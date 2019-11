Serie A Beko, la settima giornata: testa-coda Torino-Milano, spicca Venezia - Reggio Emilia in laguna

Sei giornate di campionato, con l'equilibrio che regna sovrano nella Serie A di basket, anche se le prime gerarchie iniziano a segnarsi. Sette squadre divise da 2 punti, con una sola di queste 'sette sorelle' che sembra avere una marcia più delle altre: l'Olimpia Milano di Jasmin Repesa, dopo la sconfitta iniziale in quel di Trento sembra aver ingranato le marce alte avendo trovato una quadratura del cerchio, sia tecnica ma soprattutto fisica che, in prestagione la tournée americana aveva parzialmente condizionato. Alle sue spalle sei squadre che in questo inizio si equivalgono, con Reggio Emilia, Venezia, Sassari e Brindisi che sembrano però frenate dagli impegni europei.

Passando alle gare che si disputeranno tra domenica e lunedì, con l'anticipo del sabato che non sarà protagonista in questa giornata, si parte da Torino, dove la neo-promossa Manital ospita l'Olimpia Milano di Repesa. La squadra piemontese sta avendo numerose difficoltà nell'approcciare il campionato e l'ultimo posto certifica, con la sola vittoria di Caserta, tutte queste problematiche. Per ovviare ad alcune di queste mancanze, sembra sempre più vicino l'arrivo di Jerome Dyson, campione d'Italia in carica con la maglia della Dinamo Sassari. Mancinelli e compagni proveranno a frenare l'impeto della rincorsa milanese alla vetta solitaria.

Si passa alle sfide delle 18.15, ben cinque nel programma odierno. Partiamo da Pistoia, dove la capolista Giorgio Tesi affronterà la Pasta Reggia Caserta nel derby personale di coach Enzo Esposito, che affronterà il suo passato sia da giocatore che da allenatore. Campani che sono reduci da due vittorie di seguito e, dopo aver recuperato anche Siva, potrebbero dare del filo da torcere alla compagine toscana. Proprio Capo d'Orlando, invece, sconfitta a Caserta nell'ultimo turno in rimonta, vuole riprendere a correre dopo le due battute d'arresto: la sfida contro Cremona sarà bella ed equilibrata, con gli ospiti che sono reduci da due successi consecutivi. Potrebbe pesare per Griccioli l'assenza di Ilievski.

Altra gara molto equilibrata quella che si giocherà al Pianella di Cantù dove Abass e compagni affrontano una coriacea Sidigas Avellino, che ha trovato in Buva un terminale offensivo di tutto rispetto. Molto interessante sarà la sfida di Trento, dove la Dolomiti reduce dall'ennesima fatica europea affronta la Openjobmetis Varese di Ukic, che dal suo arrivo ha scosso la squadra brianzola trascinandola a Capo d'Orlando prima e in casa contro Torino poi. Infine, chiude il programma pomeridiano la sfida di Pesaro, dove la Enel Brindisi di Piero Bucchi vuole continuare la sua marcia in campionato.

Il posticipo serale di domenica del Taliercio vedrà opposte due tra le squadre più brillanti di questo inizio stagione e rappresenterà il big match di giornata. La Reyer di Phil Goss e Charlie Recalcati ospita la Grissin Bon Reggio Emilia di Max Menetti, in quello che è di fatto la rivincita della fantastica semifinale della scorsa edizione: entrambe le squadre sono reduci dalle sfide europee, con i reggiani che hanno giocato in Spagna martedì, mentre Venezia ha perso tra le mura amiche 24 ore dopo di misura contro il Zaragoza.

Chiuderà il capitolo dedicato alla settima giornata l'oramai consueto posticipo del Banco di Sardegna Sassari, che sarà impegnato a Bologna contro Pittman e compagni, fermi ancora ad una sola vittoria stagionale. Dopo la vittoria di Avellino, di misura, la ditta Sacchetti padre & figlio cerca il secondo sorriso esterno consecutivo, con la Obiettivo Lavoro che, dal suo canto, vuole riscattarsi dopo 5 sconfitte consecutive.

Il quadro completo della sfide

15/11 12:00 Manital Torino - EA7 Emporio Armani Milano

15/11 18:15 Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese

15/11 18:15 Acqua Vitasnella Cantù - Sidigas Avellino

15/11 18:15 Giorgio Tesi Group Pistoia - Pasta Reggia Caserta

15/11 18:15 Betaland Capo d'Orlando - Vanoli Cremona

15/11 18:15 Consultinvest Pesaro - Enel Brindisi

15/11 20:45 Umana Reyer Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia

16/11 20:45 Obiettivo Lavoro Bologna - Banco di Sardegna Sassari

La classifica

1. EA7 Emporio Armani Milano 10 5/1

2. Giorgio Tesi Group Pistoia 10 5/1

3. Enel Brindisi 8 4/2

4. Umana Reyer Venezia 8 4/2

5. Grissin Bon Reggio Emilia 8 4/2

6. Dolomiti Energia Trentino 8 4/2

7. Banco di Sardegna Sassari 8 4/2

8. Pasta Reggia Caserta 6 3/3

9. Vanoli Cremona 6 3/3

10. Openjobmetis Varese 6 3/3

11. Betaland Capo d'Orlando 6 3/3

12. Sidigas Avellino 4 2/4

13. Acqua Vitasnella Cantù 2 1/5

14. Consultinvest Pesaro 2 1/5

15. Obiettivo Lavoro Bologna 2 1/5

16. Manital Torino 2 1/5