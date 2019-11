NBA - I Mavs superano i Nuggets grazie ad un super terzo quarto

Nel sabato notte italiana i Dallas Mavericks hanno riscritto la loro storia. Infatti nel terzo quarto contro i Denver Nuggets del nostro Danilo Gallinari, la squadra di Dirk Nowitzki ha permesso alla franchigia del Colorado, di realizzare solo cinque punti nel terzo quart, segnando così la miglior prestazione difensiva, in trentasei anni di storia dei Mavs. La squadra di coach Rick Carlisle, nel terzo periodo ha realizzato venticinque punti, concedendone, appunto solo cinque, ed iniziando il terzo periodo con un parziale di 16-0. Sempre nel terzo quarto, i Mavericks hanno costretto Denver a tirare con il 10.5% dal campo, permettendo ai Nuggets di realizzare solo due dei diciannove tiri tentati, e forzando ben sette palle perse per la formazione allenata da coach Michael Malone. Con questo storico terzo quarto, i Dallas Mavericks hanno migliorato il loro record, che era di soli sette punti concessi contro i Los Angeles Lakers, ottenuto il 16 Gennaio 2012.

A fine gara, un pi che soddisfatto Dirk Nowitzki ha commentato: "Finalmente abbiamo giocato con più energia. Mi è piaciuto soprattutto come abbiamo lavorato l'un per l'altro, abbiamo dimostrado di essere una vera squadra."

Deron Williams ha guidato i Mavs con ventidue punti, ai quali si sono aggiunti i sedici punti e dodici punti di un gran Zaza Pachulia che ha conquistato la decima doppia-doppia stagionale. Dallas ora è a cinque vittorie consecutive, tra le mure amiche dell'America Airlines Center. I Nuggets, d'altra parte hanno iniziato la serie di cinque gare in trasferta con una sconfitta. Adesso Gallinari e compagni sono a sei sconfitte consecutive.

In questa partita, molti giocatori portavano la città Dallas nel loro passato. Come Darrell Arthur, che a Dallas ha giocato alla South Oak Cliff High School, e nella gara ha realizzato sedici punti, ai quali si sono aggiunti i quattordici punti di Will Barton, dodici nel secondo tempo. Anche il top scorer dell'incontro, Deron Williams, ha frequentato The Colony High School sempre a Dallas. L'ex stella degli Utah Jazz ha messo su una prestazione da 4-8 dalla linea dei tre punti, andando per la terza volta nelle ultime cinque gare a quota venti punti. Williams, inoltre, è andato ad un punto dal pareggiare il suo season high di ventitre punti.

Anche Emmanuel Mudiay porta Dallas nel suo passato. Infatti la scelta numero sette dello scorso draft ha giocato l'High School ad Arlington, sobborgo metropolitano di Dallas e prima di andare a giocare in China, Mudiay era stato reclutato per giocare al college di SMU, sotto la guida di coach Larry Brown, a Dallas. Mudiay nella gara ha realizzato dodici punti con 5-15 dal campo. Anche per il nostro Danilo Gallinari sono arrivati solo dodici punti, realizzati tutti nel primo tempo. Infatti negli ultimi ventiquattro minuti, l'italiano non è riuscito a produrre punti, andando per un 0-7 negli ultimi due quarti.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks proveranno a ritornare alla vittoria in trasferta lunedì notte, contro i Sacramento Kings dell'ex Rajon Rondo. Mentre i Denver Nuggets proveranno a spazzare via questa serie negativa di sei sconfitte consecutive, sempre il lunedì notte, dove saranno ospitati alla BMO Harris Bradley Center dai giovanissimi Milwaukee Bucks di coach Jason Kidd.