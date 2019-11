Risultato Golden State Warriors Vs Los Angeles Lakers (111-77): Warriors nella storia della NBA (16-0)

Per stanotte è davvero tutto amici lettori di Vavel Italia. Con la vittoria sui Lakers e con il record come migliore partenza di sempre nella storia della NBA dei Golden State Warriors di Steph Curry, Andrea Bugno e la redazione basket di Vavel vi ringraziano per la cortese attenzione e vi danno appuntamento con gli approfondimenti di Vavel sul record e sulla squadra che ha scritto la storia!

Questi i tabellini a fine gara.



Warriors - Quintetto: Curry 24, Thompson 11, Barnes 8, Green 18, Bogut 8. Panchina: Iguodala 6, Barbosa 13, Livingston 4, Ezeli 9, McAdoo, Rush 3, Clark, Speights 2, Thompson 2. All.: Kerr (Walton).



Lakers - Quintetto: Russell 8, Clarkson 4, Bryant 4, Randle 10, Hibbert 2. Panchina: World Peace, Williams 10, Young 7, Bass 6, Kelly 3, Huertas 7, Nance Jr 10, Black 6. All.: Scott.

Steph Curry a fine gara: "E' sensazionale poter entrare nella storia della NBA con questo record. E' fantastico. Proveremo a migliorare ancora, restiamo concentrati e a mantenere fiducia in quello che facciamo".

SUONA LA SIRENA!!!! VINCONO I GOLDEN STATE WARRIORS!!!! IL LORO RECORD E' 16-0 ED E' LA MIGLIORE STRISCIA VINCENTE PER INIZIARE LA STAGIONE DI SEMPRE!!!! LA STORIA DELLA NBA E' STATA SCRITTA STANOTTE!

ULTIMO MINUTO! SESSANTA SECONDI E VERRA' SCRITTA LA STORIA!!!!! BOATO INCREDIBILE DELLA ORACLE ARENA!

111-77 La lacrima di Marcelinho, a segno, per i Lakers. Speights sbaglia il jumper dalla parte opposta.

111-75 2' Young accorcia da sotto su assist di Marcelinho, Barbosa risponde in contropiede.

109-73 Speights ci prova anche da tre, ma trova solo il primo ferro. Clark lotta a rimbalzo trovando il fallo ma non il gioco da tre punti. 1/2 per lui dalla lunetta.

108-72 Buon arresto e tiro di Kelly, che firma i suoi primi due punti della gara.

108-70 Barbosa ruba palla a Young e vola a schiacciare.

5' Tornano in campo le squadre sulle note di "we will rock you", mentre Huertas sbaglia da tre, Artest recupera il rimbalzo ma non realizza da sotto.

106-70 Huertas risponde da tre! In campo anche Metta World Peace nei Lakers. Time out Walton!

106-65 RUSH DA TRE!!!!! +41!!!!

101-65 Nance per Black: affondata bimane per il suo quarto punto personale.

101-63 EZELI!!!! CHE GIOCATA DI BARBOSA CHE PESCA IL LUNGO SOTTO CANESTRO CHE SI PROTEGGE COL FERRO E SEGNA, SUBISCE IL FALLO ED ANDRA' IN LUNETTA! TIME OUT LAKERS!

99-61 Ezeli risponde a Nance con il gancio dal centro dell'area.

97-59 Vola Barbosa in contropiede. E' iniziato il lunghissimo garbage time che ci porterà alla sirena finale!

93-59 Black col jumper dalla media. Risponde Livingston.

91-57 Botta e risposta Barbosa-Huertas

4Q - 89-55 Livingston dietro la schiena per Ezeli, che trova il fallo ma non il gioco da tre punti. 0/2 in lunetta.

NON RIESCE NEMMENO A TIRARE D'ANGELO RUSSELL SULLA SIRENA! WARRIORS IN ASSOLUTO CONTROLLO: 89-55 A FINE TERZO QUARTO! MANCANO 12 MINUTI E LA STORIA VERRA' SCRITTA!

89-61-55 2/2 per Green ai liberi. Ultimi 6.5 secondi del quarto.

87-55 Steph ancora in penetrazione! Clamorosa la virata, pazzesca la pennellata destra al tabellone. Sono 14 i punti di Curry nel quarto.

85-55 Alley oop anche in casa Lakers: Williams per Nance.

85-53 STEPHENNNNN CURRRYYYYY!!!! DAL PALLEGGIO!!!!!! PAZZESCO!!!! TRIIIIIIIIPLAAAAA!!!!

82-53 Altro canestro di Bass in arresto e tiro. -29 Lakers.

1'39" 82-51 Sbaglia Young da tre, fa lo stesso Curry dalla parte opposta: Ezeli conquista il rimbalzo e due tiri liberi. 1/2 per lui.

81-51 RISPONDE KLAY DA TRE!!!! SPLA-55AAASSHHHH!!!

78-51 YOUNG!!! DA TRE!!!! SOLO RETE!

78-48 Klay Thompson subisce fallo sul tiro da tre da parte di Lou Williams: 3/3 e +30 Warriors.

75-48 COSA FA! COSA FA CURRY IN PENETRAZIONE! UBRIACA RUSSELL E VA AD APPOGGIARE AL VETRO! PAZZESCO!

73-48 Kobe per Bass che non sbaglia l'arresto e tiro dall'angolo.

73-46 ALTRO ALLEY OOP! IGUODALA PER EZELI CHE AFFONDA IL MASSIMO VANTAGGIO! +27!!!

71-46 Clarkson in tap-in offensivo dopo un errore di Randle. Kobe perde palla e lancia il contropiede Warriors: Curry per Iggy, schiacciata facile.

69-44 Sbaglia Curry da tre, corregge Green tutto solo a rimbalzo.

7 di Steph Curry in apertura di quarto, 4 di Bogut sono bastati per allungare nuovamente sul +23. Lakers che non riescono a trovare il bandolo della matassa in difesa, dove al primo picl&roll perdono sistematicamente gli avversari.

6'20" 67-44 Altro errore di Bryant, rimbalzo e contropiede per Curry che tiene il contatto con Clarkson e realizza. Time out Scott.

6'30" 65-44 THOMPSON IN CONTROPIEDE! SEGNA, SUBISCE IL FALLO ED ANDRA' IN LUNETTA COL LIBERO SUPPLEMENTARE!

63-44 CURRY DA TRE!!!!! SOLO RETE!!!! ESPLODE LA ORACLE ARENA!

Altro errore di Kobe da tre (1/12 dal campo), Curry conquista il rimbalzo.

Sbaglia Curry un tiro aperto da tre, Hibbert commette fallo in attacco nel tentativo di giocare il pick&roll con Bryant.

60-44 Risponde Curry in arresto e tiro dall'interno dell'area.

58-44 Clarkson con la zingarata in penetrazione segna il -16. Sbaglia Thompson, Kobe serve Hibbert sotto canestro: Bogut lo ferma col fallo. 2/2 per l'ex Pacers, -14 Los Angeles.

58-40 Kobe serve Randle dopo il pick&roll, fallo di Green sull'ala dei Lakers: 2/2 e -18.

58-38 ALTRO ALLEY OOP! INGUARDABILE LA DIFESA DEI LAKERS! SE LA RIDE BOGUT, SERVITO ANCORA DA CURRY!

56-38 GREEN PER BOGUT! RIPRENDONO DOVE AVEVANO LASCIATO NEL PRIMO TEMPO! ALLEY OOP E +18!

Doppio errore da tre di Clarkson in apertura.

Suona la sirena! Tutto pronto per l'inizio della ripresa alla Oracle Arena! 24 minuti per la storia!

Risultati dagli altri campi: Clippers corsari a Denver (111-94, Gallinari 20 punti e 18 rimbalzi), mentre Chicago è ancora avanti di 11 a Portland (78-67).

Warriors che hanno 19 assists sui 22 canestri realizzati. In difesa, non manca l'attenzione, con i Lakers costretti a tirare con il 35.7% dal campo.

Prima metà di gara in controllo per i Golden State Warriors, che sfruttano il +19 del primo quarto per gestire energie e ritmi nel secondo. Le triple di Barnes e Green scavano il solco, i Lakers non rispondono se non nella seconda frazione con Williams, l'unico a trovare con continuità la via del canestro. Tutto abbastanza tranquillo nei primi 24 minuti, con Curry che assapora sempre di più l'idea del record.

BASS SULLA SIRENA! CORREGGE IL LAYUP DI KOBE SBAGLIATO PER FISSARE IL PUNTEGGIO SUL 54-38 FINALE!!! SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO! WARRIORS A 24 MINUTI DALLA STORIA!!!

54-36 RANDLE! Gran movimento dell'ala dei Lakers, che trova il centro e l'arresto e tiro vincente.

Bryant sulla sirena trova solo il ferro, ma la palla resta ai Lakers in attacco.

54-34 SI ISCRIVE A REFERTO ANCHE THOMPSON! DA TRE!!!

51-34 Randle e Russell: parziale di 4-0 Lakers.

51-30 Palleggio, arresto e canestro per Steph dal centro dell'area. Nuovo +21.

3' 49-30 Altro tiro ottimamente costruito e segnato da Golden State: Green per Thompson che penetra verso il centro e scarica sotto per il compagno rimasto solo, 14 per Dray.

47-30 L'attacco dei Lakers è solo Williams: altri due per Lou, 10 personali.

47-28 Grande gioco a due tra Bogut e Curry: il trenta serve un cioccolatino per il lungo australiano, che schiaccia indisturbato.

Sbagliano Barnes e Green da tre, non ne approfitta Young dalla parte opposta per due volte.

Altro time out in campo. Stavolta lo chiama Walton, che ha visto i suoi rilassarsi eccessivamente concedendo 8 punti quasi di fila a Lou Williams.

45-28 E' di fuoco Lou Williams, che mette un altro arresto e tiro in testa alla difesa dei Warriors. 8 per l'ex Hawks, tra le altre.

45-26 GREEN PER BOGUT!!!! ALTRO ALLEY OOP! SPETTACOLO ALLA ORACLE ARENA!

43-26 2/2 ai liberi per Randle. Accorciano i Lakers con un mini 4-0.

43-24 Sempre Lou Will per i Lakers. Altro arresto e tiro che trova solo la retina. Torna Curry nei Warriors.

43-22 1/2 per Lou Williams nel suo secondo viaggio in lunetta. Livingston in fade away dalla parte opposta. Nuovo +21.

41-21 Palleggio arresto e tiro per Iguodala: eseguito perfettamente.

39-21 Kobe scippa Speights e lancia Williams in contropiede: due facili.

39-19 Terzo fallo per Ezeli, su Nance che va in lunetta: 2/2 per lui.

39-17 IGUODALA PER EZELI!!!!! ALLEY OOP FANTASTICO! LA DIFESA DEI LAKERS MENO!

37-17 Altro time out in campo. Warriors sempre in controllo dopo i primi due minuti del secondo periodo.

1/2 ai liberi per Lou Williams. Livingston sbaglia dall'angolo dalla parte opposta.

9' 37-16 BARRRRRBOSAAAA!!!! RISPONDE SUBITO CON LA STESSA MONETA!

34-16 BRYANT! DA TRE! SI RISCATTA SUBITO IL MAMBA!

Air ball per Kobe da tre, corrono i Warriors in contropiede, ma Livingston eccede con la fantasia.

34-13 Torna D'Angelo Russell, tornano a segnare i Lakers. Risponde Barbosa con la zingarata dalla parte opposta al centro dell'area.

32-11 Livingston gioca a due con Speights: piazzato facile, due facilissimi.

2Q - Il primo tiro del secondo quarto è di Nance, con un long two, sul ferro.

Ritmo, difesa e transizione: non sembra esserci alcun problema per i Golden State Warriors nell'avere la meglio dei Lakers che tirano con il 24% dal campo. 43%, invece, per i padroni di casa. Steph è a 8 punti, 2 rimbalzi e 3 assist.

Suona la sirena di fine primo quarto! I Golden State Warriors archiviano il primo quarto con un sonoro parziale di 30-11! Green guida con 12 punti, Lakers non pervenuti!

30-12 CURRY!!!! DA TRE! SPLASH!!!!!

27-11 Young! Palleggio arresto e tiro per Swaggy a segno.

27-9 Iguodala per Green, tutto solo sotto canestro. Altri due facili, dodici personali.

Altro time out Lakers, stavolta dopo l'ennesima persa. C'è una squadra che corre, difende ed attacca in maniera impeccabile, ce n'è un'altra che non fa nulla di tutto questo. Warriors in controllo!

25-9 Nance, da sotto, sblocca i Lakers in tap in offensivo, ma Iguodala risponde nel burro della difesa gialloviola.

23-7 DRAYMOND GREEEEEENNN!!! ALTRA TRIPLAAAA!!! PIOVE SUI LAKERS!

Altro recupero di Green, che sradica la palla dalle mani di Bass, Curry con la tripla a campo aperta sbagliata.

Ennesimo errore Lakers, contropiede centrale per Curry che chiude di mancino: 20-7, 12-0 di parziale!

Ancora Curry apre per Thompson, solo oltre l'arco, altro ferro per Klay. Dentro anche Young nei Lakers.

18-7 Altro errore per Bryant in fade away. Steph dall'altra parte trova Green solo sotto canestro, +11

Dentro Lou Williams nei Lakers, prende il posto di Russell (4). 8 per Harrison Barnes, 5 per Green.

5'19" 16-7 HARRISONNNNN BARNESSSSSSSS!!! TRIIIIIIPLAAAAAA!!! TIME OUT LAKERS! BARNES CHE RECUPERA IL RIMBALZO IN ATTACCO E SI FA TROVARE PRONTO SULLO SCARICO DI CURRY!

13-7 Bogut per il taglio di Green: layup facile.

6' Tantissimi i problemi dalla parte opposta per i Lakers. Altra persa di Los Angeles.

Doppio errore di Thompson (0/6), prima da sotto, poi da tre sul rimbalzo in attacco riciclato da Bogut.

11-7 Sbaglia ancora Kobe pressato da Barnes. Lo stesso HB che corre in contropiede e si fa trovare pronto nell'angolo per la tripla su assist di Thompson. Primo mini allungo Warriors.

8-7 Risponde subito D'angelo Russell proprio in penetrazione arresto e tiro su Steph.

8-5 CURRYYYY!!!! DA TREEEEEE!!! SOLO RETE!!!! SI INFIAMMA LA ORACLE ARENA! CHE CIRCOLAZIONE DI GOLDEN STATE!

Randle! Si muove perfettamente spalle a canestro ed impatta a quota 5

5-3 2/2 per Harrison Barnes dalla lunetta, per il nuovo più due dopo il canestro di Russell.

10' Pick&roll Curry per Bogut che tira lungo da pochi passi.

3-1 - 1/2 per Kobe! Corto il primo.

Bryant si isola contro Harrison Barnes in angolo, lo fa saltare e subisce fallo: due liberi per il Mamba.

Gran difesa di Green su Randle, che forza anch'egli e sbaglia. Stephen Curry prova a mettersi in ritmo dalla parte opposta ma sbaglia su Randle.

11' 3-0 Forza Bryant da una parte, da due, fa lo stesso Thompson da tre. Entrambe non trovano il fondo della retina.

3-0 DRAY DA TRE!!!! SUBITO DA TRE! ASSIST DI STEPH, CANESTRO DI GREEN!

PALLA A DUE! BOGUT ANTICIPA HIBBERT! PALLA WARRIORS!

Quintetti in campo! Ultimi dettami tattici per Walton e Scott. Si gioca!

Tempo di presentazioni ufficiali ed inni nazionali alla Oracle Arena! Manca davvero pochissimo alla palla a due!

04.40 Risultati dagli altri campi: Atlanta-Boston (121-97), Memphis-Dallas (110-96).

In corso di svolgimento: Denver-Clippers (66-75), Portland-Chicago (27-37).

CI SIAMO! TUTTO PRONTO PER L'INIZIO DELLA SFIDA CHE PUO' LANCIARE I GOLDEN STATE WARRIORS NELLA STORIA DEL BASKET NBA!

04.05 Sono appena stati ufficializzati i quintetti della gara



GSW - Curry, Thompson, Barnes, Green, Bogut;

LAL - Russell, Clarkson, Bryant, Randle, Hibbert.

04.30 Ultime stats prima di entrare in clima partita a 10 minuti circa dall'inizio del match! I Warriors sono gli unici, nel trio di 15-0, ad aver conseguito il proprio record con il maggiore margine medio di vittorie e più vittorie oltre i 10 o più punti di scarto.

04.25 L'ingresso in campo dei Los Angeles Lakers

04.20 Memphis ha quasi condotto in porto la sfida contro Dallas (97-83 a 4' dal termine), mentre Atlanta ha 19 lunghezze di vantaggio su Boston a 6' dalla sirena finale.

04.15 Nick Young e Jordan Clarkson pronti ad entrare in azione.

04.10 Continua lo show di Danilo Gallinari, che a metà della sfida contro i Los Angeles Clippers ha già raggiunto la doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. Ciò nonostante, i Denver Nuggets sono sotto di 6.

04.00 Mezz'ora alla palla a due, e continuano ad arrivare immagini da bordo campo. Da Young ci spostiamo agli attori protagonisti della serata, Steph, Iguodala, Klay Thompson e Dray Green.

03.50 Nick Young è appena sceso sul parquet per il riscaldamento. Look con il quale di certo non passa inosservato

03.40 9 punti, 2 assist e 6 rimbalzi nel primo quarto di Danilo Gallinari contro i Los Angeles Clippers (26-25 Denver).

03.30 Ad un'ora dal match, i risultati dagli altri campi e le foto in diretta da Atlanta dove hanno ritirato la 55 di Mutombo.



Atlanta - Boston 59-48 (11.00 alla fine del terzo)

Memphis - Dallas 58-44 (7.24 alla fine del terzo)

Denver - Los Angeles Clippers 24-25 (1.30 alla fine del primo)

03.20 Si è chiusa, nel frattempo, la prima gara della notte NBA. Gli Indiana Pacers hanno violato il Verizon Center di Washington, dove i Wizards sono caduti sotto i colpi di Paul George e Cj Miles, autori di 40 e 32 punti!

03.10 Nel frattempo, iniziano ad arrivare i primi contributi dalla Oracle Arena. Questo, il riscaldamento di Stephen Curry.

03.00 Mentre le squadre si apprestano ad iniziare le fasi di riscaldamento pre gara, un ex Warriors, Jason Richardson, saluta Draymond Green a bordo campo.

02.40 Da Steph a Klay, all'altro Splash Brother. Decisamente migliori le prestazioni di Thompson contro i Lakers. Massimo contro i gialloviola di 41 punti firmato nel Gennaio scorso, mentre qualche mese prima, ad Ottobre, si era fermato a 38.

02.20 Mentre le squadre stanno arrivando al palazzetto, vi riproponiamo la nostra analisi odiera, dove vi abbiamo presentato il match (guardando soprattutto in casa Warriors), ripercorrendo i motivi che si celano dietro il segreto di Golden State e del loro successo.



Il mese perfetto: Golden State Warriors per la storia

02.00 18 invece le sfide che Stephen Curry ha disputato contro una delle franchigie più titolate della storia statunitense. 21.4 punti di media con il 45% dal campo, 5.2 rimbalzi e 8 assist smazzati ai compagni. Stranamente le migliori prestazioni del 30 sono state allo Staples, mentre alla Oracle la sua media scende a 20 di media a gara, con il 40% dal campo, confermando i dati di assist e rimbalzi. La migliore prestazione nella passata stagione, quando scrisse a referto 31 punti, 10 assist e 5 rimbalzi.

01.45 Le speranze dei Los Angeles Lakers sono affidate, gioco forza, alla propria star. Kobe Bryant, che alla vigilia non si è dato affatto per vinto annunciando che nello sport tutto può succedere, contro la squadra della baia ha giocato ben 64 partite in carriera, questi i suoi numeri: 36.3 minuti per gara, 27.9 punti (con il 47% dal campo), 5.2 rimbalzi e 4.8 assist. 31 le sfide giocate dal Mamba a San Francisco: media punti che resta sostanzialmente uguale (27.8), con la media dal campo che scende di poco (45.7). 5.2 i rimbalzi, così come 5.1 sono gli assist. Career high nella baia 42, datato Marzo 2006.

01.30 Nel frattempo, ad Atlanta, in vista dell'inizio della gara degli Hawks, stanno per ritirare ufficialmente la maglia di Dikembe Mutombo. Presenzia alla cerimonia anche l'ex compagno Dominique Wilkins, passato anche dalle parti di Bologna.

01.00 Curiosità della sfida sarà quella che legherà Luke Walton, assistente allenatore che ad interim ha preso il posto di Steve Kerr, pronto a guidare i Warriors al record contro la sua ex squadra. Proprio in maglia Lakers, infatti, il figlio di Bill ha portato a casa altri due anelli, da giocatore, nel 2009 e nel 2010.

00.30 Lakers che, invece, voleranno a Portland sabato, prima ti tornare allo Staples Center per affrontare gli Indiana Pacers. Si aprirà nel migliore dei modi, forse, il mese di Dicembre, quando Kobe e compagni voleranno a Philadelphia, dove inizierà l'ostico tour ad est: Washington, Atlanta e Detroit in rapida successione.

0.00 - Cominciamo a scaldare i motori con qualche bella giocata di quello che al momento è il dominatore di questa lega... Qui quando guidò la rimonta dei suoi contro i poco amati Clippers:

23.30 Striscia che, qualora dovesse continare stanotte, potrebbe andare avanti anche per altre gare, apparentemente agevoli sulla carta, per i Golden State Warriors. Dopo la gara di stanotte, Curry e soci andranno a far visita ai Phoenix Suns (forse privi di Bledsoe), prima di affrontare, in casa, i Kings sabato sera in back-to-back.

23.00 Inevitabile non parlare di Stephen Curry, assoluto leader tecnico e carismatico della squadra. L'apice stagionale lo ha raggiunto probabilmente contro i Clips, ma nelle ultime 4 sta viaggiando a 30.8 punti, 6.0 assist e 5.5 rimbalzi in 35.0 minuti di utilizzo. Chi riuscirà a fermarlo?

22.30 Anche la NBA è pronta a celebrare i campioni in carica ed il loro nuovo record. Attraverso il profilo ufficiale Twitter della NBA, il video tributo alla striscia vincente dei Golden State Warriors

22.00 Dai Lakers ai Warriors, con Klay Thompson che durante l'allenamento di ieri ha parlato ovviamente del record e delle sensazioni che prova in vista della gara.

21.40 Nell'ultima sfida giocata, i Los Angeles Lakers hanno ceduto il passo ai Portland Trail Blazers. Non sono stati sufficienti i 13 punti, 9 rimbalzi e 6 assist di D'Angelo Russell, il migliore della squadra di Byron Scott.



21.20 Lakers che sono, ovviamente, già a San Francisco, in attesa della sfida che andrà in scena tra poco meno di otto ore. Queste le immagini della seduta di tiro che la squadra di Scott sta effettuando in questi minuti.

21.00 Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed, della sfida valevole per la stagione 2015/2016 della NBA. Questa sera, alla Oracle Arena, i Golden State Warriors andranno a caccia della storia, cercando il sedicesimo successo consecutivo che rappresenterebbe la migliore partenza di tutti i tempi nel gioco. Al cospetto dei campioni in carica, i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Domenica 22 Novembre 2015: una data che rimarrà nella storia del basket a stelle e striscie e in quella dei Golden State Warriors, che battendo i Denver Nuggets di Danilo Gallinari con il punteggio di 118-105 hanno eguagliato il record di 15-0 posseduto da altre due squadre.

Un mese a dir poco perfetto quello della squadra di Steve Kerr (sostituito ad interim da Luke Walton), fatto di quindici vittorie in altrettante gare giocate, che permettono ai campioni in carica di sedersi al trono assieme ai Washington Capitols del 1948/49 ed agli Houston Rockets del 1993/94. Troppo stretto, però, un trono per tre. Troppo irruenta la forza della natura che si è abbattuta sul campionato degli Splash Brothers e dei temibili Warriors.

I passi per la storia tramite i nostri racconti



1 - Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 111-95

2 - Houston Rockets - Golden State Warriors 92-112

3 - New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 120-134

4 - Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 119-69

5 - Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 112-108

6 - Golden State Warriors - Denver Nuggets 119-104

7 - Sacramento Kings - Golden State Warriors 94-103

8 - Golden State Warriors - Detroit Pistons 109-95

9 - Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 84-100

10 - Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 116-129

11 - Golden State Warriors - Brooklyn Nets 107-99

12 - Golden State Warriors - Toronto Raptors 115-110

13 - Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 117-124

14 - Golden State Warriors - Chicago Bulls 106-94

15 - Golden State Warriors - Denver Nuggets 118-105

In questa striscia la squadra allenata da Kerr ha battuto i rispettivi avversari con 14.4 punti di margine medio, il secondo migliore a questo punto della stagione dalla stagione 1996-97, quando i Bulls successivamente chiusero la stagione con il famosissimo record di 72 vittorie e 10 sconfitte. In quel caso Jordan e soci, nelle 14 vittorie ed una sola sconfitta, ottennero un margine medio di 16.5.

Gli avversari odierni



Avversari dei Warriors sono i Los Angeles Lakers di coach Byron Scott. Nonostante abbiano cambiato molto durante l'estate, i gialloviola continuano nella loro crisi di risultati, con un record che dichiara due vittorie a fronte di 11 sconfitte. Kobe Bryant ha recuperato dopo un leggero infortunio che lo ha costretto a saltare il back-to-back contro Miami e Orlando nel tour a Est in Florida, ma sulle condizioni del Black Mamba rimane un punto interrogativo rappresentato dalla sua capacità di reggere oltre i trenta minuti a partita.

Che Lakers vedremo?



In quintetto per gli ospiti partiranno verosimilmente - oltre a Bryant - Roy Hibbert, Julius Randle, Jordan Clarkson e D'Angelo Russell, con questi ultimi due attesi a migliorare un inizio di regular season non folgorante. Randle, dopo aver saltato la stagione scorsa per una frattura alla tibia subita nell'opening night del 2014-2015, appare il più pronto tra i giovani Lakers, in una squadra che ha in Lou Williams il principale (forse unico) realizzatore in uscita dalla panchina, mentre i vari Huertas, Bass e Kelly non riescono ancora ad avere impatto sulle gare dei gialloviola. Il cantiere aperto a El Segundo segnala ancora lavori in corsi, anche se il credito concesso a Byron Scott si sta esaurendo, e un cambio di guida tecnica non è fattore da escludere se la squadra non dovesse salire di colpi entro le prossime settimane.

Le statistiche



Golden State Warriors in questa stagione: 15 vittorie su 15, 42.2 su 86.7 dal campo con il 48.7%, 12.5 su 30.0 da tre punti (41.6%), 17.7 su 23.0 ai liberi (76.8). 10.5 i rimbalzi offensivi a gara, 34.8 quelli in difesa, 45.3 il totale. 29.4 gli assist (ovviamente primi), a fronte di 16.2 palle perse e 9.5 recuperi. 6.3 le stoppate rifilate agli avversari. 114.5 i punti segnati (primi in NBA) per gara.

I Los Angeles Lakers in questa stagione: 2 vinte, a fronte delle 11 perse. 34.5 canestri realizzati su 83.5 tiri tentati dal campo, che rappresentano il 41.3%. 8.3 su 25.5 invece da tre punti, per il 32.5%. 20.8 su 26.3 ai liberi (79.2%). 9.5 i rimbalzi in attacco, 34.1 in difesa, per un totale di 43.6. 98 i punti segnati a gara (22esimo attacco del campionato), 18.8 gli assist (26esimi), 15.0 le palle perse a fronte delle 6.5 recuperate.

I precedenti



Nelle ultime cinque gare tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers pronostici chiusi per Bryant ed i suoi, che hanno concesso 588 punti ai propri avversari (media 118 circa), con una percentuale da tre punti che sfiora il 50%. Queste le chiavi per vincere la gara odierna per Randle e soci.

"Stiamo cercando di vincere un altro titolo. Questo è quello per cui siamo stati costruiti. Siamo avidi, ma di un'avidità buona, positiva. Credo che sia la migliore via per arrivare al successo. Siamo sulla strada giusta per arrivare alla fine del viaggio, ed è bellissimo", ha commentato Draymond Green, uno dei leader silenziosi del gruppo sul parquet. L'ala-jolly di Golden State sta viaggiando, in stagione, a 12.3 punti a gara, 7.9 rimbalzi, 6.7 assist e 1.2 rubate, oltre a 1.3 stoppate.

"Ora che siamo qui, dopo aver pareggiato il record è una sensazione di soddisfazione e realizzazione. Non sapremo mai se in futuro saremmo di nuovo in una posizione simile. Abbiamo un grande gruppo e siamo nella posizione di poter fare qualcosa che nessuno ha mai fatto nella storia del gioco, è qualcosa di speciale" ha detto un emozionato Stephen Curry. Il marziano col 30 sta viaggiando, in questo primo scorcio di stagione, a 32.7 punti di media, conditi da 5.2 rimbalzi e 5.7 assist. Pauroso il 44% con il quale tira da oltre l'arco.