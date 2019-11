Risultato finale EA7 Milano – Umana Reyer Venezia (87-65): Milano torna al successo

L'Olimpia torna alla vittoria dopo i 3 stop consecuitivi, tra Eurolega e campionato, partita a senso unico qui al Forum. Man of the match Alessandro Gentile con 19 punti. Venezia ha provato a resistere per un quarto e mezzo ma poi si è arresa alla netta superiorità di Milano. Per questa sera è tutto, un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione

QUARTO QUARTO

FINISCE QUI: Milano vince 87-65 su Venezia

87-65 Cerella da due punti

Siamo nell'ultimo minuto di gioco

80-65 In penetrazione Bruno Cerella

80-63 Green 1/2 dall lunetta

80-62 Dentro anche Magro

80-62 Mancano due minuti di gioco

79-60 Per Milano in campo anche Amato per gli ultimi minuti finali

79-60 McLean 1/2 dall lunetta

78-60 Hummel da due punti

sono trascorsi 36 minuti di gioco

76-60 Ma ci pensa ancora Lafayette sempre dalla lunga distanza , per il 3 biancorosso è a quota 13 punti

73-60 Ruzzier da tre punti, Repesa chiama immediatamente time out

Sono trascorsi 34 minuti di gioco

73-57 Viggiano da due punti

73-55 Lafayette ancora con una tripla

70-55 Time out Recalcati

70-55Cerella da due punti, assist Barac

68-55 Tonut dalla lunetta

Sono trascorsi 32 minuti di gioco

68-53 Hummel da due punti

66-53 Tonut da tre punti, Venezia prova a farsi sotto

TERZO QUARTO

Terzo quarto che si chiude con Milano sopra di 16 lunghezze, 66-50.

66-50 Ruzzier da tre punti

66-47 Tripla di Lafayette

63-47 Hummel da due punti

Sono trascorsi 28 minuti di gioco

61-47 Venezia torna a segnare con Tonut

61-45 McLean questa volta realizza 2/2 dalla lunetta

59-45 Fallo di Tonut su McLean, fuori Gentile (ovazione per il capitano )dentro Simon

59-45 4° Fallo per Owens che lascia il campo per Ortner

Sono trascorsi 26 minuti di gioco

Problemi di falli per Venezia, Owens e Goss a tre falli

59-45 Jenkins 2/2 dalla lunetta

Sono trascorsi 24 minuti di gioco

57- 45 Ma dall'altra parte commette fallo su Owens che realizza un gioco da tre punti

57-42 Canestro di Barac

55-42 Peric da rimbalzo offensivo

55-40 Ancora Owens. Barac realizza da due punti. Palla persa di Milano

Sono trascorsi 22 minuti di gioco

53-38 Owens risponde a Gentile

51-36 Goss al suo secondo fallo

Inizia il secondo tempo, prima palla giocata da Milano

SECONDO QUARTO

Dopo i ptimi venti minuti di gioco Milano conduce per 51-36. Miglior marcatore del match è Gentile con 17 punti. a Tra poco per il secondo tempo

51-36 Gioco da tre punti per il capitano biancorosso

48-36 Gentile da due punti, time out chiamato da Recalcati, Manca un minuto scarso alla fine del primo tempo

46-36 Schiacciatone di Owens, assist di Viggiano

Sono trascorsi 18 minuti di gioco

46-34 Alessandro Getnile da due punti

44-34 Peric ancora questa volta da tre punti

42-31La Reyer torna a segnare con Peric, 1/2 dalla lunetta

Sono trascorsi sedici minuti di gioco

42-40 time out Milano, Venezia non riesce più a trovare la via del canestro

42-40 Milano prova a scappare, a segno prima con McLean e poi con Hummel

38-30 Ancora Lafayette sempre da due punti

Sono trascorsi 14 minuti di gioco

36-30 Ortner risponde a Lafayette

34-28 Ruzzier da tre punti, Venezia si riporta sotto

Sono trascorsi 12 minuti di gioco

33-25 Venezia torna a segnare con Ortner

33-23 Milano con Hummel ( 5 punti in un amen) prova la mini fuga. Recalcati chiama immediatamente time out

PRIMO QUARTO

Primo quarto che si chiude con Milano sopra di cinque punti, 28-23 Gentile già a quota 10 punti,Dall'altra parte miglior realizzatore Bramos con 6 punti

28-23 Mini parziale di Milano, fermato dalla tripla di Jackson

26-20 Hummel triplaa

23-20 McLean, assist di Cinciarini

21-20 Raddoppio su Gentile, Cinciarini ringrazia e segna in penetrazione

Sono trascorsi otto minuti di gioco

Dentro Cerella e McLean, fuori Brac e Jenkins

19-20 Tonut riporta Venezia in vantaggio

19-18 Green accorcia

Sono trascorsi sei minuti di gioco

19-16 Canestro di Gentile da due punti

17-16 Barac, vantaggio milaese

15-16 Primi cambi anche per Repesa, dentro Hummel fuori Mclean

15-16 Fallo subito e canestro realizzato per Barac, Goss primo fallo. Tiro libero sbagliato per il centrone Milanese. Owens ancora a segno

Sono trascorsi quattro minuti di gioco

13-14 Barac risponde ad Owens sempre da due punti,

11-12 Altra pentrazione per Gentile, altro fallo subito e questa volta tiro libero realizzato

Secondo fallo anche per Peric, fuori Bramos dentro Viggiano

8-12 Venezia 4/4 da tre punti, dall'altra parte Gentile da due punti. Secondo fallo per Bramos

Sono trascorsi due minuti di gioco

6-9 Si segna solo da tre punti in questi primi minuti, Al capitano di Milano, risponde ancora una volta Bramos

3-6 Altro canestro dalla lunga distanza, questa volta con Goss

3-3 Tripla di Cincarini, ma dall'altra parte gli risponde subito Bramos

0-0 Dopo emmeno 15 secondi, Bramos ha commesso il suo primo fallo

20. 44Diamo le entrate in campo

Per Milano Jenkins, McLean, Gentile, Cinciarini Barac

Per Venezia: Bramos, Peric, Green, Ortner, Owens

20.40 Tocca ai padroni di casa

20.39. e' il momento delle presentazioni delle due squadre, tocca per prima agli ositi

20.30 Squadre che stanno ultimando il riscaldamento, mancano 15 minuti alla palla due, restate con noi!

20.26 Alessandro Gentile è diventato il 23° realizzatore nella storia dell’Olimpia con 1806 punti superando Sasha Djordjevic (1773 punti in 91 gare). La graduatoria storica è capeggiata da Mike D’Antoni con 5.573 punti davanti a Roberto Premier con 4.814 e Massimo Masini con 4.002. Bob McAdoo e Antonello Riva sono quarto e quinto in graduatoria. Ecco i primi 10. John Gianelli con 1826 punti è il prossimo giocatore nel mirino di Gentile

20.16 Entra in campo milano accolta da un lungo applauso

20.14 Squadre che fanno il loro ingresso in campo, tocca prima agli ospiti, la Reyer Venezia

20.10 Forum che pian piano si sta riempiendo, restate in nostra compagnia, il grande basket è sempre qui su Vavel Italia

20.03 L'arrivo dei giocatori di Milano al Forum

19.54 Pillole statistiche: L’Olimpia cavalca una striscia incredibile di 36 vittorie interne consecutive in partite di regular season di campionato. La serie fu avviata al termine della stagione 2012/13 con tre successi di fila, poi ne arrivarono altri 15 su 15 nella stagione 2013/14, 15 su 15 nella stagione 2014/15 per 33 totali, diventati 36 dopo il successo su Bologna.

19.42 Buonasera, eccoci collegati dal Forum d'Assago, questa sera sono previste 9 000 persone, le squadre hanno appena iniziato il primo riscaldamento, restate con noi

Palla a due, si comincia. Buona sera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, direttamente dal Forum d’Assago seguiremo, in vostra compagnia, EA7 Milano - Umana Reyer Venezia. Segui il grande basket con noi!

Milano è reduce da tre sconfitte consecutive e questa sera cerca il riscatto contro l’Umana Venezia una delle dirette rivali in chiave scudetto. La squadra di Repesa deve dare una svolta positiva alla stagione, visto la sempre più probabile eliminazione in Eurolega (una sconfitta giovedì in casa contro l' Efes chiuderebbe i giochi).

Quella di questa sera è la sfida tra due delle semifinaliste playoff della passata stagione e permetterà alla vincitrice di raggiungere, almeno per 24 ore, la capolista Pistoia che scenderà in campo lunedì sera (ore 20.45) al PalaRadi contro la Vanoli Cremona. Invece chi perde rischia di essere risucchiato dal gruppone delle inseguitrici. I padroni di casa arrivano dalle tre vittorie casalinghe in campionato tutte ottenute con margini di almeno 15 punti.

Almeno 9.000 persone assisteranno ad EA7 Emporio Armani e Umana Venezia. Ambedue le squadre sono 5-2 in campionato e quest’anno si sono affrontate nella semifinale di Supercoppa, vinta in rimonta dall’Olimpia. Per ammirare i due migliori tiratori del campionato, numeri alla mano: Michael Bramos tira con il 54.7% da tre, Krunoslav Simon con il 54.1%.

“Ho detto più volte che siamo in un momento di difficoltà e non possiamo pretendere di uscirne in pochi giorni anche se ci proveremo. Abbiamo bisogno di tenuta fisica, mentale e di positività. Il finale della gara di Vitoria è la base da cui ripartire”, ha detto Coach Jasmin Repesa nella giornata di ieri. Invece il coach degli orogranata Carlo Recalcati ha parlato in conferenza stampa del big match. Ecco il video

Sono 75 i precedenti tra Olimpia e Reyer con 60 vittorie di Milano e 15 di Venezia (35-2 il bilancio a Milano in favore dell’Olimpia). Da quando la Reyer è tornata in Serie A, le due squadre si sono affrontate 12 volte con 10 vittorie dell’Olimpia e 2 di Venezia di cui una a Milano, tre anni fa, 105-100. Nei playoffs del 2012 l’Olimpia vinse 3-0 contro la Reyer. Quest’anno l’Olimpia ha battuto Venezia nella semifinale di Supercoppa a Torino, 71-66 con 17 punti di Alessandro Gentile.

Cinciarini ha la grande occasione di tagliare il traguardo dei 2000 punti in Serie A: gliene mancano solo 4. La partita Milano-Venezia sarà diretta da Saverio Lanzarini, Roberto Begnis e Beniamimo Manuel Attard. Si tratta della stessa terna che ha diretto l’EA7 Emporio Armani nella vittoriosa trasferta di Avellino.

L’unico ex da parte di Venezia è Jeff Viggiano che ha giocato nell’Olimpia in due parentesi ma mai peruna stagione intera. Hrvoje Peric ha giocato per Repesa a Treviso. Nell’Olimpia l’ex di turno è Daniele Magro che è di Padova ma ha giocato quattro anni nella Reyer prima di trasferirsi a Pistoia prima della scorsa stagione. Il coach della Reyer, Carlo Recalcati, è milanese ma non ha mai giocato o allenato l’Olimpia. Condivide con Repesa però lo scudetto vinto con la Fortitudo. Sono stati gli unici a riuscirci. Il preparatore atletico della Reyer, Renzo Colombini ha ricoperto lo stesso ruolo a Milano nella stagione 2008/09. Nella storia dei due club Sergio Stefanini e Nane Vianello sono stati i giocatori di maggior spicco che abbiano militato in ambedue i club.

