzare tredici punti ed a catturare quattordici rimbalzi. Porzingis, però ha dovuto abbondanare la gara con poco più due minuti ancora da giocare, per un infortunio al collo causato dal suo compagno di squadra, Anthony.

STATS - Se i San Antonio Spurs, hanno vinto questa partita, non certo per una migliore prestazione a rimbalzo, visto che i New York Knicks hanno catturato più rimalzi della squadra di Popovich, quarantanove di cui diciassette offensivi per New York contro le quarantacinque carambole catturate dagli Spurs, e nemmeno per le palle perse, visto che i texani hanno perso tre palloni in più dlla squadra della Grand Mela. Gli Spurs hanno vinto questa partita grazie alla loro precisione dal campo. Infatti mentre San Antonio è riuscita a tirare con un eccellente 49.4% dal campo, realizzando trentanove dei settantanove tiri tentati, New York ha tirato con un pessimo 36.0% dal campo, riuscendo a segnare solo trentadue degli ottantanove tiri concessi dalla difesa texana.

NEXT GAME - Il prossimo impegno per i New York Knicks di Carmelo Anthony, sarà nella notte di mercoledì contro i Cleveland Cavaliers di LeBron James.

Sempre mercoledì notte, i San Antonio Spurs, visiteranno la capitale, per giocare contro i Washington Wizards di John Wall.