Serie A Beko - L'ottava giornata: Milano ospita Venezia, Pistoia per la fuga nel posticipo

Ottava giornata della Serie A di basket che si è aperta con una notizia a dir poco scioccante: la Dinamo Sassari ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con coach Meo Sacchetti. Per la prima volta da sette anni, dunque, sulla panchina dei sardi non siederà il coach che ha trascinato Sassari alla conquista della Supercoppa, della Coppa Italia e del campionato nella passata stagione. Una decisione frutto forse della pessima partenza in Eurolega (0-6) e di un inizio di stagione in Italia a singhiozzo (4-3).

Detto questo, si torna al campo, dove le sedici squadre di A saranno impegnate nell'ottavo turno, autentico giro di boa del girone d'andata. Tutti inseguono la capolista Giorgio Tesi Group Pistoia, reduce dalla vittoria contro Caserta all'overtime. Oltre alla novità sulla panchina di Sassari, alcune squadre iniziano a rinforzarsi in vista del rush finale che decreterà le finaliste per la Coppa Italia, ma soprattutto in vista di una serratissima lotta salvezza: Bologna e Cantù si sono rinforzate con Fells ed Hodge, mentre l'Olimpia Milano ha inserito Rakim Sanders in un roster già di per sé invidiabile.

La giornata prenderà il via, così come accaduto settimana scorsa, domani a mezzogiorno, dove a Reggio Emilia arriva la Dolomiti Trento reduce dalla bella vittoria europea in rimonta, con Pascolo e Baldi Rossi sugli scudi. Discorso opposto per Menetti ed i suoi, che hanno ceduto il passo a Brindisi. Reggio deve reagire dopo la sconfitta rimediata nel posticipo di domenica al Taliercio contro Venezia, che le è costato il secondo posto in classifica proprio in favore dei lagunari. Sfida di altissima classifica, che potrebbe attestare i trentini come definitiva sorpresa del campinato.

Saranno quattro, visto il doppio posticipo del lunedì, le sfide che si giocheranno alle 18.15. Protagoniste le due squadre campane, reduci entrambe da due sconfitte in esterna a Cantù e Pistoia. Avellino affronta la Enel Brindisi di Bucchi, e vuole riscattarsi dopo due battute d'arresto consecutive. Discorso diverso per la Pasta Reggia Caserta, che dopo aver vinto due gare di fila, si è fermata uscendo a testa altissima dopo un supplementare dalla trasferta in casa della capolista Pistoia. Siva, che ha dato un nuovo volto alla squadra di Dell'Agnello, e compagni ospitano l'Acqua Vitasnella di Abass, che vuole bissare il successo ottenuto contro l'altra campana di domenica scorsa.

Il programma pomieridiano lo chiuderanno Torino-Capo d'Orlando e Varese-Bologna. Due gare che potranno consegnare due contendenti alla lotta per gli ultimi posti per la Coppa Italia. I siciliani arrivano in Piemonte con tre sconfitte di seguito sul groppone, mentre i granata, ancora ultimi in classifica hanno battuto sempre tra le mura amiche l'Olimpia Milano e vogliono confermare il trend positivo. Varese e Bologna si presentano al match con animi diametralmente opposti, ma con un percorso sostanzialmente simile fatto di più bassi che alti, nel quale entrambe stentano a trovare continuità. I brianzoli vogliono riprendere la marcia verso i playoff, mentre gli emiliani hanno necessità dei due punti per confermare la bella vittoria contro Sassari.

Domenica sera sarà il momento del big match (che Vavel vi offrirà in diretta dal Mediolanum Forum di Assago). L'Olimpia Milano di Repesa, dopo l'ennesima delusione europea, affronta la Reyer Venezia di Charlie Recalcati. Due i successi settimanali per i lagunari, zero per i milanesi: Goss e compagni sono pronti all'ennesimo scalpo glorioso, dopo aver battuto Sassari e Reggio Emilia. Sfida ovviamente tra due delle migliori squadre del campionato, per roster ed anche per statistiche, di squadra ed individualmente: prime due squadre per valutazione (89.4 la media Milano, 89.1 quella Venezia); migliori tiratori da 3 punti (56.7 (17/30) per Bramos, 54.1 (20/37) per Simon); primo e terzo marcatore per percentuali di realizzazione (66.7 (40/60) per Owens, 63.0 (34/54) per McLean).

Così, Recalcati, ha presentato il match di domani: "È il big match che chiude la nostra striscia di appuntamenti di fuoco di novembre. Milano resta la favorita per la vittoria del campionato e non dobbiamo farci trarre in inganno dai loro ultimi risultati. Si tratta di una squadra da Eurolega quindi attrezzata per questa competizione e che nel nostro campionato è quella che ha il bilanciamento migliore tra gioco interno ed esterno. Una squadra che per esempio tira benissimo da tre punti non solo perché si affida al talento di Gentile o Simon ma anche perché la palla va dentro a giocatori d'area che orientano e condizionano la difesa e che sono molto bravi anche a riaprire per i compagni. Per la nostra difesa sarà quindi un impegno a 360 gradi. Abbiamo grande rispetto e dovremo avere massima attenzione e come sempre pensare ad affrontarli sia dal punto di vista collettivo che individuale e dovremo essere bravi a ridurre il loro potenziale. Sarà una partita importante perché ci potrebbe dare aumento della nostra autostima e ulteriore slancio in classifica però sappiamo che non sarà facile."

Chiudono il programma i due posticipi del lunedi, dove a Sassari arriva la Consultinvest Pesaro, che ha battuto Brindisi nel turno precedente e va a caccia di un altro upset. Clima ovviamente teso in Sardegna, dove in panchina siederanno i vice di Sacchetti in attesa di conoscere il nuovo capo allenatore. A Cremona, invece, calerà il sipario sull'ottava giornata, con la capolista Pistoia di Vincenzo Esposito impegnata sull'ostico parquet della Vanoli, dove i toscani fronteggeranno una squadra discretamente in forma, reduce da tre successi nelle ultime tre gare.

Il programma completo dell'ottava giornata

22/11 12:00 Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino

22/11 18:15 Openjobmetis Varese - Obiettivo Lavoro Bologna

Sidigas Avellino - Enel Brindisi

Manital Torino - Betaland Capo d'Orlando

Pasta Reggia Caserta - Acqua Vitasnella Cantù

22/11 20.45 EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia

23/11 20.30 Banco di Sardegna Sassari - Consultinvest Pesaro

23/11 20.45 Vanoli Cremona - Giorgio Tesi Group Pistoia

La classifica

1. Giorgio Tesi Group Pistoia 12 6/1

2. Dolomiti Energia Trentino 10 5/2

3. Umana Reyer Venezia 10 5/2

4. EA7 Emporio Armani Milano 10 5/2

5. Enel Brindisi 8 4/3

6. Banco di Sardegna Sassari 8 4/3

7. Vanoli Cremona 8 4/3

8. Grissin Bon Reggio Emilia 8 4/3

9. Pasta Reggia Caserta 6 3/4

10. Openjobmetis Varese 6 3/4

11. Betaland Capo d'Orlando 6 3/4

12. Acqua Vitasnella Cantù 4 2/5

13. Sidigas Avellino 4 2/5

14. Consultinvest Pesaro 4 2/5

15. Obiettivo Lavoro Bologna 4 2/5

16. Manital Torino 4 2/5