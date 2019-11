NBA, Brewer e Harden trascinano Houston alla vittoria all’overtime su Portland (108-103)

A Houston il vento è cambiato: dopo il licenziamento a sorpresa nella giornata di ieri del coach Kevin McHale, ‘colpevole’ secondo la dirigenza della partenza a rilento (4-7) dei Rockets in questa stagione, Harden e compagni hanno vinto in casa contro dei Portland Trail-Blazers in crisi nera, che si sono fatti rimontare un vantaggio di 17 punti nel terzo periodo e di 7 punti nell’ultimo minuto e mezzo dei tempi regolamentari. Un disastro sportivo, che coach Stotts ha commentato in questo modo: “Nella NBA possono succedere cose strane. Prima non siamo stati capaci di chiudere la partita quando eravamo in netto vantaggio, poi Brewer è riuscito a segnare il canestro per andare all’overtime su una gamba dal logo della lega sul parquet, è così che vanno le cose”.

Per Houston i migliori in campo sono stati James Harden (45 punti, 11 assist, 8 rimbalzi e 5 palle rubate) e Corey Brewer, l’eroe della rimonta dei texani, che ha chiuso il match con 16 punti e 4 rimbalzi partendo dalla panchina. Buone prove per Dwight Howard (19 rimbalzi) e Trevor Ariza (18 punti), male Lawson e Terry, sette punti in due.

Per Portland, arrivata alla settima sconfitta consecutiva dopo una buona partenza in campionato (4-2), a salvarsi sono solo Lillard (23 punti), McCollum (19 punti), Aminu (16 punti e 15 rimbalzi) e Crabbe (15 punti dalla panchina), mentre il resto della squadra continua a navigare nel buio.

La Partita – Dopo un primo quarto quasi alla pari (22-21), Houston gioca una seconda frazione imbarazzante, segnando solo 13 punti (season low) e sprofondando a meno 11 dalla formazione ospite. Nella ripresa Portland sembra avere ancora in mano la partita, con Aminu, Lillard e McCollum che continuano a segnare con facilità, mentre Houston riesce a non sprofondare solo per le triple di Harden e Ariza. Nell’ultimo quarto, cominciato con il punteggio di 76 a 61 per i Trail-Blazers, va in scena una rimonta incredibile dei Rockets, con Brewer e Harden incontenibili, capaci di mettere a segno in modo rispettivo 13 e 15 punti, mentre l’attacco dei Blazers non funziona più. Nell’ultima azione del quarto periodo la rimonta va a buon fine, grazie a una tripla quasi da centrocampo di Brewer, che fissa il punteggio sul 99 pari, mandando la contesa all’overtime. Nel supplementare Portland non trova la forza per arenare Harden, che segna altri nove punti e rende inutili i canestri di Lillard e Aminu, e perde in modo incredibile per 108-103.

Intervista post match – Nel dopo partita l’eroe di serata Corey Brewer ha espresso tutta la sua felicità per la vittoria e per aver messo a segno il tiro che potrebbe aver fatto cambiare marcia in questa stagione ai suoi, dichiarando: “Quando qualcuno segna un tiro come quello non può non far esaltare tutti coloro che stanno nel palazzetto! Se quel tiro cambierà la nostra stagione sarò contento di averlo fatto io, però ora dobbiamo solo pensare che per noi è tempo di cominciare a vincere delle partite”.

