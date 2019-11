NCAA, Paradise Jam recap: South Carolina batte Norfolk nella opening night

Comincia bene la stagione agonistica di South Carolina, che nell'opening night dell'US Virgin Islands Paradise Jam tournament sconfigge Norfolk con il punteggio di 84-69. La palma di MVP è andata a Charles Oliver, il quale ha sfornato una prestazione da 21 punti (5 triple) con cui però non è riuscito ad evitare la sconfitta ai suoi.

Entrambi i team cominciano un pò sottotono e, dopo aver sbagliato i primi otto tentativi della partita, solo un tiro dalla media di PJ Dozier riesce a sbloccare il match; il canestro dà il vero inizio alla partita, che vede Carolina essere avanti sul 9-2 al primo timeout. Dopo la prima pausa sale in cattedra Duane Notice (in uscita dalla panchina), il quale lascia subito il segno al suo debutto in NCAA mettendo a referto 12 punti nei suoi primi 6 minuti di gioco e permette a South Carolina di estendere il proprio vantaggio. Ma l'ottima partenza a livello offensiva dei "Gamecocks" viene accompagnata anche da una certa solidità difensiva, infatti Norfolk soffre le buone scelte difensive degli avversari ed è costretta a tirare con il 27% dal campo nella prima parte di gara. Nonostante ciò alla lunga la benzina di South Carolina (solo tre "field-goal" negli ultimi 11 minuti) sembra finire e cosi le "Golden Eagles" di Norfolk riescono a riavvicinarsi, complice anche la pioggia di triple messa in atto dal MVP Oliver, chiudendo il primo tempo sotto di soli sei punti (40-36 il risultato parziale).

Dopo l'intervallo si assiste ad un flashback dell'inizio del match, infatti i "Gamecocks" partono subito forte e grazie al 5/6 dal campo iniziale riescono a rimpolpare il divario portandosi avanti di oltre dieci punti (52-41); in questo frangente ad ammazzare il match sono le due triple consecutive (in "back-to-back" per usare il termine USA) di Dozier e Sindarius. Nonostante ciò Norfolk non si perde d'animo e, grazie ad un break costruito su 4 canestri consecutivi (importante il contributo di Oliver), riesce a mantenersi in partita con le unghie e con i denti. Le "Golden Eagles" per evitare ulteriori tentativi di fuga degli avversari cercano di abbassare il ritmo con la difesa a zona e optando per alcune situazioni di pressing, ma a sbaragliare i piani di Norfolk ci pensa il solito Dozier, il quale si rende protagonista di uno spettacolare alley-hoop in coppia con Christian Silva. Nonostante tutto, però, la mossa delle Golden Eagles funziona e, a 10 minuti dal termine, South Carolina è avanti appena di cinque punti (61-56). La vera svolta della partita arriva allo scoccare del dodicesimo minuto di gioco del secondo tempo, quando i "Gamecocks" chiudono il match con il break di 7-0 che spegne le residue speranze di rimonta di Norfolk. Infatti le "Golden Eagles" non riescono più a risalire dal nuovo affondo degli avversari e, complice l'uscita per cinque falli di Jeff Short (uno dei punti chiave della squadra) e l'appannamento di Oliver, sono costrette ad alzare definitivamente bandiera bianca dichiarando la resa sul punteggio finale di 69-84.

Come detto precedentemente il premio di MVP va a Charles Oliver, autore di una prova da 21 punti, anche se dietro di lui vanno sottolineati il grande contributo (seppur inutile ai fini del risultato finale) del freshman Jeff Short, autore di 16 punti. Tra le fila di South Carolina, invece, da segnalare le grandi prove del duo Duane Notice-Sindarius Thornwell (entrambi top-scorer con 14 punti), di Laimonas Chatkevicius (13 punti per lui) e del freshman Christian Silva (12 punti, 9 rimbalzi, 2 stoppate e un super alley-hoop). Di seguito ecco le parole di Coach Martin sulla prima vittoria stagionale: