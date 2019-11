Thomas e Bradley guidano i Celtics alla vittoria

Una volta che Isaiah Thomas ha conquistato il suo posto nello starting lineup, a coach Brad Stevens serviva un altro buon sesto uomo. E chi meglio di Avery Bradley, che da sesto uomo ha dimostrato di essere un'ottima alternativa ad Thomas. Il prodotto di Texas University, nella vittoria contro i Brooklyn Nets, ha fatto registrare ventuno punti con uno strepitoso 10-13 dal campo, uscendo dalla panchina. Bradley, da quando è tornato dall'infortunio al polpaccio, è sempre andato in doppia cifra, ed è la seconda volta che conclude una partita con ventuno punti.

"Devo togliermi dei sassolini dalla scarpa, per questo ogni volta che scendo in campo, cerco di giocare sempre al massimo." ha dichiarato Bradley, che nelle ultime quattro partite, ha tirato con oltre il 55%.

I Celtics avevano una motivazione in più per battere i Nets, visto che nella trade che aveva portato Kevin Garnett e Paul Pierce a Brooklyn, i Nets avevano ceduto tutte le loro scelte al draft e quindi più Brooklyn va male questa stagione, più sono le possibilità per Boston di avere una scelta alta al prossimo draft. Grandissima mossa del GM dei Celtics, Danny Ainge, che al tempo della trade fu criticato aspramente, ma poi il tempo ha dato ragione al due volte campione NBA.

Bradley ha realizzato otto dei suoi ventuno punti, nel terzo quarto, dove i Celtics hanno chiuso un super parziale di 26-7. Coach Brad Stevens a fine gara ha dichiarato: "L'ho detto prima della gara, mi piacciono questi ragazzi che escono dalla panchina, perchè danno una sicurezza dal punto di vista realizzativo e a volte ne abbiamo davvero bisogno. Qusta sicurezza Avery c'è la sta garantendo da ormai quattro partite."

Isaiah Thomas, che ha conquistato il posto da titolare, quando Bradley è tornato a disposizione di coach Stevens ha aggiunto diciotto punti e nove assist. Quattordici di questi diciotto punti, con quattro triple, sono stati realizzati nel solo secondo quarto. Brad Stevens a fine gara, ha elogiato il modo in cui il play da Tacoma sta giocando. Per i Celtics nella notte, bene anche Jae Crowder che ha concluso la gara con diciannove punti, e Evan Turner e David Lee, andati entrambi in doppia cifra. Per ora questa è stata la vittoria con più margine per i Celtics.

STATS - Nella notte i Boston Celtics hanno tirato decisamente meglio dei Brooklyn Nets. Infatti mentre la squadra di coach Lionel Hollins ha concluso la gara con il 39.3% dal campo, la franchigia del Massachusetts, ha chiuso la gara con un eccellente 58.6% dal campo. Inoltre Boston ha dominato anche nel pitturato, dove i Celtics, sono riusciti a realizzare ben sessantotto dei loro centoventi punti e sempre nell'area hanno concesso ai Nets solo quaranta punti.

NEXT GAME - I Brooklyn Nets avranno la possibilità di rifarsi domenica, al Barclays Center, dove stavolta saranno loro ad ospitare i Boston Celtics, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva.